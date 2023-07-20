Моніторинговий візит до Надержинщинської виправної колонії №65: “Бездоганну поведінку судом не встановлено”

Основною проблемою ув’язнених у колонії є неможливість отримати умовно-дострокове визволення. Попри те, що адміністрація колонії підтримує звільнення ув’язнених, суди безпідставно відмовляють у задоволенні клопотання. Також ув’язнені поскаржилися, що в їхніх житлових приміщеннях планують встановити/встановлюють камери відеоспостереження.

Державна установа Надержинщинська виправна колонія № 65 — установа виконання покарань мінімального рівня безпеки для утримання жінок, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі. Начальник установи — Алєксєєнко Микола Іванович.

Планове наповнення установи складає 426 осіб. На момент візиту в колонії відбували покарання 274 засуджені та 8 ув’язнених. Територія закладу має приємний вигляд, повсюди квіти, охайні дерева, багато зелені.

Моніторингову групу супроводжував керівник установи. Монітори безперешкодно потрапили на територію та мали можливість відвідати будь-які приміщення, збирати інформацію, перевіряти її та мати доступ до відповідних документів. Були оглянуті журнали, медична документація та інші матеріали, які стосуються функціонування закладу. Монітори мали можливість спілкуватися з засудженими та персоналом, у тому числі на умовах анонімності, безперешкодно відвідувати будь-які приміщення. Представники адміністрації цілком сприяли проведенню візита.

Загальна інформація

За офіційними даними, наданими керівником установи, штатна чисельність персоналу установи складає 166 штатних одиниць, фактична — 152. Протягом поточного року до установи прибуло 149 осіб. На території колонії функціонує 3 відділення СПС. За поточний рік умовно-достроково звільнено 16 осіб. Працевлаштовано за трудовим договором/договором ЦПХ 174 засуджені особи. Середньомісячний заробіток складає 4600,56 гривень.

Через важку хворобу з установи не звільнено жодної особи. Протягом 2022-2023 років в установі зафіксовано 2 випадки тілесних ушкоджень. У 2022 році померло 2 особи, у 2023 — 1 особа. У поточному році проведено 1 тривале побачення та 61 короткострокове, з них 24 проведено через скло. В установі працює всього 1 психолог. На обліку перебуває 12 осіб схильних до членоушкоджень, 1 особа — до втечі.

За період 2022-2023 років від засуджених не надійшло жодної скарги до керівництва закладу або будь-яких інших органів влади щодо неналежних умов утримання або неналежного надання медичної допомоги. Серед опитаних засуджених жоден не користується послугами інтернет, в установі монітори не помітили жодного планшета.

Виробництво

Засуджені працюють на швейному виробництві на підставі договорів цивільноправового характеру. Цехи великі, просторі, виробництво поставлене на потік, кожна особа виконує свою власну операцію. Закрійниці готують лекала, швачки обшивають кожну деталь. На період з 02.06.2023 року до 29.07.2023 року працевлаштовано 12 засуджених. Договори укладаються на кожну ділянку роботи. За даними керівництва установи, в такий спосіб працевлаштовані 174 засуджені. Згідно з оглянутими відомостями, середня заробітна плата засуджених складає 600-700 гривень на місяць.

Житлові примищення

В установі панує чистота, усі приміщення відремонтовані, що створює комфортні умови для перебування. Особлива увага була приділена великим житловим кімнатам, де встановлені дерев’яні перегородки, які створюють умови приватності, особистого простору та умовного затишку. Ліжка в установі одноярусні, а матраци та білизна перебувають у задовільному стані.

У кімнатах для приймання їжі встановлені особисті комірки для зберігання харчів. Є мікрохвильові печі, наявна кип’ячена питна вода як на вході до житлових приміщень, так і на кухні. Туалети повністю відремонтовані та обладнані окремими перегородками та дверцятами, що забезпечує конфіденційність та зручність у користуванні. Варто зазначити, що у цих приміщеннях немає неприємного запаху, що є показником якісного забезпечення санітарних умов. Також треба згадати, що установа надає можливість особам — засудженим жінкам — користуватися душовими кабінами, які підключені до бойлера, а також сучасними пральними машинами. Це сприяє забезпеченню гігієнічних потреб і підтримує належний рівень комфорту.

Конфіденційне спілкування

Під час конфіденційних бесід засуджених жінок найбільш турбувало питання умовно-дострокового звільнення. Майже всі скаржились на те, що під час розгляду судом питання стосовно умовно-дострокового звільнення, засуджені отримують відмову. Апеляційний розгляд також не дає належних відповідних результатів. Це являється загальною тенденцією: саме тема умовно-дострокових звільнень являється найбільш актуальною та вразливою.

Жінки скаржаться на те, що маючи бездоганну характеристику від керівництва установи, заохочення за сумлінне ставлення до праці та правослухняну поведінку, суд у своєму рішенні безпідставно відмовляє у задоволенні клопотання, обґрунтовуючи відмову тим, що “…бездоганної поведінки засудженої протягом всього строку відбування покарання судом не встановлено. …заохочення мають однотипний характер”. Засуджені не розуміють, що їм ще потрібно зробити, щоб довести перед судом “бездоганну поведінку”. Характерним у цій ситуації являється те, що адміністрація установі підтримує звільнення засуджених. Можливо, потрібно звернути увагу на якість судових рішень стосовно умовно-дострокового звільнення засуджених та провести моніторинг рішень суду стосовно звільнення умовно-достроково.

Право на пріватність

Під час спілкування засуджені жінки розповіли, що в житлових приміщеннях планують встановити/встановлюють камери відеоспостереження. Жінки висловлюють своє обурення тим, що камери встановлюють прямо в спальних приміщеннях, де вони відпочивають та сплять. Засуджені вважають, що це порушує їхнє право на приватність, оскільки в установі серед персоналу працюють як жінки, так і чоловіки, які можуть спостерігати за ними.

Вважаємо, що в даній ситуації між заходами безпеки та захистом прав людини, власне, правом на приватність, перевага має віддаватися саме захисту прав людини, а заходи безпеки мають бути адекватними та зрозумілими. В даній ситуації встановлення камер відеоспостереження в спальних приміщеннях мають бути обґрунтовані необхідністю вжиття таких заходів.

Крім того, наявність в штаті співробітників чоловіків, які гіпотетично можуть спостерігати за засудженими жінками через камери відеоспостереження, можуть стати підставою для низки звернень в компетентні державні органи, позови в судові інстанції. Керівництво установи має більш прискіпливо ставитися до політики встановлення камер відеоспостереження з дотриманням права на приватність жінок. Встановлення камер відеоспостереження можливе в таких місцях, де не порушуються право на приватність.

Відділення КДіР

Відділення КДіР повністю відремонтоване, створені комфортні умови для проживання. У цьому відділенні проживає засуджена Г., яка, за словами жінок, має привілеї, порівняно з іншими особами, які відбувають покарання. Засуджена Г. має дозвіл на вільне пересування по установі, проживає окремо у відділенні КДіР, але за власним бажанням може ночувати в іншому відділенні. Засуджені жінки скаржаться на те, що засуджена Г. використовує нецензурну лайку, ображає інших засуджених, поводить себе неадекватно. Також використовує фізичну силу для дискримінації інших засуджених. Адміністрація установи удає, що не помічає протиправні дії засудженої Г.

Будинок малюка

На території колонії функціонує “Будинок малюка” — дільниця для засуджених, які мають дітей віком до трьох років. Створені відповідні належні умови для комфортного проживання та виховання дітей. Станом на день візиту в будинку перебувало 6 дітей. Цей будинок надає засудженим матерям можливість зберігати зв’язок зі своєю дитиною й спонукає до правослухняної поведінки.

Крамниця

Медична частина № 65 філії Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” в Полтавській області

Завідувач медичної частини — Прокоф’єва О.В. Під час візиту моніторингова група безперешкодно оглянула приміщення медичної частини, ознайомилася з умовами організації надання медичної допомоги в’язням, вивчила медичну документацію.

Стаціонар медичної частини має в наявності 2 палати для соматичних хворих розрахованих на 16 ліжко-місць, 2 інфекційні ізолятори розрахований на 8 ліжко-місць. У стаціонарі медичної частини на день візиту перебувало 4 особи. Згідно зі штатним розписом, який було надано завідувачем медичної частини, укомплектовані наступні посади лікарів: завідувач медичної частини-лікар — 1 ставка; лікар-терапевт — 1 ставка; лікар-стоматолог — 0,5 ставки, лікар-психіатр — 0,5 ставки; лікар-інфекціоніст — 0,5 ставки; лікар акушер-гінеколог — 0,5 ставки; лікар-рентгенолог — 0,5 ставки; лікар-нарколог — 0,5 ставки; лікар УЗД — 0,5 ставки; лікар-педіатр — 0,5 ставки.

Під час моніторингового візиту було виявлено недоліки в роботі медичної частини № 65, що призводить до порушення прав засуджених в ДУ Надержинщинська виправна колонія №65, зокрема:

1.Ненадання первинної, вторинної та третинної допомоги

Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

2. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

Диспансерний нагляд здійснюється за 18 особами які мають інвалідність. З них І гр. — 1 особа Ⅱ гр. — 1 особа; Ⅲ гр. — 22 особи. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР.

3. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

Станом на 01.06. 2023 року в медичній частині швидкими тестами було проведено 167 тестувань осіб на наявність вірусного гепатиту С, з яких у 49 осіб встановлено підозру на захворювання. Особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

4. Неналежне зберігання ліків отриманих від родичів

У медичній частині наявна окрема шафа для зберігання ліків від родичів. Разом з тим, у медичній документації (медичній карті № 025/о або № 003/о) відсутні заяви від родичів засуджених або інших осіб про передачу ліків, виробів медичного призначення, що порушує п. 22 розділу І Загальних положень Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі.

5. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, методів лікування та неналежне ведення документації

5.1 На трьох пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні у медичній частині, не заведена форма первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого”.

5.2 Встановлено відсутність у медичній карті стаціонарного хворого № 003/о інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

5.3 У медичних картках амбулаторного хворого 025/о відсутні довідки та додатки у вигляді фотографій наявних тілесних ушкоджень. Відсутній номер карти засудженої Б., який має відповідати порядковому номеру реєстрації пацієнта, зазначеному в “Журналі обліку фактів виявлених тілесних ушкоджень у засуджених”.

6. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

6.1 У медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

6.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

7. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

У медичній частині не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз осіб, зокрема на кордонах чистих зон і зон високого ризику не встановлені перегородки з дверима або повітряні шлюзи; палати для пацієнтів використовуються більше ніж на одну-дві особи (2 палати на 8 ліжко-місць); двері до палати не оснащені ущільненим порогом, ущільнювачами по краях; не забезпечена рециркуляція повітря за допомогою механічної вентиляції. Утриманні особи в медичній частині не в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту; не здійснюється суворий контроль за дотриманням маскового режиму.

8. Порушення права засуджених на психіатричну допомогу

Диспансерний нагляд здійснюється за 78 особами з психічними розладами. Відсутній ізолятор для осіб з розладами психіки для засуджених, які становлять небезпеку для оточення.

9. Інше

Приміщення медичної частини не відповідають вимогам статті 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення”. Стіни у приміщеннях медичної частини місцями мають відлущену фарбу, відбиту кахельну плитку на панелях стін, дерев’яні вікна, стару підлогу, що ускладнює дезінфекційну обробку даних приміщень.

У медичній частині моніторами було зафіксовано практику залучення днювальних, проте Правилами внутрішнього розпорядку (ПВР) або будь-якими іншими нормативно-правовими актами не передбачено функціонування днювальних з-поміж засуджених у медичному закладі.

Висновки:

Умови утримання в даній установі задовільні, ставлення персоналу до засуджених адекватне і людяне; Засуджені поводять себе вільно, не бояться критично висловлюватися на адресу адміністрації. Це свідчить про розумні і пропорційні заходи реагування з боку керівництва установи на порушення порядку в колонії.

Рекомендації:

Сприяти належним умовам праці, захисту соціальних і трудових прав, достойної винагороди за виконану роботу; Вжити заходів реагування щодо неформальних стосунків у середовищі засуджених. Припинити самовільну протиправну поведінку окремих засуджених; Припинити практику відеоспостереження в спальних приміщеннях; Припинити практику заборони використання планшетних комп’ютерів та аксесуарів до них у власному користуванні.

Превентивний моніторинговий візит з питань дотримання прав людини в пенітенціарній системі реалізовано представниками ГО “Захист в’язнів України” і ГО “Харківська правозахисна група”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Сергія Зуйкова, Ганни Скрипки і Олега Цвілого, а також помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данським інститутом проти катувань. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни.

Дата візиту: 19 червня 2023 року.