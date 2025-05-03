Як покарали недоброчесну суддю, яка рятувала п’яних водіїв, «не встигаючи» розглядати їхні справи

Голову Нововолинського міського суду Орисю Ференс-Піжук притягнули до дисциплінарної відповідальності, бо щонайменше 14 водіїв, яких спіймали п’яними за кермом, уникли покарання через її зволікання. Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала, що волинська служителька Феміди вчинила проступки, але назвала їх неумисними.

Про це йдеться в рішенні Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 24 березня 2025 року, , зазначає видання “Сила правди”.

За порушення при розгляді справ п’яних водіїв Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя винесла голові Нововолинського міського суду Орисі Ференс-Піжук попередження.

Зволікання із винесенням постанов сама служителька Феміди пояснювала надмірною завантаженістю, а у Вищій раді правосуддя вирішили, що волинянка неефективно організовувала свою роботу.

«Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя зазначає, що надмірне навантаження судді не може слугувати єдиним та достатнім обґрунтуванням призначення судових засідань у справі зі значними інтервалами, які перевищують строки, встановлені законом, натомість вказані обставини свідчать про низький рівень організації судочинства», – йдеться в рішенні дисциплінарного органу.

Не надто суворе покарання у Вищій раді правосуддя мотивували тим, що суддя вчинила проступок ненавмисно, не притягувалась до дисциплінарної відповідальності раніше, а також мала хорошу характеристику від колег.

«Під час здійснення правосуддя суддя Ференс-Піжук О. Р. зарекомендувала себе чесною та дисциплінованою, досвідченою та кваліфікованою суддею, яка добросовісно виконує професійні обов’язки судді. Не допускає вчинків, що можуть викликати сумнів в її об’єктивності, неупередженості та незалежності», – серед іншого, йдеться в характеристиці, затвердженій рішенням зборів суддів Нововолинського міського суду 17 грудня 2024 року.

Дисциплінарну справу відкрили за скаргою відомого правозахисника (з серпня 2022 року – члена Вищої ради правосуддя, – авт.) Романа Маселка. Активіст повідомляв, що служителька Феміди впродовж 2019-2021 років закрила щонайменше 14 справ за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення через закінчення строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Загалом у скарзі пана Маселка йшлося про 16 справ за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Двох водіїв Орися Ференс-Піжук звільнила від відповідальності у зв’язку з малозначністю порушення. Щоправда, в останній парі постанов Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя порушень не побачила.

Що стосується справ, у яких закінчилися строки притягнення до адміністративної відповідальності, то протоколи про порушення на Ференс-Піжук були розподілені не менш ніж за 2 місяці до завершення цих термінів. У постановах суду вона не обгрунтовувала, чому не вдалося своєчасно розглянути справи.

Скаргу на суддю Орисю Ференс-Піжук Роман Маселко подав ще чотири роки тому, а розглядати її взялися лише наприкінці 2024-го, бо із серпня 2021-го через зміни у законодавстві Вища рада правосуддя призупиняла здійснення дисциплінарних проваджень.

Раніше «Сила правди» досліджувала, що 60% справ щодо нетверезих водіїв, розглянутих у 2019-му році Орисею Ференс-Піжук, так і не закінчились покараннями. А вже у 2020-му році вона найрідше в області карала нетверезих водіїв. З усіх розглянутих нею справ менше чверті завершились для порушників штрафом і позбавленням водійських прав. Тоді на її рахунку було всього 22,8% «каральних» постанов.

Окрім того, відомо, що у першому півріччі 2022-го Орися Ференс-Піжук отримала 63 тисячі 60 гривень матеріальної допомоги, тоді ж відсудила в держави 228 тисяч 981 гривню недоплаченої зарплати за кілька місяців коронавірусного карантину у 2020 році.

Загалом у 2022 році вона стала п’ятою серед волинських суддів за рівнем зарплати, її середній місячний заробіток становив 126,5 тисяч гривень.

Орися Ференс-Піжук має двадцять два роки суддівського досвіду, а з 2013-го вона очолює Нововолинський міський суд.

Автор: Олег Криштоф

Джерело: “Сила правди”