Як судять колишніх охоронців Порошенка, яким предʼявили підозри на основі відео з флешки

Півтора місяці тому колишнього заступнику начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони Вадима Чучковського і двох його підлеглих — колишніх водіїв УДО Сергія Волевача і Руслана Крамаренка затримали і помістили під варту.

Усім трьом визначили нереальні застави по 400 мільйонів, зазначає видання «Судовий репортер».

За версією слідства, 28 березня 2019 року співробітники УДО зустріли в аеропорту «Жуляни» літак із Москви з 38 мільйонами євро. Без дотримання митних формальностей охоронці, нібито, забрали валізи з грошима і кудись відвезли.

Єдиним пасажиром літака, який доставив ці гроші, є Алєксандр Баримов, відомий як бізнес-партнер дружини колишнього українського нардепа Віктора Медведчука.

Баримов чомусь звертається до Чучковського Міша (скорочений варіант російського імені Міхаіл — ред.). За сценарієм, на борту літака Чучковський і Баримов по черзі відкривали валізи, в яких були поліетиленові пакунки з грошима і рахували. Після 10-15 хв. перерахунку зʼясували, що в семи валізах є 38, 6 млн євро.

Баримов, начебто, віддав Чучковському 7 із 10 валіз із грошима. Ще три валізи лишилися із ним на борту. На прощання Баримов, сказав: «Хороших вам выборов. Спасибо». А вже 31 березня 2019-го в Україні відбувся перший тур президентських виборів.

Дії підозрюваних кваліфікують як перевищення військовою службовою особою службових повноважень за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Йдеться про те, що співробітники УДО, начебто, з перевищенням своїх повноважень, вивезли з охоронюваної зони аеропорту цінний вантаж, який підлягав обовʼязковому декларуванню та іншим митним формальностям.

Хто і на що планував витрати ці кошти прокурор не повідомляє. Але захист каже, що в затриманих експрацівників УДО вимагають показань на 5-го президента Петра Порошенка.

Через шість років про інцидент в аеропорту несподівано стало відомо, тому що в оперативників Державного бюро розслідувань зʼявилася флешка з відезаписом.

Походження флешки правоохоронці не пояснюють. Але багато, що вказує на російський слід. Як видно зі скриншотів у протоколі огляду відео, хтось вів зйомку ще в московському аеропорту «Шереметьєво». А саме фіксував, як працівники аеропорту прикріплюють багажні бирки до десяти чорних валіз, які, нібито, заповнені грошима.

Адвокат Лариса Криворучко захищає Чучковського і Волевача. Вона повідомила, що матеріали справи захисту майже не відкриваються. Відеодокази їй надані не були. Відео немає, а натомість є тільки «порізані скриншоти».

На вимоги адвокатки надати оригінал відео прокурор Сергій Герасим відповідав, що долучити чи оглянути флешку з відео нема можливості. Тому що вона перебуває в слідчих і по ній ще тривають експертизи.

Відео вже ніби пройшло лінгвістичну, фоноскопічну і технічні експертизи, які підтвердили законність здобутого відеозапису і його достовірність.

Прокурор не раз підкреслював, що відео не єдиний доказ. Але про інші докази говорив мало. У матеріалах справи є результати НСРД. Але в одному випадку це, наприклад, спілкування Чучковського, Волевача і Крамаренка 17 березня 2025 року. Після першого допиту в слідчого вони обговорювали те, що сталося. Через два дні їх затримали і вручили підозри. Ще одне НСРД — це розмова фігуранта зі своїм адвокатом.

Також знайшовся працівник прикордонної служби, який через шість років пригадав, що чергував у той день і бачив представників УДО в аеропорту.

Розгляд апеляційних скарг традиційно відбувся не з першого разу і затягнувся на пару тижнів.

Волевача в суд не доставили, хоча захист наполягав на цьому. Підозрюваний брав участь у засіданні 29 квітня по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора.

Адвокат Криворучко вважає, що прокурор мав би надати посадову інструкцію Волевача, маршрутні листи, встановити службове авто, яким скористалися. Як каже захисниця, нічого крім скриншотів відео в цій справі більше немає.

Взяти Волевача на поруки прийшло близько 10 осіб, включаючи двох нардепів і військових. Як повідомили бойові побратими, в Волевача найкращий підрозділ у Київській області по збиттю шахедів і вони б воліли бачити його і далі на цій позиції.

На запитання суду прокурор відповів, що 400 мільйонів застави визначали з суми збитків — грошей, які переносилися поза митним контролем.

Суддя уточнив, хто переносив гроші. Прокурор відповів, що всі троє підозрюваних.

— З 2019 року нікому нічого не було відомо? — запитав суддя.

— Не було відомо, бо зʼявився цей відеозапис.

— А гроші де?

— Немає…

Відповідь прокурора заглушив регіт у залі.

У перерві прихильники підозрюваного намагалися поговорити з ним по відеозвʼязку. Волевач задер футболку і продемонстрував біцепс. По суті справи нічого не говорив, але подякував присутнім за підтримку.

— Якщо ви бачите якісь фотокартки грошей, то це не гроші. Грошима вони стають тільки після експертизи. Якщо немає затримання, немає експертизи, то немає збитків, нічого немає, — пояснювала присутнім адвокат Криворучко.

Чекаючи рішення, люди співали гімн України і глузували над прокурором. Колегія суддів по виходу з нарадчої кімнати оголосила, що зменшує призначену заставу до 350 млн грн. Публіка відреагувала емоційно: «Горітимете в пеклі! Ганьба! Мізки є? А совість, честь? Долбойоби! У вас єсть такіє дєньгі?! Бариги!..».

30 квітня апеляцію по Чучковському слухала інша колегія суддів. Підозрюваного привезли в засідання і навіть дозволили сидіти за межами скляної кабіни біля захисника.

Обгрунтовуючи ризики, що Чучковський буде ухилятися від слідства, прокурор зацитував уривок НСРД: «Мой адвокат Лариса мне говорит: «Я обычно в таких случаях советую ноги…». Криворучко на це заперечила, що насправді це говорив не Чучковський, а Волевач і цитату вирвали з контексту, де вона мала зовсім інше значення.

Чучковського також хотіла взяти на поруки народні депутати і добровольці. Напередодні судді вислухали всіх кандидатів у поручителі. Але на цей раз терпіння суддів вистачило тільки на одного нардепа від «Європейської солідарності» Михайла Бондаря. Він колишній учасник війни і почав розповідати, що Росія пробувала його скомпрометувати. Бондар сказав, що як нардеп має право їздити в комендантську годину, має вогнепальну зброю і може захистити себе і Чучковського, якщо буде напад. Після цього в засіданні нікому більше слова не дали. По виходу з нарадчої кімнати судді запобіжний захід підозрюваному не змінили і заставу не зменшили.

* * *

Чучковський працював в Управлінні державної охорони з 1998 року і звільнився у травні 2019-го. За ці роки він, імовірно, багато що бачив і виконував чимало делікатних доручень.

На відео зустрічі Віктора Януковича і журналістів у Межигір’ї у 2011 році Вадим Чучковський подавав президентським гостям парасольки.

Паспортні дані Чучковського журналісти знайшли в документах у Межигір’ї після втечі Януковича. Йшлося про готівкові доплати з так званої чорної каси. Як начальник відділення Служби безпеки президента Януковича Чучковський, нібито, отримував додатково 1550 доларів зарплати.

Начальник Служби безпеки президента Юрій Федоров тоді відповів: «Чучковський стверджує, що підпис, опублікований у базі Yanukovychleaks йому не належить». Федоров показав журналістам зразки підпису Чучковського на документах 2016 року, які відрізнялися від тих, що були в Межигір’ї.

У 2020-му на Чучковського звернуло увагу і НАБУ в справі про вивезення до Молдови судді Миколи Чауса. За місцем проживання Чучковського і його шефа Федорова пройшли обшуки.

За версією слідства, після викриття Чауса на хабарі у невстановлених осіб, до кола яких, ймовірно, входили декілька посадовців, зокрема керівник служби безпеки Президента України Управління державної охорони, виник злочинний умисел щодо організації уникнення Чаусом кримінальної відповідальності. Припускали, що Чучковський міг бути відповідальним за організацію переправлення Чауса через державний кордон України. Але, зрештою, підозру йому так і не оголосили.

Джерело: «Судовий репортер»