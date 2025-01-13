Як судили цивільну дружину застреленого поліціянтами водія Jaguar який напав на патрульну

Напередодні Нового року Ленінський районний суд Дніпра оприлюднив текст вироку 23-річній Тетяні Патинці. 18 грудня суддя Максим Таус визнав її винною в опорі працівникові правоохоронного органу, що перебуває при виконанні службових обов’язків та засудив до трьох років пробаційного нагляду. Патинка лише частково визнала вину.

29 серпня 2023 року у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили автомобіль, у якому Патинка була разом з 38-річним Джумбері Сілогавою та двома його дітьми, за порушення правил дорожнього руху. Патинка та Сілогава відмовились показати поліцейським документи і почали з ними сваритись. Правоохоронці повідомили парі, що їх затримано, однак ті чинили опір. Сілогава напав на патрульного Єгора Звонкова та вдарив його колегу Анастасію Жилу, після чого Звонков його застрелив. Подробиці вироку Тетяні Патинці — у дописі видання «Ґрати».

Кваліфікація

Обставини сутички Джумбері Сілогави та Тетяни Патинки з патрульними правоохоронці розслідували у рамках двох кримінальних справ. За результатами розслідування, патрульного Єгора Звонкова звинуватили в умисному вбивстві та перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу. У жовтні минулого року справу Звонкова розпочав слухати Ленінський райсуд Дніпра. Патрульному, який не визнає провину, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Натомість дії Тетяни Патинки слідчі першопочатково кваліфікували як опір правоохоронцям та посягання на їх життя. Однак зрештою жінці повідомили про підозру лише в опорі правоохоронцям. Адвокат патрульних Звонкова та Жили через суд спочатку добився поновлення справи за цим обвинуваченням, однак прокуратура оскаржила це рішення у Дніпровському апеляційному суді, який зрештою закрив справу.

Окрім цього 10 квітня Ленінський райсуд Дніпра визнав, що 29 серпня минулого року Патинка керувала Jaguar у стані алкогольного сп’яніння і на рік позбавив її права керувати транспортним засобом та оштрафував на 17 тисяч гривень. Автомобіль Jaguar, який належав покійному Сілогаві, суд арештував як речовий доказ ще у вересні минулого року.

Під вартою Патинка пробула лише два місяці — 12 вересня 2023 року Бабушкінський районний суд Дніпра відправив її на два місяці під нічний домашній арешт. За два місяці суд відпустив Патинку під особисте зобов’язання.

В суді жінка повідомила про себе, що вона мешкає у селищі міського типу Петриківка Дніпропетровської області, має вищу педагогічну освіту та два роки працювала вчителькою у школі, однак тимчасово не працює. До кримінальної відповідальності ніколи не притягалася. На момент інциденту, їй було 22 роки.

У грудні 2023-го справу за обвинуваченням Тетяни Патинки в опорі патрульним почав слухали суддя Ленінського райсуду Дніпра Максим Таус.

Прокурор Ігор Остапенко вимагав для обвинуваченої два роки обмеження свободи. Натомість патрульні Єгор Звонков та Анастасія Жила, які у справі визнані потерпілими, наполягали на тюремному ув’язнені Патинки.

Крім того, вони подали проти неї цивільні позови про компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Звонков — на 250, а Жила — на 300 тисяч гривень. Процес тривав рік: 18 грудня 2024-го суддя оголосив вирок.

Конфлікт на проспекті Мазепи

У тексті вироку, який був оприлюднений в Єдиному реєстрі судових рішень, суддя Максим Таус описав конфлікт Патинки та Сілогави з патрульними Звонковим та Жилою.

Згідно з вироком, зранку 29 серпня 2023 року інспектори Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Анастасія Жила та Єгор Звонков пройшли інструктаж керівництва, отримали вогнепальну зброю та розпочали патрулювання на службовому автомобілі Toyota Corolla.

О 16:45 годині поліцейські патрулювали Новокодацький район Дніпра. На перехресті проспектів Сергія Нігояна та Івана Мазепи вони помітили, як автомобіль Jaguar повернув ліворуч з крайньої правої смуги. Патрульні вирішили зафіксувати порушення правил дорожнього руху: включили проблискові маячки та через гучномовець наказали водію Jaguar спинитись. Той хоч і не одразу, однак виконав вимогу правоохоронців.

Коли патрульні підійшли до Jaguar, то побачили за кермом жінку — Тетяну Патинку. Жила та Звонков повідомили їй, що вона порушила правила дорожнього руху і попросили надати документи. Патинка наполягала, що патрульні зупинили її незаконно та вимогала, щоб вони показали відео порушення.

Потім жінка увімкнула передачу заднього ходу, щоб рушити далі. Патрульні наказали їй лишатися на місці, але вона почала піднімати скло водійської двері. Тоді Звонков притиснув це скло та ще раз наказав Патинці лишатися на місці. Однак жінка знову ввімкнула задню передачу — автомобіль зрушив з місця. Звонков спочатку вчепився за ручку двері, а потім через відкрите вікно схопив Патинку за руку. Патрульні знову наказали їй залишатися на місці, після чого почали вимагати вийти з авто, адже її затримано.

«Патинка категорично відмовилась виконувати законні вимоги поліцейських, не виходила з автомобіля, висмикувала руку з руки поліцейського Звонкова, при цьому продовжувала кричати, нецензурно висловлюватися та знаходитися в салоні автомобіля, чим вчинила опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов’язків», — сказано у вироку.

«Потерпаю від поліцейського свавілля»

Тетяна Патинка не визнала своєї вини у повному обсязі, однак відмовилась давати покази в суді, скориставшись правом не свідчити проти себе. Крім того, вона відмовилась від адвоката.

Ще під час досудового розслідування, коли суд вперше обирав їй запобіжний захід, Патинка наполягала, що зупинивши Jaguar, патрульні не надали їй свої посвідчення. Тому, хоч вони і були у формі, вона не зовсім розуміла, чи це дійсно поліцейські.

Тоді ж, жінка стверджувала, що не відмовлялась надати посвідчення водія, а була готова це зробити, але після того, як поліцейські покажуть свої посвідчення та відео правопорушення.

«Мій коханий чоловік на той час розлучився з дружиною, і вони ділили майно. Тому я хвилювалася, щоб це не були ніякі бандити, ні ще щось. Я хотіла побачити посвідчення, щоб переконатись, що це дійсно працівники поліції, мені його не надали», — запевняла Патинка.

Також вона заперечувала, що хотіла поїхати з місця пригоди, адже автомобіль не рушив з місця.

На завершальній стадії судового процесу, виступаючи у дебатах, Тетяна Патинка знову наголосила, що не порушувала правила дорожнього руху, а з огляду на те, що патрульні застосували до неї фізичну силу, вона вважає, що перебувала у стані самооборони. Після чого додала, що кримінальне переслідування відносно неї насправді має на меті ухилення працівників поліції від відповідальності за вбивство Джумбері Сілогави.

«Одну людину посеред білого дня розстріляли на очах у неповнолітніх дітей. Я, втративши кохану людину і дивом залишилась живою, і надалі потерпаю від поліцейського свавілля», — сказала в суді Патинка.

Свідки: Патинка пересіла на місце водія

Суддя Максим Таус зазначив у вироці, що вина Патинки доводиться сукупністю доказів, досліджених у судовому засіданні. Покази патрульних Звонкова та Жили фактично ідентичні версії конфлікту, викладеній у вироку суду. Двоє свідків, відвідувачі магазину «Кавунчик», розташованого поблизу місця події, зазначили, що під час сутички з патрульними Патинка вдарила Жилу.

Двоє синів Сілогави, які перебували у салоні Jaguar, 14-річний Давид та 12-річний Джумбері в присутності своєї матері в суді розповіли передісторію конфлікту. За їх словами, їх батько та Патинка планували відвести їх на відпочинок до Одеси. Перед дорогою вони пообідали в кафе у Дніпрі, де батько та його подруга вживали алкоголь.

Обидва хлопці зауважили, що за кермом автомобіля був саме їх батько Джумбері Сілогава, однак після того, як їх почали переслідувати поліцейські, він заїхав на парковку і там Патинка пересіла на місце водія. Хлопці також підтвердили, що під час конфлікту з патрульними, їх батько наказав Патинці від’їжджати і та увімкнула задній хід, автомобіль проїхав приблизно метр, однак поліцейські зупинили його і витягнули Патинку через вікно.

Мати хлопців Наталя Сілогава в суді пояснила, що була дружиною Джумбері, однак останнім часом вони жили окремо. При цьому вона наголосила, що автомобіль Jaguar належить їй, однак її чоловік користувався ним, оскільки пошкодив свою КІА.

Основними доказами у справі стали відеозаписи з камер патрульних, а також відео, яке під час конфлікту з салону Jaguar зняли сини Сілогави. Відео підтвердило, що Патинка відмовилась надавати документи патрульним, зрушила з місця автомобіль попри вимогу залишатись на місці та відбивалась від Звонкова та Жили, коли ті повідомили їй про затримання та витаскували її з автомобіля.

«Виправлення можливе без ізоляції»

У підсумку суддя Максим Таус визнав Тетяну Патинку винною в опорі правоохоронцям та призначив їй три роки пробаційного нагляду. Таке покарання суддя обґрунтував тим, що Патинка вчинила нетяжкий злочин, до того ж вона раніше не судима, а представник органу пробації вважає, що ризик скоєння Патинкою нового злочину низький.

«Суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства, проте із застосуванням до неї обмеження прав і свобод, наглядових та соціально-виховних заходів», — вказав у вироці суддя Таус.

Він зобов’язав Патинку періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну проживання або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільні позови патрульних Звонкова та Жили до Патинки суддя відхилив — вони не отримають компенсацію. Після вироку Тетяна Патинка не повідомила, чи буде його оскаржувати.

Автор: Максим Каменєв

Джерело: Ґрати