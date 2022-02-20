Атака «русского мира». Зачем Россия вывозит жителей оккупированного Донбасса?

Мы не успели выдохнуть 16 февраля, косо глянув в сторону нагнетающего ситуацию Байдена, как наступило 17, 18… И понеслось. Карта «ДНР/ЛНР» (где все это время было видимое затишье — нападать-то собирались на Киев), ожидаемо, выброшена на стол. Фильм ужасов, снимаемый в режиме реального времени, начался.

Сначала свои первые сигналы подала наша «пятая колонна» отмечает издание ZN.UA. Татьяна Монтян в Zoom Совбеза ООН в качестве «представителя гражданского общества Украины» прямым текстом позвала Путина на помощь. За ней, как всегда возбужденный несправедливостью нардеп и «гражданин» Кива сообщил миру о «похищении и убийстве» соратника-«патриота» в Харькове. Правда, «патриот» Мартыненко тут же вынырнул из преисподней с подбитым глазом, чудом уцелев «после пыток зверями из СБУ и «Азова».

Потом включилась российская тяжелая медиа-артиллерия и вечно молодая, некогда любимая диктор «Первого канала» Екатерина Андреева, и не моргнув глазом проинформировала Россию о том, что «украинская армия возьмет «ДНР/ЛНР» за четыре дня». С такими же картами и стрелками на весь имперский экран, которые видели в последние недели мы. Только наоборот: «Наступает Украина», — заявил некий заблюренный «начальник разведки народной милиции ДНР».

В пятницу вечером стало совсем понятно, что написанный Кремлем и озвученный публике сценарий отдан в производство и продуман до мелочей. Актеры — все те же. Практически синхронно главы «ДНР/ЛНР» Пушилин и Пасечник после «длительных обстрелов ВСУ» (это в тот день, когда у нас обстреляли 24 населенных пункта, включая детский сад в Станице Луганской!) заявили об экстренной эвакуации женщин и детей из «республик» в Россию. Где-то на другом конце телеграмм-каналов ОРДЛО главных исполнителей оперативно приветствовал их коллега Аксенов из Крыма. Уже в рамках официального расследования в Украине подтверждено, что согласно метаданным видеофайлов, оба обращения записаны 16 февраля — за день до провокационных обстрелов боевиками «ДНР/ЛНР» украинских населенных пунктов. На которые «ДНР/ЛНР» ссылаются как на повод для экстренной эвакуации мирного населения. Классический перевертыш.

И абсолютно в контексте сюжета «Первого канала». Как и весь ушат грязи, льющейся на нас непрестанно в эти самые минуты. С взрывами машин в десятках метров от правительственных зданий «ДНР», горящими нефтепроводами и насосными станциями, вереницами автобусов с людьми, которых по сценарию сорвали с места, разрешив взять с собой небольшие сумки (посмотрите на видео — люди стоят в очередях налегке) и котов.

Они едут в автобусах, накачанные ложью. Взрослые и дети. Плохо понимающие, что с ними происходит, и кому верить. Едут туда, куда их везут те, кто не боится ни Бога, ни черта.

Или не едут, как эти дети на видео. Готовые там «здохнуть» под звуки сирены.

И дело не в матах подростков из «ДНР», на чем зациклились комментаторы этого видео под опубликованным постом. Дело в том, что с ними сделала война. Что с ними сделала ложь Путина.

«Света, вы там не паникуйте… ты же понимаешь, что никто не собирается нападать, — говорю вчера вечером своей однокласснице, живущей в Макеевке с пожилой мамой и сыном-подростком. Которая по сути одна, на самом краю семьи… — Я все понимаю. Но разве уже имеет значение, кто начнет? Мы живем на минном поле. Я так устала…Школы не работают еще с понедельника. Ни дистанционно, никак. Сказали, в связи с напряженной ситуацией. Старалась не читать СМИ, но новости в телефоне лезли в глаза сами. Все эти недели там писали, что Украина на нас нападет. Люди растеряны. Сейчас звонили с работы, спросили, будем ли мы эвакуироваться. Но нам ехать некуда. Да и зачем? Чтобы потом вернуться в разграбленную квартиру?».

В субботу пружина продолжала сжиматься. В «ДНР/ЛНР» объявлена всеобщая мобилизация. Информационное пространство технологично задавлено фото с очередями суровых мужчин в военкоматы «ДНР/ЛНР». И длинными списками с перечислениями калибров мин, прилетевших за ночь в населенные пункты «ДНР/ЛНР». Их там много. Именно столько, сколько предусматривает написанный в Кремле сценарий.

Оперативно разворачиваются модули на пунктах пропуска российской границы, глава МЧС России вылетает в Ростовскую область для организации помощи беженцам. Тем самым, которые едут в автобусах, накачанные ложью режима обеспечивать картинку «геноцида в Украине» для российских медиа.

«В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений Александр Иванович Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке», — написали вчера российские медиа. А как же «нас там нет?». Сегодня тот же Бастрыкин возбудил дело о попадании украинского снаряда уже на территорию России.

«Зеленский провоцирует начало большой войны… Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы, — добавляет председатель Госдумы РФ Володин. — Они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан «ДНР» и «ЛНР» и даже уже назначили виновных. Их не пугает, что своими действиями Киев перечеркивает минские договоренности. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может все это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева. Если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, проживающих в «ДНР» и «ЛНР», наша страна встанет на их защиту».

Российские войска вблизи Ельни 1 ноября 2021 года. Снимок со спутника Maxar Technologies

Люди, в окружении Путина уже нет идеолога Суркова, ответственного за советы Путину в 2014-м, включая минские соглашения! Но идеология «Русского мира» — жива как никогда. Мы оказались в зоне столкновения двух мировосприятий и мировоззрений. И от понимания каждым украинцем происходящего зависят наши действия и исход этой войны. Всего несколько цитат из прошлогоднего пророческого интервью Суркова, которые напоминают нам, что фильм — реальный. Не выдуманный.

«Славянск сдали, Мариуполь — не взяли. И это факт, безусловно, нас не радующий. Значит, не смогли. Но я бы воздержался от каких-либо интерпретаций. Давайте не забывать, что любая оценка по кому-то ударит. Ведь люди там рисковали своими жизнями. Но я думаю, что Украина когда-нибудь вернется. Вместе с Мариуполем и Славянском. Это будет уже совсем другой разговор. Ничего не потеряно».

«Есть люди, на которых ответственность за всю махину, которая называется Россией. За весь русский мир. И мы знаем, что у нас один человек принимает решения и знаем, как его зовут. Он очень объемно видит ситуацию. И мне кажется, что его удивительное мастерство в том, что он может сделать очень важный и большой шаг, но не выше предела тотального вмешательства мощных игроков. Здесь есть риск», — заключил экс-советник Путина.

Очевидно, что мы живем в разных реальностях и «Русский мир» ищет повод для того, чтобы «спасти» Украину. Или, как четко заявил российский министр иностранных дел Лавров, «помочь бывшим советским республикам встать на правильный путь в поисках своей идентичности». Как Россия уже «помогла» Грузии, Армении, Беларуси, Казахстану… Украина — последний камень на пути к новой империи, который Путину не хватает сил сдвинуть.

Чем рискнет в итоге виртуозный диктатор, чтобы затолкнуть нас в минский мир? Который, по словам того же Суркова, — «Одно из высших достижений российской дипломатии. Собственно особый статус [оккупированной части Донецкой и Луганской областей] — то, ради чего это затевалось. Закон об особом статусе — это закон Украины. Но это закон Украины о том, что на Донбассе не действуют законы Украины. Это главное в этих соглашениях. Если их [минские договоренности] выполнить по максимуму в российских и донецких интересах, то можно достичь того, о чем я говорил, еще находясь на службе. Максимум, на что может претендовать Украина по этим соглашениям, — это так называемый символический суверенитет над Донбассом».

На самом деле колбасит всех. По обе стороны. Одноклассник из Макеевки, напившись вчера, шлет мне фото с мальчиками из 5-А в защитных рубашках. Большинство из них там. Грузины поднимают архивы и пишут предупредительные посты в Фейсбуке: «Я много лет рассказывал, что происходило в Грузии в 2008 году. Но многие относились к этому скептически, и часто повторяли фразу «Украина не Грузия». Но все что происходит сейчас на Донбассе, полное дежавю того, что происходило в Грузии за несколько дней до августовского вторжения России. Кто захочет, может поднять архивы за 2008 год и убедиться».

У нас несколько дней для того, чтобы принять самые важные решения. Мы не знаем, что будет завтра, но мы точно знаем причины происходящего с нами. Именно поэтому журналист Юрий Бутусов на циничной фразе о том, что украинские власти должны говорить народу правду об обстрелах Станицы Луганской, бьет Нестора Шуфрича на площадке известного политического телешоу. Что неправильно в части этикета, но верно в части позиции. Правда в этой ситуации — одна. Нас провоцируют. Нас втягивают в войну, используя при этом все возможные методы гибридной войны. Заталкивая в минский мир.

Но это уже не 2014 год, когда наша страна в боях только выстраивала свою новую политическую и государственную позицию, часто совершая ошибки. Тогда этими ошибками легко манипулировали внутри и снаружи, вливая сомнения в общество. Ними манипулируют и сейчас такие, как Монтян, обвиняя Украину с высокой трибуны. Мы это понимаем, мы знаем, что сделали не так, не дав разорванному на части обществу ответов на многие вопросы, касающиеся нашей новейшей истории. И это — тоже правда. Но мы соединяем страну как можем. Пытаемся строить ее, чтобы преобразовать вечный хаос в порядок. Но только свой — украинский. А не российский. Хватит ли нам времени?

«Мир реально устает от Украины, — говорит Сурков. — Это их попрошайничество, вечное недовольство, неумение что-то сделать, и не угодить при этом никому — они ни нам не угодили, ни им не угодили. Я когда-то давно, в самом начале всех этих дел, одному немцу, довольно крупному, сказал вот так прямо в коридоре: «Слушай, вот вы сейчас ее забрали и так радуетесь, но пройдет несколько лет — вы к нам постучитесь и скажете — заберите, ради Бога, ее обратно». Это будет сто процентов, я вас уверяю. И это уже началось».

Началось ли? Это уже совсем не 2014-й, когда мы остались одни. Да, нас не берут в НАТО, но к нам чуть ли не каждый день обращается президент Америки. В этом лобовом столкновении интересов/мировоззрений России и США на нашей территории (во всех смыслах), может быть не только наша погибель, но и спасение. Если мы правильно распорядимся этим оставшимся временем.

Только вряд ли это поездка украинских министров в зону боевых действий, в то время как в украинских школах нет планов эвакуации, а в медучреждениях — необходимого запаса медпрепаратов. (В госдокументах под грифом «секретно» — не стратегия, а пустота. Чиновники в регионах не могут ответить на элементарные вопросы, касающиеся их готовности к войне.) Вряд ли это молчание президента — даже если он с головой ушел в подготовку архиважной речи на мюнхенской конференции безопасности. Байден же говорит! Вряд ли это равнодушие по отношению к жителям серой зоны, вопрос об эвакуации которых вообще не поднимается в информационном пространстве. И уж точно это не подготовка вагонов «Укрзалізниці» для эвакуации чиновников в одну из соседних европейских стран, как утверждают наши источники в этом ведомстве.

Но это тема для отдельного предметного разговора.

Автор: Инна Ведерникова; ZN.UA