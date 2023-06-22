Чем русские шпионі занимются в Центральной Европе: Пьяные аварии, тайники на кладбищах и торговцы оружием
Представьте себе российского шпиона в Европе под прикрытием. Перед глазами предстает образ молчаливого Штирлица в стильном пальто или глубоко законспирированного «нелегала», как в сериале «Американцы». А теперь сравните эти образы с нашим героем — полковником ГРУ Антоном Горьевым. Его последнее прикрытие — должность российского консула в Словакии, где он известен по трагическому происшествию.
Летом 2021 года наш шпион, будучи за рулем дипломатического автомобиля, сбил 51-летнюю женщину на парковке супермаркета. Она попала в больницу с тяжелыми травмами. Это не было секретной операцией по устранению «врага родины» — Горьев просто был пьян. Полковник ГРУ отказался пройти тест на алкоголь в крови и покинул место происшествия, но на следующий день протрезвел и все-таки извинился перед семьей пострадавшей. Наказания за вождение в нетрезвом виде он не понес: защитил дипломатический иммунитет.
Спустя полгода Антон Горьев оказался среди десятков российских дипломатов, высланных из Словакии. Чем именно он занимался в стране, неизвестно. Зато многое удалось выяснить о его похождениях в Венгрии, где он ранее возглавлял консульский отдел посольства. Горьев устраивал шпионские тайники на венгерских кладбищах, открыл памятник Юрию Гагарину вместе с местным экстремистом, спас торговцев оружием от экстрадиции в США и организовал митинг «Ночных волков». Вместе с партнерами из VSquare (Центральная Европа) и ICJK (Словакия) Центр «Досье» рассказывает о насыщенной жизни российского шпиона в Центральной Европе.
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Сахалин — Будапешт
Антон Геннадьевич Горьев родился в Саратовской области в 1983 году. В начале 2000-х он вступил в ряды российской армии, а уже в 24 года будущий шпион стал командиром отделения в российской воинской части 49555 в Южно-Сахалинске. Там расположен 2357-й отдельный батальон радиопеленгации ГРУ. Прописан Горьев в те времена был прямо по соседству — на Гвардейской улице Южно-Сахалинска. Жена Горьева Агния была зарегистрирована в общежитии ГРУ в Москве.
С 2007 по 2013 год в трудовой биографии Горьева зияет пробел — судя по открытым источникам, в это время он ничем не занимался. Вероятно, именно тогда его выбрали для подготовки к службе за рубежом под дипломатическим прикрытием.
«Чтобы стать офицером ГРУ, выполняющим задачи за рубежом (легально или нелегально), офицеры проходят обучение в Военно-дипломатической академии в Москве. Эта академия привлекает студентов, которые востребованы во всех российских вооруженных силах», — рассказал VSquare источник в одной из европейских дипмиссий.
По его словам, офицеры ГРУ, ответственные за набор будущих дипломатов под прикрытием, ищут лучших кандидатов в воинских подразделениях ГРУ. Например, в подразделениях радиоэлектронной разведки или в спецназе.
В 2013 году Горьев наконец становится дипломатом. В статье, посвященной фотовыставке в Венгерском военном музее в Будапеште, его представили как российского консула. Венгерские спецслужбы знали, что Горьев работает в разведке, рассказал VSquare бывший сотрудник венгерской контрразведки.
По его словам, в начале шпионской карьеры Горьеву поручили ухаживать за захоронениями советских солдат Второй мировой войны. Это типичная задача для молодых шпионов ГРУ, пояснил источник зарубежных журналистов.
«Такая деятельность включает много путешествий за город, что дает офицерам ГРУ отличную возможность параллельно вести работу по оперативной поддержке. Например, они могут исследовать сельскую местность, ходить по лесам в поисках подходящих мест для тайников, где агенты ГРУ могут оставлять или получать деньги и информацию. Или — определять безопасные точки для встреч с этими агентами ГРУ», — объяснил собеседник VSquare.
Под видом ухода за воинскими захоронениями Горьев посетил множество общественных кладбищ, добавил в разговоре с VSquare бывший офицер контрразведки. Гуляя по погостам, офицеры ГРУ не только возлагают венки советским солдатам, но и ищут заброшенные могилы. Неухоженные захоронения — верный знак того, что родственники покойных тоже умерли. А значит, их имена можно использовать для создания поддельных документов — их применяют в шпионских операциях.
Лучшие друзья ГРУ — это радикалы
Турне по советским мемориалам помогло Анатолию Горьеву наладить контакты с местными прокремлевскими радикальными ячейками — от коммунистов до ультраправых и т.д.
В Венгрии, как и в большинстве стран Восточного блока, многие считают советское прошлое оккупацией. А сочувствующие Кремлю и ностальгирующие по Советскому Союзу чаще всего относятся к радикальным группировкам. Они празднуют день вхождения Красной армии в страну и возлагают венки к советским мемориалам. Такие маргинальные активисты — главные кандидаты на роль агентов ГРУ. По словам источника VSquare из одной из ультралевых организаций, Горьев дружил с несколькими его соратниками.
В 2015 году венгерские коммунистические и ультраправые организации объединились в неожиданный альянс, чтобы провести в Будапеште антиукраинскую конференцию. В числе участников оказался и офицер ГРУ Антон Горьев. На конференции активисты требовали предоставить Крыму, ДНР и ЛНР право на «самоопределение» и поддержали прокремлевский курс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Активисты «предложили поднять на европейский уровень политику „поворота на Восток“ венгерского правительства, пересмотреть враждебное отношение НАТО и ЕС к Востоку и создать систему равноправного сотрудничества с Россией».
Примерно в этот период наш шпион получил повышение — он стал вторым секретарем и заведующим консульским отделом посольства России. Вскоре Антон Горьев организовал митинг «Ночных волков» в Венгрии — конечно же, опять на кладбище. Вместе с пропутинскими байкерами он возложил венки к мемориалу советским солдатам в Будапеште. Несколькими месяцами ранее в открытии мемориала участвовал Владимир Путин.
Годом позже полковник ГРУ появился на публике вместе с зампредом ультраправой прокремлевской партии «Йоббик» Ласло Тороцкаи . Они провели церемонию открытия памятника Юрию Гагарину в деревне Асотталом, где Тороцкаи был мэром.
В Венгрии Тороцкаи считают экстремистом: его молодежное движение «Шестьдесят четыре округа» (HVIM) вербовало ультрарадикалов за пределами страны. Группировка организовывала митинги в поддержку ДНР и призывала бойкотировать шоколад компании Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко. Они также отрицают принадлежность Закарпатья к Украине.
В ответе VSquare Тороцкаи отрицал, что знаком с Антоном Горьевым или что российский дипломат играл какую-либо роль в организации празднования в честь Юрия Гагарина много лет назад. По его словам, он отправил общее приглашение в российское посольство на мероприятие, а они прислали Горьева.
Помимо контактов с радикальными активистами и заботы о советских мемориалах, Горьев защищал торговцев оружием. В ноябре 2016 года венгерские власти провели рейд на складе оружия недалеко от Будапешта и задержали российских поставщиков оружия — Владимира Любишина-старшего и его сына Владимира Любишина-младшего. Международное расследование возглавляли агенты американского управления по борьбе с наркотиками под прикрытием, выдававшие себя за членов мексиканского наркокартеля. Владимиры Любишины согласились продать картелю старое советское оружие, списанное венгерской армией, в обмен на кокаин и несколько миллионов долларов.
Оружейных дилеров спас консульский отдел Горьева: его сотрудники регулярно посещали Любишиных в тюрьме и присутствовали на всех судебных заседаниях. В конце концов ФСБ инсценировала собственное расследование и попросила выслать россиян на родину. Венгерское правительство передало россиян Кремлю, благодаря чему те избежали экстрадиции в Штаты. В России с Любишиных сняли все обвинения.
Чем Горьев занимался в дальнейшие годы в Венгрии, неизвестно, однако в 2020-х наш шпион уже работал в Словакии. По данным VSquare, Горьев появился в списке аккредитованных дипломатов МИД Словакии в январе 2020 года.
Единственное публичное упоминание о его деятельности в новой стране — новость о том самом инциденте, когда пьяный шпион сбил женщину. Ничем другим Горьев отметиться не успел: весной 2022 года его выслали из Словакии после вторжения России в Украину.
По данным VSquare, в 2022 году из Словакии выслали две партии российских дипломатов. В середине марта словацкие власти раскрыли российскую шпионскую сеть, которой руководили сотрудники посольства России в Братиславе. Полиция предъявила обвинения отставному сотруднику словацкого министерства обороны Павлу Бучке. Он признался, что с 2013 года предоставлял секретную информацию российским шпионам, оставляя SD-карты в тайниках и встречаясь с кураторами в безлюдных местах.
Второй раунд прошел в конце марта, когда Словакия выслала 35 дипломатов, вдвое сократив число сотрудников российского посольства. По данным источника ICJK, Горьев и его жена, скорее всего, отправились домой вместе со второй группой.
«Что касается российских посольств, то почти 100%, буквально каждый их сотрудник в Словакии — оперативник спецслужб под дипломатическим прикрытием», — заявил тогдашний министр обороны Ярослав Надь.
Тот факт, что после Венгрии Горьева отправили работать в соседнюю Словакию, может означать, что его операции могли проходить в обеих странах одновременно, объяснил VSquare бывший сотрудник венгерского управления по защите Конституции (AH) Ференц Катрейн:
«Подобная трансграничная деятельность российских шпионов — обычное дело. Они могут даже не участвовать в операциях в стране, где они аккредитованы [как дипломаты]. Лучших шпионов часто задействуют в третьих странах».
Источник: Центр «Досье»