Чем русские шпионі занимются в Центральной Европе: Пьяные аварии, тайники на кладбищах и торговцы оружием

Представьте себе российского шпиона в Европе под прикрытием. Перед глазами предстает образ молчаливого Штирлица в стильном пальто или глубоко законспирированного «нелегала», как в сериале «Американцы». А теперь сравните эти образы с нашим героем — полковником ГРУ Антоном Горьевым. Его последнее прикрытие — должность российского консула в Словакии, где он известен по трагическому происшествию.

Летом 2021 года наш шпион, будучи за рулем дипломатического автомобиля, сбил 51-летнюю женщину на парковке супермаркета. Она попала в больницу с тяжелыми травмами. Это не было секретной операцией по устранению «врага родины» — Горьев просто был пьян. Полковник ГРУ отказался пройти тест на алкоголь в крови и покинул место происшествия, но на следующий день протрезвел и все-таки извинился перед семьей пострадавшей. Наказания за вождение в нетрезвом виде он не понес: защитил дипломатический иммунитет.

Спустя полгода Антон Горьев оказался среди десятков российских дипломатов, высланных из Словакии. Чем именно он занимался в стране, неизвестно. Зато многое удалось выяснить о его похождениях в Венгрии, где он ранее возглавлял консульский отдел посольства. Горьев устраивал шпионские тайники на венгерских кладбищах, открыл памятник Юрию Гагарину вместе с местным экстремистом, спас торговцев оружием от экстрадиции в США и организовал митинг «Ночных волков». Вместе с партнерами из VSquare (Центральная Европа) и ICJK (Словакия) Центр «Досье» рассказывает о насыщенной жизни российского шпиона в Центральной Европе.

Сахалин — Будапешт

Антон Геннадьевич Горьев родился в Саратовской области в 1983 году. В начале 2000-х он вступил в ряды российской армии, а уже в 24 года будущий шпион стал командиром отделения в российской воинской части 49555 в Южно-Сахалинске. Там расположен 2357-й отдельный батальон радиопеленгации ГРУ. Прописан Горьев в те времена был прямо по соседству — на Гвардейской улице Южно-Сахалинска. Жена Горьева Агния была зарегистрирована в общежитии ГРУ в Москве.