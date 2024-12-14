Гей-порно, Борат і свиняча кров: як російські шпигуни хотіли підставити сина президента Казахстану

Центральний кримінальний суд Лондона продовжує розглядати справу стосовно кількох громадян Болгарії, яких звинувачують у роботі на російську розвідку. На одному із засідань стали відомі подробиці про те, як члени шпигунської групи збиралися дискредитувати президента Казахстану. Про це пише видання Orda.kz.

Наприкінці листопада на процесі вже розповідали про те, що дві з шести “операцій”, які планували здійснити російські шпигуни, були пов’язані з Казахстаном. Одна з них стосувалася замаху на екс-акіма-втікача Атирауської області Бергея Рискалієва, який зараз переховується у Великій Британії. Друга – фейкової “акції протесту” біля посольства Казахстану в Лондоні. Але з’ясувалося, що плани шпигунів із дискредитації казахстанської влади цим не обмежувалися.

До групи російських агентів входили п’ятеро осіб. Двоє з них, Орлін Русєв і Бісер Джамбазов, уже зізналися в шпигунстві. Троє інших (Катрін Іванова, Ваня Габерова і Тихомир Іванчев) не визнають провину. Згідно зі свідченнями Орліна Русева, він отримував вказівки від громадянина Австрії Яна Марсалека, який працював безпосередньо на російську розвідку. Марсалек зараз перебуває в розшуку Інтерполу за шахрайство на суму в 1,6 млрд фунтів стерлінгів (це понад трильйон тенге).

Додаткові подробиці про плани групи, до якої входили Русєв і його спільники, повідомляють британські ЗМІ – BBC і The Telegraph. За їхньою інформацією, російські шпигуни планували влаштувати повномасштабну кампанію з дискредитації влади Казахстану в інтересах Росії.

Як пише BBC, метою інформаційної атаки на Казахстан міг стати син президента Касим-Жомарта Токаєва, Тимур. Члени шпигунського угруповання збиралися сфабрикувати компромат на нього, щоб отримати важіль тиску на Астану.

“Група обговорювала можливість створити діпфейкові порнографічні відео з сином президента Казахстану або спокусити його за допомогою так званої медової пастки”, пише BBC. .

“Медова пастка” – практика, яку нерідко застосовують спецслужби в усьому світі: вона полягає в тому, що до об’єкта шпигунства підсилають привабливу людину, яка вступає з ним у сексуальні стосунки і виманює інформацію, яку потім можна використати для шантажу або публікації компромату.

За даними The Telegraph, сина Токаєва хотіли підставити за допомогою фейкового гей-порно. Ян Марсалек, від якого виходили ці вказівки, стверджував, що діє на пряме замовлення Кремля.

“Він говорив, що члени групи повинні взяти інтерв’ю у власника гей-клубу, який заявив би, що син казахстанського президента – його постійний клієнт. І додавав: за словами хлопців із ГРУ, у Казахстані буде справжня драма, якщо ми це опублікуємо“, – сказав на суді глава шпигунської групи Орлін Русєв.

Сам Русєв, згідно з його свідченнями, цю ідею схвалив – і навіть зголосився підібрати підходящих “виконавців” для дипфейка з числа британських порноакторів.

На процесі також розкрили подробиці того, як російські агенти збиралися стежити за Бергеєм Рискалієвим. Виявилося, що для цієї операції вони збиралися використовувати таксистів, доставщиків їжі та фургон, замаскований під “швидку допомогу”.

Ще до січневих подій російські шпигуни планували провести масштабну кампанію з очорнення Казахстану в очах світової громадськості. До неї хотіли залучити британську знать, політиків і навіть голлівудських акторів.

“За словами Русєва, коли члени групи зрозуміли, що казахстанські спецслужби не сприймають їх всерйоз, він попросив пера, баронесу і двох депутатів порушити питання про порушення прав людини в Казахстані на засіданні парламенту Великої Британії. Русєв і Марсалек також обговорювали можливість заплатити Саші Барону Коену, щоб він зняв відео в образі Бората, що критикує казахстанський режим, і розіслав листи лідерам країн ЄС, закликаючи їх запровадити санкції проти президента Касим-Жомарта Токаєва під приводом того, що він нібито підтримує Володимира Путіна”. The Telegraph .

Ще більш витончену операцію з дискредитації Казахстану члени групи хотіли провернути за допомогою екологічних активістів. Подробиці повідомляє The Telegraph: російські шпигуни домовлялися про спільну провокацію з учасниками скандально відомого руху Just Stop Oil.

Орлін Русєв зізнався, що його “команда” збиралася облити свинячою кров’ю поріг казахстанського посольства в Лондоні. Для цього члени групи зустрічалися з екоактивістами. Катрін Іванова встановила стеження за посольством, Бісер Джамбазов мав доступ до крові (він працював у лабораторії), а Русєв і Марсалек розробили план з її розпилення на порозі дипмісії за допомогою дронів. Цю акцію група планувала пов’язати з діяльністю Just Stop Oil (і екоактивісти були не проти).

У жовтні 2021 року Русєв надіслав Марсалеку повідомлення, у якому йшлося, що він “зустрівся з активістом… все пройшло дуже добре”. Російський агент не приховував захоплення членами Just Stop Oil, яких планував завербувати.

“Чудова організація! У них навіть є тренувальні курси, як протестувати і влаштовувати диверсії, на самій грані порушення закону, але так, щоб не отримати більше одного-двох тижнів в’язниці в найгіршому випадку”, – написав Русєв своєму зв’язковому.

Русєв стверджував, що активісти Just Stop Oil погодилися брати участь у провокації, бо їм “подобається наш погляд на взаємозв’язок між порушеннями прав людини і великим нафтовим бізнесом у Казахстані”. До того ж група створила сайт, на якому збиралася розмістити критичні матеріали про владу Казахстану, а акцію протесту (яка в підсумку не відбулася) хотіла використати, щоб “злити” недостовірну інформацію спецслужбам РК.

Ян Марсалек відправив Орліну Русеву фото з одного зі зборів казахстанських опозиціонерів-утікачів у Лондоні, з таким коментарем:

“Російська розвідка згодує їм (КНБ. – Прим. ред. .) це фото за офіційними каналами, представивши як інформацію від таємного джерела у Великій Британії, що шпигує за казахстанською опозицією. Але це буде результат суперсекретної операції російських шпигунів”. Ян Марсалек .

Марсалек розглядав й інші варіанти дискредитації Казахстану – від “злому казахстанських ядерних реакторів” (яких саме, не уточнюється) і зливу компромату до штучного обвалення курсу тенге. Як він планував цього домогтися, російський шпигун не конкретизував.

Усі ці схеми були потрібні російським спецслужбам, щоб отримати можливість впливати на владу Казахстану і вимагати від неї “відповідні послуги”. Наприклад, домогтися видачі колишніх російських військових, які дезертирували з армії і зараз переховуються в Казахстані.

Суд над російськими шпигунами в Лондоні триває. Тож незабаром можуть спливти нові цікаві подробиці таємних операцій з дискредитації Казахстану, які Кремль збирався провести руками громадян Болгарії.

Автор: Микита Дробни

Джерело: Orda.kz