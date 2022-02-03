История произвола российского правосудия: судья убил молодого отца и еще два года выносил приговоры

Эта резонансная авария произошла еще в начале 2020 года. Несмотря на явную вину Юрия Захарчевского, на протяжении почти двух лет он продолжал судить людей, выносить обвинительные приговоры и одновременно пытался откупиться от родственников погибшего. На их адвоката писали кляузы, пытались обвинить в оправдании нацизма.

О происходящем произволе главы Следственного комитета РФ узнал из опубликованного в Сети открытого письма и только после этого взял ситуацию на контроль. Теперь это дело сравнивают с историей «золотой кубанской судьи» Елены Хахалевой, которая успела уехать из России из-за угрозы уголовного наказания, пишет ZNAK.com.

ДТП, в котором виновно «неустановленное лицо»

Вечером 7 апреля 2020 года в Краснодаре 29-летний Данил Юханов поехал на велосипеде в аптеку за таблетками от зубной боли. Дома его ждали беременная жена и сын. В тот вечер мальчик видел папу в последний раз. На улице Горького мужчину сбил черный внедорожник Toyota Land Cruiser. После удара велосипедист отлетел на несколько метров, сделав сальто. Водитель иномарки скрылся, скорую пришлось вызывать прохожим. Пострадавшего увезли в больницу с тяжелейшими травмами, медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

На месте аварии остались пластмассовые части бампера внедорожника и зеркала заднего вида. Сам автомобиль с характерными после ДТП повреждениями сотрудники ДПС обнаружили на соседней улице. За рулем сидел судья Краснодарского краевого суда, член коллегии по уголовным делам Юрий Захарчевский. Его не задержали и не отправили на медицинское освидетельствование — потому что он имеет неприкосновенность.

Данил Юханов после комы прожил четыре с половиной месяца, перенес несколько операций и умер от травматического отека головного мозга. В декабре у него родилась дочь. Родственники тогда говорили, что «ждут ребенка со слезами на глазах».

Фотография, которую сделали сразу после ДТП с участием ЗахарчевскогоYouTube / ЧП Кубань Фотография, которую сделали сразу после ДТП с участием ЗахарчевскогоYouTube / ЧП Кубань

Уголовное дело было возбуждено лишь в сентябре после четырех отказов краснодарских следователей, рассказал Znak.com адвокат семьи погибшего Алексей Иванов. Но в материалах дела до сих пор нет обвиняемого. Указывается, что Юханова сбило «неустановленное лицо», хотя записи камер видеонаблюдения говорят об обратном.

Сначала Юрий Захарчевский утверждал, что не помнит аварии, якобы потерял сознание. Потом стал безосновательно заявлять, что Юханов был пьян. В последних комментариях СМИ судья добавлял, что ему «неприятно» вспоминать о ДТП, он «сожалеет о случившемся».

Открытое письмо и попытка «убрать» адвоката

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль в октябре 2020 года после того, как Алексей Иванов опубликовал открытое письмо к нему. Он рассказал о волоките в следственных органах и пожаловался на то, что Захарчевского «при всей очевидности произошедшего» не отстранили от должности. Юрист отметил, что никаких запросов следствия в ВККС по согласию на привлечение судьи к ответственности не было.

Обращение адвоката сдвинуло с мертвой точки процесс, дело передали в центральный аппарат Следственного комитета. Как рассказывает Иванов, ведущий дело следователь провел несколько «тяжеловесных» и затратных по времени автотехнических экспертиз и следственных экспериментов. Одна из экспертиз показала, что судья мог избежать столкновения с велосипедистом.

Вскоре начали происходить странные вещи, которые Иванов называет «планомерной охотой в околоправовом поле, когда закон цинично используется в качестве дубинки для битья неугодного». В январе 2021 года на него подали заявление в полицию о том, что он якобы имеет незаконные доходы, потом еще одно — о подкупе чиновников, а в мае к скриншоту его страницы в соцсети «ВКонтакте» прифотошопили свастику и это приложили к очередному заявлению в органы внутренних дел. Разбирательство показало, что доносы на адвоката пишет несуществующий человек — некто Павел Колосов, который использует копию утерянного в Москве паспорта и отправляет заявления по электронной почте.

Иванов охарактеризовал ситуацию «самой токсичной рецептурой клеветы», когда «в микродозе персональных данных растворяется ложь». Он заметил, что лживые заявления рассматривались молниеносно, тогда как его кочевали по инстанциям. Юрист признается, что его поразил «всеобщий цинизм».

«Захарчевский продолжал при этом рассматривать уголовные дела и вершить правосудие. Это же чудовищно! Такое невозможно представить в любой цивилизованной стране!» — заявил Иванов.

Адвокат Захарчевского Юрий Кудренко в одном из интервью не скрывал, что они «хотят убрать Иванова с дороги, потому что он много болтает». «Систему нельзя изменить. Здесь всегда было так», — рассуждал он, когда заговорили о справедливости. Кудренко признался, что у него самого родственник погиб, виновные продали две квартиры и никого не посадили.

«Сейчас не дан даже свисток к первому тайму»

Захарчевский подавал в адвокатскую палату жалобу на Иванова, посчитав один из его постов в Instagram нарушением профессиональной этики. Это стало своего рода ответом на иск к судье о возмещении морального вреда по делу Юханова, по которому судьи районных судов брали самоотвод.

При общении с родственниками пострадавшего Юрий Захарчевский сначала жаловался на повреждения, которые получил его внедорожник: «вы бы видели, как у меня машина пострадала!». Ему на это отвечали, что он бросил человека «умирать как собаку». Захарчевский начал договариваться с семьей Юханова, компенсировал часть расходов. Так, в день похорон Данила судья бросил на карточку его близким 50 тыс. рублей.

Данилу Юханову было 29 лет, когда его на дороге сбил судья. Мужчина не выжил. У него остались жена и двое детейСемейный архив

Юрия Захарчевского при этом знают как не бедного человека. Судя по его декларации за 2019 год, он заработал более 3,25 млн рублей, у него есть, помимо Toyota Land Cruiser, участок площадью более 3 тыс. квадратных метров и квартира. Открытой информации о доходах Захарчевского за 2020 и 2021 годы нет — он ее отказался обнародовать.

Алексей Иванов и его подзащитные теперь ждут решения ВККС 7 февраля. «Если сравнивать ситуацию с футбольным матчем, то сейчас даже не дан свисток для начала первого тайма. Игра начнется только тогда, когда Высшая квалификационная коллегия судей РФ даст согласие на привлечение судьи Захарчевского в качестве обвиняемого», — сказал Znak.com адвокат.

Бастрыкин просит привлечь Захарчевского в качестве обвиняемого по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») и возбудить против него дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Всего в последнем обращении главы СКР в ВККС значатся фамилии шести судей, которым грозят уголовные дела. Тамару Кошлак и Татьяну Лисину из Новосибирской области Бастрыкин хочет привлечь к ответственности по делам о превышении должностных полномочий, Вячеслава Куминова из Омской области, как и Захарчевского, — в связи с ДТП, Родиона Антипина из Владивкавказа за получение взятки, а судью из Татарстана Ирека Набиева — по целому ряду тяжких и особо тяжких статей УК РФ.

«Золотая судья» Елена Хахалева

В сообществе юристов теперь проводят параллели с историей кубанской «золотой судьи» Еленой Хахалевой. Широкую известность она получила летом 2017 года, когда было опубликовано видео с шикарной свадьбы ее дочери, где выступали Валерий Меладзе и Николай Басков.

Хахалева утверждала, что мероприятие оплатил ее бывший супруг — бизнесмен Роберт Хахалев. СМИ оценили бюджет свадьбы в 2 миллиона долларов, но совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что торжество обошлось в 4,5 миллиона рублей.

Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов только в 2019 году, а лишили полномочий летом 2020 года. Это произошло после того, как ее диплом признали поддельным и выяснилось, что за ней числится свыше 120 дней прогулов, за которые она получала зарплату.

15 декабря 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге, но к этому моменту она уже покинула Россию — уехала в Ереван. С ходатайством о разрешении на возбуждение дела в ВККС обратился глава СКР Александр Бастрыкин.