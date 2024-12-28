Как пророссийская власть Грузии с помощью мужских «каруселей» хакнула избирательную систему и фальсифицировала выборы

Решающую роль в победе «Грузинской мечты» на последних парламентских выборах сыграло «карусельное» голосование мужчин. Выявить его удалось с помощью гендерного исследования данных, по недомыслию направленных ЦИК Грузии независимым наблюдателям.



В отличие от России, вбросы пачками в Грузии невозможны, поэтому организаторы «каруселей» получали идентифицирующие документы или их номера у реальных избирателей, которые гарантировали, что не пойдут голосовать. Электоральный аналитик Роман Удот подсчитал, что при честном голосовании партия власти потеряла бы большинство в парламенте. Скачать данные и проверить детали расчета любой желающий может в интерактивной системе.

Традиционные методы выявления фальсификаций, основанные на анализе аномального голосования при высокой явке и выявляющие преимущественно вбросы или рисовку голосов, в случае с грузинскими выборами не дали впечатляющих цифр.

Все изменила незапланированная передача общественности ЦИКом Грузии данных по гендерному составу голосующих. Среди проголосовавших избирателей оказалось непропорционально много мужчин. Это подсказало электоральным аналитикам, что именно гендерный дисбаланс, а не явка, на этих выборах является переменной, которая позволяет раскрыть фальсификации.

Применение методики Сергея Шпилькина, который много лет занимается анализом результатов выборов, теперь уже к паре переменных «результат партии» — «гендерный дисбаланс» позволило вычислить количество сфальсифицированных голосов, на которые изменилась разница между партией власти и всеми ее соперниками: 300 тысяч. Математическое объяснение аномалии подкрепляется свидетельствами очевидцев, которые описывают «карусели», среди участников которых были преимущественно мужчины.

Организаторы «каруселей» получали идентифицирующие документы или их номера у реальных избирателей, которые гарантировали, что не пойдут голосовать. По этим чужим личным номерам избирателей-отказников голосовали «карусельщики». Явка при этом не менялась по сравнению с нефальсифицированной, поскольку подкупленные «отказники» на участки не приходили.

20 декабря вышел финальный отчет ОБСЕ по наблюдению на выборах в грузинский парламент, который обе стороны истолковали в свою пользу. Однако статистический анализ официальных данных ЦИК на вопрос о том, легитимно ли парламентское большинство «Грузинской мечты», способен дать более внятный ответ, чем двусмысленный отчет европейских наблюдателей.

На десять девчонок — девять ребят? Не в избиркоме!

Данные выборов в Грузии уникальны. С одной стороны, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует только результаты голосования по участковым избирательным комиссиям (УИКам) в абсолютных величинах, без указания явки и количества недействительных бюллетеней, что делает большинство обычных методов выявления электорального мошенничества неприменимыми.

Но с другой стороны, ЦИК поделился данными, которые дали неожиданные возможности для анализа. Примечательная статистика, предоставленная ЦИК по запросу независимых наблюдателей и затем опубликованная ими, — гендерные характеристики явки избирателей (по каждому УИКу).

Основной признак фальсификаций — отклонение цифр от ожидаемого распределения, то есть статистическая аномалия. В случае с гендерным балансом проголосовавших это особенно бросается в глаза. Если фальсификаций нет, то явка, посчитанная отдельно среди мужчин (то есть отношение числа пришедших на выборы мужчин к числу мужчин в списках) и среди женщин, будет в среднем одинаковая.

Гендерные данные ЦИК сразу выглядели подозрительно. Первоначально ЦИК отчитался, что проголосовали 961 751 женщина и 1 098 661 мужчина, что для страны, где женщин на 200 тысяч больше, было невероятно. В ответ на резонное удивление местных наблюдателей, ЦИК, судорожно пытаясь замять скандал, первоначальные данные спрятал, но, не подумав, выдал документ с подробными данными по каждому участку. В нем уже была попытка скрыть аномалию: добавили 91 911 проголосовавших женщин и спрятали 88 975 проголосовавших мужчин — забегая вперед, скажем, что ЦИК это не спасло.

В подправленном документе ЦИК значится 3088 участков, 65 из которых не содержат гендерных данных (52 зарубежных и 13 спецучастков). Остальные участки положены в основание данного анализа. Это 3023 УИК, где зарегистрированы 1 626 171 мужчина и 1 863 223 женщины, зафиксировано голосование 1 006 170 мужчин и 1 052 112 женщин.

Такое соотношение проголосовавших мужчин и женщин выглядит странным. Если бы на каждом участке мужчины голосовали с женской активностью (то есть если на 100 избирателей-мужчин их проголосовало бы столько же, сколько женщин проголосовало на 100 избирательниц-женщин), то мужчин проголосовало бы суммарно по всей стране 913 584, а их оказалось 1 006 170. То есть мы получили голосование избыточных 92 586 мужчин.

Однополая аномалия в голосах за борцов с ЛГБТ

Распределение «мужской гиперактивности» по избирательным округам Грузии показано на инфографике ниже. Максимальный вклад внес Марнеульский район (юго-восток страны на границе с Азербайджаном), где число «аномальных избирателей-мужчин» достигло 9 310.

Распределение избыточных мужских голосов по избирательным округам Грузии

Необъяснимое усердие мужчин-избирателей из Марнеули сразу вызвало желание присмотреться к появлению избыточных мужчин повнимательнее. Дело в том, что этот регион прославился на всю страну и за ее пределами нарушениями на выборах: давлением на избирателей, избиениями, а также зафиксированным вбросом и возбужденным уголовным делом. Пик скандалов совпал с пиком мужской гиперактивности. Что это? Совпадение или какие-то внутренние скрытые процессы, подсвеченные неосмотрительно опубликованным документом ЦИК?

Как считали

Предположение, что аномалия на этих выборах связана с гендером избирателей, сразу подсказывает, как именно нужно анализировать данные. Важно понять, чем отличаются результаты на участках, на которых наблюдается повышенная активность мужчин, от тех, где активность мужчин и женщин одинакова. Вот этот анализ.

Участки с необъяснимой гиперактивностью избирателей-мужчин принесли партии аномально высокие результаты, резко отличающиеся от участков с сохранением гендерного баланса

По горизонтальной оси отложена безразмерная переменная «половое отклонение», характеризующая сравнительную относительную электоральную активность мужчин и женщин.

Положительные ее значения указывают на то, что мужчины из «мужского коллектива» внесенных в списки избирателей приходят на выборы активнее женщин, отрицательные — наоборот. Эта переменная не чувствительна к соотношению мужчин и женщин на участке, потому что сравнивается активность мужчин только по отношению к зарегистрированным избирателям-мужчинам, а женщин — только по отношению к избирательницам-женщинам. Так что если на участке вроде военной части 100 избирателей и 20 избирательниц, но из них пришли голосовать 50 и 10 соответственно, «половое отклонение» будет равно нулю.

Выбор такой переменной важен также и потому, что она нечувствительна к (возможно существующим) объективным различиям политических предпочтений мужчин и женщин. Она также нечувствительна к (возможно существующей, а возможно нет) объективной разнице в политической активности между городом и селом.

Весь наблюдаемый спектр «половых девиаций» разбит на 100 равных интервалов, и в каждом из них просуммированы результаты по попавшим в данный интервал участкам.

По вертикальной оси отложены результаты «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, подсчитанные как процент от действительных голосов в каждом бине (статистики пользуются термином «бин», от англ. bin — ящик).

Размер маркеров пропорционален сумме зарегистрированных на УИКах избирателей. Другими словами, мы видим, где был основной вклад разных «девиаций» в итоговые результаты выборов, а где были пренебрежимо малые случайные флуктуации.

На графике видно, что «Грузинская мечта» одерживает победу благодаря зоне однополого мужского голосования. В то время как оппозиционные партии лидируют, и с хорошим отрывом, в зоне традиционного «гетеросексуального» голосования.

Математически из данных ЦИК следует, что на каждого дополнительного избирателя-мужчину в урну попадало сколько-то бюллетеней за партию власти и, возможно, к тому же исчезало сколько-то голосов, поданных за оппозицию. Как такое могло быть в реальной жизни?

Как организовать такое?

Опыт российского наблюдателя подсказывает, что подобный гендерный дисбаланс свойственен составу «карусельщиков», зафиксированных на официальных видео ЦИК России. Это может быть 70%, как в Санкт-Петербурге, или 100%, как в Дагестане. Но как это было организовано в Грузии? Камер видеонаблюдения на участках там, к сожалению, нет.

Разгадка поступила из второго по «мужской гиперактивности» региона Грузии — Гори (около 5 тысяч избыточных мужчин). 25 ноября на телеканале «Главный канал» появилась запись явки с повинной, на которой некий Гоча Чалаури рассказал, как он с подельниками многократно голосовал за «Грузинскую мечту» на выборах 26 октября:

«Нас было четверо мужчин в моей машине, а в нашей группе было пять таких машин. Мы ездили по деревням Гори, от деревни к деревне, и проголосовали за „Грузинскую мечту“ примерно 30 раз каждый. Всего [в регионе Гори] было около 120–130 машин, как наша».

Подобные деяния являются в Грузии преступлением, и к словам Гочи Чалаури стоит отнестись серьезно.

Но насколько серьезно? Оценочные расчеты показывают, что тридцатикратное голосование пятисот человек, описанное «карусельщиком», даст видимый эффект в 5 тысяч избыточных мужчин, наблюдаемый нами в документах комиссий, если в составе «карусельщиков» было 1/3 женщин и 2/3 мужчин, то есть около 70%, как в Санкт-Петербурге.

Таким образом, преимущественно мужской коллектив «карусельщиков», голосуя за «Грузинскую мечту» от деревни к деревне, мог одновременно поднять результаты партии власти и существенно наследить своей «половой девиацией», о чем ЦИК и не подозревал, делясь с наблюдателями внешне подчищенными данными.

И хотя эти показания полностью объясняют наблюдаемый феномен, все-таки голосовать каждые 24 минуты в течение дня без перерыва — трудновыполнимая задача. Скорее всего, голосований на «карусельщика» в день было меньше. И следовательно, процент мужчин среди «карусельщиков» для получения следа в 5 тысяч избыточных мужчин в Гори должен был быть даже больше 2/3.

Вторую оговорку нужно сделать о том, что фиксируются документы, по которым голосует член «карусели», а не его фактический пол, который может не совпадать с самим документом. То есть женские голоса там, где прокатилась «карусель», могли оставлять тоже мужчины. Такие вот избиратели-«трансгендеры».

Паспорт напрокат

Отдавать свой паспорт незнакомым людям — практика, которая в России не встречается. И трудно в это поверить, даже если о ней рассказывает высокопоставленный представитель партии «Единое национальное движение» Александр Крево-Асатиани. Но журналисты-расследователи с ведущего канала TV Pirveli сняли целый фильм о том, как покупаются, а точнее «берутся напрокат», документы, удостоверяющие личность избирателей, за 100, 150 или 200 лари!

По сообщениям грузинских журналистов, эти избиратели, дав свои документы или их данные «в аренду», обещали не ходить на выборы. Из рассказов очевидцев и участников событий, заснятых журналистами, следует, что занимались этим главы местных администраций и представители партии «Грузинская мечта».

Video portal of TV Pirveli’s team of investigative journalists

В их другом фильме видно, как эти паспорта и удостоверения личности попадают в руки «карусельщиков», которых чрезвычайно редко, но все же ловят и фиксируют на камеру наблюдатели на участке. К сожалению, как и в России, «карусели» для наблюдателей невидимы, если нет официальной трансляции. И это просто чудо, что ЦИК допустил утечку гендерных данных, по которым мы можем восстановить произошедшее и его масштаб.

Махинации в УИКах: за регистрацию отвечали назначенцы ЦИК

Впрочем, брать паспорт напрокат чаще всего излишне, достаточно и клочка бумаги с цифрами. Но только в том случае, если вы участник схемы, вскрытой крупнейшей национальной миссией по наблюдению «Мой голос». В своем официальном заявлении наблюдатели описали всю схему фальсификации:

«Некоторые избиратели, пришедшие на избирательный участок, имели в паспорте или прикрепленном к удостоверению личности лист бумаги с написанным на нем личным номером другого человека; избиратели также могут проголосовать, используя ксерокопию удостоверения личности на своем телефоне.

У мошенников на избирательных участках были регистраторы-союзники, которые: а) должны были быстро ввести в проверочную машину написанный на бумажке личный номер; б) не должны были ставить отметки [на пальцах] или ставить их некачественно».

На этих выборах внезапно и без обсуждения ЦИКом было введено новшество: члены УИКов, которые отвечали за допуск избирателя к голосованию, ранее назначавшиеся по жребию в день голосования, теперь выбирались без присутствия наблюдателей и других членов комиссий. Специально была сделана оговорка, что «отсутствие членов комиссий препятствием к проведению жеребьевки не является». Вводилось это якобы из-за усложнения голосования: ЦИК ввел электронные системы сканирования, которых ранее в Грузии не было.

В схеме по краже голосов только член комиссии от ЦИК мог быть назначен на эту ключевую позицию

В результате, как выяснили расследователи, в «регистраторы» попали люди из списков, спущенных ЦИК.

Регистраторы — именно те члены комиссии, к которым подходит избиратель со своим пластиковым удостоверением личности или бумажным паспортом, чтобы получить возможность проголосовать. Их может быть от двух до пяти на участке, в зависимости от его размера. Но для работы схемы достаточно одного «регистратора-союзника», чтобы пропустить через него всю «карусель». На подавляющем большинстве участков регистраторы работали через электронную базу избирателей, поэтому не было разделения на районы или первые буквы фамилий в списках.

Изредка система давала сбой, и пришедший избиратель обнаруживал, что за него кто-то проголосовал. Возникали скандалы, часть из которых можно увидеть в фильме. Но в целом схема работала тихо и незаметно, и если бы не предательские гендерные данные ЦИК, оценка объема фальсификаций осталась бы на уровне догадок и подозрений.

Перекладывание, а не вброс

Избирательная система Грузии еще не деградировала до уровня российской, где можно вбрасывать бюллетени пачками. Поэтому для каждого «карусельщика» в систему нужно было вводить чужой номер «отказника».

В результате каждый такой голос был минусом одного голоса избирателя, чей паспорт или личный номер был «арендован» и который, судя по опросам, с 60-процентной вероятностью проголосовал бы за оппозицию. Внезапный провал опросов от ранее не ошибавшихся компаний, нарушивший все мыслимые статистические законы (заявление Edison research, заявление HarrisX), был еще одной аномалией, вызвавшей подозрения и протесты. Кстати, устранение искажений от избыточных мужчин восстанавливает и результаты до предсказанных опросами.

Итак, визит «карусельщика», плюс «Грузинской мечте», вероятный минус оппозиции, при этом явка не меняется и обнаружение фальсификаций обычными методами становится невозможным.

Это видно по графикам, где значительный разброс результатов «Грузинской мечты» (сверху) не сопровождается аналогичным разбросом явки (снизу).

По горизонтальной оси отложены номера окружных избиркомов и избирательных участков по возрастанию, по вертикальной — результаты «Грузинской мечты» (верхний график), явка (нижний график).

Об этом заявляет и представитель проекта «Мой голос» Лонда Толораия на брифинге 28 октября: «Эта схема фальсификации не вызывает того дисбаланса, который характерен для других каруселей». То есть математически это как перекладывание бюллетеней из стопки в стопку, а не вброс, просто «перекладывают» живых людей, а не бумажки.

Можно ли было сделать все проще?

Зачем партии власти так заморачиваться? Почему нельзя было, например, просто подкупить тех избирателей, кого просили «отказаться»? Поучительны уроки из соседней Армении: до «революции любви» скупка голосов там была специальным бизнесом с известным недостатком. Клиент платил за, скажем, 1000 голосов, а в протоколах обнаруживал только 500, при этом вычислить «обманщиков» было невозможно. Еще нужно помнить, что массовая скупка — это массовое преступление с опасностью огласки, тогда как «аренда паспорта», часто под видом оформления пособия, не выглядит откровенным преступлением.

Единственный зафиксированный на этих выборах массовый вброс бюллетеней, к которым так привыкли в России, в Грузии стал практически мировой сенсацией — о нем писала пресса на всех языках: ua, ru, en, он привел к двум арестам.

Это произошло, потому что в УИКах пока что слишком много представителей оппозиции, которых нельзя было «зарядить» и которые бы увидели явный и очевидный вброс, но оказались бессильны перед сговором правящей партии с «регистраторами-союзниками», как это описано в отчете движения «Мой голос».

В отличие, опять же, от российской традиции, результаты нельзя было просто «перерисовать» ночью. Копии протоколов после оформления немедленно выкладываются в сеть и находятся там и поныне в своем первозданном виде.

Сколько вбросили голосов и каков реальный результат

Осознав, какая переменная объясняет аномалию, и понимая, как в полевых условиях были организованы «карусели», можно оценить, сколько голосов в пользу «Грузинской мечты» было сфальсифицировано.

По горизонтальной оси — переменная «половое отклонение» (разница мужской явки среди мужчин и женской среди женщин деленная на их сумму), ось разделена на бины по 8 пунктов, по вертикальной оси — количество голосов в бине.

По левой и центральной части графика видно, что партии ведут себя одинаково относительно разницы в количестве мужчин и женщин, явившихся на участки. Действительно, опросы, в которых фиксировались пол респондента, его принадлежность к селу или городу, столице или провинции, не выявляли существенной разницы со стороны мужчин и женщин по отношению к тому, «в правильном или неправильном направлении идет Грузия». 39% и мужчин и 39% женщин считали направление верным. Примерно столько избирателей и поддержало «Грузинскую мечту», но, начиная с определенного уровня (примерно с отклонения около 20 пунктов в пользу мужчин), ожидаемая гармония нарушается.

Здесь есть аналогия с российскими фальсификациями: то же самое происходит на графиках исследователя выборов Сергея Шпилькина, когда мы входим в зону подозрительно активного избирателя. Только в Грузии это зона гиперактивного избирателя-мужчины. В остальном графики похожи как две капли воды — особенно для фальсификаций среднего уровня, наподобие выборов президента РФ 2018 года.

Используя аналогичный анализ, мы раскладываем результаты предполагаемого бенефициара манипуляций на нормальную и аномальную часть. Нормальная часть остается пропорциональной результатам условно «честных» участников. Оставшуюся часть по традиции, введенной Шпилькиным, мы назовем политкорректно «аномальными голосами».

Разложим все избирательные участки по «ящичкам» с данным интервалом значений переменной «половое отклонение», которая характеризует гендерный дисбаланс. Посчитаем, сколько голосов за «Грузинскую мечту», а сколько за оппозиционные партии попало в каждый «ящик» — бин. Оценим пропорцию между властью и оппозицией при отрицательных и нулевых половых отклонениях (то есть когда женщины более активны или когда все активны примерно одинаково).

Считая, что пропорциональность между властью и оппозицией должна была бы сохраняться и при высоких положительных половых отклонениях, подсчитаем, сколько в данных бинах должна была бы набрать партия власти. Разницу между официальным количеством голосов и ожидаемым результатом власти закрасим красным цветом.

По горизонтальной оси отложена переменная «половое отклонение», она разделена на бины по 8 пунктов, по вертикальной — количество голосов за «Грузинскую мечту» в бине. Синие — «нормальные», красные — «аномальные» голоса.

Суммируя количество голосов в красных столбцах, получаем примерно 300 тысяч вброшенных бюллетеней.

Если вычесть из результатов «Грузинской мечты» и из явки аномальные 300 тысяч голосов «карусельщиков», мы получим у «Грузинской мечты» 46% вместо 54%, а в парламенте — 77 мест из 150 вместо нынешних 89. Это все равно большинство, но на грани — с нестабильным перевесом в 2 депутата. Но если бы не было «аренды паспортов», то их владельцы тоже как-то проголосовали бы.

Если бы они проголосовали оппозиционно, то процент власти упал бы еще ниже — до 39,4%, она получила бы лишь 67 мест в парламенте, но в реальности не все бы пришли голосовать за оппозицию, поэтому насколько бы снизился процент «Грущинской мечты» – неясно. Однако, как показывают расчеты на основе официальных данных ЦИК, даже небольшого преимущества было бы достаточно, чтобы перевесила другая чаша весов и «Грузинская мечта» перестала бы быть «партией власти». А средний результат по стране за вычетом «аномальных» участков как раз указывает на то, что преимущество было у противников «Грузинской мечты».

Автор: Роман Удот

Джерело: The Insider