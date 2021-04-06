Как Россия использует гибель ребенка на оккупированных ею территориях для пропагандистской истерии

2 апреля в поселке Александровское, неподалеку от Углегорска на оккупированной части Донецкой области погиб пятилетний мальчик. Произошло это в результате взрыва. Трагедию довольно быстро растиражировали российские СМИ и ресурсы боевиков.

Так называемая «народная милиция» сразу же заявила, что это украинский беспилотник сбросил взрывчатку. Однако жители поселка не видели никаких летательных аппаратов, пишет hromadske.

Эта история наглядно демонстрирует — если России понадобится оправдание агрессии против Украины, проблемой это не будет.

Прежде всего следует понять, почему боевики выдумали беспилотник, а не просто рассказали об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Этот поселок расположен далеко от линии соприкосновения — в 12-15 километрах. Поэтому, очевидно, и понадобилась вымысел о БПЛА, который сбросил «самодельное взрывное устройство».

Однако местные жители почему-то ничего такого не видели. Некоторые СМИ цитируют местных жителей в соцсетях, которые говорят, что никакого беспилотника не было, а трагедия произошла из-за снаряда, который хранился в гараже. В штабе ООС «Новостям Донбасса» заявили, что эти обвинения в адрес ВСУ — провокация.

Журналистам hromadske удалось пообщаться с четырьмя жителями поселка, ни один из них не видел никаких дронов. Для местных секрета в причинах трагедии нет — мальчик гостил у дедушки с бабушкой, а в гараже дед почему-то хранил снаряд, который и взорвался во дворе.

Одна женщина, которая работает в больнице, рассказала, что после взрыва на место приехали «военные». И они 8 часов не пускали к телу погибшего судмедэкспертов. Когда те все же попали на место происшествия, то установили, что больше всего пострадала нижняя часть тела ребенка.

Также местные говорят, что после того, как украинская армия оставила Дебальцево и окружающие районы, а интенсивность боев резко снизилась, в поселке снаряды не падали.

Ди и кто поверит в суперсовременный дрон ВСУ (обычный не долетит, а этот еще и невидимый), который преодолел более 12 километров вглубь вражеской территории, чтобы сбросить самодельную взрывчатку на заброшенный двор, расположенный на окраине маленького поселка?

Пропагандистам достаточно

Однако логика и факты — не то, с чем работают кремлевские пропагандисты. Так случилось и на этот раз. Местные «медиа» и российские СМИ подхватили сообщение «народной милиции “ДНР”», а на похороны мальчика 5 апреля, как рассказали местные, съехалась куча «журналистов».

До этого на месте побывал один из пропагандистских ресурсов, который снял двухминутный сюжет, единственная цель которого — вызвать эмоции, потому что каких-либо реальных свидетельств «бомбардировки» нет.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин уже прокомментировал этот инцидент. Он призвал рассмотреть вопрос об исключении Украины из Совета Европы. Более того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

То есть, во-первых, БПЛА уже не один, а во-вторых, это все «по данным следствия». Никаких российских следователей на месте не было, есть только слова боевиков «ДНР», но для Кремля, похоже, этого достаточно.

Гибель мальчика прокомментировала даже администрация Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что доказательств у Кремля нет (а как же «данные следствия» российского Следственного комитета?), но добавил, что информации «ДНР» верят на слово. Особенно циничным является последнее предложение Пескова.

«У меня нет повода сомневаться в правдивости данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. Трудно представить, чтобы вокруг гибели ребенка делали фейковые новости», — сказал он.

Новый «распятый мальчик»

Журналисты «Радио Свобода» посмотрели, что пишут в местных группах Углегорска и Енакиево. Никто, в том числе и из пророссийских пабликов, не утверждает, что видел беспилотник.



«Я живу в этом поселке. Никакого БПЛА и близко не было»

Человек, утверждающий, что живет в Александровском, высказывает другую версию: что ребенок нашел взрывоопасный предмет в гараже у взрослого.

«Это случилось вчера, только не от дрона. Я сама с этого поселка. У хозяина в гараже лежала мина, а внучек ее нашел. Зачем людям врут? Я не пойму. Соболезную».

Также журналисты встретили сообщения о том, что медиа в поселок после инцидента не приезжали.

«А вы заметили, что наши местные СМИ сразу не приехали и ничего не наснимали? Где эти слезные сюжеты? Может и не было мальчика, может и не было взрыва. Как им можно верить, если у них постоянно разная информация?»

«Произошло все на территории, подведомственной горисполкому Енакиево, в пос. Александровский, который перед пос. Булавинское. Дед притащил мину во двор, а ребенок каким-то образом оказался рядом и стукнул или прыгнул на нее. Кто теперь узнает, как было на самом деле?»

«Интересно получается. В одних источниках Александровка, но там никто ничего не видел. В других источниках – Александровское. И там тоже тихо. Ребенка жалко. Но манипуляция такая раздражает. Так а был ли беспилотник?» – это уже сторонний наблюдатель с оккупированной территории.

Бабушку показали по России-1

В официальных сообщениях оккупационной администрации Донецка не названо имя погибшего. А вот в подконтрольных российским гибридным силам СМИ появилось упоминание о Владиславе Шихове, а также видеокомментарий его бабушки, которая рассказала, что мальчику оторвало ногу. При этом подробностей обстрела в сюжете женщина не рассказала и о беспилотнике не упоминала: лишь видно, что она находится в шоковом состоянии и пытается ответить на какие-то наводящие вопросы (например, говорит, что 4-летний ребенок ни в чем не виноват).

Почему люди усомнились в населенном пункте

По информации из «первоисточника» (это вооруженное формирование «Народная милиция ДНР»), взрыв произошел в Александровском. Это поселок в сторону Енакиево, более 60 км от Донецка и около 15 км от линии разграничения. От фронта село «прикрывает» также город Углегорск.

Но в части российских СМИ местом трагедии назвали другой населенный пункт – Александровку. Возле Донецка есть такое село, стоящее прямо на линии огня.

«Ребенок погиб из-за атаки украинского беспилотника», «Ребенок погиб в результате обстрела окраины Донецка», – гласят заголовки. Таким образом, там подчеркивают, что ситуация произошла именно в прифронтовом селе, а значит, «это украинская армия».

Что говорят о беспилотниках специалисты

По словам главы фонда «Повернись живим» Тараса Чмута, Украина не использует на Донбассе ударный беспилотник, который может залететь так далеко в тыл оккупированной территории.

«Основные тактические беспилотные аппараты Украины – «Мавики» и «Фантом». Их радиус полета – до 5 км. Поэтому говорить про полет на дальнее расстояние – около 15 км – это технически невозможно. Если говорить про другие беспилотники, к примеру, «Бейрактары» турецкие, которые ударные – их на Донбассе не используют. Они даже туда не летают. Там боеприпас другой мощности и призначен для других заданий. Если говорить про более серьезные наши беспилотники – ПД1, ПД2, «Рейваны», «Мары», «Фурии» – то это беспилотники, которые не несут боевой нагрузки, и их назначение – аэрофоторазведка, корректировка огня. И наши, и та сторона используют «Фантомы» и «Марики» в формате таких себе бомбардировщиков, к которым подвешивают один-два переделанных РКГ-3 (советская ручная кумулятивная граната) или другое взрывное устройство, которое печатают, в том числе, и на 3D принтерах, и используют для нанесения ударов», – говорит Тарас Чмут.

Военный эксперт Кирилл Данильченко, также считает, что беспилотник в такой дали — это выдумка пропагандистов.

Использованы материалы hromadske и «Радио Свобода»