Кругова порука: як ВРП захищає суддів із заплямованими мантіями

У Вищій раді правосуддя заявляли, що суддю треба позбавити посади, якщо він сів за кермо п’яним. Це абсолютно правильно, адже особа, яка так грубо порушує законодавство та ставить під ризик життя інших, не гідна звання судді.

Однак це тільки на словах, а насправді ВРП не поспішає звільняти таких осіб. Вона зовсім не хоче карати суддів, які масово покривають нетверезих водіїв за кермом, зазначає 24 канал.

Справа судді Андрія Тріски

Суддя Садгірського суду Чернівців Андрій Тріска двічі потрапляв у руки поліцейських з ознаками сп’яніння. Першого разу в патрульних не виявилось драгера й поки його чекали, суддя пішов у кафе погрітись. Коли ж драгер привезли, то виявилось, що водій зник.

Недосвідчені поліцейські повірили судді на слово та не стерегли його. Ще й водійське посвідчення віддали. Цим він і скористався. Коли журналісти знайшли суддю, він заперечував, що пив алкоголь і що мав проходити обстеження на драгері.

Через 2 роки суддю знову спіймали у нетверезому стані. Цього разу його вже не відпустили. Тріска не хотів дмухати у драгер, але погодився поїхати до лікарні. Там він почав прискіпливо ставитись до лікаря, відмовився проходити обстеження та вимагав направити його в іншу лікарню. Поліцейські склали на нього протокол за відмову від перевірки на алкоголь та відправили до суду.

Суддю визнали винним

Доволі часто судді «відмазують» колег у таких ситуаціях, однак у цьому випадку суддя Кіцманського суду Ольга Мінів визнала Андрія Тріску винним та позбавила його права керування авто на 1 рік.

Окремо поліцейські звернулися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на суддю. У листопаді минулого року Дисциплінарна палата й справді вирішила, що Тріску треба звільнити.



Засідання ВРП у 2020 році / Фото видання «Закон і бізнес»

Однак потім там чомусь передумали. Вже 15 червня ВРП розглянула скаргу судді та вирішила, що порушення не таке вже й суттєве, тому його не варто звільняти. У підсумку Тріску лише тимчасово відсторонили та направили повчитись у школу суддів.

Ця історія вчергове доводить, що у ВРП розповідають одне, а роблять зовсім інше.

Такі дії – одна й найпоширеніших корупційних схем

До речі, виправдовування п’яних водіїв від покарання є однією із найпоширеніших корупційних схем, яка давно діє у судах. І це не голослівні твердження.

Останнім часом спіймали одразу кількох суддів, які за хабарі допомагали уникнути відповідальності нетверезим водіям. Щодо деяких з них вже є навіть вироки Вищого антикорупційного суду.

Кого змогли засудити

У лютому 2021 року суддю Рахівського суду Закарпатської області Івана Тулика засудили до 6 років в’язниці. У вироку вказано, що він за гроші пообіцяв вплинути на свого колегу, який розглядав протокол за керування авто у стані сп’яніння.



Суддя Іван Тулик / Фото Рахівського райсуду

Цим суддею є голова Рахівського суду Віктор Ємчук. Він справді розглядав таку справу й закрив її за видуманих підстав, як це й обіцяв Тулик. Тобто, мабуть, йому таки вдалось домовитись з Ємчуком. Однак Тулика спіймали й вже навіть є вирок про 6 років тюрми. Натомість діям Ємчука ніхто оцінки не давав. Наразі це може зробити лише Вища рада правосуддя, тому ми подали скаргу на Ємчука.

До речі, крім справи, яка фігурує у вироку Тулика, він ще й нерідко закривав схожі справи за малозначністю. Тобто вирішував, що водій, який сів п’яним за кермо, нічого серйозного не порушив. Через це замість великого штрафу та позбавлення права керувати авто його обмежували усним попередженням.

Наприклад, Ємчук розглядав справу, коли водій не лише хильнув перед поїздкою, але й не справився з керуванням і врізався в електроопору. В автомобілі був ще пасажир. Обом довелось звертатись за медичною допомогою.

Була зареєстрована й кримінальна справа, у ході якої водій сказав, що випив 300 грамів горілки. Потім кримінальну справу закрили й передали Ємчуку, щоб покарати водія за п’яне водіння. Однак він вирішив, що це дрібниця та обмежився усним попередженням. Після історії з Туликом не дуже віриться, що таке рішення суддя виніс, бо надто добрий.

У ВРП не виявили підстав для відкриття провадження

Нетверезе водіння взагалі не можна назвати малозначним. Про це прямо вказує у своїх рішеннях новопризначений член ВРП Віталій Саліхов.

Однак інша членкиня Вищої ради правосуддя Лариса Іванова вирішила, що суддя Ємчук нічого не порушував, а отже немає підстав навіть для відкриття провадження. Її підтримала уся Третя Дисциплінарна палата. Завдяки ВРП суддя повністю вийшов сухим з води.



Суддя Лариса Іванова / Фото sud.ua

У Раді намагаються боротися з проблемою

Парламент у лютому 2021 року вніс зміни до законодавства, якими припинено головні способи «відмазування» п’яних водіїв. Зокрема, прямо заборонено закривати такі справи за малозначністю чи шляхом передачі водіїв на поруки трудовим колективам.

Ці зміни набули чинності з 17 березня, але якщо ви думаєте, що відтоді суди припинили використовувати ці схеми, то помиляєтесь. Ми продовжуємо фіксувати значну кількість справ, закритих саме у такий спосіб.

Справа поліцейського у Харкові

Наприклад, в лютому у Харкові поліцейські спіймали п’яним водія Tesla, тобто людину скоріш за все не бідну. Справу розглядав новоспечений суддя Ленінського суду Харкова Валентин Гомада, якого призначили на посаду лише у 2020 році.

Вже у квітні він визнав водія винним, але вирішив покарати не штрафом і позбавленням прав на рік, а передачею на поруки трудовому колективу – партії промисловців та підприємців.

Мовляв, йому стане соромно за свої дії і більше так не буде. Насправді це рішення є більш ніж сумнівним, а про справжні мотиви судді можна лише здогадуватись. Ми подали скаргу на суддю Гомаду, але член ВРП Віктор Матвійчук не побачив там жодних порушень.



Віктор Матвійчук / Фото sud.ua

До речі, Матвійчук у лютому не бачив порушень й у діях судді з Чортківського суду Тернопільської області Парфенюка. Він закрив справу щодо водія, який п’яним збив жінку. Її просто розірвало на шматки, а драгер показав дев’ятикратне перевищення алкоголю.

Парфенюк вирішив, що строки закінчились, хоча це не відповідало дійсності. Лише після значного розголосу у ВРП прозріли й таки відкрили справу щодо судді.

Що змушує ВРП реагувати на такі випадки

Саме резонанс та значна увага суспільства змусила ВРП хоч якось реагувати на факти масового «відмазування» суддями нетверезих водіїв. Через це останнім часом кількох суддів таки покарали, точніше вдали вигляд. Просте попередження важко назвати покаранням за те, що вони зробили.

Скарга на Людмилу Гаєву

Дисциплінарна палата 16 червня розглянула мою скаргу на суддю Приморського суду Одеси Людмилу Гаєву. Вона закрила низку справ щодо п’яниць за кермом, бо начебто не встигла їх розглянути у встановлені законом строки.

Також вона розглядала 2 резонансні справи щодо прокурора Сергія Ярового. Його зупинили та перевірили на алкоголь. Драгер показав 1,76 проміле, що майже у 9 раз перевищує норму.

Однак це ще не все – коли поліцейські почали оформлювати протокол, прокурор накинувся на них, вирвав документ та кинув у калюжу. За це його звинуватили у злісній непокорі та дрібному хуліганстві. Ці справи потрапили саме до судді Гаєвої.

Закон дає добу на їх розгляд, але суддя спромоглася відтягувати це майже 1,5 роки. Звісно, що у підсумку вона просто закрила їх за строками й прокурор уникнув покарання. У Вищій раді правосуддя погодились, що суддя допустила порушення, але вирішили покарати її попередженням.

Справа судді Світлани Смик

Таку ж «відповідальність» у травні понесла й суддя Печерського суду Світлана Смик. Вона відзначилась тим, що «відмазала» скандального суддю Костянтина Бабенка. Смик вирішила, що відео з п’яним суддею, які бачила вся країна, нічого не доводять і в справі немає доказів, що він був за кермом у стані сп’яніння, тому й закрила її.



Суддя Світлана Смик / Фото видання «Закон і бізнес»

До речі, протокол Бабенка вона розглянула дуже оперативно – за місяць. Абсолютну більшість інших справ вона розглядала значно довше й закривала їх за спливом строків. Вдумайтесь, за останні 2 роки вона так закрила 76% справ. Понад 280 водіїв і далі можуть спокійно сідати п’яними за кермо.

Усе це вкотре доводить, що за Вищої ради правосуддя жодного очищення судової системи не буде, а негідники у мантіях будуть відчувати свою повну безкарність. Саме тому й потрібне її повне перезавантаження.