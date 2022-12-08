Крупная облава на “рейхсбюргеров” в Германии: заговорщики готовились к военному перевороту – без русских не обошлось

В Германии арестованы 25 сторонников “рейхсбюргеров” – националистического движения, участники которого не признают существование ФРГ и считают себя гражданами “Германского рейха” в границах 1937 года. Среди задержанных – потомок дворянского рода принц Генрих XIII, бывшая судья из Берлина и российская гражданка Виталия Б.

Немецкие политики поблагодарили участвовавших в расследовании полицейских, а их рейды подробно осветили крупные СМИ Германии: задержания проходили утром, и тем же утром в медиа появились подробные отчеты о случившемся, передает телеканал “Настоящее время“.

Утром 7 декабря 2022 года сотрудники федеральной прокуратуры Германии арестовали 25 предполагаемых участников немецкого националистического движения “рейхсбюргеры”. Кроме того, прошли обыски в одиннадцати федеральных землях Германии – в общей сложности у 52 подозреваемых. Среди арестованных сторонников движения оказалась гражданка России Виталия Б., сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Германии.

По версии следствия, Виталия Б. помогала участникам “рейхсбюргеров” устанавливать контакты с представителями Российской Федерации. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о задержании россиянки, заявив, что “ни о какой причастности России к ситуации не может быть речи”. С кем именно из России общалась Виталия Б., установит следствие.

Задержания “рейхсбюргеров” проводились в Баден-Вюртемберге, Баварии, Саксонии, Тюрингии, а также в австрийском Китцбюэле и итальянской Перудже. Также проходят обыски в федеральных землях Германии Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Саар и других. По версии следствия, обвиняемые планировали свергнуть власть в Германии путем военного госпереворота.

Среди главных обвиняемых фигурируют Генрих XIII – принц одного из древних аристократических родов Рейсс (Ройсс), а также бывшая депутат Бундестага от ультраправой партии “Альтернатива для Германии” (AfD) Биргит Мальзак-Винкеманн и бывший командующий одним из подразделений Бундесвера (вооруженных сил Германии).

По данным газеты Die Zeit, за несколько часов до ареста один из “рейхсбюргеров” писал в Telegram: “Все вернется на круги своя: бывшие прокуроры и судьи, а также ответственные руководители отделов здравоохранения, включая начальство, скоро окажутся на скамье подсудимых в Нюрнберге 2.0…” (Telegram не очень популярен в Германии как мессенджер у обычных пользователей, но правительственные группы мониторинга экстремизма отмечают, что его используют в качестве нецензурируемой площадки в том числе различные маргинальные группы и ультраправые объединения).



Дворянин, политик и офицеры Бундесвера

Движение “рейхсбюргеров” возникло в Германии еще в 1980-е годы, но активизировались они в 2010-х. Его сторонников объединяет неприятие государственных институтов Германии: участники движения верят, что ФРГ управляют члены так называемого “глубинного государства” (“deep state”). Многие “рейхсбюргеры”, придерживаясь этой конспирологической теории, рассматривают Федеративную Республику как “компанию”, контролируемую иностранными державами.

“Рейхсбюргеры” считают немецкую правовую систему нелегитимной. В этой связи “рейхсбюргеры” отказываются платить налоги и штрафы. Так, в 2016 году житель Германии Вольфганг П. отправил в органы власти письмо, в котором потребовал снять его с налогового учета. Обосновал он это тем, что, считая себя гражданином рейха, не признает ФРГ как государство и жить по его законам не намерен. Вместо документов государственного образца “рейхсбюргеры” выпускают для себя альтернативные паспорта и водительские удостоверения.

Правоохранительные органы Германии серьезно относятся к таким попыткам отделиться: например, у вышеупомянутого Вольфганга П. была аннулирована лицензия на ношение огнестрельного оружия. В октябре 2016 года четверо полицейских приехали с обыском в дом к Вольфгангу, но тот открыл стрельбу. В итоге все четверо сотрудников полиции получили ранения: двое – осколками стекол, а двое – пулевые. Один из раненых полицейских, 32-летний офицер, на следующий день скончался в больнице.

Федеральное ведомство по защите конституции наблюдает за “рейхсбюргерами” с 2016 года. По оценкам ведомства, у движения около 21 000 последователей. Чуть более тысячи из них также считаются правыми экстремистами.

В последние годы движение “рейхсбюргеров” стало пополняться более влиятельными (или как минимум привлекающими внимание) сторонниками. Так, к нему примкнул принц Генрих XIII, представитель аристократического рода Рейссов.

До ареста он занимался предпринимательством в сфере недвижимости во Франкфурте-на-Майне, владел охотничьим домиком недалеко от Бад-Лобенштайна, а также вел кампанию за восстановление склепа с саркофагами дома Рейсс в Гере, который когда-то находился в церкви Святого Иоанна, сгоревшей в 1780 году. Как сторонник “рейхсбюргеров” он стал заметен в 2019 году, когда выступил с программной речью на мероприятии в Цюрихе, где заявил, что Германия не является суверенным государством, и с тех пор стал популярной фигурой в среде идеологов заговора.

Как пишет Die Zeit, принц не считает ФРГ суверенным государством и восторженно отзывается о монархии. В течение десятилетий он настаивал на том, что имеет право на земельные участки в Тюрингии. Также отмечается, что Генрих XIII постепенно радикализировался в последние годы. Глава дворянского рода Рейссов принц Генрих XIV описывает его как “сбитого с толку старика, который погряз в заблуждениях теории заговора”.

Другая заметная фигура среди “рейхсбюргеров” – арестованная 7 декабря бывшая депутат ультраправой партии “Альтернатива для Германии” Биргит Мальзак-Винкеманн. С 1993-го по 2017 год она была судьей в Берлине. В Бундестаге Германии 19-го созыва Мальзак-Винкеманн занимала пост заместителя председателя подкомитета по вопросам Европейского союза. В 2018 году она заявила в Бундестаге, что немецкая система здравоохранения понесет “миллиардные расходы из-за того, что беженцы не могут прочитать надписи на упаковках” (связав в своей речи “неграмотность” мигрантов и последующие расходы на госпитализацию и лечение). Ее задачей, согласно данным расследования, должно было стать привлечение федеральной судебной системы на сторону заговорщиков. По версии следствия, именно 58-летняя Биргит Мальзак-Винкеманн убеждала заговорщиков из окружения принца Генриха XIII Рейсса начать попытку переворота как можно скорее. Кроме того, указывает Der Spiegel, Мальзак-Винкерманн занималась спортивной стрельбой и владеет несколькими видами огнестрельного оружия. Среди арестованных также есть несколько немецких бывших и действующих военнослужащих. Так, Андреас М., который до сих пор работает в Бундесвере, не скрывал своей ненависти к военному ведомству Германии, отмечают участники расследования. Другой участник “военного крыла” заговорщиков, полковник в отставке Максимилиан Эдер, в последние два года стал известен благодаря своей деятельности в протестном движении против антиковидных ограничений. Бундесвер в 2021 году даже возбудил против него дисциплинарное разбирательство и пригрозил сокращением пенсионных выплат за то, что отставник на публичных мероприятиях появлялся в военной форме. Эдера это не остановило: по данным Die Zeit, совсем недавно он писал об этой своей подрывной деятельности в соцсетях, подчеркивая, что “это было бы полезно для прогнившей и загнанной в угол системы”. Там же он анонсировал “акт возмездия” и начало “катарсиса”, которые должны были произойти перед Рождеством. “Довольно многим придется одеваться тепло, не только из-за отсутствия газа!!!” – писал отставной полковник. В свете произошедшего задержания немецкая пресса вспоминает и выступление Эдера на митинге против коронавирусных ограничений в апреле этого года. “У нас было три министра обороны, которые ни о чем не имеют представления. Им место в Нюрнберге 2.0. Они прижались спиной к стене, они знают, что это не продлится долго. Правительство и парламент скоро будут загнаны в пустыню”, – заявил Эдер со сцены во Фройденштадте.

Вооруженный захват Бундестага Немецкая прокуратура сообщает, что арестованные участники движения “рейхсбюргеров” планировали сформировать переходное правительство для “установления нового порядка в Германии с державами-победительницами во Второй мировой войне”. При этом основным контактным лицом должен был стать кто-то из России: принц Генрих XIII общался на эту тему с представителями РФ в Германии, однако “нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу”. Подготовка к военному перевороту в Германии велась с ноября 2021 года. Центральным органом власти у “рейхсбюргеров” был так называемый Совет, возглавляемый Генрихом XIII. Этот совет имеет такую же структуру, как и обычное правительство: в нем предполагалось создать кабинеты по здравоохранению, внутренней и внешней политике, юстиции и так далее. Обвиняемые Биргит Мальзак-Винкеманн, Пол Г., Рут Л., Рене Р. и Мелани Р. должны были возглавить эти кабинеты. При этом у “рейхсбюргеров” был и свой Бундесвер с ротами внутренней безопасности, которые должны были сыграть ключевую роль в захвате власти. Для вербовки новых членов из состава полиции и военнослужащих, а также для закупки оружия активисты провели летом 2022 года не менее четырех заседаний в Баден-Вюртемберге. По данным следствия, в октябре этого года обвиняемые осмотрели казармы Бундесвера в Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге, чтобы проверить их пригодность для размещения своих войск после свержения. Некоторые члены движения готовились проникнуть в немецкий Бундестаг при помощи вооруженной группы. Также планировалось “изменить систему на всех уровнях”, нападая на лидеров муниципалитетов и общин, говорится в материалах дела.

“Защита демократии” и “хороший пиар” Следователи вышли на след сети в середине апреля 2022 года во время обыска у Питера В., бывшего десантника Бундесвера и эксперта по выживанию. Когда следователи обыскали его квартиру недалеко от Байройта (Бавария), они наткнулись на огнестрельное оружие, боеприпасы, магазины и муляж ручной гранаты. Как сообщает Die Welt, приступить к вооруженным нападениям группировка планировала уже в сентябре этого года, однако акция была отменена по неизвестным пока причинам. Власти узнали о планах заговорщиков с помощью прослушки и слежки и, как сообщается, смогли предотвратить возможное нападение благодаря тщательному наблюдению за группой. Глава МВД Германии Ненси Фезер похвалила более трех тысяч полицейских, которые были задействованы во время обысков и арестов. “Наше конституционное государство сильно, – заявила Фезер. – Мы знаем, как защищаться всеми силами от врагов демократии”. Фантазии “рейхсбюргеров” о насилии не следует воспринимать как шутовство или чудачество, добавил заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Дирк Визе в интервью порталу t-online. Он также предложил принимать более жесткие меры в отношении экстремистски настроенных госслужащих. Немецкие правоохранительные органы, проведя операцию по задержанию, довольно подробно рассказали о заговоре журналистам. Крупные немецкие медиа Die Zeit и Der Spiegel утром 7 декабря опубликовали большие тексты об арестах заговорщиков спустя несколько часов после следственных мероприятий, ссылаясь на данные официального расследования. “Несколько представителей прессы уже знали об этих рейдах в середине прошлой недели”, – сказала n-tv.de Мартина Реннер, член Бундестага от Левой партии. “Когда такая чувствительная информация распространяется так широко, возникает подозрение, что это больше делается для хорошего пиара, чем для успеха расследования”, – отметила она.

Автор: ; Настоящее время