“Мажорна” ДТП, “Джокер” і поплічники: хто в Дніпрі “відмазує” убивць 10-річної дитини

Сьогодні впливові люди міста Дніпро зі зв’язками у столичних кабінетах намагаються зам’яти гучний скандал навколо резонансного, смертельного ДТП. На жаль, їм у цьому активно допомагають “кишенькові” ЗМІ з орбіти Коломойського та Ко, зазначає видання «Аргумент».

“Мажорна” ДТП сталася ще ввечері 1 грудня. Тоді у Дніпрі водій BMW у районі зупинки громадського транспорту «Дитячий комбінат» на “космічній” швидкості протаранив автомобіль Ford. В якому загинула 10-річна дитина, ще троє пасажирів і водій були госпіталізовані, з них двоє неповнолітніх дівчаток досі перебувають у реанімації.

Поліція спрацювала професійно та “по гарячих слідах” затримала осіб, причетних до скоєння цього ДТП: 19-річного водія та 17-річного пасажира. Почався процес документування злочину, невідкладні слідчі дії, збір доказової бази.

І тут на слідство почався шалений тиск. Стався потужний інформаційний “вкид”, , зазначає журналісти видання.

Спочатку сумнозвісний телеграм-канал “Джокер” (власником якого нібито є нардеп Роман Кравець) оприлюднив прізвище особи, яка нібито керувала BMW під час ДТП. Ним начебто був 17-річний Арсеній Бессонов, якого “Джокер” наділив “статусом” дніпровського “мажора”. Прізвище “мажора-вбивці” тут же підхопили ЗМІ Дніпра та регіона, які входять в орбіту впливу очільників умовної групи “Приват” (Коломойський і партнери). Потім “Джокер” почав “сипати” нібито ексклюзивними подробицями цієї жахливої історії та “інсайдами” про “мажорне” життя Бессонова-молодшого та його начебто заможного батька.

Цитати від “Джокера”:

“Батя Арсения (місцева шишка). Займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарним обладнанням. Директор ТОВ “СПЕЦІЗОЛЯЦІЯ – СХІД” … Капитал 8 млн почти” … “Семья жила в Донецке, папа был крупным застройщиком. Недавно переехали в Днепр мама живет за границей Сам тип кроме того как раскидываться деньгами ничего в жизни не делал А в голове только машины, гульки и телки Сам ничем не занимается, к офисам отношения не имеет Папа дает каждый месяц бабки которые он прогуливает 17 лет прав на вождение нету…” “Отец “убийцы” Бессонов Олег Павлович 2 недели назад тоже попал в ДТП, признали невиновным. Авто сейчас отца стоит на СТО в ремонте после ДТП.”

На піку хайпу (“мажор дитину вбив!”), коли про трагедію в Дніпрі заговорила вже вся Україна, саме дніпровські ЗМІ запустили в інформпростір тезу про “поліція покриває мажора”, “поліція хоче призначити винним невинну людину”. Скандал досяг високих столичних кабінетів, кримінальне провадження по майже розкритому злочину у дніпровських поліціянтів забрали у київський главк…

Можливо, саме це й було ціллю замовників “чорнухи”. Бо це сталося саме тоді, коли поліція отримала результати ДНК-експертизи, яка підтвердила: подушка безпеки на місці водія BMW містить матеріали ДНК саме 19-річного водія. Це також було підтверджено відео, на якому видно, що саме Олещенко був за кермом BMW до ДТП.

Валерій Олещенко

Для поліції вже 2 грудня було доведеним фактом: за кермом BMW-”вбивці” 1 грудня був Олещенко Валерій Валерійович, 29.07.2005 р.н., офіційного джерела доходу не має, раніше судимий уродженець м. Дніпропетровськ.

Саме Валерій Олещенко наступного після ДТП дня – 02.12.2024 – отримав підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 8 років ув’язнення (з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого). І саме В. Олещенко, 03.12.2024 р.н., було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Важлива деталь: Валерій Олещенко – грабіжник. Офіційно.

Фабула кримінальної справи (КП № 12024100100001579 від 20.04.2024 за ч. 4 ст. 186 (направлено до суду з обвинувальним актом 27.05.2024):

“20.04.2024 року о 13:35 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 20.04.2024 о 13:34 за адресою: Шевченківський район м. Київ, вулиця Довнар-3апольського, буд.16А, у відділенні “Нової пошти” №24, невідомий чоловік у медичній масці і чорних окулярах вкрав посилку – вартість посилки більше 100 000 грн. Не оплатив вартість посилки. Одягнений у чорному худі адідас, кросівки, на вигляд 20-22 роки. Заявник – Шевченко А. М., керівник відділення “Нова пошта” №24, повідомив, що 20.04.2024 року о 13:15 год. з відділення нова пошта №24 невідомий чоловік під час огляду посилки №59001137663822 на ім’я Віднев Дмитро, оголошеною вартістю 141.500 грн. відкрито нею заволодів, вибігши з відділення. Співробітники поліції, працюючи по прикметах, затримали Олещенко Валерій Валерійович, 29.07.2005 р.н., мешканця м. Київ, вул. Хрещатик, 23 (хостел), який у скоєнні даного злочину зізнався, речовий доказ вилучено…”

Вирок суду від 28.06.2024 р.: В. Олещенко отримав 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Ще деталь: родина Олещенка заможна: тато – забудовник із “пулу “Привата””, мати — живе за кордоном та володіє квартирою в одному з елітних ЖК у центрі Дніпра. Станом на зараз у хлопця вже є два платних адвокати.

Саме від Валерія Олещенка відводив увагу “Джокер”, перекладаючи провину за вбивство та каліцтва жертв ДТП на Арсенія Бессонова. Саме від особи Олещенко відводили увагу громадськості найвпливовіші дніпровські ЗМІ, явно скоординовано концентруючи цю увагу на “мажорі Бессонові”.

Пасажиру BMW (він же власник авто) А.Бессонову, 02.12.2024 р. н., якого у “водії BMW” призначив “Джокер”, також було повідомлено про підозру за ч.3 ст.136 ККУ (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілого; карається позбавленням волі на строк до п’яти років). За рішенням суду він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Ось він, “призначений” ЗМІ “мажором” Бессонов Арсеній Олегович, 02.02.2007 р.н., уродженець м. Донецьк.

Арсеній Бессонов

Проживає: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, закордонного паспорта немає. Офіційного джерела доходу також не має. Батько “мажора” користується автомобілем FОRD FІЕSТА 2008 року випуску, за кермом якого неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Він є керівником двох ТОВ, які ніколи не приймали участі у державних закупівлях, надходження бюджетних коштів відсутні. Батько “мажора” отримує нарахування від Управління соціальної та ветеранської політики Новомосковської РДА.

У той час батько Валерія Олещенка є підприємцем та власником будівельної компанії. Крім цього, з 2003 року є керівником ряду підприємств, зареєстрованих в м. Дніпро, а саме:

– з 2003 по 2009 рік був керівником ТОВ “СПЕЦБУДКОНСТРУКЦІЯ” (з орбіти “групи “Приват”),

– з 2009 по 2016 був керівником ПРАТ “ЗЗМА”,

– з 2017 по 2020 рік був керівником ТОВ “ВОДНОЛИЖНИЙ КЛУБ “СЕНТОЗА” – входить до групи компаній “Приват”

Сім’я Бессонова досі не найняла платного адвоката – мабуть, немає на то грошей. А «мажорна» BMW з “мажорними номерами” виявилася не такою вже і мажорною — “биток” з Америки, з аукціону за €12,500. Понти.

Є ще один нюанс: Арсеній Бессонов є інвалідом з дитинства, за даними джерел видання “Аргумент” – у нього поганий зір, що унеможливлює управління ним автомобілем на законних підставах. А вночі хлопець взагалі нічого не бачить. Тобто за кермо йому сідати не можна, тому під час нічного ДТП 1 грудня за кермом перебував його друзяка – розбійник Олещенко:

Але якщо за кермо дуже хочеться – то можна. На фото нижче – той самий “вбивчий” BMW, за кермом якого в момент ДТП був його приятель – Валерій Олещенко. У якого Бессонов деякий час навіть проживав.

Арсеній Бессонов біля своєї автівки. Стиль життя, яке він вів, можна назвати “псевдолакшері”

Саме після цього ДТП приятелі Бессонов і Олещенко стали поплічниками. Після смертельної ДТП вони разом йдуть з місця аварії. Тиняються з Олещенком по АТБ, а не надають допомогу постраждалим.

Олещенко робить кілька дзвінків (скоріш за все, татові):

… і приблизно в цей час в мережі зʼявляється інформація, що Бессонов пропонує Олещенку гроші (яких у нього явно немає), щоб Олещенко взяв всю провину на себе… Одразу підключаються “Джокер” і місцеві ЗМІ…

А вплив на місцеві, “приватівські” ЗМІ сім’я Олещенко має. Так, чоловік сестри Валерія Олещенка Гуртовий Володимир Юрійович, 11.02.1993 р.н., згідно з декларацією, поданою 31.03.2024, перебуває на посаді “начальника відділу захисту інтересів територіальної громади міста у кримінальних провадженнях управління представництва та захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради”. Вплив мерії Дніпра на місцеві ЗМІ очевидний і загальновідомий.

Видання також зазначає, що з 2012 по 2021 рік бенефіціарним власником ТОВ “ВОДНОЛИЖНИЙ КЛУБ “СЕНТОЗА” був Мартинов Олексій Георгійович, 06.06.1966 р.н.

Бізнес-партнер І. Коломойського та Г. Боголюбова, один з найбагатших бізнесменів України, співзасновник “ПриватБанка”. А ще Мартинов є президентом Федерації воднолижного спорту і вейкбордингу України. Цим же видом спорту займається Валерій Олещенко, якій двічі був зазначений в списках національної збірної команди України. І якого сьогодні ЗМІ, підконтрольні “групі “Приват””, “відмазують” від вбивства.

І як не допомогти колезі по “Привату” Валерію Олещенко-старшому, коли біда-то спільна!

У 2009 році донька самого О. Мартинова – Мартинова Ксенія на оранжевому INFINITY насмерть збила в Дніпрі 62-річну жінку. Остання медійна згадка про цю історію була аж у 2012 році – тоді, через три роки після аварії, міліція все ще шукала свідків. Вже й не шукає …

Чи вдасться сьогодні спроба дніпровського мафіозного кодла вплинути на слідство Нацполіції та “відмазати” винного у вбивстві? Поліція Дніпра на цей раз встояла і довела свою професійну спроможність. Та чи не “прогнеться” Київ?..

І ще одне. Саме цей пул дніпровських ЗМІ, підконтрольних “групи “Приват””, нещодавно розгорнув кампанію з відбілювання підозрюваного у вбивстві відомої мовознавиці та патріотки України – Ірини Фаріон. Це сталося одразу після затримання підозрюваного в умисному вбивстві дніпровця В’ячеслава Зінченка, який також є сином місцевого бізнесмена “з обойми” “групи “Приват”. Що є непрямим свідченням того, хто насправді стоїть за замовленням та організацією цього вбивства.

Автор: Георгій Семенець

Джерело: «Аргумент»