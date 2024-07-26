«Они надолго запомнят эту Олимпиаду!». Русский повар-агент в алкогольном угаре рассказывал всем о своем секретном задании
Российский повар Кирилл Грязнов, выступавший в кулинарных телешоу, был завербован российскими спецслужбами для провокаций на открывающихся завтра Олимпийских играх во Франции, выяснил The Insider. О своих планах он проболтался в пьяном разговоре, а журналистам издания The Insider удалось подтвердить его связи с офицерами ФСБ и ГРУ. Грязнов был арестован французскими спецслужбами, и при нем были найдены улики, позволившие предъявить ему обвинения в шпионаже.
Совместное расследование с Der Spiegel и Le Monde.
«Они запомнят эту Олимпиаду!»
Кирилла Грязнова подвел алкоголь. 7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Стамбуле, но так напился, что в Стамбуле его не только не посадили на самолет, но и внесли в черный список. На машине он добрался из Турции до Болгарии, где снова напился и, растроганный болгарским гостеприимством, стал рассказывать случайным людям о том, что в Париж отправился не просто так, а с секретным заданием. «Они надолго запомнят эту Олимпиаду!» — грозился он, не поясняя, впрочем, что имеет в виду конкретно.
В ответ на скептические взгляды Грязнов потрясал неким удостоверением, призванным доказать, что он действительно имеет отношение к спецслужбам. При свидетелях он звонил кому-то и отчитывался, что нанял для задания еще одного молдаванина из Кишинева и все идет по плану. Восхищенные болгары предупредили The Insider о странном госте, и проверка показала, что он и правда подозрительный персонаж.
Повар со связями
Кирилл Грязнов родился в 1984 году в Перми, его отец — главврач местной больницы, сам он отучился в ПГНИУ на юриста, затем перебрался в Москву, где в 2007 году закончил магистратуру. Три года спустя молодой юрист внезапно решил стать поваром, прошел курсы в Le Cordon Bleu Paris, после чего работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.
В России он продолжает работать поваром, периодически выступает в различных ток-шоу, таких как «Дачный ответ» на НТВ и «Выбери меня» на телеканале «Домашний», где шесть девушек пытаются завоевать его сердце. «Знакомьтесь: Кирилл Грязнов, успешный бизнесмен и ресторатор, у него есть все, кроме любви», — так представляют его в телешоу.
За кадром остается реальная картина его личной жизни: череда скандалов, подозрений, записей на скрытую камеру и безобразных расставаний, сопровождавшихся самыми унизительными оскорблениями. Впрочем, не является он ни «ресторатором», ни «успешным бизнесменом» — успешные периоды сменяются неудачными, просроченные долги и проблемы с алкоголем мешают его карьере шеф-повара. В один из таких моментов в 2013 году одна из бросивших его девушек из жалости даже предлагала оставшемуся на мели Грязнову бросить денег на телефон.
Обзаводится Грязнов не только кулинарными контактами. Судя по его переписке, во время своей поездки в Люксембург в 2008 году он познакомился с лордом Робертом Скидельским — британским экономистом с русско-еврейскими корнями.
Скидельский получал зарплату из России как «независимый директор» компании «Русснефть», поддержал аннексию Крыма. Накануне полномасштабного вторжения в Украину он подписал письмо, опубликованное в Financial Times, в котором говорилось, что у России есть законные основания опасаться за безопасность собственных границ, а после вторжения призывал снять с России санкции. В переписке Грязнов и Скидельски тепло вспоминают встречу в Люксембурге и договариваются о встрече в Москве.
И хотя в самой биографии Грязнова ничто не свидетельствует о его близости к спецслужбам, его знакомые, судя по переписке, знают о его связях.
Так, например, в 2009 году Юлия Пастухова, секретарша директора компании Ken-Group, посылает Грязнову учетную карточку сына директора — майора Андрея Беляшова, старшего офицера Главного управления кадров Минобороны.
В другом случае в 2010 году пермский знакомый Грязнова, предприниматель Антон Михайлов, просит «пробить» ФСБ-шника и присылает его данные:
«Колыванов Эдуард Сергеевич 16.12.1968 г. С 11.1996 по 05.2007 старший офицер службы ЭБ. Сможешь узнать аккуратно, что за человек и можно ли доверять ему».
Удивительно, что едва закончившего вуз юриста, решившего посвятить себя кулинарии, считают человеком, который может ответить на вопрос, какому ФСБ-шнику можно доверять, и который может как-то поучаствовать в карьере майора Главного управления кадров Минобороны.
Связи со спецслужбами
Своими хорошими связями Грязнов может быть обязан брату Дмитрию, юристу, занимающему должность начальника Главного управления правового и документационного обеспечения Парламентского Собрания Союзного государства Россия — Беларусь. Мало кто понимает, чем занимается это странное интеграционное объединение, но среди его функционеров немало сотрудников спецслужб.
Чеканов прописан в доме 36 на улице Зорге — в этом же доме получил квартиру, например, один из отравителей Скрипалей Денис Сергеев (он же Сергей Федотов), а также ГРУ-шники Сергей Скворцов и Елена Кулькова, арестованные в Швеции за шпионаж.
Андрей Чеканов (слева)
Чеканов — не единственная связь Грязнова со спецслужбами. Судя по базе бронирования авиабилетов, в 2019 году он летел из Перми в Москву по билету, который ему купил полковник Владимир Бондарчук, бывший главный инспектор Контрольной службы ФСБ (в/ч 53916).
Полковник ФСБ Владимир Бондарчук (справа)
Интересно, что Кирилл Грязнов не особенно скрывал, что является не просто поваром. Так, например, в 2012 году он писал хозяйке своей квартиры во Франции: «у меня все хорошо, я в Москве, работаю на государство!» – хотя нет никаких данных, чтобы он работал в каких-либо государственных компаниях или организациях.
Арест кулинара
Французские власти не стали церемониться с Грязновым: 19 июля он был арестован по обвинению в шпионаже, ему грозит до 30 лет лишения свободы. Сообщается, что при нем были найдены некие «дипломатические материалы» (matériel diplomatique) и некое удостоверение, указывающее на принадлежность к «подразделению V» российских спецслужб.
Последнее сообщение особенно загадочно, потому что отсылает к «Вымпелу» ЦСН ФСБ, но Грязнов с его бэкграундом не мог служить там, и невозможно представить себе, чтобы сотрудники «Вымпела» брали с собой служебное удостоверение.
Ретивость французских спецслужб понятна: пьяные разговоры о нанятых молдаванах и провокациях на Олимпиаде звучат не так бессмысленно, как может кому-то показаться, учитывая уже известный контекст.
В ноябре в Париже были арестованы несколько граждан Молдавии — они наносили на стены антисемитские граффити, в том числе угрожающие повторением теракта на Олимпиаде 1972 года, когда в заложники были взяты израильские спортсмены.
Арестованные признались, что получали по 500 евро от своих кураторов. Кураторы же оказались связаны с прокремлевской партией молдавского олигарха Илана Шора, ныне скрывающегося в России. Примечательно, что после появления этих граффити фотографии с ними мгновенно распространялись в Twitter сетью ботов Doppelgänger, связанной с ГРУ.
В чем именно состоял план парижской провокации Грязнова, точно неизвестно, но, судя по тому, что французские спецслужбы так быстро выдвинули серьезное обвинение, некоторые представления об этом плане у них имеются, а значит, скоро об этом станет известно публично. Пока официально заявляется, что это был «масштабный проект», который имел бы «серьезные последствия на протяжении трех недель Олимпиады».