«Они надолго запомнят эту Олимпиаду!». Русский повар-агент в алкогольном угаре рассказывал всем о своем секретном задании

Российский повар Кирилл Грязнов, выступавший в кулинарных телешоу, был завербован российскими спецслужбами для провокаций на открывающихся завтра Олимпийских играх во Франции, выяснил The Insider. О своих планах он проболтался в пьяном разговоре, а журналистам издания The Insider удалось подтвердить его связи с офицерами ФСБ и ГРУ. Грязнов был арестован французскими спецслужбами, и при нем были найдены улики, позволившие предъявить ему обвинения в шпионаже.



Совместное расследование с Der Spiegel и Le Monde.

«Они запомнят эту Олимпиаду!»

Кирилла Грязнова подвел алкоголь. 7 мая он должен был отправиться в Париж с пересадкой в Стамбуле, но так напился, что в Стамбуле его не только не посадили на самолет, но и внесли в черный список. На машине он добрался из Турции до Болгарии, где снова напился и, растроганный болгарским гостеприимством, стал рассказывать случайным людям о том, что в Париж отправился не просто так, а с секретным заданием. «Они надолго запомнят эту Олимпиаду!» — грозился он, не поясняя, впрочем, что имеет в виду конкретно.

В ответ на скептические взгляды Грязнов потрясал неким удостоверением, призванным доказать, что он действительно имеет отношение к спецслужбам. При свидетелях он звонил кому-то и отчитывался, что нанял для задания еще одного молдаванина из Кишинева и все идет по плану. Восхищенные болгары предупредили The Insider о странном госте, и проверка показала, что он и правда подозрительный персонаж.

Повар со связями

Кирилл Грязнов родился в 1984 году в Перми, его отец — главврач местной больницы, сам он отучился в ПГНИУ на юриста, затем перебрался в Москву, где в 2007 году закончил магистратуру. Три года спустя молодой юрист внезапно решил стать поваром, прошел курсы в Le Cordon Bleu Paris, после чего работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.