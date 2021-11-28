Рабы немы. Как устроена современная каторга в России и почему заключенные не жалуются на пыточные условия труда

Проблему прикрывает второй фактор: доказать сверхурочную работу без изъятия записей с камер видеонаблюдения практически невозможно, но следственные и надзирающие органы, даже если инициируют проверки, отказывают в изъятии этих доказательств. При этом камеры в любом случае могут отключать после 17.00, когда официальный рабочий день заканчивается, а сами видеозаписи хранятся до 30 суток. Осужденные рассказывают о случаях, когда к концу дня их выводят из цехов, а когда камеры выключаются, заводят обратно, на дополнительную смену.

Третий фактор – низкая себестоимость труда заключенных и возможность его бесконтрольного использования. Пусть квалификация заключенных как работников низка, пусть они выдают много брака, но низкие затраты и возможность использовать неучтенную рабочую силу в отсутствие какого-либо контроля дают возможность обогащаться здесь и сейчас. Речь идет именно о неучтенных рабочих ресурсах: есть масса свидетельств того, что администрации колоний используют нехитрые уловки – привлекают к «серому» труду фактически нетрудоустроенных даже на частичные ставки осужденных. Для этого от них получают согласие на труд по благоустройству колоний свыше двух часов в неделю. Такая работа до двух часов в неделю – обязанность осужденного, предусмотренная статьей 106 УИК. Это согласие не дает права работать на производстве, но формально ретуширует использование фактического раба.

Проверять и расследовать подобное, казалось бы, несложно, но реальность говорит о другом. О любых проверяющих колониях знает загодя. Зэков готовят, инструктируют. «Задашь вопрос – уедешь в ШИЗО», — простое и эффективное увещевание. И оно работает.

Сами проверяющие чаще всего со спецификой труда осужденных знакомы мало, да и вдаваться нет ни времени, ни желания. Непосредственная проверка в колонии, собственно, проверкой не является, членов ОНК, прокуроров или других гостей водят по заранее оговоренным маршрутам и болевых точек не показывают. Но даже то, что на поверхности, остается без внимания. К примеру, мы не встречали случаев, когда проверяющие обратили бы внимание на то, что количество рабочих станций, обустроенных и функционирующих в швейном цехе, в два-три раза превышает количество трудоустроенных на этом производстве людей. Казалось бы, что проще, задать вопрос «Почему?». Но никто не задает.

Бывает, что СКР проверяет условия труда осужденных, например, при травмах на производстве. Но и в этих случаях система отработана. Следователи изучают лишь официальные документы и опрашивают «активистов», которые, разумеется, никаких жалоб не имеют, но подтверждают, что пострадавший был грубо неосторожен, хоть и прошел все инструктажи.

Почему люди не жалуются?

Жалуются. Хоть и без особых надежд быть услышанными, но в с твердой уверенностью в неизбежности кары за жалобы. Например, Анна Гайдукова жаловалась на условия труда в ИК-2 в мордовском поселке Явас. Она рассказала о невыносимых условиях труда на швейном производстве. По ее словам, администрация поставила задачу: за неделю сшить 600 костюмов для работников РЖД, то есть примерно 120 костюмов в день силами 160-170 заключенных. За невыполнение — снижение месячной зарплаты. Это подтвердила бывшая заключенная ИК-2 Алеся Бондаренко. Она рассказала, что женщин заставляют работать практически до ночи. В 18 часов выводят из производственных помещений, выключают камеры, а потом заводят обратно.

Когда правозащитники подали заявление в СК и история получила огласку в СМИ, в колонию из-за подозрений в помощи Анне перестали пускать священника, а каждая поездка адвоката к ней превращается в бесконечное издевательство. Саму Анну стали наказывать — помещать в штрафной изолятор, доведя до попытки суицида.

Схожие практики существуют в ИК-14 Мордовии. Их не прекратило даже осуждение бывшего начальника – в фонд «Русь сидящая» уже обращались освобождавшиеся женщины с жалобами ровно на те же условия, что были при прошлом начальнике.

Классический случай – история Арины Родиной, осужденной за мошенничество в период работы в страховой компании. Дело крайне неоднозначное, но Арина явилась с повинной, возместила потерпевшим все мыслимые расходы и ущерб, осталась без имущества, при том что у нее трое детей, два из них — малолетние на момент осуждения. Следователь Арину арестовал, хотя потерпевшие в суде просили не лишать ее свободы. Суд вынес приговор с реальным сроком лишения свободы — четыре года.

Арина отбывала наказание в Чувашии, в ИК-5 поселка Козловка. Арина — гипертоник, болезнь серьезная, вплоть до потери сознания. Приходилось принимать мочегонные препараты, но при этом работать в швейном цехе, потому что только работая можно всерьез рассчитывать на УДО, уже подав на которое Арина получила выговор. Это практически исключает положительное решение суда.

Причина выговора в том, что однажды Арина отлучилась в туалет во время работы, не сумев выдержать до перерыва. Арина обжаловала выговор в суд, где ей предсказуемо было отказано. Примечательны выводы судьи:

«осужденной Родиной А.А. справка, разрешающая посещение туалета, филиалом медицинской части не выдавалась».

При этом суд анализирует приказ начальника ИК, согласно которому женщины могут оправиться два раза в течение рабочего дня: с 09 часов 00 минут до 09 часов 10 минут, и с 13 часов 30 минут до 13 часов 40 минут. В цехе работает около 70 женщин, в туалете — пять унитазов. По одному на 14 женщин. Итого на нужду — 42 секунды два раза в день. Суд решил, что этого достаточно, а Арина отсидела от звонка до звонка.