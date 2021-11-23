Россия готовится к новому вторжению в Украину: как Кремль пытается оправдывать свою агрессивность

Как сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, Россия планирует нападение на январь-февраль, с тем, чтобы военный удар был усугублен энергетическим коллапсом в украинском тылу. В целом, все готово: нитка Северного Потока-2, когда будет запущена, не даст замерзнуть ЕС, что, по мысли Москвы, ограничит его реакции глубокой обеспокоенностью.

Скачок цен на газ оставил Кремлю дополнительное пространство для торга и подкупа европейцев – по крайней мере, тех французских и немецких политиков, которые давно готовы пожертвовать Украиной ради выгод дружбы с Путиным. Власть в Украине крайне слаба, ситуацию усугубляют шпионские скандалы, между властями и элитами идет холодная война, в обществе нарастает напряжение. Протесты антивакцинаторов и пострадавших от роста коммунальных тарифов наверняка учитываются при планировании следующего раунда агрессии. Более благоприятного момента для нападения едва ли возможно дождаться отмечает издание DSnews.ua.

По словам Буданова, РФ разместила вокруг Украины более 92 000 военнослужащих. В планах Москвы мощный удар на Востоке, с существенным расширением зоны оккупации, высадка десантов в Одессе и Мариуполе и вторжение через белорусскую границу, которую ВС РФ пока рассматривают как второстепенное направление. Но смотрим на карту – на расстояние до Киева.

Аналогичную информацию распространил и Bloomberg со ссылкой на разведслужбы США. Его сценарий включает также удар из оккупированного Крыма. Как сообщает Bloomberg, не менее половины из примерно ста батальонно-тактических групп уже заняли исходные позиции и готовы к войне в зимних условиях. Кроме того, в России без объявления о мобилизации призвали несколько десятков тысяч резервистов, которым отводится роль оккупационной армии.

В самой России патриотический угар и ненависть к Украине и Западу уже доведены до крайних пределов, и это тоже вынуждает Кремль не медлить, поскольку фанатизм и ненависть склонны выдыхаться. Режим Лукашенко максимально скомпрометирован в глазах ЕС, что позволит Москве не оставить минскому диктатору шансов отсидеться в стороне.

В Зоне ОРДЛО ситуация предельно обострилась. В ответ на нарастающее давление московских ордлопрокси, ВСУ, следом за «Байрактарами», были вынуждены впервые применить «Джавелины».

Российская пропаганда круглые сутки вещает о неизбежной войне, естественно, обвиняя во всем Запад и Украину и одновременно угрожая перерастанием локальной войны в глобальную ядерную.

Ситуация усугубляется тем, что Кремль, по сути, загнан в угол. Экономическая и демографическая ситуация в России близки к катастрофе, и только очередная военная авантюра, завершившаяся успехом — захватом и разграблением еще одной части Украины, и реакцией ЕС, ограниченной еще более глубокой озабоченностью — даст путинской команде шанс продлить свое существование на одно, возможно, и два десятилетия. А там, надеются в Кремле, подвернется новое окно возможностей.

В качестве дополнительного фактора давления на ЕС Кремль надеется использовать поток беженцев, — уже из Украины.

НАТО, ЕС и США прорабатывают варианты сдерживания и ответов на агрессию, но предыдущий опыт не вселяет особого оптимизма. О силовом сдерживании речь пока не идет, а бравурные сообщения СМИ на поверку оказываются далеки от истины.

Что же до санкций, то в краткосрочной перспективе (а блицкриг подразумевает именно скоротечность) Кремль санкций не боится, поскольку рассматривает их как неизбежную цену своих амбиций. И потом, каналы обхода и саботирования санкций отработаны. Москва создала достаточное число теневых механизмов, способных обеспечить ей технологические, сырьевые и финансовые связи с Западом. Есть также и Китай, способный закрыть существенную часть жизненно необходимых РФ технологических поставок. Таким образом, даже формальный статус полного изгоя не причинит России слишком серьезных неудобств.

Drang nach Ukraine. Исторические параллели

Разумеется, грядущая агрессия не может обойтись без теоретических обоснований, которые шаг за шагом конкретизируются, обосновывая российское естественное право на оккупацию Украины уже открыто.

Следом за Лукьяновым и Бордачевым, написавшими о неизбежности поглощения возрожденными империями стран, «возникших прежде всего из-за кризиса империй», и потому лишенных «собственного ресурса выживания» — в частности, Украины — Россией, как «государства, которое не состоялось, и решить эту проблему не могут никакие соглашения или сделки между великими державами», на свет снова вылез наш старый знакомец, Владислав Сурков. Взяв поправку относительно прошлой, излишне абстрактной статьи, посвященной перспективам «безлюдной демократии», Сурков на сей раз предельно конкретен.

Надо сказать, что и прошлая его статья, «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года» была бы вполне конкретной, осмелься Сурков уже тогда назвать описанное им явление по имени: манипуляцией толпой, и опереться на Mein Kampf как на труд, легший в основу кремлевских политтехнологий. С подходящей цитатой из покойного классика, к примеру, о том, что «идеалом современного демократического парламентаризма является не собрание мудрецов, а толпа идейно зависимых нулей, руководить которыми в определенном направлении будет тем легче, чем более ограниченными являются эти людишки».

Но месяц назад Сурков еще не рискнул на такую откровенность. Зато сейчас, уловив дух времени и запрос момента, уже наступившего в России, осмелел, и прямо написал в статье под названием «Куда делся хаос? Распаковка стабильности», вышедшей, как и прошлая, в «Актуальных комментариях», что лишь «имперские технологии» способны противостоять хаосу, вытесняя его на периферию, хотя «империи и переименованы в сверхдержавы»; что «крымский консенсус — яркий пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны»; что «урегулирование значимых конфликтов по всему земному шару без российского участия» невозможно, — и, поскольку хаос угрожает обрушить мир, а «выбросы социальной энтропии политическими системами больших государств так же, как выбросы их экономиками двуокиси углерода, в принципе можно контролировать», Россия неизбежно «получит свою долю в новом всемирном собирании земель, подтвердив статус одного из немногих глобализаторов, как бывало в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала» и «будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это [социальная] физика».

«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», — пишет Сурков. Более прямые ассоциации с Третьим Рейхом уже едва ли возможны.

Итак, теория, оправдывающая агрессию, создана и внедряется в общественное сознание. Пропаганда подготовила россиян к войне с «украинским нацизмом», техническая и военная часть подготовки к удару по Украине завершены, а сама Украина пребывает в состоянии наибольшей уязвимости. Но каковы шансы Путина на успех – и каковы наши шансы отбиться от российской агрессии?

Ордырь

Несомненно, ситуация, в которой находится Украина, очень серьезна. Но наш противник не столь могуч, каким хочет казаться, силясь сломить нашу волю к сопротивлению. Сделав ставку на войну, Россия вложила в ее подготовку практически все имевшиеся у нее ресурсы — еще не разворованные, не распроданные и не выведенные на зарубежные счета, — в основном, кстати, западные. Иными словами, российская агрессия финансируется лишь по очень остаточному принципу. А за спиной имперцев-завоевателей разверзается пропасть, от края которой они готовы бежать, куда глаза глядят.

Насколько сильно готовы? Согласно сентябрьскому опросу, проведенному по заказу сайта Superjob.ru, в 522 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ, 59% россиян немедленно уехали бы из России, будь у них такая возможность. В пятерке лидеров предпочитаемых стран: США, Канада, Италия, Швейцария и Германия. В России хотели бы остаться лишь 41% опрошенных. Впрочем, налицо и некоторый рост российского патриотизма: в 2010 году желающих остаться было лишь 23%, в 2016 – 40%. Можно ли истолковать это как «вставание с колен» — или все дело в отсутствии возможности и в приведении своих желаний в согласие реалиями? Вот цифры и факты, которые помогут оценить ситуацию.

Сегодня в России быстро падают темпы жилищного строительства. Число городов, в которых нет новостроек как явления, достигло 812, в них проживает 24,2 млн человек. В списке есть города с населением, превышающим 100 тыс. человек, включая Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Соликамск – когда-то процветающий порт и промышленные центры. Причин две: нет земли (это в России-то!) и платежеспособного спроса. А где земля? Раскуплена крупными собственниками, нередко зарубежными. Самим же россиянам уже мало что принадлежит. На первом этапе все ценное было приватизировано горсткой бандитов и функционеров, на втором – распродано и заложено. К примеру, Россия – крупнейший скрытый заемщик Китая, который только за 2000-2017 годы одолжил ей $125 млрд. Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями под рыночный, то есть, высокий процент, под залог будущих поставок нефти и газа.

Зато в Москве аренда жилья резко подорожала: на 20-50% в разных сегментах рынка. Причина тоже очевидна: Москва — один из немногих городов России, где можно без особых проблем найти работу – правда, почти все заработанное придется отдать, снимая жилье. Как тут не вспомнить роман Войновича, где коммунизм был построен в пределах Москвы, которая стала отдельной коммунистической республикой (сокращенно МОСКОРЕП), и жители которой благоденствовали по сравнению с Замкадьем – Первым Кольцом враждебности, питаясь супом из лебеды и вегетарианскими отбивными из прессованной свеклы.

Зависимость России от импорта превысила 75% общего товарного объема, включая около 90% автомобилей и запчастей к ним, одежды и обуви, а также 86% электроники. Последняя цифра поражает: кто видел электронику российского производства? Что входит в эти 14%? Радиолампы?

Глава Росстата Павел Малков на прошлой неделе объявил законченной перепись населения, которую и так никто не заметил, и сообщил, что в ней участвовало 99% россиян. Но, по независимым опросам, более 75% россиян не участвовало в переписи. Это означает, что Росстат просто перенёс в 2021 год, с некоторыми правками, данные переписи 2010 года, дописав недостающие цифры путем экстраполяции или взяв их с потолка. Выделенные на проведение переписи $555 млн. банально украли, что для РФ обычное дело. Впрочем, Кремлю и не надо реальных переписей, поскольку они подтвердили бы оценки независимых экспертов: никаких 144-149 млн. населения давно уже нет, а есть, в лучшем случае, 95-98 млн., из которых 17 млн. «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн. — китайцы, а из оставшихся – половина пенсионеров.

Россия давно уже производит только пропаганду, скрывая за ней вымирающую страну, где половина трудоспособного населения сбилась в Москву, в которой еще хоть как-то теплится жизнь, а половина выживает в условиях, максимально приближенных к XVII веку. Так что с мобилизационным ресурсом, если блицкриг забуксует, у Кремля возникнут проблемы. Никакой «страны огромной», способной после пропагандистской накачки «встать на смертный бой», уже нет. Есть только жаркие мечты Суркова о «возрожденной Империи» и заявление патриарха РПЦ ФСБ Кирилла о том, что «Россия — лидер свободного мира», поскольку она «свободна от влияний извне». Но как же тогда $125 млрд. одних только китайских заимствований и 75% импорта?

Кирилл также заявил, что Россия «развивается своим собственным путем», который «может служить примером для других» — и вот с этим трудно не согласиться. Россия действительно может послужить отрицательным примером развития в безнадежный тупик.