TikTok-скандал. Китайську соцмережу підозрюють у впливі на вибори президента у Румунії

У Румунії скандал на тлі неочікуваної перемоги у першому турі президентських перегонів ультраправого кандидата Келіна Джорджеску. Китайську соцмережу підозрюють у втручанні в національні вибори. Якщо це доведе розслідування, то результати першого туру можуть анулювати, зазначає румунська редакція RFI.

«Ми хочемо знати, хто жорстоко та грубо втрутився у президентські вибори», — заявив під час дебатів у Страсбурзі румунський євродепутат Дан Ніка. Бухарест вимагає розслідування. Національна рада Румунії з телерадіомовлення (CNA) звернулася до Єврокомісії з проханням розпочати офіційне розслідування щодо неналежного використовування соцмережі у передвиборчій кампанії Джорджеску.

Чи було втручання, хочуть знати й представники інших країн ЄС. А оскільки термін повноважень попереднього складу Єврокомісії завершується цього тижня, а новий розпочне свою роботу наступного, усі обговорення наразі проходять у Європарламенті.

Чи приніс перемогу Джорджеску TikTok? У CNA вважають, що алгоритми цієї соцмережі були явно посилені контентом, який сприяв певному кандидату. Це створило дисбаланс у виборчій конкуренції та поставило під загрозу політичний плюралізм, заявив віцепрезидент CNA Валентин-Александру Юкан, інформує Digi24.

TikTok звинувачують у тому, що платформа «дозволяє опосередковане просування політичних повідомлень через впливових осіб без належного маркування та не забезпечує необхідну прозорість для виявлення спонсорів або джерел передвиборчого контенту». Так один з лідерів думок зізнався, що голосував за Джорджеску, але вже шкодує про свій вибір.

«Я припустився помилки, бо не перевірив усі висловлювання кандидата, за якого голосував. Я голосував із почуття гніву, спрямованого проти всього політичного класу, проти системи, через антипартійне голосування», — заявив відомий в онлайн-середовищі румунський підприємець.

Протести проти результатів першого туру президентських виборів у Румунії не вщухають вже три дні © Vadim Ghirda / AP

Результати скасують?

Тим часом два кандидати у президенти, Крістіан Терхеш та Себастьян Попеску, звернулися до Конституційного суду. Політики, які набрали у першому турі 1,03% та 0,15% голосів, вважають, що вибори пройшли з порушеннями, а значить їхні результати мають бути анульовані.

«Цей метод є формою маніпуляції, що створює враження, що він має масову народну підтримку серед румунів, що впливає на суспільне сприйняття та суперечить принципу прозорості виборчих кампаній. Є розумні підстави вважати, що фінансова підтримка кампанії Келіна Джорджеску надходить із зовнішніх джерел та з неоголошених коштів, що суперечить положенням ст. 38 (2) закону №. 334/2006, який забороняє фінансування з-за кордону», — написав у своїй заяві Попеску.

А його опонент Терхеш проінформував суд про інше порушення. Він заявив, що кілька лідерів Союзу порятунку Румунії, а також інші політики чи лідери громадської думки агітували за кандидата Елену Ласконі, попри те, що процес голосування ще не завершився у США та Канаді через різницю часових поясів, що заборонено законом.

Результати першого туру президентських виборів стали повною несподіванкою не тільки для ЄС, а й для самої Румунії © Vadim Ghirda / AP

Конституційний суд відхилив запит Попеску, але одноголосно ухвалив рішення вимагати від Центральної виборчої комісії перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені у першому турі президентських виборів за запитом Терхеша. За словами голови Центральної виборчої комісії може бути проведений перерахунок голосів, якщо будуть вагомі докази на користь цього рішення.

Питання легітимності першого туру виборів розглядають сьогодні і в Котрочені — резиденції румунського президента. Чинний глава держави Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради оборони країни. На порядку денному — аналіз можливих ризиків національної безпеки та ризики для виборчого процесу від соціальних мереж. Зокрема, перемога у першому турі президентських перегонів «кандидату з TikTok» Келіна Джорджеску.

Члени ради встановили, що відбулися кібератаки, які мали на меті вплинути на коректність виборчого процесу. Окрім того, вияснилось, що один із кандидатів у президенти отримав масову популярність завдяки преференціям, які надала йому платформа TikTok, не позначивши його як політичного кандидата, що порушило виборче законодавство.

Це призвело до того, що видимість цього кандидата була значно вище в порівнянні з іншими на цій платформі. Тобто соцмережа TikTok не дотримувалась правових норм, що регулюють проведення виборчого процесу. Це своєю чергою вплинуло на кінцевий результат.

Враховуючи це, члени Ради безпеки звернулися до органів влади та органів карного розшуку, аби терміново вжити необхідних заходів.

На засіданні Конституційного суду в Бухаресті 29 листопада очікувалося, що судді або підтвердять результати першого туру виборів президента, або скасують їх. Однак розгляд питання вирішили відкласти до понеділка, 2 грудня. На той момент уже мають перерахувати всі понад 9 мільйонів голосів.

Поки румуни голосуватимуть за парламент 1 грудня, доля першого туру президентських виборів усе ще буде невідома. Як передає румунська редакція RFI, Конституційний суд (КС) переніс на 17.00 понеділка, 2 грудня, обговорення звернення Крістіана Терхеша.

Автор: Тетяна Цуркану

Джерело: RFI