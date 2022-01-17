Украину вновь накрыла волна ложных минирований. Как противостоять этой проблеме?

Схема, по которой действуют информационные террористы, одна и та же: правоохранителям поступает анонимное сообщение о взрывном устройстве в общественном месте – школа, торговый центр, станции метро. Все посетители эвакуируются, на место выезжают взрывотехники, обследуют объект, но ничего не находят.

В результате: потерянное время, отвлечение ресурсов правоохранителей, рост напряжения и недовольства в обществе. Почему ложных минирований резко стало больше, кому выгодно сеять панику среди украинцев и как этому противостоять — разбирался «Апостроф«.

«Заминировано» все

Пик ложных минирований пришелся на 12 января: в этот день телефонные террористы заложили «взрывчатку» на 600 объектах по всей территории Украины. Ни одно сообщение в итоге не подтвердилось.

Особенность таких правонарушений в том, что если раньше лжеминеры сообщали о взрывчатке на каком-то одном инфраструктурном объекте, то сейчас террористы «минируют» сразу десятки зданий. Например, 7 января были «заминированы» сразу 10 ТРЦ столицы, 11 января все школы Киева, 12 января все школы Львова, Днепра и Черкасс, 13 января все ТРЦ Херсона.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители уже успели задержать 9 телефонных террористов, которые «развлекались» в период новогодних праздников. Однако значительная часть ложных вызовов поступает с оккупированных территорий Донбасса. И цель минеров из ОРДЛО: «Исключительно дестабилизация ситуации в Украине», — отметил Клименко.

Дело в том, что не отреагировать на сообщение о минировании того или иного объекта правоохранители просто не могут. В итоге силы полиции отвлекаются на проверку информации телефонных террористов, а копов в стране с каждым месяцем и так становится все меньше (по информации Клименко в 2021 году из Нацполиции уволилось более 13 тысяч человек).

«Отрываются (от дел) все: от следователей до участковых, и начинают искать злоумышленников», — говорит «Апострофу» президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Как же противостоять этой проблеме?

Решение любой проблемы для начала требует определения ее причин. По словам экспертов, существует три типа телефонных «минеров».

Первый тип – люди которые до конца не знают законов и ответственности за их нарушение. А согласно уголовному кодексу, за ложное минирование грозит до 6 лет лишения свободы.

Для таких людей сообщения о бомбах действительно превращаются в развлечение. Тем более, в период затяжных праздников, когда нездоровый азарт подогревает алкоголь.

«Сейчас идет полоса беспробудного праздничного пьянства и короткие выходы детей в школу посредине праздников. Поэтому здесь больше влияние праздников, плюс дети, традиционно нежелающие учиться. Кроме того, таким «развлекаются» успешно и наши украинские зоны, имея доступ к мобильной связи», — поясняет Шабовта.

Кстати, в конце декабря столичные правоохранители задержали подобного «минера», который под действием алкоголя сообщил о бомбе на одном из автовокзалов Киеве.

«Заминированный» автовокзал. Фото: obozrevatel.com

Бороться с такими информационными террористами, по мнению экспертов, нужно их же оружием – информацией.

«Это длинный путь. Но, тем не менее, со школьной парты нужно всем объяснять, что делать подобные вещи — это неправильно. Многие ведь действительно не понимают, что за это предусмотрена ответственность. И за это садят — и садят надолго», — говорит «Апострофу» экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Кроме того, помогло бы и несколько показательных судов в качестве информационной кампании.

«Если бы сразу нашли двух-трех «минеров», задержали, осудили, то никаких бы «минирований» не было», — уверяет «Апостроф» ветеран МВД, генерал-лейтенант милиции Геннадий Москаль.

Однако по словам Москаля, полиция в сегодняшнем своем состоянии не способна четко выстроить цепочку от преступления к наказанию.

«Ведь что толкает людей на совершение преступлений? Безнаказанность! Полный паралич правоохранительной системы как раз и приводит к таким всплескам преступности. Это беспомощность правоохранительной системы», — резюмировал Геннадий Москаль.

Второй тип «минеров» — психически нездоровые люди. Пресекать ложные сообщения от таких людей сложнее. Ведь рациональные аргументы о том, что за неудачную шутку грозит серьезный срок, на таких людей могут не действовать.

Фото: Getty images

Тем не менее, проблема может быть решена построением разветвленной системы видеонаблюдения в крупных городах и местах скопления людей. Ведь куда проще просмотреть по камерам, был ли оставлен подозрительный предмет на том же вокзале, чем поднимать на уши все профильные службы.

Третий тип – реальные телефонные террористы, которые осознают ответственность, но совершают ложные вызовы для дестабилизации ситуации в стране.

Правда, по мнению экспертов, далеко не факт, что Кремль активно использует такой инструмент гибридной агрессии.

«Мы слышим очень много бездоказательных заявлений о «руке Кремля» и дестабилизации», — уверяет Шабовта.

Все дело в том, что телефонный терроризм не требует серьезных ресурсов: сообщить в полицию о фейковой бомбе на вокзале достаточно просто. А потому вполне очевидно, что если Кремль будет таким образом активно дестабилизировать ситуацию в Украине, то ничего не мешает Украине отвечать симметрично. И российские правоохранители также будут вынуждены выезжать на каждый вызов. Соответственно, такой формат агрессии не очень-то выгоден.

Кстати, на 12 января пришелся пик «минирований» и в самой РФ. В этот день неизвестные сообщили о взрывных устройствах на 600 объектах: школы, суды, магазины.

Тем не менее, осознанные действия по дестабилизации ситуации в Украине путем ложного минирования нельзя исключать. И что же делать?

«Должно быть организационное решение. Например, создание специального подразделения в МВД, у которого будет возможность подробно анализировать такие случаи, — добавляет Шабовта. – В любой цивилизованной стране это непростая задача, но в основе ее решения все же специализированные подразделения с техническими возможностями, которые привлекаются для анализа и мониторинга подобных звонков. Но мы видим, что МВД сейчас само страдает от своих проблем: начиная от кадрового подбора, заканчивая способностью решать те или иные задачи. Поэтому ждать эффективности от такой системы не приходится. Технически наша полиция не имеет возможности определять характер и происхождение этих звонков. У полиции нет соответствующего оборудования, чтобы выискивать такого рода правонарушителей. В откровенных закрытых беседах полицейские мне жаловались, что это не свойственная для них функция и технически такую возможность имеет СБУ. Но все эти задачи переложены на полицию, а поиск системы в организации «минирования» — отсутствует».

Автор: Артур Гор; Апостроф