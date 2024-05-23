Вийти сухим з води. Як за 15 років на посаді керівника судової адміністрації збагатитись маючи шість кримінальних проваджень

У територіальному управлінні Державної судової адміністрації Рівненської області змінили керівника. Віктор Вдовиченко, який очолював управління майже 15 років, звільнений. Замість нього тимчасово обов’язки керівника виконує заступниця Інна Дем’янчук. Проте журналісти вирішили звернути увагу поки не на неї, а на ексочільника.

У 2019 році Віктора Вдовиченка підозрювали у розтраті бюджетних коштів. Та шість кримінальних проваджень, у яких він фігурував, після гучних обшуків, двох підозр та п’яти років слідства закрили. А поки тривало розслідування, Вдовиченко з дружиною ще й купили чимало землі та нерухомості. Більш детально про статки та доходи Вдовиченка розповідаємо у матеріалі видання “Четверта влада“.

Яка робота була у Вдовиченка

Територіальне управління Державної судової адміністрації в Рівненській області – далі управління ДСА – забезпечує суди області фактично усім: від паперу і капремонтів, до судової охорони, присяжних, судових розпорядників тощо.

З 2010 року цю структуру у Рівненській області очолював Віктор Вдовиченко.

За даними аналітичної системи «YouControl», з 2 квітня 2024 року тимчасово обов’язки керівника стала виконувати Інна Дем’янчук, заступниця керівника управління.

29 березня Віктор Вдовиченко досягнув 65-річного віку, який забороняє перебувати на державній службі. Саме це стало офіційною підставою його звільнення, відповіла судова адміністрація у відповіді на наш запит.

У чому підозрювали керівника судової адміністрації

Керівник управління судової адміністрації Рівненщини Віктор Вдовиченко фігурував у кримінальних справах. Фото «Четвертої влади»

З вересня 2018 року правоохоронці розслідували справу про розкрадання та розтрату бюджетних коштів керівництвом Територіального управління Державної судової адміністрації у Рівненській області.

У будинку начальника управління Віктора Вдовиченка, офісі та інших приміщеннях його сім’ї зимою 2019 року провели обшук.

У Вдовиченка тоді вилучили півтора мільйона гривень.

За версією правоохоронців, керівництво управління ДСА укладало угоди з підрядниками або за грошову винагороду, або за будматеріали, або за безоплатний ремонт майна, що належить керівнику управління ДСА та його родині.

Крім того, органи правопорядку нібито встановили, що службові особи управління ДСА розтратили засоби електронної обчислювальної техніки та зв’язку, меблі, великогабаритні побутові електричні прилади, що були на балансі управління ДСА та зберігалися у приміщенні Нацбанку України на вулиці Симона Петлюри, 10 у Рівному. Саме судовій адміністрації Кабмін передав це приміщення у 2018 році після ліквідації управління НБУ у Рівненський області.

Після обшуків слідство відкрило ще кілька кримінальних проваджень: щодо розтрати бюджетних коштів під час закупівлі сканерів, щодо підробки для цього документів, а також щодо внесення неправдивих даних до табелю обліку робочого часу і заволодіння коштами заробітної плати.

7 лютого 2019 року Вдовиченку оголосили про підозру за окремими епізодами, зокрема щодо підробки платіжних доручень та видаткових накладних і розтрати державних коштів.

Того ж року обвинувальний акт щодо дій Віктора Вдовиченка та його заступниці Інни Дем’янчук передали до суду. Але 27 листопада 2019 року суддя Рівненського міського суду Петро Денисюк зобов’язав прокурора закрити провадження. Підстава – минули строки звернення до суду з обвинувальним актом.

У листопаді 2023 року прокуратуру суд змусив закрити останнє провадження, в якому Віктору Вдовиченку та Інні Дем’янчук оголошували про підозру у привласненні чи розтраті ввіреного майна, вчиненому групою осіб (разом з директорами фірм, що належать дружині Вдовиченка).

Прокуратура намагається оскаржити ухвалу Рівненського міського суду про встановлення строку для завершення досудового розслідування в одному з проваджень. У вересні 2024 року запланований розгляд касаційної скарги.

Детальніше про всі справи та епізоди ми розповімо у окремому матеріалі.

Доходи Вдовиченка

Офіційно начальник управління ДСА мав два джерела доходів: зарплату та пенсію. У середньому з 2019 по 2023 роки Вдовиченку нараховували від 45-ти до 57 тисяч гривень на місяць. Його пенсія у 2023 році становила приблизно 11 тисяч гривень на місяць.

Дружина Галина Михайлівна працювала на двох своїх фірмах (ПП «Віган В» та на заводі мінеральної води «Маломидська») і отримувала пенсію. За даними з декларацій Віктора Вдовиченка, її річні доходи разом з пенсією за всі роки декларування коливались в межах 100-200 тисяч гривень на рік.

Галина Вдовиченко була та є власницею приватних підприємств «Сюрприз», «Віган В» та ТОВ «Завод мінеральної води «Маломидська».

Основний напрямок діяльності підприємств «Сюрприз» та «Завод мінеральної води Маломидська» – виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

ПП «Віган В» займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах.

Окрім того, вона та Микола Захарук є співзасновниками ТОВ «Аптека-Центр та ТОВ Торговий дім «Пересопниця». Фірми надають в оренду чи експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Попри це, дивідендів від цих фірм у дружини Вдовиченко не декларує.

Купили два лексуси та фіат

15 квітня 2020 року, тобто вже після відкритих кримінальних проваджень, Віктор Вдовиченко купив собі за 618 тисяч гривень автомобіль «Lexus ES350» 2019 року випуску. За офіційним курсом долара на квітень 2020 року авто приблизно коштувало 22 тисячі доларів США.

На сайті з продажу автомобілів навіть зараз такої низької ціни за «Lexus ES 350» 2019 року не знайти, найдешевше – 32 тисячі доларів США. Ілюстраційне зображення із сайту auto.ria.com

Вдовиченко вже давно пише в декларації, що користується автомобілем дружини – «Mercedes GL350CDI» 2010 року. Дружина Галина Михайлівна володіє ним ще з 2011 року.

Восени 2020 року дружина купила «Fiat Scudo» 2004 року, вартість в декларації – 7 тисяч 300 гривень. Навіть зараз таке авто переважно коштує близько 4 тисяч доларів США.

Авто марки «Fiat Scudo» 2004 року за курсом долара на осінь 2020 року коштувало, відповідно до того, що задекларував Вдовиченко, приблизно 300 доларів США. Ілюстраційне зображення із сайту auto.ria.com

А через пів року після купівлі «Фіату» Галина Михайлівна придбала собі «Lexus»: за модель «NX300h» 2019 року вона нібито заплатила 640 тисяч 473 гривні (або приблизно 23 тисячі доларів США).

Ціна «Lexus NX300h» 2019 року зараз стартує від 26 тисяч доларів США. Ілюстраційне зображення із сайту auto.ria.com

Витратили майже всі заощадження

Кількість готівки в євро у Вдовиченка зростала з 2018 по 2020 роки та, відповідно, становила 8, 16 та 23 тисячі євро.

Уточнимо, що зарплата Вдовиченка за 2019 рік була 677 тисяч 373 гривні (на руки – 545 тисяч 285 гривень). У квітні 2020 року він придбав собі «Lexus» за 618 тисяч гривень. Теоретично, він міг не витрачати зарплату за 2019 рік та докласти ще три місячні заплати за 2020 рік, щоб придбати автомобіль. Але тоді незрозуміло, де він взяв кошти, щоб збільшити свої заощадження до 16 тисяч євро.

За 2021-2023 роки начальник ДСА не декларував свої заощадження зовсім.

Дружина, яка володіє п’ятьма фірмами та мала всі ці роки офіційно невисоку зарплату і пенсію, зберігає з 2021 року 5 тисяч євро.

За 2018 та 2020 роки Віктор Вдовиченко вказував у деклараціях, що дружина зберігає сумарно 20 тисяч євро третіх осіб: Олександра та Сергія Леонтійовичів Вдовиченків – племінників керівника ДСА. Вони є підприємцями та займаються обробкою декоративного та будівельного каменю.

У деклараціях наступних років ці кошти вже не фігурували.

Нагадаємо, під час обшуку у Віктора Вдовиченка у лютому 2019 року правоохоронці вилучили готівки на півтора мільйони гривень. На запитання журналістів, скільки точно грошей вилучили, сам Вдовиченко не пам’ятав.

Але з ухвали суду щодо арешту вилучених коштів дізнаємося, що тоді правоохоронці знайшли у Вдовиченка 31 тисячу 835 євро, 10 тисяч 790 доларів США, 25 тисяч гривень, 210 польських злотих.

Проте у суді керівник територіального управління ДСА зміг довести законне їх походження: більша частина коштів була його племінників та сина, менша – його зарплата та спадщина. Суд відмовив слідчому в арешті готівки.

Скуповували землю біля Щасливого та приміщення у Рівному

За декларацією вже екскерівника судової адміністрації Вдовиченка, його дружина восени 2021 року придбала за кілька днів шість ділянок у Рівному.

Загалом Галина Михайлівна купила 8 гектарів 40 соток землі. Загальна вартість, за декларацією Вдовиченка, – майже 630 тисяч гривень.

Одна з ділянок розташована паралельно до вулиць Дмитра Багалія та Серпанкової. Це неподалік району «На щасливому». У декларації Вдовиченко вказав, що вартість цієї ділянки – 195 тисяч 202 гривні. Тобто сотка коштувала 730 гривень.

Другу ділянку того ж дня Галина Вдовиченко придбала трохи вище вулиці Дмитра Багалія – вздовж вулиці Героїв Крут. Вартість – 187 тисяч 340 гривень. Сотка цієї ділянки теж обійшлась у 730 гривень.

Ще одна ділянка неподалік Щасливого, площею майже 2 гектари 70 соток, яку у 2022 році Віктор Вдовиченко у декларації вказує вже як свою, коштувала 196 тисяч 626 гривень. Вона розташована вище вулиці Солов’їної, що якраз навпроти Щасливого. Ціна за сотку – теж 730 гривень.

Три масиви ділянок, які придбали Вдовиченки восени 2021 року поблизу Щасливого. Колаж Дмитра Домащука на основі фото з Maxar Technologies

Три інші ділянки по 15 соток Вдовиченки купили у полі між Весняною та Смерековою вулицями. Кожна ділянка коштувала, за даними декларації, по 16 з половиною тисяч гривень.

Якщо сумувати всі доходи Галини Вдовиченко за 2020 та 2021 роки (91 тисяча 536 гривень та 120 тисяч 507 гривень), які керівник ДСА показав у декларації, припустити, що вона їх не витрачала, то її особистих коштів на купівлю землі не вистачило б.

У листопаді та грудні 2022 року на дружину оформили ще дві невеликі ділянки (на 290 та 163 квадратних метри) та три нежитлові приміщення у Рівному.

Загальна сума витрат на їх придбання становила 1 мільйон 841 тисячу 600 гривень. За декларацією Віктора Вдовиченка, жінка таких коштів не мала. Її пенсія за 2022 рік становила 68 тисяч, розмір зарплати Вдовиченко не вказав. Заощадження не були витрачені, якщо вірити декларації.

Загальні витрати за 2021 та 2022 роки на землю та нерухомість дружини склали приблизно 2 мільйони 400 тисяч гривень.

23 тисячі євро, які були у декларації Віктора Вдовиченка, на 2021 рік складали по тодішньому максимальному курсу євро близько 805 тисяч гривень.

Зарплата керівника судової адміністрації Рівненщини за 2021 і 2022 роки сумарно становила близько 1 мільйона гривень. Якщо додати всі доходи та заощадження подружжя Вдовиченків, то цих коштів все одно не вистачає. Тим більше, якщо врахувати витрати на купівлю лексусів у 2020 році.

А 3 січня 2024 року на Галину Михайлівну зареєстрували нежитлове приміщення, площею 1 тисяча 315 метрів квадратних. Його вартість, за даними з декларації Віктора Вдовиченка, три з половиною мільйони гривень. За даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, це торгово-офісне приміщення, яке недавно збудували на вулиці Пересопницькій, 49А у Рівному.

Ми попросили Віктора Вдовиченка пояснити, де його дружина взяла кошти. Принагідно уточнили, чи він давав свої кошти дружині на купівлю землі, адже з декларації за 2021 рік вже зникли його 23 тисячі євро.

На жодне запитання Віктор Вдовиченко відповісти не захотів. Ми телефонували йому двічі, слухавку взяв наступного дня. Сказав, що не знає, з ким він розмовляє. На пропозицію журналістки скинути йому її журналістське посвідчення відповів, що йому це не потрібно. Запитання в телеграмі, які ми йому надіслали, прочитані та залишились без відповіді.

Зателефонували ми і до Галини Вдовиченко за відомими нам номерами. На наш дзвінок вона відреагувала так: «Вибачте, будь ласка, а нащо ви мені телефонуєте? Я не хочу спілкуватись з вами на цю тему».

Авторка: Мирослава Примак

Джерело: «Четверта влада»