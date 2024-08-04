За «гендерним» скандалом на Олімпіаді в Парижі стоять російські бандити які контролюють Міжнародну асоціацію боксу

Скандал розгорівся навколо двох спортсменок – алжирки Іман Хеліф та представниці Тайваню Лінь Юй-тін, яких звинуватили у зміні статі та отриманні внаслідок цього «конкурентних переваг» перед суперницями

Майже півтора роки тому на чемпіонаті світу з боксу в Нью-Делі, що проводиться Міжнародною асоціацією боксу (IBA), дискваліфікували алжирську боксерку Іман Хеліф. Це сталося через три дні після того, як вона виграла бій на початку раунду у Азалії Аміневої, до цього непереможної російської спортсменки, зазначає Associated Press.

Дискваліфікація означала, що офіційний рейтинг Аміневої знову став ідеальним. Міжнародна асоціація боксу заявила, що Хеліф та її колега-боксерка Лінь Юй-тін з Тайваню «не змогли відповідати необхідним критеріям відбору і були визнані такими, що мають конкурентні переваги перед іншими спортсменками».

Керівний орган світового боксу повідомив також, що обидві учасниці не пройшли кваліфікаційні тести – ті самі тести, які викликали масові суперечки щодо гендерних правил цього тижня на Олімпійських іграх у Парижі.

Весь боксерський світ вже навчився чекати практично всього від керівного органу, в якому домінує Росія і який минулого року отримав безпрецедентне покарання у вигляді довічного усунення від участі в Олімпійських іграх. Фактично, IBA не брала участі в олімпійських боксерських змаганнях з часів Ігор у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Цю організацію вже протягом десятиліть звинувачують у повній відсутності прозорості практично у всіх аспектах її діяльності, особливо останніми роками, зазначає Голос Америки.

Багато людей прийняли заяви IBA про Хеліф та Лін за чисту монету, перетворивши суперечку про допуск спортсменок на гарячу суперечку з приводу гендерної ідентичності. В тому числі багато українських блогерів та навіть журналістів теж підхопили цей фек та почали поширювати його в своїх соцмережах.

У Міжнародного олімпійського комітету (МОК) за плечима кілька десятиліть напружених відносин із цією організацією (раніше відомою як АIBA). МОК закликав людей, які не займаються боксом, звернути увагу на єдине джерело звинувачень проти Хеліфа та Ліна.

«Ці дві спортсменки стали жертвами раптового та довільного рішення ІБА, – заявив цього тижня офіційний представник МОК Марк Адамс. – Такий підхід суперечить принципам ефективного управління».

У суботу президент МОК Томас Бах назвав «цілком неприйнятною» позицію щодо цих двох боксерок, а рішення щодо них «політично вмотивованим».

Майже три десятки країн, включаючи майже всі відомі західні боксерські команди, в останній спробі зберегти бокс на Олімпійських іграх 2028 року, зробили екстраординарний крок – вийшли з IBA, щоб сформувати новий керівний орган для боксерів – World Boxing.

Близько шість років тому АIBA обрала президентом Гафура Рахімова, узбецького бізнесмена, якого Міністерство фінансів США називає босом організованої злочинності. Рахімов, який заперечує ці звинувачення, зрештою пішов у відставку в липні 2019 року, через місяць після того, як МОК припинив стосунки з ним.

Група змінила назву на IBA та обрала Умара Кремльова, російського функціонера в галузі боксу та знайомого президента Росії Володимира Путіна. Кремльов залучив «Газпром» як найбільшого спонсора і переклав більшу частину операцій IBA до Росії.

Все це не влаштувало МОК, особливо з огляду на рекомендації не допускати російських спортсменів до змагань з їхніми прапорами та гімнами після вторгнення російських військ в Україну.

IBA проігнорувала ці рекомендації на своєму чемпіонаті світу. Після цього МОК остаточно позбавив ІБА олімпійських повноважень і провів два останні олімпійські турніри з боксу у складі спеціальної групи.

Проте Кремльов скористався цього літа можливістю поставити під сумнів правомочність управління боксерським турніром у Парижі з боку МОК, одночасно розпалюючи обурення, яке підняли навколо Хеліф і Лін.

Кремльов зробив додаткові заяви про їхню статеву приналежність, не надавши доказів, і люди по всьому світу прийняли його слова на віру. Це неймовірно засмучує ветеранів боксу, таких як голландський бізнесмен Борис Ван Дер Ворст, який очолює World Boxing.

Ван дер Ворст балотувався на пост президента IBA, але його кандидатура була незрозумілим чином визнана недійсною. За його словами, люди неправильно ідентифікували Хеліф та Лін як чоловіків чи трансгендерів.

«Це не дуже шанобливо до боксерів, говорити про них у таких висловлюваннях», – сказав Ван Дер Ворст в інтерв’ю The Associated Press.

Рішення IBA дискваліфікувати Хеліф та Лін минулого року залишається необґрунтованим, особливо враховуючи, що обидві спортсменки раніше протягом багатьох років без проблем брали участь у змаганнях під егідою цієї організації.

IBA відмовилася офіційно повідомити, де і коли проводилися тести, хто їх оцінював та що означали результати. Організація зараз подає останню апеляцію до Федерального трибуналу Швейцарії проти свого виключення з Олімпійського комітету, проте сам Кремльов навіть не намагається налагодити відносини із МОК.

Цього тижня він випустив у соціальних мережах серію відеороликів із різкими образами. У роликах він назвав Олімпійські ігри “прямою содомією”, а його президента Томаса Баха – “чортом” і закликав його “терміново піти у відставку”. В одному з відеороликів Кремльов каже, що посилає Баху підгузки, щоби той «не обробився», після чого вдаряє в камеру, як в обличчя.

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Ці дивні, з погляду нормальної людини, вчинки, пояснюються просто – Міжнародна асоціація боксу очолюється російським криміналом і спецслужбами, а сам Кремльов банальний рецидивіст. Про це йдеться в недавньому розслідуванні видання “Проєкт”.

Бандити і IBA

У березні 2010 року 28-річний уродженець Таджикистану Умар Лутфуллоєв прийшов до серпуховського РАЦСу з не найчастішим проханням – він вирішив поміняти своє тюркське прізвище на російське. Так Лутфуллоєв став Кремльовим. Нове прізвище немов змивало погане минуле: судимості за здирництво у 2004-му і нанесення побоїв у 2007-му р.

Сам Лутфуллоєв пізніше говорив, що Кремльов – це дівоче прізвище його матері. Але це неправда. Ольга Лутфуллоєва в дівоцтві носила прізвище Крива. Чи то псевдонім визначив майбутнє Лутфуллоєва, чи то нове прізвище обрали на знак поваги до російської влади, але дуже скоро колишній рецидивіст справді дуже зблизився з Кремлем.

Знайомий Кремльова так описує історію зі зміною прізвища: “Умар, таджик і мусульманин за народженням, поміняв ім’я і релігію, щоб їм догодити”. Сам Кремльов стверджує, що “народився у Христі”, а його сім’я – православна. “Їм” – це керівництву ФСО, з яким Кремльов познайомився знову ж таки завдяки боксу і злочинному світу. Для ФСО причетність до церкви – невід’ємний атрибут, пояснює співрозмовник видання “Проєкт”.

І справді: якщо зазирнути в Instagram Кремльова, можна знайти безліч його звітів про відвідування православних храмів і пожертви на “богоугодні справи”. Наприклад, у 2022-2023 рр. АНО “Центр прогресу боксу” Кремльова спрямував 34 мільйони рублів на потреби подвір’я патріарха Кирила.

Кремльов розповідав, що до 19 років займався боксом у рідному Серпухові, тренувався разом із майбутніми чемпіонами світу Федором і Дмитром Чудіновими та Сергієм Калчугіним. Журналістам “Проекту” не вдалося перевірити, чи так це . В іншому інтерв’ю Кремльов стверджував, що боксера з нього зрештою не вийшло через проблеми з дисципліною: якось перед важливим боєм він до 4 ранку був на дискотеці.

Зміна прізвища, яку Лутфуллоєв затіяв 2010 року, вкотре допомогла йому через 10 років, коли Кремльов чималою мірою випадково став президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA) . Історія нижче відтворюється зі слів знайомого Кремльова.

IBA тоді очолював узбецький кримінальний авторитет Гафур Рахімов (“Гафур Чорний”) – у нього були проблеми не тільки із законом, а й із Міжнародним олімпійським комітетом, який погрожував позбавити IBA акредитації, якщо Рахімов не піде.

“Кремльов підсуїтився: Рахімову подзвонив Рамзан Кадиров, пов’язаний дружбою та релігією з узбецькою мафією (найімовірніше, на прохання Рубежного або навіть Путіна), і запропонував замість нього поставити Умара. Для особистої розмови до нього навіть виїжджав Делімханов”, – розповідає джерело “Проєкту”.

Зрештою, замість “Гафура Чорного” на виборах до IBA перемогла інша людина з кримінальним минулим – за Кремльова проголосували 57% членів асоціації. IBA – чи формально, чи щиро – почала дисциплінарну перевірку минулого нового керівника. Саме тут і зіграло свою роль нове прізвище – на Умарі Кремльові, на відміну від Лутфуллоєва, судимостей не числиться.

Серпухов входив у зону впливу подільського ОЗУ, і Кремльов був знайомий із Лалакіним та Іванюженковим “за географічною ознакою”, пояснює в розмові з “Проектом” колишній діловий партнер Лутфуллоєва. У 2015 році Кремльов заснував у Підмосков’ї промоутерське агентство “Патріот”: “Був середньої руки промоутером” стверджує джерело “Проєкту”. Спочатку він просував своїх партнерів по рингу братів Чудінових і Мурата Гассієва (який бився з нинішнім абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком).

Потім Кремльов промоутував у Росії знаменитого американського боксера Роя Джонса-молодшого, який вийшов на пенсію і якому зумів організувати в окупованому Криму зустріч із Путіним. Американець попросив тоді російське громадянство і швидко його отримав.

На початку 2010-x років Кремльов став ще й байкером – купив собі “Харлей Девідсон” і “Дукаті” і вступив до клубу “Нічні вовки”, найвідомішого об’єднання мотоциклістів у Росії. Це був розважливий вчинок. “Нічні вовки” на чолі з Олександром Залдастановим на прізвисько “Хірург” давно близькі до влади, у мотопробігах “Нічних вовків” беруть участь важливі чиновники і сам Путін.

Залдастанов познайомив Кремльова з Рубіжним, бувшим тілоохоронцем Путіна, який теж захоплювався мотоциклами. Щоправда, пізніше Рубіжний і Кремльов відійдуть від “Нічних вовків”: перший продасть свої мотоцикли, а другий зізнається в інтерв’ю, що “байкерська культура” йому не близька.

В Росії бокс традиційно був пов’язаний зі злочинним світом – з цього виду спорту у 80-90-х вийшли багато ватажків російських гангстерів. Наприклад, боксом займався Володимир Кумарін – ватажок петербурзької мафії, пов’язаний із Путіним і його оточенням. Російську федерацію боксу вже очолювали двоє людей із кримінальним минулим – спочатку красноярський авторитет Анатолій Биков, на прізвисько “Толя Бик”, і виходець із балашихинського ОЗУ Едуард Хусаїнов, на прізвисько “Хусаїн”. Два ці світи – путінські охоронці і бандити – не могли рано чи пізно не зустрітися.

Тепер Кремльов і Рубіжний нерозлучні, вони разом боксують і відзначають свята, члени їхніх родин товаришують. У телефонному застосунку GetContact один із номерів Кремльова одразу в кількох людей записано як “Умар (фсо)”, “Фсо Умар” і “Умар Кремльов (сбп фсо) Федерація боксу РФ”, де СБП – очолювана Рубіжним служба безпеки Путіна.

Взаємна симпатія цих двох дійшла до того, що 2021 року приватне охоронне підприємство “Сокіл”, яке належало Кремльову через номінал, було перейменоване на “Рубеж”. Своїм знайомим Кремльов розповідає, що має зв’язок із Рубіжним майже за спорідненою лінією – нібито голова СБП одружений із сестрою першої дружини Лутфуллоєва.

Як стверджує знайомий Кремльова, щонайменше одного разу Рубіжний організував для свого двічі судимого друга особисту аудієнцію у Путіна. Путін видав Кремльову орден “За заслуги перед вітчизною II ступеня”. Але головна нагорода чекала Кремльова в іншому.

“Завдяки одній людині сьогодні є насправді будь-які можливості і заробляти, і прагнути. Це, звичайно ж, наш президент Володимир Володимирович Путін”, – говорив в одному зі своїх недавніх інтерв’ю Кремльов. Путін справді дав Кремльову і своєму охоронцю Рубіжному майже необмежені можливості заробити.

За матеріалами агентства Associated Press та видання “Проєкт”.