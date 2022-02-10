Что будет, если Россия перекроет Европе газ? Как Германия пережила нефтяной шантаж арабских стран 1973 года

Полвека назад шантаж арабских экспортеров нефти заставил Западную Германию принять чрезвычайные меры против дефицита топлива — и навсегда изменил энергетику Европы.

Что будет, если Россия в ответ на западные санкции в случае российской агрессии против Украины перекроет Европе газ? Спрогнозировать реакцию европейцев может помочь взгляд в историю, пишет Deutsche Welle. Почти полвека назад, в конце 1973 года, ФРГ и другим странам Западной Европы уже пришлось пережить внезапный энергетический бойкот — правда, не газовый, а нефтяной. Уроки той зимы могут оказаться сегодня весьма актуальными и поучительными.

Месть арабских стран за поражение в войне против Израиля

В ту эпоху нефть играла еще более важную роль, чем сегодня, а ее важнейшим источником для США и западноевропейских стран был Ближний Восток. Этой зависимостью решили воспользоваться арабские страны-члены ОПЕК, чтобы наказать коллективный Запад за его поддержку Израиля. Тот в ходе так называемой «Войны Судного дня» за считанные дни разгромил Египет и Сирию, внезапно напавших на него 6 октября 1973 года — в день важнейшего иудейского праздника Йом-Киппур.

Кувейт, 17 октября 1973 года: страны-члены ОПЕК приняли решение использовать нефть в качестве оружия

В отместку за это поражение крупнейшие арабские экспортеры резко сократили производство нефти и объявили эмбарго на ее поставки в США и в Нидерланды — в Роттердаме уже тогда находился главный нефтяной порт Европы. 17 октября цена нефти подскочила на мировом рынке с 3 до более 5 долларов США, а затем, в 1974 году, выросла до 12 долларов за баррель. Это был подлинный «шок нефтяных цен» — именно такой термин нередко используют немецкие публицисты и историки.

Таким образом, в преддверии зимы ФРГ и другие западноевропейские страны столкнулись не просто с резким удорожанием нефти, а с ее элементарной нехваткой. И это в ситуации, когда нефтепродукты широко использовались в то время не только как горючее для автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта, но и как топливо для жилья.

Жителям ФРГ запретили пользоваться автомобилями по воскресеньям

В западногерманских городах перед заправочными станциями выстроились длинные очереди, автомобилисты стали запасаться горючим впрок, на бензоколонках все чаще можно было увидеть листки с написанными от руки сообщениями: «Распродано».

В этой ситуации правительство ФРГ приняло беспрецедентное в истории страны решение. Парламент издал закон, запрещавший c 25 ноября четыре недели подряд пользоваться автомобилями по воскресеньям и вводивший на шесть месяцев ограничение скорости на автобанах в 100 км/час. Обе меры были призваны снизить расход горючего в стране.

Автобан близ Дюссельдорфа 25 ноября 1973 года: запрет пользоваться автомобилями по воскресеньям вступил в силу

Схожие запреты и ограничения ввели, к примеру, Швейцария и Австрия. К тому же австрийские власти в феврале 1974 года объявили на неделю дополнительные школьные каникулы, чтобы не отапливать классы.

Пустые автобаны как повод для народных гуляний

Насколько большой оказалась экономия топлива в результате всех этих мер — вопрос спорный. Однако вид улиц и автобанов без единого автомобиля позволил привлечь внимание всего населения к проблеме дефицита топлива — и одновременно стал символом сопротивления шантажу экспортеров нефти.

Автобан близ Хайльбронна в воскресенье 9 декабря 1973 года: местные жители вышли на прогулку

Тем более, что многие жители ФРГ решили действовать по принципу «нет худа без добра» и стали по воскресеньям кататься по автобанам на велосипедах, устраивать на скоростных автотрассах народные гулянья и даже пикники, короче — превратили вынужденные ограничения в массовую забаву.

Эссен, 25 ноября 1973: коммунисты ФРГ протестуют против запрета ездить на автомобиле по воскресеньям

Конечно, были и недовольные. Так, демонстрации под лозунгом «Богачи могут ездить, маленький человек должен экономить» организовала Германская коммунистическая партия (DKP). Как было доказано позднее, она многие годы финансировалась из ГДР и пользовалась поддержкой Советского Союза. Однако никакого массового движения протеста против временных ограничений и режима экономии топлива не было.

Экономические последствия: всплеск инфляции и рецессия

Так что зиму 1973/74 годов ФРГ пережила без тяжелых потерь и потрясений, однако взлет цен на главный энергоноситель вызвал всплеск инфляции до 7% годовых и обрек западногерманскую экономику на вторую в истории страны рецессию. Она началась во втором квартале 1974 года, длилась больше года, привела к сокращению ВВП более чем на 1% и к существенному увеличению числа безработных.

Именно после этого кризиса ФРГ, на протяжении почти двух десятилетий испытывавшая дефицит трудовых ресурсов и прицельно завозившая из-за рубежа гастарбайтеров, превратилась в страну с хронической безработицей. В то же время инфляция во второй половине 1970-х годов снизилась, а темпы экономического роста выросли.

Радикальные изменения в энергетике стран Западной Европы

«Нефтяной шок» 1973 года привел к кардинальным изменениям в энергетике западноевропейских стран — сегодняшних членов Евросоюза. Осознав свою уязвимость из-за высокой зависимости от ближневосточной нефти, они начали форсированно (и весьма успешно) уходить от нее, двигаясь одновременно по трем ключевым направлениям: ускоренное освоение европейских нефтегазовых месторождений, прежде всего — в Северном море, развитие атомной энергетики и расширение закупок газа и нефти у Советского Союза.

Бонн, 18 мая 1973 года: лидеры СССР и ФРГ Леонид Брежнев и Вилли Брандт. Сделке «газ-трубы» уже три года

К тому же в западноевропейских странах, особенно в ФРГ, активно занялись всевозможными аспектами энергосбережения и энергоэффективности, стали прицельно переводить отопление жилых и офисных зданий с нефтепродуктов на газ, начали внимательно присматриваться к возобновляемым источникам энергии. Введение рядом государств в конце 1970-х годов летнего времени в немалой степени тоже связано с поиском возможностей сэкономить энергоресурсы.

Таким образом, возникшая сегодня, на новом историческом витке, высокая зависимость центральной и западной части Евросоюза от поставок энергоносителей из России в определенной мере является следствием последовательного курса на развитие сотрудничества с альтернативными поставщиками после арабского нефтяного эмбарго 1973 года. Что же касается восточноевропейских членов ЕС, то их зависимость обусловлена длительным пребыванием в социалистическом лагере, энергетическая инфраструктура которого была завязана на поставки нефти и газа из СССР.

А главный вывод из истории полувековой давности можно сформулировать так: Западная Европа после первоначального шока от энергетического шантажа смогла быстро приспособиться к новым условиям, приняв экстраординарные меры, а затем сосредоточилась на том, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от поставщиков, пытающихся использовать свой экспортный товар в качестве оружия.

Автор: Андрей Гурков; Deutsche Welle