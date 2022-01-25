Флешбэки Карлоса Хэскока: как война во Вьетнаме изменила работу американских снайперов и сделала одного легендой

Война во Вьетнаме — тяжёлая тема истории США. Она закончилась для страны политическим поражением и масштабными протестами, однако для армии конфликт стал отличным способом применить новые военные тактики и стратегии на практике. Пентагон нуждался в новых символах пропаганды, и таким человеком стал Карлос Норман Хэскок.

Талантливый снайпер, он стал грозой для солдат Северного Вьетнама и воодушевляющей фигурой для сослуживцев, пишет TJournal. От врагов он получил прозвище «Белое Перо». Работа Хэскока наглядно показала, насколько важен снайпер и его навыки в современных боевых действиях. И навсегда остался для американских солдат легендой, хоть и проигранной войны. Війна снайперів на Донбасі: зброя і тактика

Охота за белками и кроликами

Карлос Хэскок родился в городе Литл-Рок в мае 1942 года. С детства его привлекала военная тематика, особенно морские пехотинцы. Одним из его любимых фильмов стал «Пески Иводзимы» с Джоном Уэйном (главный символ показного патриотизма в американском кино) в главной роли. В детстве Карлос любил походы со старой винтовкой системы «Маузер». Правда, из-за поломки винтовка не стреляла, но подростка это не смущало.

Когда Хэскок подрос, родные подарили ему однозарядный дробовик «Ремингтон» 12-го калибра на день рождения. К 12 годам он неплохо охотился, в основном на белок, кроликов и уток. Он так и не научился по-настоящему метко стрелять из дробовика, но продолжал любить стрельбу. Охота оставалась для него отдушиной, но позже солдат рассказывал, что это совершенно другое, нежели снайперская работа: «Человек должен быть сумасшедшим, чтобы получать удовольствие от убийства другого человека».

Карлос Хэскок во время службы

Военная служба манила Хэскока. В 1959 году 17-летний Карлос отправился на вербовочный пункт морской пехоты. Впереди его ждала муштра, обучение пользованием стрелковым оружием и суровые сержанты, готовые вбивать в курсантов военную науку суровыми методами. Монолог снайпера ЗСУ: «Що ти тут робиш, дебіл? Нащо прийшов на мою землю? Був би вдома – жив би»

Теория снайперского искусства

В начале 60-х годов офицер морской пехоты Джим Лэнд разработал теорию использования снайперских групп в современных боевых условиях. Лэнд считал, что снайперы-разведчики должны действовать в тылу врага.

По мнению офицера, это требовалось для нанесения точечных ударов: ликвидации офицерского состава, уничтожения артиллерийских расчетов и, самое главное, деморализации врага. Теоретических размышлений Лэнду не хватало, и он сразу перешёл к практике, открыв в 1960 году на Гавайях школу снайперов.

Боевые действия во Вьетнаме

Идеи Лэнда столкнулись с множеством проблем. На вооружении армии США были точные винтовки и необходимая оптика, но всё это использовалось неэффективно. Не хватало людей, умевших грамотно пользоваться оружием, и обладающих хорошей теоретической подготовкой. Более того, на этот счёт в принципе не существовало подходящих справочных материалов.

Сложности добавляло то, что кандидату в снайперы требовалось находиться в хорошей физической и интеллектуальной форме, превосходящей «среднестатистического морпеха». Зрению уделялось особое внимание — снайпер должен был хорошо видеть днём и ночью без очков. Поэтому наиболее подходящими кандидатами считались опытные охотники и егеря. Идеально, если они работали в снайперской паре: наблюдатель и стрелок.

Remington Model 700. Основное оружие Карлоса Хэскока

Создавая первое подразделение снайперов, Лэнд и его помощники долго выбирали подходящее вооружение. Кандидатами были «Винчестер 70» и «Ремингтон 700». Наиболее удачным вариантом оказалась последняя, которую оснастили прицелом «Редфилд» переменной кратности 3-9х. Наблюдателей вооружали автоматической винтовкой М14. В некоторых случаях в качестве снайперского оружия использовался пулемёт «Браунинг M2» с оптическим прицелом. Судьба Карлоса Хэскока тесно связана с Джимом Лэндом. В 1959 году он командовал четвёртым полком, где служил Карлос. В середине 60-х годов, стало понятно, что снайперы Северного Вьетнама представляют нешуточную угрозу: их стрелки, используя природную местность и партизанские навыки, практически незаметно убивали офицеров и солдат США. Потери росли с каждым днём, и Лэнд организовал снайперскую школу морской пехоты. Карлос Хэчкок работал там в качестве инструктора, а вскоре его ждала тяжёлая работа в джунглях Вьетнама. Радянська або новітня зброя – з якими гвинтівками воюють українські снайпери?

Бой в Слоновой долине

Работа Хэскока и его товарищей в Слоновой долине — яркий пример, как небольшая группа снайперов может устроить резню для значительно превосходящих сил противника. Карлос и его напарник Бурк сумели за несколько дней уничтожить почти целую вражескую роту. Засада на солдат Северного Вьетнама произошла у рисового поля недалеко от реки Кэйд — важного пути, который соединяет северную и южную часть страны и использовался партизанами для доставки военных грузов.

Хэскок и Бурк обнаружили 80 солдат противника, в основном новобранцев. Первыми они убили офицера — его гибель вызвала панику среди неопытных солдат. Те немногие, кто пытался бежать, сразу же гибли от пуль Хэскока. Для эффективности стрелки постоянно меняли местоположение. Единственное, что могли делать бойцы Вьетнама — лежать и не высовываться. Приходилось терпеть палящее солнце. Естественные потребности вьетнамцы справляли под себя.

Снайперы держали врагов в таком состоянии пять дней и решили отступить, когда закончились припасы. Но перед этим вызвали артиллерию, добившую выживших партизан.

Белое Перо выходит на охоту

Одним из достижений Карлоса Хэскока стала охота за Апачкой — командиром вьетнамских партизан. Она славилась жестокостью и пытками американских пленных: вплоть до кастрации и отрезания век. Для солдат США она стала ненавистным врагом.

Хэскоку через прицел своей винтовки приходилось видеть, что творила эта женщина с пленниками. В «охоте» ему помогал его старый командир Лэн­д, который разрабатывал план по выслеживанию врага. Первая попытка провалилась из-за неудачного планирования операции. Американцы едва не попали в засаду и вынужденно отступили.

Следующая попытка стала более удачной. Так как позиции Лэнда и Хэскока находились рядом с противником, капитан решил вызвать огонь на себя. Артобстрел посеял панику среди вьетнамцев, Апачка также потеряла самообладание и побежала от взрывов в сторону снайперов. Хэскоку оставалось только нажать на спусковой крючок. После этого случая враги прозвали Карлоса «Белое Перо» («Lông Trắngг»). Хэскок использовал для операций не только привычную снайперскую винтовку. Наиболее нестандартный случай связан с использованием пулемёта M2. Карлос, используя пулемёт и восьмикратный снайперский прицел, на расстоянии двух километров застрелил 12-летнего мальчика, который на велосипеде вёз оружие и патроны.

Снайперский пулемёт M2

Первый выстрел разрушил транспортное средство. Карлос надеялся, что мальчик испугается и убежит, но тот кинулся собирать припасы. После этого Хэскок застрелил его. Он знал, что партизаны часто используют детей как диверсантов, и порой те опаснее взрослых солдат.

Вьетнамцы после этого открыли на него самую настоящую охоту. Рисованные портреты распространились среди партизан, а за голову американца предлагали 30 тысяч долларов. Однако Карлос продолжал работать во Вьетнаме, выполнив ещё два крайне опасных задания.

Снайперская дуэль и охота за генералом

Несмотря на успехи американских снайперов, вьетнамцы не думали уступать. Однажды Хэскок получил сообщение, что недалеко от высоты 55, где располагалась база американцев, уничтожена группа партизан, но один из отряда остался жив и продолжил своё дело. Это было важно, потому что даже один враг со снайперской винтовкой представлял большую угрозу. Хэскок и его постоянный помощник Бурк решили его выследить.

Этот выживший был известен по прозвищу Кобра. Слухи приписывали ему нечеловеческую хитрость и живучесть. Он жил в джунглях один, ловил голыми руками змей и кроликов для пропитания. Сложно сказать, сколько в этом правды, но в последний день погони Хэскок чуть не погиб. Его группа заметила впереди странный отблеск, словно кто-то им светил в лицо. Карлос сразу же выстрелил в этом направлении. Чуть позже выяснилось, что он убил Кобру, попав в оптический прицел его винтовки. Снайпери в українській армії

Пленные партизаны Северного Вьетнама Фото AP

Трудным для Хэскока стало последнее задание. Ему требовалось незаметно добраться до резиденции командира одной из дивизий Северного Вьетнама и ликвидировать его. Исследователь биографии Карлоса Чарльз Хендерсон в своей работе «Снайпер морской пехоты» характеризовал эту операцию как самоубийственную. Солдат и сам воспринял её как таковую, поэтому заранее написал жене прощальное письмо на случай, если не вернется.

Хэскока высадили в неизвестной местности. Там ему пришлось использовать все навыки снайпера, чтобы добраться незамеченным до старого особняка, в котором находился генерал. Перед снайпером стояло несколько проблем:

Постоянные патрули противника;

Добраться до цели нужно было ползком, постоянно прислушиваясь, чтобы не столкнуться с вражескими солдатами;

На территории, где находился генерал, не было деревьев и кустов, хотя в качестве укрытия Хэскок мог использовать траву, достигающую высоты до полуметра.

Чтобы добраться незамеченным, боец проделал около километра пути ползком. Самым тяжёлым стало ожидание генерала. Снайпер провёл почти четыре дня, карауля противника. Операция едва не провалилась из-за бамбуковой змеи, решившей укусить Карлоса. Хэскок застрелил генерала утром. Вся операция заняла минуту, после снайпер скрылся в джунглях, где его позже эвакуировали.

Последняя вылазка и возвращение домой

После «самоубийственной» миссии Хэскок стал легендой для морпехов и символом для американской армии, но его служба закончилась трагически. Во время поездки на бронетранспортёре снайпер и его взвод подорвались на мине. Несмотря на полученные ранения, Карлос кинулся спасать своих людей. Ему удалось, но ожоги покрыли около 40% его тела. Вдобавок, Карлос перенёс пневмонию, что замедлило процесс восстановления.

Несмотря на тяжёлые раны, Хэскок продолжал числиться морским пехотинцем. Он не мог участвовать в операциях и стал инструктором по огневой подготовке. Но работа вызывала трудности: из-за ожогов ему приходилось избегать жары и холода, а также носить одежду, которая практически полностью скрывала тело.

Карлос потратил много сил, чтобы оставаться в Корпусе морской пехоты, но его здоровье стремительно ухудшалось и вскоре ему диагностировали рассеянный склероз. В 1979 году американскую легенду признали инвалидом и отправили в отставку.

Карлос Хэскок на встрече с ветеранами корпуса Морской пехоты Фото Джеймса Харбора

Боли не переставали мучить Карлоса. Порой он падал в обморок. Тяжёлое физическое состояние приводило и к семейным скандалам: Хэскок, который был военным до костей, с трудом привыкал к новой гражданской жизни. Карлос нашёл для себя новое занятие, которое частично напоминало его прежнюю работу — рыбалку. Это занятие спасло его от депрессии.

В 1998 году вышел фильм «Спасти рядового Райана», посвящённый эвакуации американского солдата с фронта Второй мировой войны. В картине есть сцена, где американский снайпер попадает в прицел немецкого стрелка. Существует легенда, что этот эпизод вдохновлён событием, которое произошёл с Хэскоком.

Несмотря на уход из Корпуса морской пехоты, коллеги и сослуживцы Хэскока не забывали о нём. У него постоянно гостили товарищи, и его часто возили на соревнования снайперов. Однако болезнь прогрессировала, и 22 февраля 1999 года ветеран скончался. По официальным данным, за время он службы застрелил 93 противника, оставаясь одним из результативных снайперов военной истории США.