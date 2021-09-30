История маньяка-убийцы детей, который стал причиной распространения в США боязни клоунов

Роман Стивена Кинга «Оно» — одно из самых продаваемых произведений в США, а его экранизация 2017 года стала самым кассовым фильмом ужасов, собрав 328 миллионов в прокате. В центре сюжета история семи друзей, которые противостоят злой сущности, убивающей детей в выдуманном городе Дерри. Эта сущность приобретает разные образы, но самый частый из них — клоун Пеннивайз.

«Оно» приобретает образ клоуна, потому что, по мнению Кинга, они пугают детей больше всего. Однако в интернете часто можно встретить мнение, что прообразом Пеннивайза стал реальный маньяк-убийца Джон Гейси, который подрабатывал клоуном на детских и городских мероприятиях. Вероятно, это связано с тем, что Гейси обвинили в убийстве 33-х мальчиков в 1980 году — за год до того, как Кинг начал писать роман «Оно», вспоминает издание Tjournal.

Ребёнок со слабым сердцем

Джон рос болезненным ребёнком, что раздражало его отца-ветерана Первой мировой войны. Он часто бил его, оскорблял и называл «маменькиным сынком». Из-за сложных отношений с отцом мальчик сблизился с матерью, которая безуспешно старалась противостоять нападкам мужа. Однажды он выбил ей несколько зубов и выгнал из дома. В семилетнем возрасте мальчик примерил нижнее бельё матери. Узнав об этом, отец в очередной раз избил его и заставил ходить в школу в этом белье. Позже 10-летний Джон стал жертвой сексуального домогательства со стороны отцовского друга, водителя грузовика.

В подростковом возрасте мальчик испытывал проблемы с сердцем и часто падал в обморок. В то время он хотел стать священником — Джон и его сёстры учились в католической школе, но в 20 лет Гейси уехал в Лос-Анджелес, где несколько месяцев работал санитаром в морге.

Джон Гейси в подростковом возрасте Фото The Crime Mag

Первый арест

Вскоре юноша вернулся в Чикаго, поступил в бизнес-колледж и устроился продавцом обуви в Nunn-Bush. Он хорошо справлялся с работой, и его назначили управляющим другого магазина в Спрингфилде, штат Иллинойс. Там Джон познакомился с будущей женой Марлинн Майерс, а в том же году, в тайне от супруги, занялся сексом с мужчиной.

После женитьбы Гейси и Майерс переехали в Айову, где будущий убийца начал работать на отца жены, помогая в руководстве трёх ресторанов KFC. Там же он присоединился к Jaycees — организации по обучению лидерству. Многие политические деятели, включая четырёх президентов США, вышли из этого учреждения.

Диплом института KFC на имя Джона Гейси

Джон стал одним из лучших рекрутеров Jaycees: он быстро поднялся по карьерной лестнице и в 1965 году получил должность вице-президента организации. Однако он привлекал участников не благими целями, а обещанием веселья и вечеринок — это отличалось от традиционной модели рекрутинга Jaycees.

В 1968 году Гейси осудили за вовлечение двух подростков в однополый секс. Первый работал уборщиком в одном из ресторанов KFC: Джон пригласил его домой, напоил виски и начал душить, пока тот не потерял сознание. Когда подросток пришёл в себя, тот отвёз его домой, а на следующий день уволил. Второй мальчик неоднократно смотрел с Джоном гей-порно и получал от него деньги за секс.

После жалоб подростков прокуратура нашла ещё несколько мальчиков, которые рассказали о предложениях Гейси заняться с ним сексом. Пытаясь отвергнуть обвинения, Джон попросил проверить его на детекторе лжи. Он не прошёл проверку, после чего признался в мужеложстве, надеясь на условное заключение, однако суд отправил его в тюрьму на 10 лет. Пока Гейси находился в исправительном учреждении, его отец умер, а супруга подала на развод, получив опеку над детьми.

Тюремный лист на имя Джона Гейси Фото Государственная тюрьма штата Иллинойс

«Вест Саммердейл 8213»

Благодаря хорошему поведению Гейси провёл за решёткой 18 месяцев, а не 10 лет. В 1970 году его освободили по УДО, и он отправился к матери в Чикаго. Прожив с ней несколько месяцев, мужчина купил дом по адресу «Вест Саммердейл 8213». Вскоре Джон стал активным членом местного сообщества — он вступил в Демократическую партию и основал строительно-подрядную компанию PDM Contractors, куда нанимал мальчиков на подработку.

Дом Джона Гейси Фото Chicago Tribune

Спустя восемь месяцев после освобождения, в 1971 году, неизвестный мальчик обратился в полицию, сказав, что Гейси склонял его к сексу. В том же году ещё один подросток обвинил его в изнасиловании. Оба дела закрыли: в первом случае мальчик не пришёл давать показания, а во втором жертва шантажировала Гейси. Неизвестно почему, но комиссия по УДО в Айове так и не узнала об этом случае.

В 1972 году Джон женился на Кэрол Хофф и она переехала к нему с двумя дочерями от первого брака.

Первое убийство

В январе 1972 года Гейси подобрал на остановке 15-летнего Тимоти Маккоя. По его словам, он пригласил мальчика в свой дом, где они пили алкоголь, курили марихуану и занимались сексом. После Джон ушёл спать в другую комнату. Когда он проснулся, то увидел в дверях комнаты подростка с ножом в руках. Думая, что он хочет на него напасть, Гейси выхватил нож и убил юношу. Выйдя из комнаты, он увидел на кухонном столе яичницу с беконом и понял, что Маккой готовил для него завтрак. Он взял тело подростка и похоронил его в подвале дома.

Летом 1972 года Хофф заметила неприятный запах и стаю мух в одной из комнат. Джон сказал, что так пахнет из-за сломанной канализационной трубы, после чего залил могилу жертвы бетоном.

В 1973 году отношения Джона и его супруги стали ухудшаться. Хофф неоднократно замечала мужа за просмотром гей-порно, он часто пропадал в гараже, а со временем они перестали заниматься сексом. В 1975 году Хофф со свекровью уехала помогать сестре Джона, которая сломала бедро.

За время её отсутствия Гейси убил и похоронил в подвале ещё одного мальчика, который на него работал. В октябре того же года супруга сказала Джону, что хочет развода, однако они прожили вместе до февраля 1976 года. Всё это время мужчина приводил домой подростков, платил им за секс, но никого не трогал. После развода, в течение года, он убил ещё шестерых мальчиков.

Гейси в образе клоуна «Пого»

В это время Гейси присоединился к клоунскому сообществу «Весёлый джокер». Он создал два образа: весёлый клоун «Пого» и серьёзный клоун «Патчи». В качестве клоуна Джон выступал в детских больницах и на городских мероприятиях, а параллельно насиловал и убивал мальчиков-подростков.

В 1977 году 27-летний Джефф Ригнал сообщил в полицию об изнасиловании. Он сказал, что «Пого» заманил его в автомобиль и применил к нему хлороформ, после чего Ригнал потерял сознание. Джон отвёз его в дом, пристегнул наручниками и изнасиловал. Однако конфликт урегулировали в досудебном порядке — Гейси выплатил потерпевшему 3000 долларов.

Правдоподобный Гейси

В январе 1978 года 19-летний парень дал показания против Джона. По его словам, тот представился полицейским, направил на него пистолет и приказал сесть в машину. Он заковал парня в наручники и привёз домой. «Пого» душил его доводя до бессознательного состояния, топил в воде, угрожал оружием и насиловал. Убивать он его не стал, наоборот, следующим утром подвёз молодого человека на работу.

Когда Джона допрашивали полицейские, он сказал, что они заключили договор, по условиям которого Гейси должен был заплатить ему за секс. По его словам, он отказался платить и поэтому парень обратился в полицию. У жертвы отсутствовали доказательства и помощник прокурора счёл показания Джона более убедительными. 6 мая 1978 года серийный убийца руководил парадом в честь дня конституции Польши. Там он познакомился с первой леди США Розалин Картер.

Джон Гейси и Розалин Картер Фото Chicago Tribune

Дело Роберта Писта

11 декабря 1978 года 15-летний Роберт Пист готовился к закрытию вечерней смены в аптеке, где работал продавцом. Около девяти вечера за ним приехала его мать Элизабет — в этот день они планировали всей семьёй отпраздновать её 46-й день рождения.

Пист попросил маму подождать несколько минут, потому что хотел поговорить с мужчиной, который предлагал ему работу с зарплатой на пять долларов больше, чем в аптеке. После этого разговора Пист пропал. Элизабет отправилась домой и вместе с мужем, двумя детьми и двумя немецкими овчарками начала поиски Роберта. Не добившись успеха, в районе полуночи женщина обратилась в полицию.

Справа Роберт Пист, а слева аптека, в которой он работал Фото из архива Chicago Tribune

На следующий день лейтенант Джо Козенчак, чей сын ходил в ту же школу, что и Пист, начал расследование. Он узнал, что мужчина, с которым должен был поговорить Роберт, это Джон Гейси. Козенчак вызвал его на допрос к 11 часам вечера, однако тот не пришёл. В это время мужчина избавлялся от тела Писта, которое сбросил в реку Дес-Плейн, потому что мест в его подвале не осталось.

Лейтенант Джо Козенчак (в центре) Фото Chicago Tribune

В 3:20 Джон пришёл в полицейский участок и попросил встречи с Козенчаком, но его отправили домой. В тот же день, 13-го декабря, в его доме начался обыск: полиция нашла квитанцию на проявленную плёнку, которая принадлежала Писту. Других предметов, связанных с ним, они не обнаружили, но решили, что подросток был в доме Гейси.

Полиция начала круглосуточное наблюдение за Джоном, а 15-го декабря стало известно, что кольцо, найденное в его доме, принадлежит пропавшему два года назад Джону Шику.

Пропавший Джон Шик и его кольцо, найденное в доме Гейси Фото Chicago Tribune

19-го декабря Гейси пригласил двух полицейских на завтрак в свой дом на Вест Саммердейл 8213. В тот же день его адвокаты подали судебный иск к полиции на 750 тысяч долларов. В нём они отметили, что полиция преследует их клиента и проводит незаконные обыски, разрушая его репутацию.

Интерьер дома Гейси Фото Окружной суд штата Иллинойс

Вечером 20-го декабря Гейси с адвокатами планировал обсуждать детали этого иска. Джон пришёл на встречу пьяным, взял со стола газету с заголовком о пропаже Роберта Писта и сказал: «Этот мальчик мёртв. Он мёртв. Он в реке». Затем он продолжил бессвязно признаваться в убийстве подростков и захоронении их тел в своём доме. Клоун «Пого» называл своих жертв «проститутками» и «своей собственностью». Он был настолько пьян, что в какой-то момент признания уснул, а проснувшись, сказал, что у него нет времени и ушёл.

После встречи один из адвокатов рассказал полицейским о его визите и признании. 21-го декабря клоуна-убийцу задержали при попытке передать пакет с марихуаной на заправке одному из своих сотрудников. В ходе очередного обыска полицейские нашли отверстие, ведущее под пол дома. Там они обнаружили части, как минимум, трёх тел.

Отверстие, через которое Гейси залезал в подвал Фото Департамента полиции Дес-Плейн

Говоря о себе в третьем лице, Гейси сознался в убийстве 33-х мальчиков. 29 из них он похоронил в подвале, а тела ещё четверых, включая Писта, выбросил в реку Дес-Плейн. «Пого» начертил примерную схему захоронений, после чего в его доме начались раскопки.

Схема захоронений, нарисованная Гейси Фото Chicago Tribune

После того, как всех жертв нашли, дом снесли и присвоили его месту новый адрес.

Если дьявол существует, то он точно жил в этом доме рабочий, разбиравший дом Гейси

Рабочие разбирают дом Гейси в поиске жертв Фото Департамент полиции Дес-Плейн

Суд и наследие

Суд над Гейси начался 6 февраля 1980 года. Адвокаты стремились убедить присяжных, что их клиент невиновен, потому что имеет психические отклонения, а прокуратура выступала за смертную казнь. Спустя пять недель присяжные вынесли решение — виновен во всех 33-х убийствах. На следующий день ему дали 21 пожизненное заключение и 12 смертных приговоров. Услышав это решение, родственники жертв зааплодировали.

В 80-е годы в США стала развиваться коулрофобия — боязнь клоунов. Эта фобия не зарегистрирована официально, однако, по подсчётам издания Vox и аналитической компании Morning Consult, около 42% американцев боятся клоунов. По тем же подсчётам, американцы боятся клоунов больше, чем террористов, приведений и собственной смерти.

Адвокаты, которые защищали клоуна «Пого» в суде, выпустили книгу «Джон Уэйн Гейси: защищая монстра». Один из них вспоминал, что Гейси называл себя «судьёй, присяжными и палачом для многих и многих детей», и что он «смотрел на своих жертв как на мусор, не испытывая к ним каких-либо чувств».

Я всегда говорю людям, что самое страшное в Гейси то, что он не был страшным человеком, пока не превращался из приветливого, обаятельного и симпатичного парня в убийцу. Сэм Амиранте адвокат и автор книги

Казнь назначили на 2 июня 1980 года, но исполнили её только в 1994 году. В течение 14 лет клоун «Пого» изучал юридическую литературу и подавал апелляции в суды различного уровня: он пытался доказать, что его не было в городе при совершении 16 из 33 убийств, что он психически больной и что смертная казнь при помощи инъекции нарушает конституцию США.

В тюрьме Гейси увлёкся живописью — в основном он рисовал портреты клоунов, которые продавались галереям и частным коллекционерам. Стоимость его работ начиналась с 200 долларов и доходила до 20 тысяч долларов. Многие из картин покупали родственники жертв, чтобы затем их сжечь.

Заработок на картинах был не единственным для убийцы. Люди звонили на специальный номер, чтобы послушать его записанное 12-минутное отрицание вины — за это они платили около 23 долларов. Деньги, которые Гейси получал за экономическую деятельность, шли на его содержание и компенсации родственникам погибших детей.

Джону часто приходили письма различного содержания и у него были друзья-поклонники по переписке, которые признавались ему в любви.

Отец Роберта Писта сжигает картины Гейси Фото AP

10 мая 1994 года Джона Гейси казнили, введя ему смертельную инъекцию. Его последний обед включал в себя креветки во фритюре и курицу из KFC.

В большинстве штатов, где практикуется смертная казнь, существует понятие «последний обед». Приговорённый к смертной казни может заказать и съесть практически любую еду перед исполнением приговора.

Есть версия, что последнее, что сказал Гейси: «Поцелуйте меня в задницу». Однако, по словам адвоката Карен Конти, которая присутствовала на смертной казни, он не говорил подобного.

В день смертной казни он много болтал и даже обсуждал перспективы [бейсбольной команды] «Чикаго Кабс», но перед введением смертной инъекции не сказал ни слова. Карен Конти адвокат

Автор: Виктор Медведев; TJOURNAL