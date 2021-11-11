Как чекисты убивали махновцев, добровольно сложивших оружие

Уже весной 1919-го Забудько возглавил 1-й кавалерийский полк махновской бригады, которая в то время воевала в составе Красной армии. Воинский талант и личное бесстрашие быстро сделали его одним из самых известных и авторитетных кавалерийских командиров. Было, правда, на репутации Забудько темное пятно: ходили слухи о его связях с бандой грабителей, что промышляла в Гавриловке. Однажды Забудько даже был арестован крестьянской самоохраной и только вмешательство командования спасло его от расстрела. Теперь уже сложно сказать, насколько справедливы были те обвинения, но доверие товарищей Забудько сохранил, а в позднейшие годы стремился укреплять дисциплину среди повстанцев и сурово наказывал за грабежи и мародерство.