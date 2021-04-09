Как советские военные во время празднования дня победы над Японией, убили в Подгайцах офицера МВД из-за любовного конфликта

Лейтенант МВД Чесноков в послевоенные годы служил на западе Украины – боролся с местным националистическим подпольем. Но был убит своими – судя по всему, виной гибели военнослужащего внутренних войск стал любовный конфликт, в котором его соперником был армейский офицер.

Возможность устранить соперника ему представилась военному случайно: он решился на убийство в ночь, когда в городе шумной пальбой отмечали День победы над Японией. Документ Министерства госбезопасности, рассказывающий об этой истории, был найден в архиве Службы безопасности Украины, отмечает «Настоящее время«.

Ложная тревога

Поздно вечером 3 сентября 1946 года командир полка внутренних войск, стоявшего в Бережанах Тернопольской области, подошел к телефону. Звонил лейтенант Юрьев – начальник Подгаецкого райотдела МВД (это в 30 километрах от Бережан).

Голос звонившего подсказывал, что он пьян и чем-то напуган. Командир полка услышал, что крупный отряд Украинской повстанческой армии напал на Подгайцы, обстреливая городок из 13 пулеметов. Юрьев боялся, что не сможет удержать город своим батальоном внутренних войск, и просил прислать подмогу.

Украинская повстанческая армия (УПА), боевое крыло Организации украинских националистов, появилась в Западной Украине в годы Второй мировой войны. Стремясь добиться создания независимого украинского государства, УПА вела партизанскую борьбу с советскими, немецкими и польскими силами.

После окончания войны УПА не сложила оружия. На борьбу с националистическим подпольем в Западную Украину были переброшены значительные силы советских НКГБ (с 1946 года – МГБ) и НКВД (с 1946 года – МВД). Тернопольская область, в которой находятся Подгайцы, относилась к регионам с наибольшим уровнем активности повстанцев, где регулярно происходили боевые столкновения. Советской власти удалось существенно ослабить сопротивление националистов к концу 1940-х годов, а окончательный их разгром произошел в 1950-х.

Документы умалчивают о том, успел ли командир полка отправить бойцов в Подгайцы. Но оказалось, что подмога была не нужна, никто на город не нападал.

Прерванный праздник

В тот день в Советском Союзе отмечался День победы над Японией. Во второй и последний раз: уже в следующем году праздник отменят.

Руководство и рядовые сотрудники Подгаецкого райотдела МВД были навеселе по случаю годовщины.

Примерно в 21:30 на одной из улиц почему-то погас свет, а потом возле здания МВД прозвучали два выстрела из винтовки. Кто стрелял и почему, так и не выяснили. Дежурный райотдела ответил очередями из автомата и пулемета.

Выстрелы услышал весь город: он был совсем небольшой.

«Эти выстрелы послужили сигналом к беспорядочной стрельбе в различных местах города – около электростанции, мельницы и т.п.», – сообщали в МГБ.

Фраза о сигнале к беспорядочной стрельбе не совсем понятна. Здесь можно найти два возможных объяснения. Первое – выпившие сотрудники МВД восприняли выстрелы как своего рода салют в честь праздника (стрельба в воздух в честь победы в войне была распространенным явлением, по крайней мере, в 1945-м), и спонтанно решили присоединиться.

Другая версия: бойцам ВВ и милиционерам показалось, что Подгайцы атаковали повстанцы – и в ответ был открыт «беспокоящий огонь». УПА в ту пору оставалась достаточно сильной, и нападение отрядов на маленький город было вполне реальным сценарием. Кстати, именно борьба с украинскими националистами была основной задачей советских Внутренних войск в Западной Украине в те годы.

В городе началась паника. Лейтенант Юрьев, не разобравшись, кинулся запрашивать подмогу.

Когда развеялся дым, все начали трезветь и понимать, что случилось, на севере города прозвучали еще две автоматные очереди. Но теперь все не походило на беспорядочную стрельбу. Был убит лейтенант внутренних войск Чесноков, а рядовой Митин – ранен.

Любовный треугольник

Расследованием убийства Чеснокова занялось МГБ. Вот что удалось выяснить.

Помимо бойцов МВД, в Подгайцах были военные – армейская автоколонна, задачей которой был вывоз зерна с местных складов. Командовал автоколонной старший лейтенант Хохряков.

У Капитолины Кармаковой, управляющей районным отделением Госбанка, якобы был роман одновременно с Чесноковым и Хохряковым.

Когда в городе началась стрельба, у Хохрякова тут же созрел план – устранить соперника. Расчет был на то, что неразбериха помешает найти убийц, а может, и на то, что все спишут на все тех же мифических повстанцев.

Сначала офицер напоил троих молодых подчиненных – водителей Семена Акулинина, Николая Копылова и Огольцова. Хохряков знал, что его шоферы имеют зуб на местную милицию и батальон внутренних войск. Двумя неделями ранее пьяные служащие МВД и автоколонны подрались между собой. Четверо военных были задержаны милицией.

«Шофер Копылов … до этого высказывал недовольство, заявляя о том, что нужно всех работников милиции уничтожать, а также бить войска МВД», – выяснили в МГБ.

Хохряков, видимо, знал, где находится его недруг, и отправил туда всех троих с заданием убить офицера МВД. Чеснокова застрелил Копылов, а Митина ранил Акулинин.

Чекисты сначала допросили одного из армейских шоферов – Алексея Сербина. Тот выдал все, что видел и слышал: как командир спаивал подчиненных, как ушел с ними куда-то и как после возвращения Копылов рассказал об убийстве.

Вскоре были задержаны Акулинин и Копылов. О соучастнике Огольцове ничего не сообщается. А вот Хохряков спешно уехал в командировку в место дислокации своего автополка. В конце октября (именно тогда было написано сообщение МГБ, которое легко в основу этой статьи) его еще искали. Чем закончилась история, неизвестно: в архиве других документов о ней мы не нашли.

Происшествие не удалось сохранить в тайне: слухи о нем дошли в том числе до украинских националистов. Бюллетень подполья ОУН «Вісті з терену» соообщал: «3.9. в г. Подгайцы большевики праздновали «праздник победы над Японией». Во время праздника кто-то застрелил нач. гарнизона и ранил его ординанса. Убийцу не поймали. На следующий день МВД арестовало нескольких большевиков (цитируется по изданию «Летопись УПА«, 49 том — прим. НВ)».

Упоминания о двух участниках покушения есть в базе «Подвиг народа» – они прошли Вторую мировую войну. Копылов был награжден медалью «За боевые заслуги», Акулинин – медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также орденом Отечественной войны II степени.

Подгаецкий журналист Григорий Жибак нашел место возможного захоронения убитого офицера МВД. Это братская могила погибших во Второй мировой на городском кладбище. Среди имен на стеле есть лейтенант Иван Григорьевич Чесноков. Скорее всего, это именно тот человек (хотя нельзя полностью исключать, что это может быть однофамилец).

Фото Григория Жибака

Из примерно двух сотен погребенных в братской могиле несколько человек погибли уже в послевоенные годы – соответствующие даты указаны в списке, размещенном на сайте «Память народа». Когда погиб Иван Чесноков, в документе почему-то не указано.

Автор: Эдуард Андрющенко; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ