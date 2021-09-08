Колумбийское благосостояние. Как сын политика объявившему войну наркомафии и лично Пабло Эскобару, решил стать президентом и легализовать кокаин

Луис Карлос Галан в 1980-е был самым популярным колумбийским политиком. Он объявил войну наркомафии и лично Пабло Эскобару. Галана застрелили в разгар предвыборной кампании. Сегодня его старший сын Хуан Мануэль планирует баллотироваться в президенты.

Он заявляет, что война против наркотиков проиграна и абсурдна по своей сути. Хуана Мануэля обвиняют в предательстве идеалов отца, сам он говорит об эволюции взглядов. Младший Галан предлагает «отнять рынок у наркомафии» и превратить кокаин в источник национального благосостояния, пишет Настоящее время.

Позже о подозрительных мужчинах в белых шляпах будут говорить все свидетели, но тогда, 18 августа 1989 года, преступники легко смешались с толпой на центральной площади Соачи – пригорода Боготы. Главарь наемных убийц спрятал пистолет-пулемет за агитационным транспарантом. Тысячи людей в тот вечер на площади ждали своего кумира – самого популярного политика Колумбии, 45-летнего кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана, лидера партии «Новый либерализм». Д

о выборов оставалось девять месяцев, но было нетрудно предположить, кто их выиграет. По результатам опросов общественного мнения, 60% колумбийцев хотели видеть во главе страны Галана. В измученной преступностью и коррупцией Колумбии он был единственным политиком, который публично объявил войну наркомафии и лично Пабло Эскобару – всемогущему лидеру Медельинского картеля.

Предвыборная кампания Луиса Карлоса Галана

«Помню комендантские часы, когда мне и моим братьям по нескольку дней не разрешали даже приближаться к входной двери. Отец, как подпольщик, выходил через подвал и прятался в багажниках машин, чтобы сбить слежку. Было время, когда он не оставался на одном месте две ночи подряд и спал по очереди в домах моих шести теть и пяти дядь», – вспоминает много лет спустя сын политика Хуан Мануэль Галан.

Лидер «Нового либерализма» отлично осознавал, что ходит по краю. У Пабло Эскобара была своя небольшая армия отлично вооруженных наемных убийц. С политиками он взаимодействовал по принципу «деньги или свинец». Галан не продавался и, выиграв выборы, собирался сделать все для экстрадиции кокаинового короля в США. Там наркобарона ждал пожизненный срок в одиночной камере. Картель Эскобара контролировал 80% мирового производства кокаина. Договор об экстрадиции преступников, причастных к международному трафику наркотиков, Богота и Вашингтон подписали в 1979 году, в 1987-м он вступил в силу. В том же 1987 году журнал Forbes разместил Пабло Эскобара на седьмой строчке в списке самых богатых людей мира. Он появлялся там ежегодно, вплоть до своей смерти в 1993 году.

Первым экстрадировали компаньона Эскобара – Карлоса Ледера. В США его приговорили к 135 годам тюрьмы. Чтобы не повторить его судьбу, колумбийские наркобароны были готовы на что угодно: похищать, расстреливать, взрывать. Они основали группу «Подлежащие экстрадиции» и начали в стране полномасштабный террор. С 1980-х по первую половину 1990-х, по разным оценкам, его жертвами стали порядка пяти с половиной тысяч человек. Политики, чиновники, в том числе министр юстиции, судьи, полицейские, журналисты и обычные колумбийцы.

Предвыборный плакат Луиса Карлоса Галана. Лозунг: «Ни шага назад, только вперед!»

На свой последний митинг 18 августа 1989 года Луис Карлос Галан приехал в открытом автомобиле. Прошел через толпу, поднялся на сцену и уже был готов обратиться к сторонникам, когда пули сбили его с ног. Убийца стоял совсем близко и целился под нижний край бронежилета. Его сообщники открыли огонь в воздух. Толпа заметалась в панике, а преступники спокойно скрылись.

Как выяснит следствие, благодаря подкупленным чиновникам и шефам местной полиции, площадь в тот вечер вообще никто не охранял. Истекающего кровью Галана привезли в больницу, но врачам не удалось его реанимировать. Узнав о смерти своего заклятого врага из новостей, Пабло Эскобар налил себе пиво и закурил косяк – так об этом моменте его жизни в интервью (за 23 года сидения в тюрьме он дал их немало) рассказывал журналистам Джон Хайро Веласкес (1962-2020) по кличке Папай, личный секретарь Эскобара и по совместительству главарь группировки его наемных убийц.

Депутата Эскобара исключают из списков

Еще один возможный мотив наркобарона (помимо страха перед экстрадицией в США) – старая личная обида на Галана. В начале 1980-х у «кокаинового короля» были большие политические амбиции. «Мы поддерживаем кандидатуру Пабло Эскобара для его избрания депутатом национального парламента. «Коктейльные политики» завидуют его молодости, уму и любви к нему обездоленных. Его поддерживают все либералы и консерваторы Магдалены Медио, потому что он стал истинным мессией региона», – писала одна из газет города Медельина, финансируемая наркокартелем. В то время Пабло строил социальное жилье для бедных, открывал футбольные поля и очень хотел быть уважаемой публичной персоной. Настойчивые слухи о связях с наркобизнесом он пытался перебить участием в благотворительности.

В своей книге «18 августа» вдова Галана журналистка Глория Пачон подробно рассказывает, как Эскобар планировал использовать «Новый либерализм», основанный ее мужем в 1979 году, в своих целях.

Луис Карлос Галан с женой Глорией Пачон и сыновьями

В 1982 году Луис Карлос Галан первый раз баллотировался в президенты, а его набирающая популярность партия участвовала в муниципальных и парламентских выборах. По словам Глории Пачон, 4 марта в рамках агитационной кампании они приехали в Медельин и стали просматривать списки кандидатов местных партий, решивших присоединиться к «Новому либерализму». И среди претендентов от «Движения либерального обновления» неожиданно обнаружили Пабло Эскобара Гавирию. Галан срочно опубликовал официальное заявление, в котором сообщалось что «Новый либерализм» отказывается от любых связей с «Либеральным обновлением». Фамилия Эскобар в документе не упоминалась. Говорилось лишь, что «мы не можем принять в свои ряды того, кто не раскрывает происхождение своего огромного капитала». Все понимали, о ком речь.

Произошедшее не помешало политическим амбициям «кокаинового короля». В 1982 году Эскобар стал депутатом национального парламента Колумбии. На работу Пабло любил приезжать в шикарном кремовом костюме. Публичность Эскобара продлилась недолго. Уже в 1983 году благодаря прямым обвинениям министра юстиции, сооснователя «Нового либерализма» Родриго Лары, и публикациям газеты El Espectador мафиози вынужден был вернуться в подполье. Глава наркокартеля жестоко отомстил за свое разоблачение: по его приказу были убиты министр Лара и владелец El Espectador Гильермо Кано – близкий друг писателя Габриэля Гарсии Маркеса.

В тексте, опубликованном через несколько месяцев после гибели Кано, автор «Ста лет одиночества» рассказывал, что на протяжении почти 40 лет, если что-то происходило в Колумбии, он сразу обращался к владельцу El Espectador – чтобы обсудить и послушать, как Кано объяснит случившееся. «Узнав об этом, я был настолько ошеломлен, что моим первым порывом было позвонить Гильермо Кано, чтобы он рассказал мне новость целиком, и разделить с ним бешенство и боль от его же смерти», – написал Гарсиа Маркес после убийства друга.

Сын Галана и налоги на кокаин

Когда из трех основателей «Нового либерализма» двоих – Родриго Лару и Луиса Галана – убили по приказу Эскобара, очень популярная в 1980-е партия фактически перестала существовать.

Через 32 года после смерти Луиса Карлоса Галана его семья в Верховном суде Колумбии добилась возрождения «Нового либерализма». «Клянусь именем моего отца, что никогда не предам мою страну и сохраню его идеалы, чтобы сделать их реальностью, которую ему не позволили построить», – заявил старший сын убитого политика, трижды сенатор Хуан Мануэль Галан. В 2022 году он собирается баллотироваться в президенты Колумбии. Предвыборная кампания уже стартовала. Ее главная тема, кажется, досталась ему по наследству – наркомафия. По данным ООН, Колумбия продолжает оставаться главным мировым поставщиком кокаина. В 2017 году был зафиксирован исторический максимум производства наркотика. Рынком теперь заправляют мексиканские преступные группировки.

Хуан Мануэль Галан

Подход Галана-младшего радикально отличается от того, что предлагал его отец. В своих последних интервью Хуан Мануэль заявил, что считает полувековую войну против наркотиков, объявленную в 1971 году американским президентом Никсоном, проигранной и абсурдной по своей сути. По его мнению, экстрадиция мафиози и уничтожение незаконных посадок коки – все это неэффективно.

Власть только притворяется, что кого-то ловит и ищет, говорит Галан-младший, а по факту владеет бензоколонками в джунглях, которые продают топлива больше, чем в Боготе. А кому они его продают? Лабораториям по производству кокаина. Все партии, все государственные структуры пронизаны наркоденьгами, подчеркивает экс- сенатор, и с этим уже ничего не поделаешь.

Но спасение есть: нужно чтобы само правительство легализовало и национализировало производство кокаина и вообще всех наркотиков. Государство будет гарантировать цену, качество и доступность веществ, а совершеннолетние граждане – потреблять и платить в бюджет налоги. О вреде наркотиков всех будут информировать. Колумбия должна превратиться в первопроходца и предложить всему миру сделать то же самое, используя для этого ООН. Легальный экспорт кокаина мог бы превратить Колумбию в экономический рай, не хуже нефтяных стран типа ОАЭ, полагает Галан.

Противники Хуана Мануэля Галана пока пребывают в шоке от его предложения и толком не знают, что возразить, кроме как обвинить в предательстве идей отца. Журнал Semana организовал что-то вроде дебатов между Галаном и ярым противником легализации наркотиков Хосе Хайме Ускатеги – депутатом от правой партии «Демократический центр», которую поддерживает действующий президент Колумбии Иван Дуке. После получасового противостояния в прямом эфире Ускатеги был вынужден признать, что идеи Галана будут иметь успех у молодых избирателей. И лично его это пугает.

Хуан Мануэль Галан возле памятника отцу на месте покушения

Возрождать «Новый либерализм» Хуан Мануэль будет со своим младшим братом, политиком и журналистом Карлосом Фернандо Галаном. Последний в видеоролике, снятом к годовщине смерти отца, заявил, что восстановленная партия ориентирована на женщин, молодежь и меньшинства, которые сейчас не имеют своих представителей во власти. Президентские выборы в Колумбии назначены на май 2022 года.

Автор: Екатерина Базанова; «Настоящее Время»