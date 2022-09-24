Историк: На Польшу 17 сентября 1939 года напала такая же армия преступников и мародеров, как и та, которая вторглась в Украину 24 февраля 2022 года
Нападение 17 сентября 1939 года на Польшу Москва объясняла желанием освободить и защитить «братские народы Западной Белоруссии и Западной Украины» от ярма «панской Польши», а вторгнувшись 24 февраля 2022 года в Украине Москва принялась «освобождать» украинцев от «укронацистов» и их «американских и натовских господ». И тогда, и сегодня «освобождение» означает на самом деле террор, грабеж, мародерство и все другие ужасы «советского строя» и «русского мира».
Ряд наблюдателей отмечают, что современным эквивалентом пакта Молотова-Риббентропа является геополитический проект Nord Stream I и I, и что сделка Меркель и Путина, имеет общие черты со сделкой Гитлера и Сталина о разделе сфер влияния в Центрально-Восточной Европе. Но есть и ряд отличий. Одно из главных заключается в том, что если в 1939 году западные союзники оставили поляков на произвол судьбы, то в 2022 году украинцы, благодаря поддержке ряда стран, прежде всего США, Великобритании, Польши, стран Балтии, стойко держат оборону и дают решительный отпор захватчикам.
Об исторических параллелях и отличиях нападения СССР на Польшу и полномасштабного вторжения его правопреемницы Российской Федерации, я беседовал с историком, профессором Владиславом Гриневичем из Национальной академии Наук Украины. Он отмечает, что Сталин оттягивал до последнего с нападением на Польшу, равно как и Путин.
Они ждали до последнего момента, когда польская армия потеряет способность оказывать сопротивление. В советской историографии всегда твердили, что польское правительство бросило свою страну на произвол, бежало в Румынию и поэтому нужно было «спасать» и защитить население Западной Украины и Западной Белоруссии. Именно этим оправдывался ввод войск в Польшу.
Все это очень напоминает то, что сегодня делает Путин. Вообще-то он любит историю, выступает с докладами и статейки свои пишет, поэтому Путин многие модели берет и переносит со сталинских времен. Скажем, сейчас все объясняется желанием «освобождения» русскоязычного населения, тогда твердилось об «освобождении» украинского и белорусского населения Польши. Вообще есть масса параллелей с советско-польской войной 1939 года, поскольку это была война. И тут также есть важный пропагандистский момент.
Эту войну никогда в Советском Союзе не называли войной, а говорили что это был «поход Красной Армии в Польшу». Также Путин отказывается называть войну с Украиной войной. У него это «специальная военная операция». Историки начали называть советскую агрессию на Польшу советско-польской войной значительно позже, поскольку за всеми масштабами и последствиями это было настоящей войной.
После советского вторжения в Польшу последовали репрессии, депортации, расстрелы и полная ликвидация общественно-политической и культурной жизни на захваченных территориях. Можно ли утверждать, что несмотря на схожесть советской оккупации с российской, все-таки путинский режим отстает от сталинского в плане организации террора, который был развязан в Западной Украине и Западной Белоруссии? Профессор Грыневич:
Я думаю, что нет. Дело в том, что у Путина просто нет таких возможностей. В 1939 году территория была полностью оккупирована, там находились сотни тысяч советских войск и они могли делать все, что им заблагорассудится. Сейчас поступают новости с Харьковской области, где в Изюме было обнаружено самое большое братское захоронение свыше 400 жертв российских оккупантов. Среди убитых и военные, и гражданские.
Схожесть ситуации в том, что когда Сталин начал свое нападение на Польшу, то тогда были использованы специальные команды НКВД, которые чем-то мне напоминают Айнзацгруппы СД и СС, созданные в 1941 году во время нападения на Советский Союз. Задачей спецгрупп НКВД было проведение «зачисток».
Красная Армия двигалась вперед, а за ней шли спецгруппы НКВД, которые выявляли и уничтожали нелояльных. Тоже самое мы наблюдаем и сегодня в отношении украинских государственных деятелей, культурных и партийных деятелей, военных. Россияне таких людей вычисляют, а потом уничтожают или отправляют в лагеря. И они действовали с самого начала таким образом.
Историк также проводит еще одну параллель, которая касается советских военных преступлений против польских солдат и преступлений армии РФ в отношении пленных бойцов ВСУ в ходе вторжения.
Речь идет о расстрелах военнопленных, прежде всего польских офицеров. С одной стороны, как-бы не было официального приказа расстреливать, но по моим подсчетам из 3,5 тысяч польских военных, погибших в ходе этой войны, приблизительно 15% составляют жертвы незаконных расстрелов. И советская власть подготовила красноармейцев к этому в идеологическом плане, и сегодня мы видим то же самое в случае российских солдат. Сегодня они ненавидят украинцев.
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Они прежде всего ненавидят тех, кто разговаривает на украинском, кто носит украинскую символику. Они готовы убивать таких людей. Тогда же польских солдат одетых в парадную форму или у кого были фотографии в такой форме с аксельбантами просто убивали. Красноармейцы не знали польского и не понимали, что перед ними рядовой, но просто форма у него парадная с аксельбантами. Они думали, что это офицеры и убивали рядовых будучи убежденными, что это офицеры. Бойцы Красной Армии даже на руки смотрели. Если руки были нежными, то они считали, что это офицер-белоручка. Человека могли убить даже за нежные руки. Уже не говоря о форме и всем другом.
То есть, тогда был классовый принцип, но правда тесно связанный с национальным. Тогда лозунг был такой: «Полякам, панам-собакам, собачья смерть». Ненависть была связана с воспоминаниями о войне против Польши в 1920 году, которую Красная Армия проиграла. В целом Польша и поляки рассматривались как извечный враг и классовый элемент только все усиливал.
Материал подготовил Назар Олийнык; Польское Радио