44 справи щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: Затримані бойовики “ЛДНР”, коригувальники та бази Очакова

Костянтин Юдін — начальник групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії. Слідство встановило, що в окупованому Енергодарі він вистрілив у військовополоненого. Йому не сподобалося, що чоловік відповів йому українською мовою

Київська область

Держслужбовець, який чекав на окупантів. Ігор Анташкевич до 2024 року працював начальником відділу мобілізаційної роботи Верховного Суду України. Це структура, яку в рамках судової реформи замінили на однойменний Верховний Суд, та через законодавчі казуси не змогли ліквідувати. Як каже слідство, спілкуючись із колегами чоловік заперечував суверенітет України, пропонував “віддати” Росії південні регіони та Харківську область, героїзував найманців “Вагнера” та підтримував захоплення Львова й північних областей. Анташкевичу інкримінують виправдання збройної агресії РФ. Засідання призначено на 17 липня о 10:30 у Дарницькому районному суді Києва.

Заклики до революції. Олександр Вудзь ― блогер із ніком “Мотиватор” у Tik-Tok та YouTube. Як встановило слідство, він викладав контент із критикою Зеленського, закликав прийти на Майдан Незалежності 21 травня 2024 року. У його роликах є й інструкції для “революції”, і пояснення, навіщо виходити на протести. Його обвинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Засідання призначено на 17 липня о 17:00 у Києво-Святошинському районному суді Київської області.

Комісар із Криму. Євгеній Сліпченко ― військовий комісар Красноперекопська та Красноперекопського району в Криму. До окупації півострова був військовим комісаром Красноперекопського об’єднаного міського військового комісаріату, а у 2014 році зрадив присязі і перейшов на службу до російських окупантів. Як військовий комісар здійснював примусовий призов кримців на строкову службу до армії РФ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 16 липня об 11:00 у Дніпровському районному суді Києва (in absentia).

Міністр транспорту РФ. Віталій Савельєв — діяч “Єдиної Росії”, міністр транспорту РФ. Як каже слідство, він очолював російський “Аерофлот” у 2014 році і забезпечував сполучення Росії з анексованим Кримом, утверджуючи політику агресора. З початку повномасштабного вторгнення РФ він як міністр організовував перевезення військової техніки та збройних сил для війни в Україні. Йому інкримінують сприяння у веденні агресивної війни. Засідання призначено на 15 липня о 10:00 у Святошинському районному суді Києва (in absentia).

Артобстріл цивільних. Андрій Марушкін — підполковник, командир 15-ї окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади РФ. За даними слідства, у березні 2022 року він віддав наказ обстріляти з артилерії населені пункти у Київській та Чернігівській областях. Через це постраждали цивільні, зруйнована інфраструктура. Марушкіну інкримінують ведення агресивної війни. Засідання призначено на 16 липня о 9:30 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Колишній голова Харківської СБУ. Романа Дудіна обвинувачують у державній зраді. Слідчі переконані, що в лютому 2022 року Дудін хотів захопити владу в регіоні й усунути голову Харківської ОВА, адже розраховував на хороше ставлення від окупантів. Також, за версією слідчих, СБУ під керівництвом Дудіна не виконувала поставлених завдань. Обвинувачений запевняє, що його обмовили. Каже, що на той час був на важливій службі і захищав Україну. Через цю справу він подав позови до пʼяти українських правоохоронних органів. Його обвинувачують в державній зраді. Засідання призначено на 16 липня о 13:00 у Шевченківському районному суді Києва.

Постріл за українську мову. Костянтин Юдін — начальник групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії. Слідство встановило, що в окупованому Енергодарі він вистрілив у військовополоненого. Йому не сподобалося, що чоловік відповів йому українською мовою. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 17 липня о 12:15 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Блогерка. Анжеліка Титаренко рекламує у TikTok б’юті-процедури. Слідство встановило, що вона опублікувала відео, де називала агресію РФ проти України гібридною війною, яку треба припинити. Титаренко записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у Києві. Її обвинувачують у виправдовування збройної агресії РФ. Засідання призначено на 17 липня о 13:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Мародерство на Київщині. Арбі Імерзаєв — російський снайпер-розвідник зі 141-го спеціального моторизованого полку імені А. А. Кадирова “Сєвєр”. У березні 2022 полк окупував село Катюжанка на Київщині. Імерзаєв із іншими військовими залізли в будинок місцевої і поселилися там. У день відступу російських військ вони забрали з собою бензопилу та січкарню. Імерзаєва обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 16 липня о 10:00 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Погрози вбивством. Расулл Едієв — військовий СОБР “ТЕРЕК” Національної гвардії РФ по Чеченській Республіці, який у березні 2022 року окупував Вишгородський район. Слідство встановило, що Едієв, погрожуючи вбивством, відібрав у цивільного машину й акумулятор до неї. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 17 липня о 14:00 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Вбивство за телефон. Тимур Сеферов — 32-річний контрактник 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ. Під час окупації Київщини у 2022 році він у селі Мокрець, як вважає слідство, разом із іншими росіянами обстрілював будинки, вдирався до них і грабував. СБУ встановила, що він убив чоловіка, коли забирав у нього телефон. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 16 липня о 9:00 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

“Втеча” до добробату. Андрій Кобец — підприємець із Бучі. За версією слідства, він під час окупації співпрацював із росіянами, допомагав їм мародерити і перевіряти помешкання місцевих. Після деокупації, аби приховати скоєне, намагався вступити в український добровольчий батальйон. Чоловік провину відкидає і доводить, що його обмовили. Обвинуваченому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 16 липня о 15:00 в Ірпінському міському суді Київської області.

Розстріл сім’ї. Вадим Овчинніков — командир розвідувального взводу розвідроти 37-ої окремої мотострілецької бригади 36-ої загальновійськової армії РФ. Михайло Жаркой, Алдар Гарматаров, Сергій Зваричевський, Артем Бєліков, Іван Нагуманов — його підлеглі. Як встановило слідство, під час окупації Бучанського району Київщини на початку березня 2022 року Овчинніков наказав підлеглим розстріляти авто із цивільними, які намагались евакуюватися. Так вони вбили чоловіка із дружиною та їхню 15-річну доньку. Молодшій 9-річній доньці вдалося вижити. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 17 липня об 11:50 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Катування в Гостомелі. Хусейн Межидов ― командир тактичної групи батальйону “Південь” бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Росгвардії. Слідство вважає, що за його наказом з 25 лютого до 13 березня 2022 року російські військові захопили в заручники й тримали у підвалах багатоповерхівок майже дві сотні мешканців Гостомеля. Серед потерпілих ― люди похилого віку та діти. Межидова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання заплановане на 18 липня о 10:30 в Ірпінському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Харківська область

Пропаганда у Facebook. Юрій Панфілов — мешканець Харкова. За даними слідства, він поширював на своїй сторінці у Facebook дописи з виправданнями нападу Росії. Чоловіка взяли під варту. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначено на 17 липня о 12:30 у Ленінському районному суді Харкова.

Доцент. Валерій Радченко був доцентом в одному з харківських університетів. Обвинувачення вважає, що він повідомляв російське ГРУ про наслідки обстрілів у місті, розміщення ЗСУ і фортифікацій, відстежував іноземні волонтерські організації. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 19 липня о 14:15 у Ленінському районному суді Харкова.

Зґвалтування в окупації. Андрій Бублєв ― військовий, командир розрахунку 202-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу ЗС РФ. Слідство вважає, що влітку він зупинив авто, яким їхало подружжя, заманив їх до свого дому, щоб нібито продати пальне, якого в них було обмаль. Там побив і закрив у підвалі чоловіка, а жінку зґвалтував. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 15 липня о 10:00 в Орджонікідзевському районному суді Харківської області (in absentia).

“Матеріальна допомога” на Харківщині. Віра Дресвянкіна — колишня староста Гусинської сільської ради в Куп’янському районі. У 2022 році слідство встановило, що Дресвянкіна під час окупації добровільно стала чиновницею окупаційної адміністрації: нібито організовувала збір даних для виплати мешканцям села Гусинка “матеріальної допомоги” в російських рублях і формувала акти прийому-передачі. Її обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначено на 15 липня о 10:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Чоловік в Росії і ЗСУ. Світлана Мічуріна — мешканка Куп’янського району Харківської області. Як каже слідство, у квітні 2022 року вона телефоном розповідала своєму колишньому чоловіку, який живе в Росії, про розташування ЗСУ в районі. У грудні 2023 року її засудили до шести років позбавлення волі за несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Жінка провину не визнала, пояснювала, що спілкувалася з чоловіком на побутові теми, а відповідь на його запитання про розміщення техніки ЗСУ вигадала. Мовляв, так хотіла, щоб він розхвилювався і передав кошти на утримання доньки. Апеляційний суд скасував вирок і відправив справу за обвинуваченням у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ на повторне слухання. Засідання призначено на 17 липня о 13:30 у Червонозаводському районному суді Харкова.

“Націоналізація” аграріїв. Едуард Лебеденко — агропідприємець із Куп’янська. За даними обвинувачення, під час окупації він надавав приміщення агрофірми окупантам. Також сприяв “націоналізації” майна інших фермерів, які виїхали з окупованого міста. Власне підприємство чоловік перереєстрував у “податковій” окупантів, продавав зерно до Росії. Його дії кваліфікували як пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 19 липня об 11:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Пропаганда про нацистів. Андрій Воронін працював у тролейбусному депо Харкова. Слідство виявило, що через Telegram він поширив допис із російською пропагандою. У ньому українську владу і ЗСУ прирівнюють до нацистів. Чоловіка взяли під варту. Його звинувачують у глорифікації збройної агресії РФ. Засідання призначено на 19 липня о 11:00 у Зміївському районному суді Харківської області.

Чернігівська область

Розстріл братів. Костянтин Смирнов і Денис Подгорний — полковник РФ та його підлеглий. Слідство встановило, що Смирнов віддав наказ розстріляти трьох братів у березні 2022 року біля Вишневого на Чернігівщині. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 16 липня о 9:15 у Чернігівському районному суді (in absentia).

“Кльон”. Семен Соловов — капітан російських Збройних сил, командир зведеного підрозділу з позивним “Кльон”. Він, каже слідство, наказав утримувати в підвалі ягіднянської школи 369 людей, які слугували російським військовим “живим щитом”. З-поміж них було 69 дітей. Через жахливі умови загинули 10 людей. Військового ідентифікували українські журналісти. В іншій справі, що стосується виконавців утримання людей у підвалі, вже є вирок. Соловову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 19 липня о 10:00 у Чернігівському районному суді (in absentia).

Втеча майора до Росії. Олександр Кияшко — колишній майор, який проходив службу в Чернігівській області. У 2023 році він поїхав за кордон, а потім виїхав до Росії. Там він заявив, що не розділяє поглядів керівництва України й не хоче брати участь у бойових діях. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 17 липня о 9:00 у Новозаводському районному суді м. Чернігів (in absentia).

Донецька область

Бойовик із ОРДЛО. Олександр Ігнатішин ― колишній підприємець, член незаконного збройного формування “Грім” з окупованого Харцизька. Це було одне з перших збройних формувань, створених російськими спецслужбами в ОРДЛО. За словами Ігнатішина, бойовики змусили його вступити до батальйону і він лише доставляв їм їжу. Водночас чоловік активно публікував у соціальних мережах свої фото в камуфляжі з власним позивним і зброєю в руках. У 2019 році Ігнатішина затримали українські спецслужби. Восени 2019-го сторона обвинувачення клопотала про звільнення Ігнатішина від кримінальної відповідальності. Його обвинувачують у створенні терористичної групи чи терористичної організації. Засідання призначене на 16 липня о 09:30 у Красноармійському міськрайонному суді Донецької області.

Із “ДНР” у фітнес-центр. Станіслав Притула — мешканець Донеччини. Як стверджує слідство, у 2014 році він вступив до розвідвійськ “ДНР”, захоплював адмінбудівлі та інфраструктуру в Горлівці. Згодом переїхав до Вінниці, де влаштувався у фітнес-центр та намагався приховати минуле. Притулі інкримінують участь у терористичній організації. Засідання призначене на 15 липня о 14:30 у Слов’янському міськрайонному суді Донецької області.

Судді “ДНР”. Микола Токаренко, Людмила Стратейчук і Світлана Смєлік — судді з Донецька, які у 2014 році перейшли на бік ворога та почали працювати у судах “ДНР”. Вони засуджували українців за надуманими приводами на кшталт “пропаганди націоналізму”. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни, адже порушення права на справедливий суд є воєнним злочином. Засідання призначене на 18 липня о 09:30 у Селидівському міськрайонному суді Донецької області (in absentia).

Дніпропетровська область

Начальник військкомату “ЛНР”. Михайло Костюков — мешканець Луганської області. За даними слідства, у 2021 році він влаштувався на посаду начальника відділу військового комісаріату “Народної міліції” “ЛНР”. Серед його обов’язків — проведення мобілізації населення й вилучення техніки для “військкомату”. Костюкову інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 18 липня о 09:30 у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області (in absentia).

Лист Путіну. Олександр Горбенко з Кривого Рогу вже вдруге потрапляє під суд. У 2015 його засудили за посягання на територіальну цілісність України — поширював газету “Новоросія”. Спершу його засудили до ув’язнення, але під час апеляції чоловік вийшов під заставу 43 тисячі гривень. Його дружина Юлія Горбенко писала листа Путіну з проханням дозволити їхній дочці з родиною жити в РФ, бо її чоловік “політв’язень”, а вони вірять у “єдиний народ”. Зараз Горбенка обвинувачують знову. За даними слідства він передав РФ місце розташування міської лікарні та райради, зберігав у машині набої, корпус гранати і запал дистанційної дії. За час слідства він скаржився суду, що в колонії його б’ють і психологічно тиснуть на нього. Горбенку інкримінують держзраду. Засідання призначене на 18 липня о 15:00 у Дзержинському районному суді Кривого Рогу.

Житомирська область

Заклик здатися. Олександр Зальотін — співробітник житомирської виправної колонії. Як встановило слідство, у червні 2022 року в розмові з колегами він переконував, що Росія завдає ударів не по цивільним, а лише по військовим об’єктам. Також озвучував ідею поступитися територіями та здатися на умови РФ. Чоловіку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 19 липня о 14:00 у Богунському районному суді Житомира.

“Бомбили Донбас”. Вадим Світельський працював на житомирському м’ясокомбінаті. За даними обвинувачення, у жовтні 2022 року на роботі він заявив, що “України історично не існувало, а Росія забирає свої території, Україна бомбила Донбас, НАТО хоче вбити Росію, Путін попереджав, аби Україна не вступала до НАТО”. Чоловіку інкримінують виправдовування збройної агресії РФ. Засідання призначене на 17 липня о 12:30 у Богунському районному суді Житомира.

Запорізька область

Депортація на Запоріжжі. Микола Опришко — керівник окупаційного “Головного управління МВС в Запорізькій області”, Костянтин Разигрін — керівник “управління з питань міграції ГУ МВС в Запорізькій області”. За даними слідства, ці росіяни депортували людей з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Зокрема, викрали з власної оселі та незаконно утримували 74-річного мешканця Пологів. Потім чоловіка примусово перевезли до прикордонного пункту з Латвією та наказали пішки йти в бік кордону близько 10 кілометрів. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 17 липня о 14:30 у Комунарському районному суді Запоріжжя (in absentia).

Коригування з “Мотор Січі”. Вікторія Штапура булаінженеркою-технологинею корпорації “Мотор Січ”. За даними обвинувачення, протягом жовтня–грудня 2023 року жінка повідомляла через Telegram представнику ФСБ про наслідки ворожих обстрілів, розповідала, де жили військові ЗСУ, а за однією локацією підтвердила влучання по місцю скупчення українських бійців. Штапуру обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 15 липня о 15:00 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Львівська область

Повторний розгляд справи контррозвідника ЗСУ. Сергій Говоруха був оперуповноваженим Департаменту військової контррозвідки СБУ. Слідство встановило, що з власної ініціативи він передавав таємну інформацію російським спецслужбам. За 17 тисяч гривень чоловік до 24 лютого 2022 року повідомив росіянам дані про склади з боєприпасами, військові частини, після повномасштабного вторгнення — про аеродром, який згодом обстріляли. Говоруху затримали 28 лютого 2022 року. Свою провину він не визнав, стверджує, що справу проти нього сфабрикувала СБУ у Херсонській області. Його засудили за державну зраду до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок оскаржили, апеляційний суд скерував справу на повторний розгляд. Засідання призначене на 15 липня о 13:00 у Галицькому районному суді Львова.

Комуніст зі Львова. Ігор Нєкрасов працював секретарем Львівського обласного комітету Компартії України, був членом Комуністичної партії України. З 2012 року безуспішно балотувався від “Партії регіонів”. Як встановило слідство, у 2022 році Нєкрасов створив в “Однокласниках” кілька фейкових акаунтів для підривної діяльності на користь РФ. У своїх дописах вихваляв агресивну політику Путіна, “ностальгував” за СРСР і виправдовував захоплення частини південних регіонів України. Нєкрасову інкримінують посягання на територіальну цілісність України. Засідання призначене на 19 липня о 09:30 у Галицькому районному суді Львова.

Миколаївська область

Працівниця станції переливання крові. Ірина Мазур працювала реєстраторкою медичного відділу станції переливання крові у Миколаєві. За даними обвинувачення, у березні 2022 року мешканець Херсона, який перейшов на бік РФ, залучив її до агентурної мережі задля підривної діяльності проти України. Жінка мала збирати розвідувальну інформацію. Завдяки посаді вона отримала доступ до списку військових одного з підрозділів і сфотографувала його, щоб передати росіянам. Мазур інкримінують замах на держзраду. Засідання призначене на 16 липня об 11:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Бази і склади Очакова. Інна Герасимова жила в Очакові. Як встановило слідство, у липні 2023 року вона повідомляла адміністратору проросійського Telegram-каналу про розташування українських військових і техніки: вказувала конкретні бази, де перебували військові, місця зберігання боєприпасів, часто позначала детальні локації на папері та пересилала на фото. Її обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 17 липня о 13:30 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Одеська область

Фотографії HIMARS. Андрій Дрямов — засновник благодійного фонду з Одеси. Ще у 2021 році ЗМІ писали про сумнівну діяльність фонду, який збирав пожертви на вулиці у наметах. У 2023-му чоловіка затримали після того, як знайшли дві гранати в його авто. Під час огляду телефону знайшли переписку з російським абонентом, якому Дрямов надіслав фото установок HIMARS, які переміщували через Миколаїв. Ще він надіслав знімки та координати розташування підрозділу ЗСУ і складів ракетно-артилерійських боєприпасів. Наразі він під вартою з можливістю внесення застави 2,2 мільйона гривень. Дрямову інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 16 липня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

Херсонська область

Тюремник. Євген Соболєв раніше очолював колонію у Херсоні. Під час окупації перейшов на бік ворога, каже слідство, зокрема видав розпорядження про переміщення в’язнів зі Снігурівської колонії до виправного закладу у Херсонській області. У вивільнених будівлях розмістилися російські військові. Соболєва звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 15 липня о 09:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Робота на окупантів. Микола Потапенко під час окупації Херсона, каже слідство, обійняв “посаду” спеціаліста відділу реєстрації транспортних засобів окупаційного управління Внутрішніх справ у Херсонській області. Чоловіку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 15 липня о 14:15 у Херсонському міському суді.

Російська освіта. Наталія Тітова — мешканка Херсона. Під час окупації, встановило обвинувачення, вона працювала у відділі документообігу захопленого університету і сприяла впровадженню російських освітніх стандартів. Жінці інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 16 липня о 13:30 у Херсонському міському суді.

Майно Херсонського порту. Олег Пасічніченко працював адвокатом у Херсоні. У 2016-му році хотів стати суддею, а у 2020-му балотувався до Херсонської міської ради від “Народного контролю”. Його призначили в бюро технічної інвентаризації за особистої протекції окупаційного очільника Херсонщини Володимира Сальдо. Слідство стверджує, що на цій посаді він перереєстровував майно Херсонського морського порту та брав участь в інвентаризації КП “Міське дорожнє управління”. Також Пасічніченко закликав людей до співпраці з росіянами. За це він обіцяв лояльність і зарплату від окупантів. Йому інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 18 липня об 11:00 у Херсонському міському суді Херсонської області.

Тероборонівці Херсонщини. Олег Оселедець — мешканець Білозерки Херсонської області. Як встановило слідство, під час окупації села він з ідеологічних і корисливих мотивів здавав окупантам тероборонівців. За його наведенням окупанти викрали та вивезли до катівні місцевого. Також він ремонтував російську техніку. Його звинувачують у пособництві державі-агресору. Засідання призначене на 18 липня о 12:45 у Херсонському міському суді.

“Охорона здоров’я” окупантів. Світлана Межерицька — депутатка Херсонської обласної ради, яка до грудня 2022 року очолювала Управління охорони здоров’я Херсонської міської ради. Після захоплення Херсона росіянами, каже слідство, Межерицька стала начальницею “управління” охорони здоров’я окупаційної адміністрації. На посаді вона використовувала псевдоніми. Межерицька стверджує, що не працювала на росіян, проте не може пояснити свій підпис на документах окупаційної влади. Засідання призначене на 18 липня о 13:00 у Херсонському міському суді.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини