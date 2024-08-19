47 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: заклик ґвалтувати жінок та погрози вбивством за усмішку

Київська область

Проросійська пропагандистка. Вікторія Кохановська з Волинської області — активна прихожанка УПЦ МП. СБУ звинувачує її у провокаціях на території Києво-Печерської лаври навесні 2023 року. Як каже слідство, вона “розганяла” у соцмережах стріми, в яких підбурювала людей чинити спротив правоохоронцям та ображала релігійні почуття українців. Крім того, на сторінці у Фейсбуку заперечувала російську збройну агресію, називала війну в Україні “внутрішнім громадянським конфліктом”. Їй інкримінують пропаганду війни. Засідання призначено на 19 серпня о 12:00 у Голосіївському районному суді Києва.

Допомога росіянам. Сергій Подповідний із Бучі. Слідство вважає, що під час окупації міста у 2022 році він перейшов на бік Росії, супроводжував росіян містом, водив по квартирах, проводив пропаганду. Йому інкримінують державну зраду. Засідання призначено на 20 серпня о 14:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Співробітник “Укроборонпрому”. Сергій Федотов народився у Росії, але має українське громадянство. Він офіцер запасу ЗСУ. На момент розслідування щодо нього був провідним спеціалістом із охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту “Укроборонпрому”. За версією слідства, чоловік із власної ініціативи через Telegram надсилав інформацію про переміщення підрозділів і техніки ЗСУ колишньому однокласнику, який працює у російському Міністерстві сільського господарства. Той пересилав дані посадовцю російського Міноборони. Федотов шукав інформацію в інтернеті, сам проводив спостереження у Києві й опитував знайомих. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 19 серпня о 13:00 у Дарницькому районному суді Києва.

Обстріл бронетанкового заводу. Михайло Антропов — український військовий. Його звинувачують у передачі в російський чат-бот інформації про розташування техніки й підрозділів ЗСУ. Нібито за його наведенням окупанти обстріляли бронетанковий завод у Києві. Чоловік провину не визнає. Його захист наполягає, що росіяни могли отримати інформацію про завод з сюжету телеканалу, який зробив репортаж про оборонне підприємство незадовго до обстрілу. Антропову інкримінують держзраду. Засідання призначено на 20 серпня о 15:30 у Дарницькому районному суді Києва.

“Гдє больнічка воєнних, знаєш?” Іван Каптель — громадянин РФ, який жив у прикордонному селищі на Чернігівщині та займався пасажирськими перевезеннями. СБУ встановила, що Каптеля завербували російські спецслужби, коли він їздив у Росію до родичів. Він нібито передавав росіянам у месенджерах інформацію про розташування ЗСУ. У листопаді 2023 суд узяв чоловіка під варту за обвинуваченням у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 19 серпня о 15:00 в Оболонському районному суді Києва.

Листи у Генпрокуратуру. Дмитро Котов-Волков був послушником Києво-Печерської Лаври. Як каже СБУ, він виправдовував збройну агресію РФ, публічно поширював фейки про українських оборонців і називав повномасштабну агресію Росії “загостренням конфлікту”. У липні 2023 року він надіслав у Генпрокуратуру лист із власними роздумами щодо Києво-Печерської Лаври, виправдовував Росію. Його звинувачують у запереченні збройної агресії РФ. Засідання призначено на 20 серпня о 17:30 у Печерському районному суді Києва.

Паша “Мерседес”. Митрополит Павло (Петро Лебідь) ― намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ. Був депутатом Київради від Партії регіонів, виступав проти автокефалії ПЦУ, підтримував розгін Євромайдану, говорив про неподільність України та РФ, погрожував журналістам. У 2023 році суд помістив його під домашній арешт на два місяці, а згодом випустив під заставу у понад 33 млн грн. Його обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Засідання призначено на 21 серпня о 14:00 у Печерському районному суді міста Києва.

Заклик ґвалтувати жінок. Ольга Биковська — дружина Романа Биковського, який воював на боці РФ проти України. Подружжя родом із Орловської області, кілька років тому переїхали в Крим. Їхню розмову перехопили українські спецслужби, коли підрозділ Романа перебував у Херсонській області: дружина, сміючись, заохочувала чоловіка “ґвалтувати українських баб”. Ольга Биковська отримала підозру в порушенні законів і звичаїв війни, СБУ оголосила її в державний і міжнародний розшуки. Засідання призначено на 20 серпня о 10:00 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Здача розташування військових. Андрій Ткачук — уродженець Херсона. За даними слідства, за 130 доларів він погодився повідомляти представнику Росії інформацію про розташування українських військових. Зокрема про скупчення військових у Миколаєві. Ткачуку інкримінують держзраду. Засідання призначено на 22 серпня о 16:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Побиття цивільного. Алєксєй Носков — командир відділення 83-ої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади армії РФ. Слідство встановило, що у березні 2022-го Носков разом з іншими військовими РФ приїхали до будинку в селі Козаровичі Вишгородського району, де обшукали помешкання та знайшли бінокль. Росіяни звинуватили цивільного в тому, що він коригувальник. Чоловіка били, зламали йому грудну клітку і ребра, покалічили ніс і щелепу. Носкова обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 22 серпня об 11:00 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Російські блокпости. Андрій Комаренко з села Сидоровичі Вишгородського району. Слідство вважає, що під час окупації в 2022 році він патрулював село, контролював місцевих, які збирали інформацію щодо розташування російських блокпостів. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 21 серпня о 10:00 в Іванківському районному суді Київської області.

Вбивства в Бучі. Амангельде Бекентаєв, Ербол Абільхаіров і Зафар Собиров — російські військові 64-ої окремої мотострілецької бригади. Слідство вважає, що під час окупації Бучі вони вбили двох цивільних у їхньому будинку. Чоловіків обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 19 серпня о 09:50 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

“Втеча” до добробату. Андрій Кобец — підприємець із Бучі. За версією слідства, він під час окупації співпрацював із росіянами, допомагав їм мародерити і перевіряти помешкання місцевих. Після деокупації, аби приховати скоєне, намагався вступити в український добровольчий батальйон. Чоловік провину відкидає і доводить, що його обмовили. Обвинуваченому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 19 серпня о 15:30 в Ірпінському міському суді Київської області.

Розстріл охоронця супермаркета. Дмитро Антонніков, Руслан Горшков, Артем Деркач, Денис Монахов — російські військові, які, стверджують слідчі, 27 лютого 2022 року в Бучі розстріляли 26-річного охоронця супермаркету. Лейтенант по радіозв’язку повідомив: “Всі, хто в чорному — вороги”. Військові РФ з автоматів розстріляли беззбройного охоронця супермаркету, який був одягнений у чорний брендований одяг із написом “Охорона-Новус”. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 20 серпня о 09:40 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Погрози розстрілом. Микита Тайбахтін — військовий 31-ої окремої десантно-штурмової бригади РФ. Як окупант був у Бородянському районі Київської області. Обшукував місцевих і, перевіривши телефон, звинуватив цивільну жінку в тому, що її син служить у ЗСУ. Слідство заявляє, що аби отримати інформацію про ЗСУ, Тайбахтін катував жінку. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 22 серпня об 11:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Погрози вбивством за усмішку. Іван Євдошенко — командир інженерно-технічного взводу 21-ої окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Слідство встановило, що у березні 2022 року у Богданівці, що на Київщині, він з іншими солдатами РФ увірвалися у підвал будинку, де ховалися люди. Всім присутнім чоловікам наказали піднятися на вулицю, вишикуватись та віддати мобільні телефони для перевірки. У відповідь на усмішку цивільного Євдошенко наставив на нього автомат та наказав йти в поле, де його розстріляють. Від вбивства чоловіка врятував батько, який відвернув увагу озброєного росіянина. Євдошенка влітку 2022-го взяли у полон на Луганщині. З повідомлення слідчих не зрозуміло, чи досі він перебуває у полоні, але підозру йому оголосили очно. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 21 серпня о 17:00 у Броварському міськрайонному суді Київської області.

Харківська область

Злив секретних даних. Михайло Флюк — мешканець Харкова, Діна Шаоцзе — громадянин Китаю, керівник громадської організації “Український центр управління освітою та науковими технологіями”. За версією слідства, вони передавали секретну інформацію Росії. Флюку інкримінують держзраду, а Шаоцзе — шпигунство. Засідання призначено на 23 серпня об 11:15 у Дзержинському міському суді Харкова.

Лісівник. Сергій Шевченко на момент окупації Куп’янського району Харківщини був майстром лісу Борівського лісництва. Як встановило слідство, він продовжив працювати у лісництві, яке росіяни підпорядкували собі. Відповідав за взаємодію з місцевими щодо заготівлі дров. Свідки розповіли, що чоловік працевлаштувався через окупаційну адміністрацію, а його родичі працювали в “народній міліції”. Шевченку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 21 серпня о 12:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Допомога росіянам. Михайло Чигринов — 38-річний мешканець Вовчанська. Слідство встановило, що він із перших днів вторгнення допомагав росіянам пально-мастильними матеріалами, житлом і продуктами. Чигринов допомагав їм орієнтуватися на місцевості та показав дороги, відомі лише тутешнім, намагався придушити опір місцевих. Він нібито “зливав” дані щодо людей, які допомагали ЗСУ. Прокуратура встановила, що він організував розграбування військової частини Нацгвардії, складів “Вовчанського м’ясокомбінату”, приміщень цукрового заводу у селищі Білий Колодязь Чугуївського району. Йому інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 21 серпня о 14:10 у Київському районному суді Харкова.

Донецька область

Давня “ДНРівська справа”. Євген Акінін — уродженець Донецька, після окупації міста жив у підконтрольному Україні Мар’їнському районі Донецької області. У 2017 році чоловіка звинуватили у сприянні “ДНР”. Судовий процес триває з того часу. У 2018 році суд відмовився продовжувати Акініну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Врахував його клопотання про м’якший запобіжний захід, а також вказав, що попри звинувачення, протягом 2014 — 2017 років чоловік не приєднався до “ДНР”. А з його пояснень випливає, що з людьми, які мають дотичність до незаконного збройного формування, він спілкувався дистанційно і з особистісних підстав, а не ідеологічних чи антидержавницьких. Судові засідання проходили дистанційно між Мар’їнським райсудом Донецької області та Апеляційним судом Донецької області, що базувався у Маріуполі. У 2023 році чоловік подав клопотання про його участь в судових засіданнях дистанційно з суду в Кам’янці Черкаської області. Йому інкримінують сприяння терористичній організації. Засідання призначене на 23 серпня о 10:30 у Мар’їнському районному суді Донецької області.

Працівниця залізниці. Тетяна Лисянська — мешканка міста Нью-Йорк Донецької області, яка працювала на залізничній станції Краматорська. Як каже слідство, через прихильність до “ДНР” жінка передавала голосовими повідомленнями через Telegram інформацію про переміщення ЗСУ. Її взяли під варту. Лисянську звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 21 серпня о 13:00 у Дзержинському міському суді Донецької області.

Здача розташування ЗСУ в Дружківці. Ірина Дробина — мешканка Донецької області. Як каже слідство, з серпня 2022 року вона надсилала співрозмовнику у Telegram інформацію про розміщення ЗСУ у Дружківці. Жінка перебуває під домашнім арештом. Їй інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 20 серпня о 10:00 у Дружківському міському суді Донецької області.

Дніпропетровська область

Фільтрація в Ізюмі. Тетяна Ткаченко на момент повномасштабного вторгнення працювала в Ізюмській податковій. Під час окупації, каже слідство, погодилася співпрацювати з росіянами, зокрема, підбирала кадри в окупаційні органи влади. Крім цього, брала участь у фільтрації патріотично налаштованих людей. Їй інкримінують держзраду. Засідання призначене на 19 серпня об 11:00 у Павлоградському міськрайсуді Дніпропетровської області.

“Лобзик”. Олхазур Юсупов ― російський військовий із позивним “Лобзик”, який окупував село Макіївка Луганської області. Слідство встановило, що з березня по квітень 2022 року він жорстоко поводився із цивільними, бив їх, привласнював майно. Дванадцятого квітня разом із іншими росіянами пограбував дім: забрали золоті прикраси, мобільні телефони, техніку на 50 тисяч гривень, готівкою 1000 євро, 100 доларів і 15000 гривень. Юсупов побив власницю квартири, звинувативши її в диверсії. Жінку відвезли до місцевої школи, де били електричним струмом і металопластиковою трубою по руках, ногах і спині, вимагали сказати, куди вона заховала українські прапори. Цим керував Юсупов. Його обвинувачують у порушенні звичаїв і законів війни. Засідання призначене на 22 серпня об 11:00 у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області (in absentia).

Військовий комісар “ЛНР”. Андрій Губанов — мешканець Луганщини. За даними слідства, восени 2021 року він приєднався до “Народної міліції ЛНР” і став військовим комісаром. Серед іншого він займається організацією призову мешканців тимчасово окупованої Луганської області на службу в лавах військ РФ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни, оскільки мешканців окупованих територій не можна мобілізувати в армію країни-агресора. Засідання призначене на 23 серпня о 13:00 у Павлоградському міськрайсуді Дніпропетровської області (in absentia).

Зґвалтування у Маріуполі. Олег Балашов — мешканець російської Тюмені. Він раніше судимий, з 2014 року воював в Україні у складі окупаційної армії РФ. За даними обвинувачення, у березні 2022 року він зґвалтував жінку у Маріуполі під загрозою розправи з її родиною. Засідання призначене на 21 серпня о 12:00 у Ленінському районному суді Дніпра (in absentia).

Херсонський депутат. Ілля Карамаліков — депутат Херсонської міської ради від Партії Ігоря Колихаєва “Нам тут жити”. За версією слідства, він передавав Росії дані щодо проукраїнських політиків, активістів і правоохоронців. Закликав посадовців регіону співпрацювати з окупантами, організовував розміщення військових РФ і допомагав їм ремонтувати техніку. Карамалікова взяли під варту. Його звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 21 серпня о 14:00 у Жовтневому районному суді Кривого Рогу.

Запорізька область

Авто для окупантів. Денис Чернявський — мешканець Енергодару. Він має кілька судимостей, офіційно не працював. За даними слідства, у квітні 2022 року під час окупації Енергодара чоловік на місцевій СТО телефоном сказав, що передасть автомобіль BMW X5 росіянам. Чоловік перебуває під вартою, він поскаржився до моніторингової місії ООН на правоохоронців, які, з його слів, чинили на нього тиск під час затримання. Чернявському інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 21 серпня о 14:00 у Ленінському районному суді Запоріжжя.

Львівська область

Соратниця Медведчука. Інна Іваночко — очільниця Львівської облорганізації ОПЗЖ та громадського руху Медведчука “Український вибір — право народу” у регіоні. Іваночко обвинувачують в антиукраїнській діяльності та просуванні ідеї федералізації України. Прокуратура встановила, що вона організовувала конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надати особливий економічний і культурний статус Галичині, від’єднати її і дати автономію. В інтерв’ю російським медіа жінка як “політична експертка” поширювала вигадки пропаганди про русофобію, фашизм, нацизм та бази НАТО в Україні. Її обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 22 серпня об 11:00 у Галицькому районному суді Львова.

Миколаївська область

Коригування у Миколаєві. Богдан Осерський живе у Миколаєві. За версією слідства, він повідомив у Telegram-канал інформацію про розташування українських військових на території місцевих закладів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 19 серпня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Одеська область

Розвідування позицій ЗСУ. Іван Баурда — мешканець Одеси. Як каже слідство, він збирав для росіян розвіддані про бойові позиції ЗСУ в місті. На його телефоні знайшли електронні карти з “цілями” повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря. Також, твердить слідство, він контактував зі штабом “Вагнера” і московським ОМОНом. Баурду звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 21 серпня о 13:00 у Київському районному суді Одеси.

Лікарська оборудка. Раїса Костенко працювала завідуючою одеської амбулаторії № 3 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3. За версією слідства, у змові з Василем Маргітичем, сімейним лікарем Центру, і медсестрою Тетяною Александровою жінка організувала оборудку зі скеруванням людей на медико-соціально-експертну комісію. Висновки такої комісії дають можливість оформити інвалідність. За даними слідства, медики підробляли документи за гроші. Обвинуваченим інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та підроблення документів. Засідання призначене на 22 серпня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

ФСБ у Херсоні. Юрій Бєляцький — співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ. Слідство вважає, що за наказом та за участі Бєляцького у березні 2023 викрали та катували жителя Херсона. Квартиру потерпілого пограбували, погрожували дружині та дитині. Чоловіка побили, звʼязали руки пластиковими стяжками, одягнули шапку на обличчя та вивезли в катівню у центрі міста. Там катували, били, імітували розстріл, погрожували вбити родину, змусили підписати згоду про співпрацю. Після цього вивезли на перехрестя в центрі Херсона і відпустили. Бєляцького обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 21 серпня о 15:00 у Малиновському районному суді Одеси (in absentia).

Посадовець СІЗО, який зазнав катувань. Євген Усачов працював заступником начальника Херсонського СІЗО. Під час окупації, каже слідство, він з начальником “здали” СІЗО росіянам, допомагали створювати окупаційне управління Служби виконання покарань по Херсонській області. Натомість Усачов переконує, що виконував свою роботу, адже в ізоляторі утримували понад 300 людей. Перед відходом росіян із міста вони затримали Усачова і його начальника й катували у підвалі апеляційного суду. Чоловіків морили голодом, били струмом. Він є потерпілим у справі за звинуваченням російських військових у катуванні. У вказаній справі йому інкримінують держзраду. Засідання призначене на 21 серпня о 13:30 у Малиновському районному суді Одеси.

“Референдум” на Херсонщині. Калина Гнилянська — з Бериславського району Херсонської області. Слідство вважає, що вона разом із двома іншими місцевими співпрацювала з росіянами в окупації і погрожувала жителям за відмову голосувати на “референдумі”. Її звинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначене на 19 серпня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Фейковий референдум. Лідія Сіденко — мешканка села Станіслав Херсонської області. Впродовж тижня у вересні 2022 року вона брала участь у проведенні фейкового референдуму щодо приєднання області до Росії. З урною для глосування та у супроводі озброєних російських військових вона обходила будинки місцевих, закликала голосувати й переконувала тих, хто відмовлявся, що при Росії буде краще. Її звинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначене на 20 серпня о 12:30 у Приморському районному суді Одеси.

“Одеська республіка”. Євген Доленко з Одеси — екоактивіст, займався флористикою. Навіть збирався балотуватися у нардепи, розмістив свою рекламу на громадському транспорті. За даними обвинувачення, його політичну діяльність мала фінансувати ФСБ. Він нібито планував у разі окупації очолити “Одеську республіку”, і за гроші повідомляв росіянам про розміщення українських сил оборони та наслідки обстрілів. Доленку інкримінують держзраду. Засідання призначене на 20 серпня о 15:00 у Приморському районному суді Одеси.

Повторний розгляд справи про “референдум”. Світлана Щербина — пенсіонерка з Херсонщини. Як встановило обвинувачення, у вересні 2022 року жінка увійшла до складу “дільничної виборчої комісії” у селі Новорайськ Бериславського району та проводила незаконний “референдум” про приєднання Херсонської області до Росії. Жінка обходила мешканців з бюлетенями. Суд першої інстанції застосував статтю 62 КПК про пом’якшення покарання та присудив їй 2 з половиною роки позбавлення волі. Прокуратура оскаржила цей вирок і просить суд про 8 років тюрми для Щербини. Нині справа на повторному розгляді. Жінці інкримінують колабораціонізм. Судове засідання призначене на 21 серпня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Прохання обстріляти Одесу. Едуард Ільченко з Одеси. За версією слідства, у липні 2022 року він інформував через чат-бот у Telegram про укріплення ЗСУ в Одесі. Зокрема, про розташування військових у місті, блокпостів, фортифікацій. В одному з повідомлень переслав раніше оприлюднені в мережі фото наслідків ракетного удару по Вінниці та зробив висновок про враження нібито не цивільного об’єкта, а командного пункта. При цьому додав, що варто завдати такого ж удару по Одесі, де є командування Південного округу ЗСУ, військкомат і будинок офіцерів. Ільченку інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 23 серпня о 12:00 у Приморському районному суді Одеси.

Херсонська область

Агітація за “референдум”. Ганна Скрипка з Бериславського району Херсонської області працювала прибиральницею. За даними обвинувачення, під час окупації жінка агітувала брати участь у незаконному референдумі з приєднання області до РФ та допомагала його проводити. Їй інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 21 серпня о 13:00 у Великоолександрівському районному суді Херсонської області.

Масове вбивство. Дмитро Нестеров — уродженець Феодосії, який після анексії Криму вступив до збройних сил Росії. Під час повномасштабного вторгнення РФ у квітні 2022 року, встановило слідство, у селі Правдине Херсонської області він з іншими військовими затримав сімох місцевих, серед яких була 15-річна дівчина. Двох чоловіків застрелили за наказом Нестерова майже одразу, а решту людей зв’язали. Будинок, у якому їх утримували, підірвали артилерійським снарядом. За повідомленнями ЗМІ, у 2023 році Нестеров загинув на війні в Україні. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 19 серпня о 10:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Херсонська ОДА. Дмитро Токарев-Талибов — посадовець Херсонської ОДА. Раніше працював заступником начальника у юридичному відділі, а на момент повномасштабного вторгнення РФ — у відділі цивільного захисту, зокрема готував укриття. Як каже слідство, після захоплення Херсона він співпрацював із окупантами, очолив відділ правового забезпечення підприємства водних ресурсів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 19 серпня об 11:10 у Херсонському міському суді.

Співробітник колонії. Сергій Куликовський працював у Дар’ївській виправній колонії Херсонської області. Як каже слідство, він лишився в окупації та співпрацював із росіянами. Зокрема, став молодшим інспектором групи нагляду відділу безпеки окупаційної виправної колонії № 90. Його звинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначене на 20 серпня о 09:00 у Херсонському міському суді.

Кухар колонії. Ігор Жосан працював із 1999 по 2022 рік начальником їдальні Північної виправної колонії № 90, що в Херсоні. Під час окупації продовжив роботу. Як пояснив у суді, з 2016-го був вільнонайманим працівником, а з 45 років мав право не носити форму. Чоловік стверджував, що не підписував з окупантами трудових договорів та не отримував від них ніякого звання, лише зарплату в рублях, організовував харчування в’язнів. Посвідчення з його фото у формі російського зразка пояснив фотошопом. Жосану інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 21 серпня об 11:45 у Херсонському міському суді.

Зґвалтування у Херсоні. Роман Попов — військовий 143-го полку оперативного призначення 50-ї окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ. Його впізнав потерпілий, якого військові РФ викрали та понад два тижні утримували і катували в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство встановило, що він разом із трьома побратимами тримав потерпілого, у той час, як ще один солдат РФ ґвалтував його кульковою ручкою в анальний отвір. Після катувань росіяни взяли 100 тисяч гривень у дружини потерпілого і лише потім відпустили його. Попова обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 21 серпня о 15:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Робота на окупантів. Ігор Малай — мешканець Херсона. Під час окупації, каже обвинувачення, він став молодшим інспектором Виправної колонії № 90, яку окупанти підпорядкували собі. Чоловіку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 22 серпня о 09:00 у Херсонському міському суді.

Російські паспорти. Віта Білоус до повномасштабного вторгнення РФ працювала у відділі паспортизації управління Держміграційної служби у Херсонській області. Після окупації Херсона вона стала спеціалісткою з паспортизації Федеральної міграційної служби Міністерства внутрішніх справ РФ. Вона приймала у людей документи для оформлення російського паспорта, перекладала документи. Білоус інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 22 серпня об 11:00 у Херсонському міському суді.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини