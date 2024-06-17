56 справ щодо війни, за якими варто стежити цього тижня: колаборант з Верховного Суду України, проієрей з Черкас і зґвалтування на Харківщині

Київ

Справа Миколи Семени. Надія Школьна ― “суддя Верховного суду” Криму. Вона винесла вирок Миколі Семені ― українському журналісту, який продовжував працювати в окупованому Криму. У 2017 році окупанти засудили Семену до 2,5 років ув’язнення за його матеріали для проєкту Крим.Реалії. Випробувальний термін ― 3 роки ― достроково припинили. У 2020 році Семена отримав дозвіл на виїзд із Криму та переїхав на материкову частину України. Надію Школьну обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 20 червня о 15:00 у Голосіївському районному суді Києва (in absentia).

ППО Одещини. Олег Мінаєв, як вважає слідство, надсилав відео і скриншоти з мітками геолокації та координатами розташування ППО в Одеській області й інформацію про пуск і проліт ракет із систем ППО. За це його обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 18 червня о 13:20 у Печерському районному суді Києва.

Чиновник Верховного Суду України. Ігор Анташкевич до 2024 року був начальником відділу мобілізаційної роботи Верховного Суду України. Це структура, яку в рамках судової реформи замінили на однойменний Верховний Суд, та через законодавчі казуси не змогли ліквідувати. Як каже слідство, у спілкуванні з колегами Анташкевич заперечував суверенітет України, пропонував “віддати” Росії південні регіони та Харківську область. Також він нібито героїзував бійців “Вагнера” та підтримував захоплення Львова й північних областей. Анташкевичу інкримінують виправдання збройної агресії РФ. Засідання призначено на 4 червня об 11:30 у Дарницькому районному суді Києва.

Справа Азарова. Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр України, який після перемоги Революції Гідності у 2014 році втік у Росію. Слідство зібрало докази, що він регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів, поширює кремлівські наративи та дискредитує Україну. Масові вбивства в Бучі називає фейком, закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення. Азарову інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 18 червня о 12:50 у Печерському районному суді Києва (in absentia).

Дискредитація волонтерів. Олексій Оскер родом із Сумщини. За даними ЗМІ, він створював фінансові піраміди, балотувався на виборах у кількох областях, керував компанією, яка володіла медіа, був причетний до справи про продаж посади голови Миколаївської ОДА, мав спільні заходи з львівським антивакцинатором Остапом Стахівим. Після початку повномасштабної війни записував відео з дискредитацією українського волонтерського руху, поширював фейки про роздачу повісток і злочини переселенців, закликав повалити владу на Волині. За це його обвинувачують у спробі насильницької зміни конституційного ладу. Засідання призначено на 18 червня о 10:00 у Святошинському районному суді Києва.

Мінні поля та пошук HIMARS. Ростислав Цуканов — колишній прокурор Київської місцевої прокуратури № 6. Він не пройшов атестацію в прокуратурі, відтак отримав посвідчення адвоката. Слідство встановило, що чоловік намагався отримати мапи українських мінних полів на Київщині, Чернігівщині та східних областях, розвідував можливі бойові позиції HIMARS та склади з боєприпасами і паливом для ЗСУ. Цуканова затримали. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 20 червня о 16:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Ведуча NewsOne. Діана Панченко ― колишня ведуча проросійських каналів Медведчука NewsOne, “Перший незалежний” та UkrLive. Слідство встановило, що вона виправдовувала збройну агресію РФ проти України, підтримувала та пропагувала окупацію. У 2022 році у своєму шоу говорила, що Байден віддав наказ Україні наступати на Донбас. На своєму ютуб-каналі та у соціальних мережах закликала не чинити спротив Росії. З окупованого Маріуполя та Донецька знімала пропагандистські репортажі. Її обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 17 червня о 12:30 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Конституційний суд РФ. Андрій Бушев, Микола Мельников, Сергій Маврін, Сергій Князєв, Сергій Казанцев, Лариса Красавчикова, Гадіс Гаджиєв, Людмила Жаркова, Валерій Зорькін, Олександр Кокотов — судді Конституційного суду РФ, які підписували постанови про анексію південних і східних областей України. З червня 2023 року перебувають під санкціями РНБО. Їх обвинувачують у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни. Засідання призначено на 21 червня о 9:00 у Шевченківському районному суді Києва (in absentia).

Київська область

Катування на Київщині. Олександр Кочкін та Григорій Синевич — заступник командира роти загону особливого призначення національної гвардії РФ та його підлеглий. За інформацією слідства, під час окупації Бучанського району Київської області російські військові викрали чотирьох мешканців села Здвижівка, тримали їх у холодному сараї та звинувачували в коригуванні вогню ЗСУ. Щоб залякати цивільних, росіяни розстріляли собаку одного із затриманих у нього на очах. Іншого потерпілого військові РФ вивезли в ліс, облили невідомою рідиною та погрожували підпалити. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 19 червня о 12:00 у Бородянському районному суді Київської області (in absentia).

Відео розстрілу чоловіків у Бучі. Чингіз Атантаєв — російський військовий, що жив у Пскові, де дислокуються 104-й і 234-й десантно-штурмові полки. Його ідентифікували із запису камер, на яких зафіксовані страти дев’яти місцевих беззбройних чоловіків на вулиці Яблунській у Бучі. Атантаєва обвинувачують у порушенні звичаїв та законів війни. Засідання призначено на 17 червня о 16:30 у Макарівському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Пограбування на телефон. Микита Жуков, Максим Здір, Тимофій Лукшин, Дмитро Астанов, Кирило Жеребов і Дмитро Берегових — російські військові. Слідство стверджує, що у 2022 році під час окупації вони пограбували дім у Богданівці. На понад 223 тисячі гривень вкрали, зокрема, прикраси, генератори, акумулятори, срібні медалі про закінчення школи та іменні медалі з недорогоцінних металів. Вони знімали все це на телефон, один із росіян забув карту пам’яті з цими відео в куртці ― так її отримали правоохоронці. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 19 червня о 17:05 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Спроба захопити керівництво України. Майор Євген Золотарьов — в. о. заступника командира 98-ї дивізії з військово-політичної роботи. Свідки кажуть, що він називав себе “головним від російської армії”. Сергій Казєічев — полковник поліції, командир красноярського ОМОНу. Представлявся комендантом Здвижівки. Олег Потопальський — полковник, заступник командира управління Росгвардії в Красноярському краї. Сергій Вейкколайнен — заступник командира ОМОН по Красноярському краю.

Микита Гадалов та Олексій Малахаєв — стрільці російської армії. Слідство встановило, що метою спецпризначенців було захопити керівництво України. Після серйозних втрат росіяни зайняли позиції на вулиці Шевченка в Гостомелі і розстріляли 12 цивільних автівок, вбили 11 людей, зокрема дитину, ще 15 поранили. Це одна зі справ про воєнні злочини, у матеріалах якої є унікальні докази: фото і відео, оскільки в той день у Гостомелі ще була електрика.

Журналісти також встановили, що обвинувачені можуть бути причетними до вбивств жителів села. Очевидці говорили, що Золотарьов неодноразово приїжджав до дому, де вбили п’ятьох людей. Казєічев проводив масові затримання і допити. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисними вбивствами цивільних. Засідання призначено на 18 червня о 12:00 в Ірпінському районному суді Київської області (in absentia).

Розстріл на дорозі в Бучі. Олександр Досягаєв — командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. За даними СБУ, на початку березня 2022 року він керував десантниками, які захопили Бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав участь у зачистках і фільтраційних заходах для придушення руху опору та залякування. За наказом Досягаєва російські десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині чотирьох людей — місцевого і трьох волонтерів, які проїжджали повз. Усі загинули на місці. Досягаєву інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 21 червня об 11:00 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Харківська область

Керівник балаклійського підприємства. Анатолій Дерев’янко з села Вербівка Балаклійської громади. Слідство встановило, що він став керівником Балаклійського хлібоприймального підприємства під час російської окупації. Захист Деревʼянка переконаний, що він, попри все, дбав про колектив і беріг майно. Чоловіка обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначено на 18 червня о 13:00 у Комінтернівському районному суді Харкова.

Пропаганда у Facebook. Юрій Панфілов — мешканець Харкова. За даними слідства, він поширював на своїй сторінці у Facebook дописи, які виправдовують напад Росії. Чоловіка взяли під варту. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначено на 17 червня о 10:00 у Ленінському районному суді Харкова.

Допомога з російськими ешелонами. Євгеній Кулик, Володимир Скубашевський, Олексій Григор’єв — колишні посадовці Укрзалізниці, які, як каже слідство, допомагали перекидати російські військові ешелони в Україну. Після звільнення Харківщини один із них втік до РФ, решта вирішили залягти на дно в регіоні. Їх затримала СБУ. Всіх трьох обвинувачують у пособництві державі-агресорці. Засідання призначено на 17 червня о 9:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Бізнес під час окупації. Анатолій Головко — колишній депутат сільської ради на Харківщині, власник агрофірми. Слідство вважає, що з початком повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з росіянами та запропонував свою допомогу у вивезенні зерна. Головко “перереєстрував” агробізнес в окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету Росії, а також дозволив росіянам розмістити та ремонтувати техніку в своїх приміщеннях, давав їм паливо. Його обвинувачують у пособництві державі-агресору. Засідання призначено на 19 червня о 14:00 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Заселення окупантів. Валерій Бордаков — керівник садівничого товариства “Агрегат” із Харківської області. Як встановило слідство, під час окупації він селив росіян на території товариства. Обвинувачення каже, що чоловік погрожував свідкам — учасникам товариства. Йому інкримінують пособництво державі-агресорці. Засідання призначено на 18 червня о 9:45 у Харківському районному суді Харківської області.

Староста села. Георгій Багдасарян — 64-річний мешканець села Борисівка Харківського району. Слідство встановило, що він співпрацював із російськими військовими у 2022 році — став “старостою”. Представив “очільника” села російський військовий під час урочистого заходу. Йому інкримінують колабораційну діяльність. Засідання призначено на 9 травня о 15:30 у Харківському районному суді Харківської області.

Депутатка з Харківщини. Надія Антонова — депутатка Вільхівської сільської ради від партії “Слуга народу”. За даними слідства, під час окупації села Кутузівка вона впустила військових РФ до жити у будівлі управління державного підприємства та будинків місцевих. Жінку затримали у 2022 році. Їй інкримінують держзраду. Засідання призначено на 21 червня о 12:10 у Харківському районному суді Харківської області.

Референдум на Харківщині. Андрій Гужа — колишній секретар Вовчансько-Хутірської сільської ради. У 2010 році обирався від Партії регіонів до Вочансько-Хутірської сільради, працював спеціалістом у Вовчанській райдержадміністрації та був членом Партії регіонів. Як встановило слідство, Гужа добровільно 1 липня 2022 року став помічником “керівника” теруправління окупаційної адміністрації Вовчанської громади. Він готував незаконний референдум та агітував місцевих голосувати. Крім того, змушував людей працювати у “виборчих дільницях”. Зоною відповідальності Гужи було село Вовчанські Хутори. Його обвинувачують у колабораційної діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Засідання призначено на 19 червня о 12:45 у Чугуївському районному суді.

Поставка російських газет. Тетяна Гайдадіна — мешканка Ізюму, до повномасштабного вторгнення працювала на Укрпошті. Слідство вважає, що після захоплення міста жінка підтримала росіян і запропонувала їм свою допомогу. Її призначили на керівну посаду. У газетах, які вона роздавала, російські автори виправдовували повномасштабне вторгнення РФ. Їй інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 19 червня об 11:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Намісник монастиря. Михайло Пімашин — архімандрит, намісник чоловічого монастиря на честь Піщанської ікони Божої Матері Ізюмської єпархії УПЦ (МП). Очевидці окупації кажуть, що він освячував російських військових, давав інтерв’ю російським пропагандистам, писав листа помічнику російського патріарха Кирила з проханням про гуманітарну допомогу, казав, що громада підпорядковується РПЦ. Пімашина обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначено на 21 червня о 10:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Справа про зґвалтування на Харківщині. Еміль Ахмеров, Маммі Маммієв, Костянтин Шляпніков — командир полку, командир відділення та водій відповідно — російські військові, які окупували Харківщину. Прокуратура вважає, що вони зґвалтували дівчину у 2022 році під час окупації. Засідання призначено на 21 червня о 13:00 у Дзержинському районному суді міста Харкова (in absentia).

Пенсіонери МВС. Павло Колесник і Сергій Смельницький — пенсіонери МВС із Харкова. За даними слідства, влітку 2022 року вони зняли та передали росіянам через Telegram розташування ЗСУ. Обом інкримінують держзраду. Засідання призначено на 20 червня о 10:00 у Жовтневому районному суді міста Харкова.

Чернігівська область

Викрадення цивільного. Андрій Александров — військовий 90-ї гвардійської танкової дивізії РФ. Як встановило слідство, у березні 2022 року під час окупації Чернігівської області він та інші військові увірвалися до помешкання цивільних, затримали господаря, погрожували йому автоматом, викрали з гаража два автомобілі. Росіяни вивезли господаря будинку з собою, він зник безвісти. Засідання призначено на 19 червня об 11:00 у Менському районному суді Чернігівської області (in absentia).

Сумська область

Тридцять тисяч за блокпости. Слідство вважає, що Андрій Соловйов передавав інформацію росіянам, нібито сам запропонував робити це за гроші. Зокрема, повідомляв дані про розташування блокпостів на Сумщині і про те, скільки на них військових. За це нібито отримав 30 тисяч гривень. Чоловіка затримали і обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 20 червня о 13:30 у Глухівському міськрайонному суді Сумської області.

Списки тероборони Сум. Володимир Артюх колись був головою держархіву Сумської області, балотувався до міської ради від партії “За майбутнє”. Станом на 2022 рік був почесним головою обласної Спілки ветеранів Афганістану. СБУ затримала його під час спроби передати списки тероборонівців росіянам, які планували викрадати, катувати та вбивати цих людей. Артюха обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 19 червня о 9:30 у Зарічному районному суді Сум.

Співпраця з окупантами. Юрій Рагулін — мешканець Сумської області. За версією слідства, під час окупації на початку 2022 року він допомагав російським військовим заселятися у місцеві навчальні заклади, видавав людей, які б могли чинити спротив. Чоловіку інкримінують держзраду. Засідання призначено на 19 червня о 14:30 у Зарічному районному суді Сум.

Херсонська область

Псевдовибори на Херсонщині. Олена Каменєва — мешканка Херсонщини. За даними слідства, під час окупації допомагала росіянам проводити псевдореферендум про приєднання до РФ. Її затримали та інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 17 червня о 13:20 у Великоолександрівському районному суді Херсонської області.

Катування в Херсоні. Віктор Бедрик та Олександр Чичкан — заступник командира і військовий 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту ВМФ РФ. Як встановила прокуратура, у 2022 році в Херсоні Бедрик і Чичкан тримали щонайменше 11 людей у підвалі апеляційного суду і били їх руками, ногами, палицями та іншими предметами, катували електричним струмом. Слідство встановило, що Чичкан особисто застосовував фізичне насильство до потерпілих. Затримання і допити тривали від 3 до 10 днів. У червні 2022 року від численних травм загинуло двоє чоловіків. Росіян обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 18 червня о 10:15 у Херсонському міському суді (in absentia).

Коментарі для “Єдіной Росіі”. Ірина Волкова — мешканка Херсона. За даними слідства, упродовж червня-липня 2023 року жінка писала в коментарях Telegram-каналу діяча “Єдіной Россіі” про переміщення ЗСУ. Також висловлювалася проти української влади та за приєднання до РФ. Волкову взяли під варту, їй інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 18 червня об 11:30 у Херсонському міському суді.

Викрадення очільника Голої Пристані. Пилип Квартник — начальник інженерно-технічного відділення ОМОН “Беркут” управління Росгвардії по Криму та Севастополю. Як встановило слідство, він наказав викрасти Олександра Бабича, міського голову Голої Пристані. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 19 червня о 09:50 у Херсонському міському суді (in absentia).

Розгін мітингів у Херсоні. Дмитро Гапонов, Едуард Даниленко, Григорій Зана, Олександр Унегов, Михайло Калупін, Джиганов Рінат, Мірхан Дуйсенгалієв — росгвардійці, які, за даними слідства, брали участь у розгоні проукраїнських мітингів на початку окупації Херсона. Вони били й стріляли в людей, також змушували мітингувальника з’їсти жовто-блакитну стрічку. Людей затримували й доправляли у катівні. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 19 червня о 10:15 у Херсонському міському суді (in absentia).

Катування у Херсоні. Рустам Шанкін — військовий нацгвардії РФ, Олександр Терещенко — експоліцейський із Херсона. За даними слідства, під час окупації Херсона вони катували цивільних. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 19 червня об 11:00 у Херсонському міському суді (in absentia).

Масований обстріл Херсона. Олег Макаревич — командувач угруповання військ Збройних сил РФ “Днєпр”, Аркадій Марзоєв — командувач 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту РФ, Дмитро Жаркіх — командир 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ. За даними слідства, під їхнім керівництвом 3 травня 2023 року масовано обстріляли Херсон. Через це загинули 24 людини, ще 51 дістали поранення. Наказ на вогневе ураження без розрізнення цивільних і військових об’єктів віддав генерал Макаревич. Генерал Марзоєв займався підготовкою масованого удару, а Жаркіх командував обстрілом. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 19 червня об 11:15 у Херсонському міському суді (in absentia).

Херсонська залізниця. Ольга Арсенєнко — жителька Херсона. Як встановило обвинувачення, впродовж червня-листопада 2022 року жінка працювала на місцевій залізниці при окупантах, зокрема допомагала організовувати залізничне сполучення з Кримом, аби перевозити російську техніку та особовий склад. Їй інкримінують пособництво державі-агресорці. Засідання призначено на 20 червня о 10:40 у Херсонському міському суді.

Херсонська ОДА. Дмитро Токарев-Талибов — посадовець Херсонської ОДА. Раніше працював заступником начальника у юридичному відділі, а на момент повномасштабного вторгнення РФ — у відділі цивільного захисту, зокрема готував укриття. Як каже слідство, після захоплення Херсона він співпрацював із окупантами, очолив відділ правового забезпечення підприємства водних ресурсів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 20 червня о 12:30 у Херсонському міському суді.

Діджей з Херсонщини. Олександр Кучерук із Херсонської області був діджеєм. Під час окупації, каже слідство, проводив заходи для росіян, а також повідомляв про базування та переміщення українських військ. Його затримали разом із батьком при спробі виїзду з країни. Кучерук-старший уже отримав вирок за колабораціонізм, адже очолив департамент сільського господарства в окупаційній адміністрації Херсонської області. Кучерука обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 20 червня о 15:10 у Херсонському міському суді.

Черкаська область

Протоієрей. Борис Бродовський — протоієрей Черкаської єпархії УПЦ (МП). Як встановило слідство, на своїй сторінці у Facebook він героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини в Україні. Також поширював прокремлівські наративи з дискредитації українських захисників. Зокрема, звинувачував ЗСУ у підготовці воєнних провокацій в Одесі та називав “Азов” нацистами. Бродовському інкримінують виправдовування збройної агресії РФ. Засідання призначено на 19 червня о 10:00 у Приморському районному суді Черкас.

Розстріл цивільних. Станіслав Шматов — російський військовий 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії РФ. СБУ встановила, що від початку вторгнення він брав участь у штурмі Ізюмщини та разом із іншими окупантами розстрілював будівлі цивільних, де були люди. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 18 червня о 09:30 у Соснівському районному суді Черкаської області (in absentia).

Кіровоградська область

Айтівець. Вадим Коломієць — мешканець Кропивницького. Як каже слідство, він із колегами-айтівцями займався оборудками з конвертації і виведення електронних грошей без відповідної ліцензії, зокрема використовував заборонені в Україні платіжні системи. Серед тих, кому конвертували електронну валюту, були представники “ДНР”. У 2021 році суд обрав Коломійцю запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Його звинувачують у фінансуванні тероризму. Засідання призначено на 17 червня о 14:00 у Кіровському районному суді Кропивницького.

Скупчення військових. Дмитро Романченко після повномасштабного вторгнення РФ переїхав на Кіровоградщину з Торецька Донецької області. Як каже обвинувачення, він за гроші передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ. Чоловік перебуває під вартою, йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 19 червня о 14:00 у Ленінському районному суді Кропивницького.

Львівська область

“Війну просто так ніхто не починає”. Гліб Ляшенко — блогер і політкоментатор, який поширював у Facebook антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію Росії проти України. На своїй сторінці він писав: “Вісім років Росія молила Україну змінити курс. Україна 8 років відмовлялась. І ось результат”. Він вийшов із СІЗО під заставу 3 мільйони гривень, а його матір писала листи Зеленському з вимогою звільнити сина. Ляшенка обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 21 червня о 10:00 у Сихівському районному суді Львова.

“Львівська народна республіка”. Андрій Івасенко у 2014 році створив у російській соцмережі “ВКонтакте” спільноту “Львівська народна республіка” і “За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!”, на які підписалися понад 10 тисяч користувачів. Також він адміністрував групи “ПМОН Беркут — помощь Беркуту и ВВ. Футболки” і “Антимайдан”. Ці групи він вів із фейкового акаунта “Александр Якимов”, зареєстрований на український номер телефону, який у нього вилучили під час слідства. У групі “Львівська народна республіка” Івасенко використовував для поширення антиукраїнські пропагандистські матеріали на кшталт “Бий бандер, рятуй країну” чи “Вставай, Україно, іде Тягнибок, всі раси понищить і буде все ок”. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 20 червня об 11:00 у Франківському районному суді Львова.

Миколаївська область

Коригування по Чорноморській косі. Олександр Помикалов, В’ячеслав Амбросов, Дмитро Земляков, Ірина Землякова — мешканці Миколаївщини. За даними слідства, вони інформували представників Росії про розташування ЗСУ на Чорноморській косі. Справа порушена за статтею про держзраду та поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 19 червня о 13:00 у Заводському районному суді Миколаєва.

Скриншоти ЗСУ у Миколаєві. Сергій Григоровський — мешканець Миколаєва. Як каже слідство, з ідеологічних мотивів він передавав представнику РФ інформацію про розташування ЗСУ. Чоловік робив скриншоти на Google-мапах місць розташування техніки чи особового складу. Його взяли під варту й інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 17 червня о 13:30 у Корабельному районному суді Миколаєва.

Повідомлення про військових. Анастасія Мілєва — мешканка Миколаєва. За даними слідства, у лютому 2023 року жінка повідомила співрозмовнику у Telegram про розміщення українських військових на території держустанови у селі Коблеве. Ще в одному повідомленні вона переслала скриншот, де позначила місце перебування ЗСУ. Жінці інкримінують несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ. Засідання відбудеться 17 червня о 15:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Переміщення техніки у Миколаєві. Як каже слідство, у липні 2022 року Ілона Луценко з ідеологічних мотивів приєдналася до антиукраїнського Telegram-каналу, куди надсилала інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Також писала коментарі на підтримку Росії. Її обвинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ та глорифікації агресії Росії. Засідання призначено на 18 червня о 12:45 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Звинувачення у “здачі” атовця. Слідство каже, що Світлана Оголь із Миколаївщини під час окупації села у березні 2022 року за пайки здала росіянам атовця з сусіднього села. Чоловіка закатували. Оголь провину відкидає, а свідки дають неоднозначні покази, з яких не зрозуміло, чи справді вона видала ветерана. Її обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 19 червня о 13:00 у Ленінському районному суді Миколаєва.

“Помилкові координати”. Дмитро Коноваленко — мешканець Миколаєва. Як каже слідство, через Telegram повідомляв про переміщення техніки та військових ЗСУ. Чоловік натомість переконує, що надсилав помилкові координати, аби заплутати росіян. Його звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 19 червня о 13:30 у Ленінському районному суді Миколаєва.

Коригування у Миколаєві. Богдан Осерський — живе у Миколаєві. За версією слідства, він повідомив у Telegram-канал інформацію про розташування українських військових на території місцевих закладів. Чоловіка взяли під варту. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначене на 18 червня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Одеська область

Шпигунство. Володимир Семеніхіна родом із Одеси, Марія Большакова — з РФ. Вони — подружжя. За даними слідства, їх завербували в Росії та доручили переїхати до Одеси. Після повномасштабного вторгнення їх “розконсервували” для збору інформації про ЗСУ. Вони втерлися в довіру до військового повітряно-ракетних сил і вивідували інформацію. Їх затримали й звинуватили у шпигунстві. Засідання призначене на 17 червня о 15:30 у Приморському районному суді Одеси.

Юрист Партії Шарія. Одесит Денис Сафонов працював юристом, був консультантом депутатів від Партії Шарія в Одеській області. Як каже слідство, після повномасштабного вторгнення виїхав до Криму, де його завербувало ГРУ. Сафонов повернувся до Одеси, збирав і передавав росіянам інформацію про ППО, наслідки ракетних обстрілів і влучань дронів. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначено на 19 червня о 13:30 у Приморському районному суді Одеси.

Рівненська область

Глорифікація. Сергій Кобзєв — мешканець Рівненської області. За даними слідства, він виправдовував російську агресію. Чоловік перебуває під домашнім арештом. Засідання призначене на 17 червня о 09:00 у Рівненському міському суді Рівненської області.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини, МІПЛ