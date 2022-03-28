Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пуща-Водиця у Києві — без світла через обстріли передмістя

Через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі Дніпра.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

Пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на ж/м Біличі, Борщагівка, Виноградар, Вітряні гори та Пущі-Водиці. Загалом – 82 000 абонентів, які 26 березня вже відключались через обстріли.

Наразі фахівці ДТЕК «Київські електромережі» проводять оперативне перемикання на резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури. Решті споживачів відновлювати світло енергетики зможуть після отримання дозволу від ЗСУ на безпечне проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Для ліквідації аварії будуть задіянї щонайменше 7 бригад енергетиків. Вони робитимуть усе можливе, щоб оперативно повернути світло.

У зв’язку з пошкодженням електромереж знеструмлені деякі насосні станції «Київводоканалу». Водопостачання столиці не відключене. На правобережній частині Києва сьогодні протягом дня можливий понижений тиск води. «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску.

УК