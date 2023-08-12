Битва за Південь: разведгруппа российских оккупантов попала в плен к украинскому спецназу в Казачьих Лагерях

Украинские и зарубежные медиа на разных экспертных уровнях продолжают обсуждать недавний удачный рейд разведывательной группы ВСУ на левом берегу Днепра, в районе села Казачьи Лагери Херсонской области. Туда она переправилась через Днепр на быстроходных катерах и в итоге уничтожила и пленила бойцов разведгруппы российской армии.

После анализа ряда украинских и российских источников в телеграме вырисовывается такая картина. Сначала, 8 августа, украинские военные внезапным ударом оттеснили с береговых позиций российский батальон и продвинулись в глубь оккупированной территории на 800 метров. А затем устроили засаду разведгруппе россиян во главе с командиром их 1822-го батальона (из Самарского полка) майором Томовым (имя установить не удалось). По некоторым данным, пока официально не подтвержденным украинским Генштабом, тогда погибли и попали в плен 25 военнослужащих из состава разведгруппы россиян, в том числе 3 офицера. Российские официальные источники также не сообщали об этом, отмечает издание Крым.Реалии.

Сам факт боестолкновения в Казачьих Лагерях в своем отчете за 8 августа подтвердили и эксперты американского Института изучения войны (ISW). По их информации, силы ВСУ высадились на левом берегу на нескольких катерах. Глава российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попытался преуменьшить информацию об украинском десанте и заявил, что огнем артиллерии россияне отразили атаку украинских катеров, а «ВСУ вблизи Казачьих Лагерей нет». Впрочем, большинство известных российских военных блогеров утверждали, что бойцы ВСУ сделали «тактический сюрприз» и высадились на восточном берегу до начала стрелковых боев.

«Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в российском информационном пространстве. Горячие точки в доступных данных NASA Fire Information for Resource Management System за последние 24 часа в этом районе подтверждают, что там велись значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал или сопровождался артиллерийский огонь», – отметили аналитики ISW.

В то же самое время российское РИА «Новости» сообщило, что в упомянутом селе нет украинских военных, там также не слышно стрельбы. Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области, утверждали журналисты российского госагентства со ссылкой на назначенного Кремлем врио губернатора оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

Заявления Сальдо, информацию российских СМИ и прокремлевских блогеров опроверг на своем телеграм-канале «Тринадцатый» российский военный блогер Егор Гузенко. Он – бывший военный разведчик, воевал на стороне российских прокси-сил на Донбассе в 2015 году (его фото в военной форме и с автоматом размещено на страничке «Тринадцатого»). Гузенко детализировал результаты рейда украинской разведгруппы.

В частности, что ей удалось не только устроить результативную засаду российской разведгруппе майора Томова, которого он якобы знал лично, но и зачистить НП (наблюдательные пункты) россиян, прихватить в качестве трофеев их оружие, радиостанции, телефоны с важной информацией, боеприпасы и другие ценные вещи. При этом Гузенко обвинил своих российских коллег в откровенной лжи и услужливости перед властями и призвал руководство 22-го армейского корпуса ВС РФ доложить «неудобную правду наверх». Но тут же усомнился, что «местные царьки» это сделают, так как «вцепились в кресла мертвой хваткой и боятся лишний раз признаться в своих неудачах».

Автору не удалось точно определить российское подразделение, попавшее в украинскую засаду, но село Казачьи Лагери, как и практически вся остающаяся в оккупации часть Херсонской области, изначально входит в зону ответственности 22-го армейского корпуса (АК) РФ. И по логике вещей, ликвидация разведгруппы майора Томова – явный прокол штаба, в частности разведотдела, 22-го армейского корпуса. Этот корпус со штабом в Симферополе (в 7-м военном городке на улице Калинина) составляет основу береговых войск Черноморского флота России.

В его состав входят 126-я отдельная бригада береговой обороны и 8-й отдельный артиллерийский полк (село Перевальное Симферопольского района), 127-я отдельная разведывательная бригада (Севастополь), 1096-й отдельный зенитный ракетный полк (Севастополь) и 4-й отдельный полк РХБЗ, (Севастополь) и другие более мелкие части.

126-я, 127-я бригады и 8-й артполк ЧФ РФ с первого дня полномасштабного вторжения в Украину активно задействованы в боевых действиях на территории Херсонской области. Ныне их подразделения вместе со сводными подразделениями 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ, Новороссийской 7-й десантно-штурмовой дивизии и другими в составе группировки «Днепр» занимают первые линии обороны на левом берегу Днепра и всем Таврийско-Крымском направлении. И с прошлого года продолжают нести потери личного состава и техники.

В июле прошлого года после попадания ракет HIMARS по одному из штабов в Херсонской области было ликвидировано второе по значимости лицо в руководстве 22-го армейского корпуса ВС РФ – его начальник штаба генерал-майор Артем Насбулин (в Минобороны РФ это, правда, тогда не подтвердили).

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Источник: Крым.Реалии