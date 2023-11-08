Для чого “помирає” Путін? Як змагались астрологи, Гордон і штучний інтелект вирішуючи питання: коли нарешті помре путін?
Російський диктатор Володимир Путін на сьогодні, напевно, світовий рекордсмен з найчастішого помирання, колекції хвороб та наявності двійників. Жовті медіа продукують нові гострі подробиці смерті, нові зливи результатів МРТ та найточнішу експертизу щодо функціонування правих рук, розміру мочки вуха та інших його антропологічних показників.
Перші розповіді про хвороби Путіна почали з’являтися ще 2012 року. Президент Білорусі Лукашенко в коментарі для журналістів Reuters відповів, що Путін почувається недобре та має проблеми зі спиною внаслідок спортивної травми. Водночас видання Republic публікує інформацію про те, що серед росіян збільшилися запити в яндексі про самопочуття Путіна. Роботизований пошук видавав кілька варіантів: “изменилась походка”, “родился сын / внук”, “рак позвоночника”, “саркома”, “инсульт”, “проблемы со здоровьем”. Варіанта, що “у Путина все отлично”, яндекс не пропонував. У такий період “інформаційного блекауту” Путіна, соціологічна група “Левада-Центр” встигає опитати росіян, що вони міркують про здоров’я Путіна, і 40% росіян стверджують, що Путін має чудове здоров’я.
Водночас тема здоров’я Путіна хвилювала не лише росіян. За даними Google Trends, тема його хвороби на рак також цікавила українців. Протягом останніх п’яти років фактично щотижня трапляються запити щодо здоров’я Путіна. Причина цьому – нові згадки в медіа про його хвороби.
Цифри показують популярність пошукового терміна відносно найвищої точки на графіку для певного регіону та періоду часу. 100 – це пік популярності терміну. 50 – популярність терміна вдвічі менша, 0 – було замало даних про цей термін
Цифри Google Trends також свідчать, що українці частіше шукають докази того, що Путін мертвий, ніж того, що він живий. На додачу до цього пошуку сервіс Google пропонує додаткову інформацію, що українці також шукали запит “салат “Мертвий путін”. Видається історією для свіжого випуску якоїсь скабєєвої, щоб розповісти, що українці, крім “руских немовлят”, уже готуються їсти слайсованого Путіна.
Втім, ця історія хвороб та смерті Путіна настільки чарує українських медійників, що кілька разів на місяць можна натрапити на батл астрологів, політологів та віщунів щодо нових деталей кончини Путіна, але халепа – щоразу він не помирає. Активісти створили для такої події лічильник-календар: у телеграм-каналі “чи здох путін?” та в соцмережі Х, де оновлюють щоденний статус.
Для чого “помирає” Путін?
Останній “злив” щодо кончини Путіна з детальним описом трапився на анонімному каналі “Генерал СВР”. Опівночі 23 жовтня 2023 року опубліковано повідомлення: “У Путина сегодня вечером была остановка сердца. Подробности завтра утром”. Вже о 9-й ранку на каналі з’явилися нові деталі “смерті”. Втім, уже 26 жовтня з’явилося нове повідомлення з точним часом: “Путін помер сьогодні ввечері”. Тобто він помирав щовечора кілька разів протягом тижня. Канал після цих повідомлень за тиждень набрав рекордних 85 тисяч нових підписників.
Уже 1 листопада цього року з’явився офіційний коментар Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який у прямому ефірі Radio NV повідомив, що інформація “про смерть Путіна” мала на меті перевірку реакції пересічних росіян, їхніх еліт та пропагандистів. Тобто це спецоперація, спрямована на дестабілізацію всередині РФ.
Тим часом більшість українських медіа в ексклюзивних інтерв’ю з керівником ГУР Кирилом Будановим не втрачала шанс запитати, “коли кінець війні” та “коли ж нарешті помре Путін”. Ясна річ, що після цих розмов медійники розносили нові деталі від ГУР щодо того, на що хворіє та скільки має двійників Путін. Зазвичай такі матеріали набирали шалені охоплення та увагу аудиторії.
У такий спосіб кмітливі медійники використовують тему смерті та хвороб Путіна для нарощування трафіку своїх ресурсів. Лише за останній тиждень, після чергового “зливу”, на українському Youtube вийшли численні розслідування та дискусії щодо подробиць того, як помирав Путін.
Окрема тема для дослідження – колажі, якими ілюструють контент у Youtube. Українські редакції в битві за увагу глядачів використовують яскраві акцидентні шрифти та маніпуляції зображеннями начебто мертвого Путіна. І такий спосіб привернення уваги працює. Майже кожне з подібних відео набирає по мільйону переглядів. Лідерами з виготовлення такого контенту були УНІАН та “24 канал”.
Водночас ютубер Дмитро Гордон за кілька днів залив численні відео зі своїми друзями Марком Фейгіним, Савіком Шустером та дружиною Олесею Бацман, де співрозмовники розмірковували про кінець Путіна та шукали його докази.
Гордон також запросив на прямий ефір російського історика Валерія Солов’я, який з порога, на 39-й секунді ефіру, заявив: “Он умер, скончался вечером в четверг, 26 октября”.
Тема хвороб та смерті Путіна не вперше дарує Гордону мільйонні перегляди його ефірів. На початку вересня на каналі вийшла розмова Шустера та Бацман, де перший переконував, що Путін хворий і до кінця року не доживе. Питання залишається відкритим: чи можна вважати, що Шустер навів вроки на російського диктатора?
Діагностичний центр імені Влада Росса
Окрім усіх цих відомих людей про смерть Путіна здавна вангував російський астролог Сергій Логінов, який обіцяв, що Путін помре ще у квітні 2015 року. Втім, і тут не склалося, астролог промахнувся.
Знайти позитив для українців уже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалось онлайн-видання “Факти”, яке опублікувало матеріал “Нострадамус предсказал смерть путина в 2022 году”. Журналісти нагородили вигадок, що Путіна очікує п’ять замахів на вбивство, а смерть його застане під час морського круїзу – вб’є блискавка. Також, “зі слів Нострадамуса”, за версією “Фактів”, 2022 року очікувалися фінансові кризи й падіння ціни на золото, срібло та ще й на біткойн. Автор на тлі своїх зухвалих фантазій забув додати, що це ж сам Нострадамус придумав криптовалюту, просто його ідеї змогли реалізувати лише у 2010-х роках.
Утім, справжні скарби вангування породжує мозкова діяльність українського астролога Влада Росса. Чоловік кілька років пророкує Путіну швидку, ганебну смерть, щоправда кожного разу причина смерті змінюється.
У грудні 2022 року в ексклюзивному коментарі для ТСН астролог Росс озвучив, що Путіна “приберуть” його охоронці, але це буде загадкова смерть, як смерть Сталіна.
Це не стало завадою для того, щоб Росс розповів, що Путін закінчує своє існування на четвертій стадії раку, яка до того ж стала причиною нападу на Україну. “Метастази вже пішли не лише з кишечника, де в нього почався рак, а й зачепили головний мозок, після чого він напав на Україну. Лише цим можна пояснити напад на Україну”, – фантазує астролог.
Окрім різних видів раку Влад Росс повідомляв, що Путін помре як Бен Ладен, а Україні всі заздритимуть, а також запевняв, що мер Москви Сергій Собянін буде чудовим для росіян наступником Путіна. До речі, журналісти УНІАН під шумок устигли приготувати матеріал “Хто замінить Путіна після його смерті: опубліковано список претендентів“.
Росс також ще 2022 року обіцяв, що Путін востаннє задмухуватиме свічки святкового торта на своєму дні народження:
“Володимир Путін буде ліквідований у 2022−2023 році. Я завжди казав, що це його останній соляр у житті, я це бачив ще минулого року”.
Астролог також пророкував, що крайня дата кончини Путіна – 20 квітня 2023 року. За версією Росса, ця дата є “досить символічною та сильною”, оскільки це день сонячного затемнення та день народження Гітлера.
“Гітлер 21-го століття повинен до цієї дати приєднатися до Володимира Жириновського. Ми побачимо дуже класний похорон. І випити за це кожен українець просто зобов’язаний”, – вигадував астролог.
Тим часом колега Росса, екстрасенс Роман Шептицький, у коментарі для УНІАН запевняє, що справжній Путін помер ще вісім років тому, а замість нього демонструють двійників.
Утім, з екстрасенсом не погодиться карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські, яка спрогнозувала ще в серпні 2022 року, що в Путіна рак лімфовузлів і він практикує лікування в шаманів, але вже ось-ось має відійти.
Окрім українських віщунів хворого Путіна також опрацьовують журналісти таблоїда “The Sun”, які повідомляють, що начебто, за даними британської розвідки, змінився зовнішній вигляд Путіна, ймовірно через рак мозку він на публічних заходах совається на кріслі, притоптує ногами та має тремтіння в руках. Також журналісти The Sun повідомляють, що аналіз штучного інтелекту щодо ходи, рухів, голосу та обличчя людей, яких видають за Путіна, доводить наявність у нього кількох двійників.
Однак попри численні версії, порівняння, дистанційні діагностування, вангування та фантазування Путін продовжує функціонувати. І потрібно розуміти, що від того, буде Путін чи ні, не випарується ненависть росіян до українців, а російська агресія та війна проти України не вщухнуть в один день. Оскільки ці ненависть та агресію російська пропаганда вирощувала роками. Ще в листопаді 2021 року 43% росіян, за даними “Левада-Центр”, виявляли своє вороже ставлення до українців, а свіжий замір, зроблений цією російською соціологічною компанією у серпні 2023 року, показав, що тепер ворогами українців вважають 66% російського населення.
Автор: Яна Машкова, медіаекспертка Інституту масової інформації
Джерело: ІМІ