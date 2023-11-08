Для чого “помирає” Путін? Як змагались астрологи, Гордон і штучний інтелект вирішуючи питання: коли нарешті помре путін?

Російський диктатор Володимир Путін на сьогодні, напевно, світовий рекордсмен з найчастішого помирання, колекції хвороб та наявності двійників. Жовті медіа продукують нові гострі подробиці смерті, нові зливи результатів МРТ та найточнішу експертизу щодо функціонування правих рук, розміру мочки вуха та інших його антропологічних показників.

Перші розповіді про хвороби Путіна почали з’являтися ще 2012 року. Президент Білорусі Лукашенко в коментарі для журналістів Reuters відповів, що Путін почувається недобре та має проблеми зі спиною внаслідок спортивної травми. Водночас видання Republic публікує інформацію про те, що серед росіян збільшилися запити в яндексі про самопочуття Путіна. Роботизований пошук видавав кілька варіантів: “изменилась походка”, “родился сын / внук”, “рак позвоночника”, “саркома”, “инсульт”, “проблемы со здоровьем”. Варіанта, що “у Путина все отлично”, яндекс не пропонував. У такий період “інформаційного блекауту” Путіна, соціологічна група “Левада-Центр” встигає опитати росіян, що вони міркують про здоров’я Путіна, і 40% росіян стверджують, що Путін має чудове здоров’я.

Водночас тема здоров’я Путіна хвилювала не лише росіян. За даними Google Trends, тема його хвороби на рак також цікавила українців. Протягом останніх п’яти років фактично щотижня трапляються запити щодо здоров’я Путіна. Причина цьому – нові згадки в медіа про його хвороби.

Цифри показують популярність пошукового терміна відносно найвищої точки на графіку для певного регіону та періоду часу. 100 – це пік популярності терміну. 50 – популярність терміна вдвічі менша, 0 – було замало даних про цей термін

Цифри Google Trends також свідчать, що українці частіше шукають докази того, що Путін мертвий, ніж того, що він живий. На додачу до цього пошуку сервіс Google пропонує додаткову інформацію, що українці також шукали запит “салат “Мертвий путін”. Видається історією для свіжого випуску якоїсь скабєєвої, щоб розповісти, що українці, крім “руских немовлят”, уже готуються їсти слайсованого Путіна.

Втім, ця історія хвороб та смерті Путіна настільки чарує українських медійників, що кілька разів на місяць можна натрапити на батл астрологів, політологів та віщунів щодо нових деталей кончини Путіна, але халепа – щоразу він не помирає. Активісти створили для такої події лічильник-календар: у телеграм-каналі “чи здох путін?” та в соцмережі Х, де оновлюють щоденний статус.

Для чого “помирає” Путін?

Останній “злив” щодо кончини Путіна з детальним описом трапився на анонімному каналі “Генерал СВР”. Опівночі 23 жовтня 2023 року опубліковано повідомлення: “У Путина сегодня вечером была остановка сердца. Подробности завтра утром”. Вже о 9-й ранку на каналі з’явилися нові деталі “смерті”. Втім, уже 26 жовтня з’явилося нове повідомлення з точним часом: “Путін помер сьогодні ввечері”. Тобто він помирав щовечора кілька разів протягом тижня. Канал після цих повідомлень за тиждень набрав рекордних 85 тисяч нових підписників.

Уже 1 листопада цього року з’явився офіційний коментар Андрія Юсова, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який у прямому ефірі Radio NV повідомив, що інформація “про смерть Путіна” мала на меті перевірку реакції пересічних росіян, їхніх еліт та пропагандистів. Тобто це спецоперація, спрямована на дестабілізацію всередині РФ.

Тим часом більшість українських медіа в ексклюзивних інтерв’ю з керівником ГУР Кирилом Будановим не втрачала шанс запитати, “коли кінець війні” та “коли ж нарешті помре Путін”. Ясна річ, що після цих розмов медійники розносили нові деталі від ГУР щодо того, на що хворіє та скільки має двійників Путін. Зазвичай такі матеріали набирали шалені охоплення та увагу аудиторії.

У такий спосіб кмітливі медійники використовують тему смерті та хвороб Путіна для нарощування трафіку своїх ресурсів. Лише за останній тиждень, після чергового “зливу”, на українському Youtube вийшли численні розслідування та дискусії щодо подробиць того, як помирав Путін.

Окрема тема для дослідження – колажі, якими ілюструють контент у Youtube. Українські редакції в битві за увагу глядачів використовують яскраві акцидентні шрифти та маніпуляції зображеннями начебто мертвого Путіна. І такий спосіб привернення уваги працює. Майже кожне з подібних відео набирає по мільйону переглядів. Лідерами з виготовлення такого контенту були УНІАН та “24 канал”.