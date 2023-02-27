Главные цифры за год полномасштабного вторжения России в Украину: Миллионы беженцев, тысячи убитых, разрушенные школы и больницы

Ровно год назад, 24 февраля, Россия вторглась в Украину. С тех пор треть жителей страны была вынуждена покинуть свои дома, тысячи людей были убиты, множество школ, больниц и культурных объектов было разрушено. Телеканал Настоящее Время с помощью данных рассказывает о главных событиях войны и о том, насколько пострадала Украина.



Смерти и ранения мирных граждан

Как минимум 8006 человек были убиты и 13 287 ранены в результате вооруженного вторжения России в Украину. Среди них по крайней мере 487 погибших и 954 раненых – дети. Эти данные включают в себя лишь верифицированные ООН случаи, реальные цифры могут быть в разы выше, отмечает организация.

В условиях войны информация о смертях или ранениях поступает с сильными задержками и не в полном объеме: это связано с боевыми действиями, оккупацией территорий, скрытыми массовыми захоронениями, некоторые люди могут оставаться под завалами или числятся пропавшими без вести. <

В абсолютном большинстве случаев смерть или ранения наступали из-за использования оружия взрывного действия с большой зоной поражения: к ним относятся ракеты, большие бомбы, артиллерия и минометы, системы залпового огня.

Как Россия и Украина обменивались пленными

По подсчетам Настоящего Времени, с начала полномасштабного вторжения Украина вернула как минимум 1770 человек, которые ранее были взяты в плен российскими военными. Украина и Россия регулярно ведут переговоры об обмене пленными: чаще всего под обмен подпадают военнослужащие, но, например, в октябре 2022 года 288 гражданских лиц смогли вернуться на родину.

Однако условия содержания пленных зачастую оказываются жестокими и нарушают Женевскую конвенцию, отмечают правозащитники. Например, согласно докладу УВКПЧ ООН, украинских военнослужащих пытали током, им наносили ранения ножом, их избивали дубинками и деревянными молотками. Женщины также сообщали об избиениях, пытках током и угрозах сексуализированным насилием. Их также заставляли перемещаться обнаженными из одной комнаты в другую в присутствии охранников-мужчин.

Украинские пленные сообщали о переполненных камерах, плохих санитарно-гигиенических условиях, нехватке еды и воды – некоторые из них потеряли до четверти своего веса в плену.

В результате обстрела колонии в поселке Еленовка (Оленовка), который произошел в июле 2022 года, были убиты минимум 53 украинских военнопленных. Украина и Россия обвинили друг друга в совершенном обстреле: Минобороны РФ утверждало, что украинская сторона использовала реактивные системы HIMARS, Генштаб ВСУ заявил, что Россия таким образом пыталась “скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершенные по приказам оккупационной администрации”, а также обвинить Украину в совершении военных преступлений.

По последним данным офиса президента Украины, сейчас в плену в России находятся свыше трех тысяч украинцев, еще около 15 тысяч считаются пропавшими без вести. Однако в условиях войны оперативно подтвердить эти данные невозможно.

“Если сейчас прилетит, то прилетит – что я смогу сделать?” Треть страны оставила дом

Из-за российского военного вторжения 13 млн жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома – это треть всего населения страны. Свыше восьми миллионов сейчас находятся в Европе, и еще чуть более пяти миллионов стали внутренними переселенцами.

“Я вижу, как машины массово выезжают в одну сторону из города. Рядом со мной стоит рюкзак, я налила себе чашку кофе, смотрю, как все уезжают из города в панике. И понимаю, что у меня нет машины. Билетов железнодорожных в этот день уже никуда не было. Я сажусь с чашкой кофе и смотрю час, как машины выезжают из города. “Ну вот, приплыли. Если сейчас прилетит, то прилетит – что я смогу сделать?” – рассказывала в интервью Настоящему Времени Наташа из Киева.

Ей в итоге удалось пересечь границу с Польшей пешком и попасть в Рейкьявик. Однако это скорее исключение – всего в Исландии было зарегистрировано чуть более двух тысяч людей из Украины. Чаще всего беженцы выбирают Польшу и Германию в качестве стран пребывания.

Практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину волонтеры из Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы начали встречать украинских беженцев на границах своих стран и помогать им найти жилье или добраться до третьих стран.

Кроме того, свыше 2,8 млн украинских беженцев зарегистрировались в России, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако власти Украины и сами жители восточных регионов страны рассказывали, что российские военные их депортировали: украинцев отправляли в фильтрационные лагеря, отбирали паспорта и принудительно вывозили на территорию России.

Жительница Мариуполя Мария Вдовиченко весной 2022 года прошла через российский фильтрационный лагерь и позже смогла попасть на подконтрольную Украине территорию. В интервью Настоящему Времени она рассказала о пережитом:

“Когда мы с папой шли на эту фильтрацию, я понимала, что мне будет очень сложно. Как я могу отказаться от Украины? Никогда не забуду разговор двух солдат:

— Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию?

— Застрелил десять, а дальше не считал – неинтересно”, – вспоминает Вдовиченко.

Многие люди также были вынуждены выехать на территорию России, потому что других вариантов оказаться в безопасности нет. Например, выехать из Мариуполя, Херсона или Донецкой и Луганской областей на подконтрольные Украине территории практически невозможно из-за продолжающихся активных боевых действий.

Помимо этого, в России действует сеть учреждений, в которых занимаются идеологическим “перевоспитанием” украинских детей, вывезенных из страны, сообщают исследователи из Йельского университета. По их данным, через подобные лагеря прошло не менее шести тысяч детей. Некоторых удерживают там насильно, не позволяя вернуться к родителям.

Военные преступления российской армии

С момента начала войны украинская полиция завела свыше 63 тысяч уголовных дел по фактам совершения преступлений военнослужащими РФ на территории Украины. Большая часть из них (свыше 50 тысяч) связана с нарушением законов и обычаев войны: к ним относятся, например, жестокое обращение с пленными или гражданскими, применение оружия, запрещенного международным правом.

По данным отдела офиса генпрокурора Украины по расследованию военных преступлений, связанных с сексуализированным насилием, сотни людей пережили сексуализированное насилие со стороны российских военных. Но лишь 155 из них согласились передать свои дела в суд и открыто свидетельствовать о произошедшем. Подавляющее большинство дел, переданных в суд, – о насилии в отношении женщин. Также на рассмотрение направили не менее 11 дел о насилии над несовершеннолетними.

“Даже в мирное время людям сложно сообщать об изнасиловании, что говорить, если преступления совершает враг во время войны. 155 человек согласились выходить в уголовный процесс, но пострадавших в разы больше, – рассказала прокурорка спецотдела Ирина Диденко. – Сейчас с ними работают психологи и врачи, чтобы помочь рассказать о ситуации, которая с ними произошла. Их истории – наше оружие. Уверена, рано или поздно они отважатся свидетельствовать”.

По данным офиса генпрокурора, наибольшее число случаев насилия произошло в Киевской и Херсонской областях. Примечательно, что в Херсонской области больше всего дел о сексуализированном насилии в отношении мужчин – со всей Украины в суд прокуроры передали 38 дел о насилии в отношении мужчин, 37 из которых из Херсонской области.

В этой области местные жители продолжают сопротивляться российской оккупации, а в ходе деоккупации территорий украинские военные и правоохранительные органы обнаруживают пыточные. Подобные пыточные создавались и в других оккупированных областях, но дел о сексуализированном насилии в суд там пока передали гораздо меньше. Прокурорка Ирина Диденко связывает часть случаев насилия с попыткой надавить на близких украинских военных и активных участников сопротивления.

Ракеты и танки на безоружных медиков

По данным Всемирной организации здравоохранения, российская армия совершила как минимум 741 атаку на медицинские объекты, включая больницы, кареты скорой помощи и медперсонал. Большинство атак на медицинские объекты совершалось военными с применением тяжелого вооружения – танками, ракетами, бомбами или минометами, – об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Из общего количества атак половина произошла в марте 2022 года. В этот же месяц в Украине было убито самое большое число мирных жителей – свыше 3300 человек.

Как считали и почему процентов больше 100?

Оригинальный датасет с задокументированными случаями нападений на медицинские объекты был собран и верифицирован ВОЗ (ссылка на базу данных). Всего таких событий на 23 февраля было 781. У каждого происшествия есть степень вероятности, с которой оно случилось. Для анализа мы использовали только подтвержденные случаи (“confirmed”), которых оказалось 741. Остальные 40 – “вероятные” и “возможные” – для более корректного анализа были убраны.

Из 741 нападения в большинстве случаев военными было применено тяжелое вооружение (637 случаев, или 86% от всех нападений). Однако зачастую нападения сопровождались несколькими видами атак: например, обстрел здания тяжелым вооружением и похищение медперсонала одновременно (всего таких атак оказалось 904 при 741 нападении). Поэтому при финальном подсчете у нас получается в сумме 122%: чтобы показать корректную пропорцию использования военными тяжелого вооружения, мы считали процент различных атак от числа всех событий , а не от числа всех атак (в первом случае мы показываем, насколько много медицинских объектов были расстреляны тяжелым вооружением, а во втором случае у нас получился бы “рейтинг” того, какие атаки чаще всего использовались военными). Д атасет с нашими подсчетами можно посмотреть по ссылке.

Согласно методологии ВОЗ, атака – это любой акт вербального или физического насилия, угроза насилия или другое психологическое насилие и действия, которые “препятствуют доступности и доставке лечебных и (или) профилактических медицинских услуг”.

Медицинский объект, по методологии ВОЗ ,– это здания, транспорт, складские помещения, пациенты, медперсонал.

Разрушенные школы и детсады: война оставила детей без образования

По меньшей мере 3139 учебных объектов были повреждены или полностью разрушены в результате вторжения российской армии – это школы, университеты, колледжи и детские сады. Из них 441 учебное заведение полностью уничтожено. Следует из оценок Минобразования и науки Украины.

Российское вторжение серьезно ограничило доступ к образованию для как минимум пяти миллионов детей в Украине, следует из оценок UNICEF. Из-за того, что учебные заведения часто становятся мишенью обстрелов и не являются безопасным пространством, родители неохотно отправляют детей в школу. Онлайн-образование не альтернатива – из-за обстрелов российской армией энергетических объектов практически каждый находящийся в Украине ребенок остался без постоянного доступа к электричеству.

Как Россия уничтожает культурное наследие Украины

Как минимум 241 культурный объект был уничтожен с начала российского вторжения в Украину: церкви, театры, музеи, библиотеки, памятники и множество других ценных объектов. Половина из них находилась в Донецкой и Харьковской областях.

Это самые минимальные цифры. По альтернативным подсчетам Киевской школы экономики, российские военные уничтожили свыше 900 культурных объектов.

С весны 2022 года украинские волонтеры вместе с городскими коммунальными службами начали спасать памятники архитектуры и истории в Киеве. Они укрепляли фанеру, закладывали сооружения мешками с песком, чтобы защитить от обстрелов ценные объекты.

“Под Барышевкой была оккупантами сожжена церковь, которая простояла 120 лет, деревянная, которая простояла и выстояла войну 1939-1945 годов, – говорит координатор волонтеров Николай Вихарев. – Пять лет фашизма она выстояла, а месяц рашизма она не выстояла. Вот Богдана Хмельницкого памятник, он установлен 120 лет назад, и я понимаю, что это ДНК нашего города, наших людей, памятные места и памятные знаки. Если мы их не сохраним, то мы будем терять свое ДНК. Кроме того, что мы должны отвоевывать свою землю и свою свободу, мы должны хранить свою историю”.

Мариупольский Драматический театр стал одним из почти сотни уничтоженных культурных объектов. Российские оккупационные власти снесли здание после того, как театр подвергся бомбардировке в марте 2022 года. Падение бомб привело к сильному взрыву, после чего крыша и большая часть стен рухнули. Кроме того, во время атаки вооруженных сил России внутри театра и рядом с ним находились сотни мирных жителей. Мариупольский горсовет сообщал, что в результате бомбардировки театра погибли почти 300 мирных жителей. До вторжения театр существовал 144 года.

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Источник: Настоящее время