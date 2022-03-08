«Говорили, что будет как в 2014-м». Что известно о российских орках из Крыма, попавших в украинский плен

С каждым днем войны России против Украины пополняются списки пленных. Оккупированный Россией Крым используется как плацдарм для нападения на материковую Украину с 24 февраля, и крымчане в эти списки попадают тоже. Очевидцы фиксируют колонны военной техники, которые с первого дня войны перебрасываются на материковую часть Украины.

О том, что на войну против Украины отправляют военных, проходящих службу в Крыму, правозащитники начали сообщать также с первых дней войны. Вскоре эта информация подтвердилась – военнослужащие из Симферополя, Севастополя, Керчи, Алушты, Тургеневки и других городов и поселков Крыма воюют, погибают, получают ранения, попадают в плен в стране, чьими гражданами они являются по международному праву.

Сейчас в Крыму расположена 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота России. О перемещении техники и личного состава этой бригады к административной линии Херсонской области российские СМИ сообщали еще в декабре.

Среди служащих 126-й бригады, попавших в плен, числится Михаил Казаренко из Новоандреевки Симферопольского района. Старший сержант, водитель-заправщик. Высока вероятность, что это бывший украинский военнослужащий, который в 2014 году перешел на службу России.

Журналисты нашли страницу Вконтакте, предположительно принадлежащую Казаренко. В последний раз он был онлайн 22 февраля.

Также из этой бригады в списках пленных числятся: разведчик Станислав Вахтеров из Первомайского района, разведчик-телефонист Олег Сыроватко из Алушты, стрелок Вячеслав Слободенюк из Бахчисарая, гранатометчик-оператор Иван Темный из Заречного Симферопольского района, разведчик-пулеметчик Дмитрий Миронов из Октябрьского.

В боях против материковой Украины, по данным украинских властей, принимают участие и служащие в/ч 67606. Это 127-я отдельная разведывательная бригада российского спецназа, дислоцируется в Севастополе. В украинский плен, как сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко попал служащий там снайпером Роман Радионов из Тургеневки Бахчисарайского района.

В этих же списках числится служащий воинской части 2676 Бересневич Игорь Олегович из Симферополя. На опубликованных ранее кадрах допроса пленный мужчина в тельняшке не называет имени, но называет персональные данные, которые совпадают с данными одного из пленных в списке Антона Геращенко. В частности, дата рождения – 9 марта.

Как следует из записи, военный был взят в плен предположительно под Баштанкой в Николаевской области. На вопрос, как военнослужащим обосновали необходимость атаковать материковую Украину, он рассказывает: «Последнее что помню по новостям, еще когда в Крыму был, говорили, что Путин признал «ДНР» и «ЛНР», а на следующий день – ни с чего вообще ночью взяли, погрузили на военную технику, и поехали».

Предположительно, профиль Бересневича в Фейсбуке.

Практически на всех видео допросов пленные из России и оккупированных ею территорий говорят о том, что не знали, что на самом деле их ждет в Украине, и сожалеют о содеянном.

Также в списках без указания воинской части есть имя Марата Абжелилова из Керчи.

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса, как утверждается, пленного Игоря Руденко, уроженца Днепропетровской области. Он рассказывает, что был украинским военнослужащим и в 2014 году в Крыму перешел на службу России. Поставленную перед ним боевую задачу начальник связи командира взвода управления гаубично-артиллерийского дивизиона Руденко описывает так: «Будет все договорено, будете проходить просто рейдами, все будет нормально, как в 2014-м году, когда Россия забирала Крым». По планам военного начальства, подразделение Руденко после новой Каховки должно было войти в Николаев и далее двигаться на Одессу. Он говорит, что принял решение сложить оружие после того, как увидел, против кого на самом деле воюет: «Когда мы сдавались в плен, к нам вышли обычные селяне с ружьями. Я скомандовал прекратить огонь. Вышел первый туда к ним, они сказали: мы свои, смотрите, с чем мы воюем, мы защищаем свои села. Я понял все, что они мне сказали, сказал сдать оружие. Со мной были 11 человек».

Из Крыма на войну против Украины отправляют также служащих из регионов соседней России. СБУ опубликовало видео допроса, как утверждается , как, например, Александра Фоменко. По тем же данным, Фоменко родился в Краснодарском крае России, но служил в Крыму, в воинской части №12676 в Перевальном. Более точно идентифицировать показанного на видео человека не удалось.

Для авианалетов на «объекты» на материковой части Украины Россия использует захваченный в 2014 году военный аэродром в Новофедоровке. 5 марта Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении в Николаевской области нескольких самолетов, вылетевших с военного аэродрома в Новофедоровке. Это бывший аэродром авиабригады ВМС Украины, захваченный российскими войсками в марте 2014 года.

Ракеты, топливо и личный состав: новые передвижения российской военной техники в Крыму (фотогалерея)

24 канал демонстрирует предоставленное украинской разведкой видео допроса попавших в плен под Николаевом российских летчиков сбитого СУ-30СМ: мужчины на видео называют свои имена: это уроженец Дальнего Востока Алексей Головенский и Алексей Козлов из Смоленска, которые живут и служат в аннексированном Россией Крыму.

По словам мужчины, который назвал себя командиром авиационного звена Алексем Головенским, в боекомплекте самолета были две ракеты Р-77 и «три или четыре» бомбы ФАБ 250, которые он якобы не успел использовать: «По готовности взлетел, получил указание лететь на координаты, которые передали мне в воздухе. После того, как несколько раз их уточнил, понял, что они находятся за границей, на территории украинского государства. Прилетел в эти координаты, стояли дежурили, вели разведку. Ничего не обнаружили, никаких меток не было. Радиоэлектронного противодействия нам не оказывалось. После разворота для следования на аэродром была очень плохая связь, мы не могли общаться с пунктами управления. Далее попала ракета, после нее вторая. Катапультировались».

Предположительно, страница Алексея Головенского в Фейсбуке и Вконтакте. На страницу Вконтакте в последний раз он заходил утром 5 марта.

Приказ, по его словам, отдал полковник Киселев Андрей Леонидович (Андрей Киселев – по данным сайта «Миротворец» – российский военный, принимавший участие в оккупации Крыма в 2014 году, командир в/ч 59882 морской авиации ЧФ РФ в АР Крым пгт Новофедоровка).

6 марта СБУ сообщила о том, что ВСУ разбили батальонно-тактическую группу российской армии, которая была укомплектована преимущественно бывшими украинскими военными, которые в 2014 году в Крыму перешли на сторону России.

В Крыму и всей соседней России фактически установлена военная цензура. Слово «война» и использование информации кроме как из российских официальных источников запрещены.

Правозащитники и Постоянное представительство президента Украины в Крыму сообщают о негласной мобилизации на территории Крыма. Там же, со ссылкой на сообщения от местных жителей, сообщают о переполненных ранеными госпиталях в ряде городов Крыма. Эту информацию подтверждали и источники Крым.Реалии.

4 марта в крымских СМИ было опубликовано первое подтверждение участия военных из Крыма в войне России против Украины – российский глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на указ российского президента сообщил о награждении званием «Героя России» российского военнослужащего, танкиста из Крыма Юрия Нимченко, принявшего участие в захвате дамбы на Северо-Крымском канале.

Автор: ; Радио Свобода