Історія позивного “Гепи”: у 17 років — французький Іноземний легіон, у 24 — снайпер 3-ї штурмової

Published

Історія позивного "Гепи": у 17 років — французький Іноземний легіон, у 24 — снайпер 3-ї штурмової

Ще тінейджером він пішов у знаменитий французький Іноземний легіон, а після початку повномасштабного вторгнення став добровольцем і бився у найгарячіших точках війни. На замовлення United24 Media Юрій Марченко у виданні PLATFOR.MA розповідає про легіонера, боксера і снайпера 3 штурмової бригади — позивного Гепи з історією, як умістити ціле життя до 24 років.

— І от батько мені каже: будеш спортивним реабілітологом. Я його питаю — а скільки заробляє звичайний спортивний реабілітолог? Тобі б самому вистачило цих грошей? Не думаю. Тоді батько продовжує: так, а ким будеш, що, в Іноземний легіон поїдеш служити?! Мабуть, на понт мене брав. Ну, а я взяв і поїхав.

24-річний позивний Гепа — нині боєць 3 штурмової бригади ЗСУ. Він переповідає розмову зі своїм батьком, коли йому було лише 17 років. Гепа родом із Луганська. Ходив у спортивний інтернат, займався боксом, вигравав великі турніри. У 2014 році росіяни окупували його рідне місто, але тренер зміг вивезти своїх підопічних на підконтрольну Україні територію.

Коли Гепі виповнилося 17,5 років, він дійсно відправився у Францію, щоб подати заявку на вступ в Іноземний легіон. Це — гранична межа, у легендарний підрозділ не приймають людей молодше 17,5, та й те лише з дозволу батьків.

Звернули увагу на слово «легендарний»? Воно виправдане.

Снайпер 3-ї штурмової Гепа. Фото: Джошуа Оллі

Найкращий у світі корпус найманців

Іноземний легіон був заснований французьким королем Луї-Філіппом ще у 1831 році. Тоді у Франції скупчилося багато іноземців, а цей підрозділ став для них варіантом потрапити на службу — у регулярну армію приймали лише французів.

Після того Іноземний легіон із найманцями з усього світу брав участь у десятках кампаній по всій планеті. Одне з ключових місць слави — 1863-й, Мексика, Битва при Камероні, в якій 65 легіонерів дві доби оборонялися проти майже 3 тис. супротивників. Коли закінчилися боєприпаси, кілька бійців, що ще лишалися живими, пішли в штикову. Вражені цією хоробрістю, противники припинили стріляти й врешті відпустили трьох вцілілих. Тепер дерев’яний протез руки капітана Данжу, який очолював той французький загін, — головна реліквія Іноземного легіону.

Дерев’яна рука Данжу. Фото: Jean-Pierre Laffont
Знаки підрозділів легіону. Фото: Uniforms Illustr.15
Легіонери патрулюють Сахару в протистоянні Фронту національного визволення Алжиру, 1950-ті роки. Фото: HistoryNet // Getty Images

До речі про командирів — зараз головує в корпусі Кирило або Сіріл Ющенко, етнічний українець. В останні десятиліття легіон продовжує брати участь у різноманітних миротворчих і військових операціях в Афганістані, Африці, Південно-Східній Азії та багатьох інших місцях по всьому світу. Для цього в складі підрозділу — близько 8 тис. бійців, які проходять жорсткий відбір.

— Етап відбору в мене тривав два місяці, — каже Гепа. — Далі чотири місяці учебка, ну і потім служба.

Девіз підрозділу — «Легіон — наша Батьківщина» (лат. Legio Patria Nostra). Життя в ньому жорстко регламентувалося, а контакти із зовнішнім світом обмежували. Часто вступ був порятунком для специфічних людей, яких, наприклад, розшукував Інтерпол. У легіоні боєць отримував нову особистість, а за кілька років міг офіційно стати громадянином Франції.

Зараз ці правила пом’якшені в нюансах. Людей із важкими злочинами за спиною вже не приймають, дозволено спілкуватися з родичами та друзями, можна мати навіть мобільний телефон. Щоправда, на одруження чи купівлю машини все ще діють певні обмеження. А кожен легіонер обов’язково отримує нову особистість — це так званий Anonymat, що містить нові ім’я та прізвище, імена батьків, місце і дату народження.

Окремо обговорюється питання татуювань: нацистські й расистські заборонені. Спеціально також просять не турбувати легіон кандидатам із «дурними татуюваннями»: «Якщо у вас маленька сльозинка біля ока, то ви можете спробувати доєднатися. Якщо у вас тату вагіни між очима чи зображення пеніса на руці, краще лишайтеся вдома».

З цих та інших, ймовірно, більш важливих, ніж тату, причин зі 100 кандидатів у легіон пробиваються лише 10-15. В результаті у нього все ще репутація найкращого у світі корпусу найманців.

Легіонери у Французькій Гвіані. Фото: Uniforms Illustr.15

— Дійсно, прям жорстких злочинців у легіон вже не приймають. Хоча теж є нюанси. Але зараз все трошки по-іншому, ніж раніше. Досить багато бюрократії. І дуже багато людей із Росії. Служити з ними — ще те задоволення. Якщо ти патріот своєї країни, то вони прям давлять на це. Але через конфлікт це вирішити неможливо, у легіоні все спеціально для цього побудовано. Фізичні й моральні випробування і тренування — нас так ганяють, що немає часу ні на що, тим паче на конфлікти. Вам буквально доводиться бути одним колективом, однією командою. Якщо ні — обидва бійці просто вилітають з легіону.

До речі щодо тренувань. Для прикладу: легіонери віком від 18 до 21 року повинні робити 45 віджимань. Віком від 22 до 37 років — 50.

— Я вдячний Іноземному легіону, що мене навчили. Саме там я став повноцінною бойовою одиницею.

Через певний час у французькому підрозділу Гепа отримав поранення — і повернувся в Україну. Працював у культовому київському клубі на Кирилівській і митним брокером.

А потім знання з Іноземного легіону йому дуже знадобилися.

Закрити ворота в Київ

— Коли почалося повномасштабне вторгнення, я був повністю готовий, вже сидів на сумках з формою, бронею, повністю заряджений. Було зрозуміло, що все станеться. Ще за пару місяців до цього я поїхав записуватися в одну з бригад. Мені кажуть: будеш водієм мінометного відділення. Я їм: хлопці, ну де міномет, а де я, а водійські права я взагалі ледве отримав. І вернувся додому. А після 24 лютого один день побув із дівчиною — і поїхав.

За словами Гепи, він почав дзвонити всім знайомим у всіх можливих підрозділах. Врешті один із них відгукнувся: друже, через дві години буде машина, сідай у неї. Гепа приїхав на певний об’єкт, показав документи про службу в Іноземному легіоні: «Ого, все, підходиш. Ось зброя, готуйся».

Гепа в перші дні російського вторгнення Фото: Гепа

Так Гепа потрапив в спільноту, яка згодом виросла у 3 штурмову бригаду.

— Я ще у французькому легіоні добре стріляв. Я був єдиний, хто від початку до кінця лишався на полігоні. Я б взагалі звідти не йшов, не їв би, не спав, тільки стріляв. Мені дуже подобалося. Тому і в ЗСУ я став снайпером.

Під час оборони столиці Гепа бився у Мощуні. Аналітики констатували, що це невеличке село стало ключовим у Битві за Київ.

— Ми працювали в складі снайперської групи протитанкової роти. У нас були великі серйозні гвинтівки, що пробивають навіть броньовану техніку. Але і по людях ми теж били. Ну, ми були дуже злі і якщо не бачили техніку, то стріляли по піхоті. Зазвичай снайпінг — це така професія, коли довгий час можеш просто кудись дивитися — і не бачити цілі. А тут вони бігли просто на нас.

Тоді на київському напрямку Сили оборони працювали в основному зі Snipex Alligator. Це снайперська гвинтівка української розробки масою 25 кг і калібром 14,5 мм. Щоправда, за словами Гепи, стріляти доводилося патронами ще 1932 року випуску, прорахувати балістику яких було майже неможливо, тож близькість ворога була своєрідним плюсом.

Український військовий використовує гвинтівку Snipex Alligator 14,5×114 мм, 2022 р. Фото: SmokeSinseLoud

— Але загалом у Мощуні ми попали у саме пекло, коли по нас працювали й фосфором, і авіабомбами, і артою. Завдяки тому, що в мене був певний досвід, інші бійці орієнтувалися на мене. Було багато людей, які ще не вміли воювати. Але я думаю, що саме ті, хто згодом стали 3-ю штурмовою бригадою, зробили дуже багато, щоб втримати Київ.

На Київщині Гепа отримав поранення.

— Я якраз виглянув з приміщення — і побачив прихід міни 80-мм. Дуже гарне пластикове вікно вилетіло мені прямо в обличчя. Очима кліпати було пекельно боляче. Мені кажуть: йди ось туди кілометр, там евакуація. Ну, я й пішов. Я Мощун запам’ятав надовго. У мене була дуже велика злоба на росіян ще з 2014-го й окупації рідного Луганська. Тепер злоби ще більше — після того, що я побачив під час боїв на київському напрямку. Це була моя посвята у війну. І, думаю, ця посвята показала, що я готовий.

Гепа. Фото: Джошуа Оллі

Як порівняти Іноземний легіон і 3 штурмову

У відповідь на питання про різницю між 3 штурмовою й Іноземним легіоном Гепа ненадовго замислюється.

— У деяких речах ми лише виходимо на подібний рівень. У плані тренування бійців, розвитку, етапів, думаю, у них все дуже грамотно зроблено. Але в 3 штурмовій бригаді все заточено саме під війну, під реальні повномасштабні бойові дії, якими вони є зараз. Чесно — я не знаю, як би показав себе сучасний Іноземний легіон у таких обставинах.

Гепа продовжує:

— Я не хочу нікого образити, але проти кого останні рази воював Захід? У що були взуті ці люди, на чому вони їздили — максимум на пікапах? Проти України воюють літаки, танки, РЕБ, ракети. Проти нас зокрема Військово-космічні сили, розумієте, космічні, Росія буквально воює з нами із космосу. А ми все ж зупиняємо їх.

Після відновлення Гепа бився також на Миколаївському напрямку.

— У мене там був перший підтверджений ліквідований офіцер. Відстань — 960 метрів. Бачу, що ходить якась людина з пістолетом в кобурі на нозі, бронежилет, мультикам, розмахує руками. Для мене це одразу сигнал: мій. Патрон .338 Lapua Magnum — цей тіп падає. Я чекаю, що може хтось кинеться йому допомагати, але ні, всі розбіглися, ніхто навіть не спробував. Ну, я «знявся» і пішов. А вранці мені кажуть: це якийсь майор був, його з почесним караулом вивозили.

Після Мощуна, де цілі самі бігли на стрільців, робота на інших напрямках значно відрізняється. Зазвичай робочий день снайпера — це не день, а дні або навіть тижні. Кілька діб команда розвідує місцевість, щоб знати її досконально. Окремо перевіряють всі маршрути дронами. Хоча попри всю підготовку робота снайпером в будь-якому випадку надзвичайно важка.

— Коли ти сам знаходишся в посадці, це впливає на голову. Дуже сильно морально давить. В принципі, з усіх боків на тебе може вийти ворог, а в тебе одна гвинтівка. Щоб зекономити вагу, ми часто навіть пістолет не брали. Тільки гранату, щоб не здаватися. Бо ми всі бачили багато фото і відео, як росіяни катують полонених. А якщо до них потрапить снайпер, то тут вже навіть вони такі фото викладати не будуть.

Щоправда, згодом Гепа снайпінг покинув.

— У мене в мої 24 роки вже великі проблеми зі здоров’ям. Три контузії. Багато обморожень — специфіка роботи така. І зараз вже війна дронів. Я для оператора БПЛА просто тепла пляма на землі, яке лежить із гвинтівкою Accuracy International за 15-20 тис. доларів. Я просто ласа ціль, яка навіть втекти не зможе. Біжи — не біжи, результат один, просто загинеш втомленим, для оператора твій забіг — це посунути стік на сантиметр. Тому снайпінг стає дещо неактуальним.

Одне з поранень Гепи — від наїзду на міну.

— Який би ти крутий Рекс не був, в якій би снарязі не ходив, які б знання не були, наїхав на міну — і все. Ми були просто на Mitsubishi L200, без бронекапсули. До того ж машина була на газу, все вибухнуло. Двоє людей загинули. Взагалі стільки хороших хлопців загинуло за ці три роки. Це важко.

Зараз Гепа відновлює здоров’я й допомагає підрозділу в кадровій сфері. Полишати армію не збирається. Про плани після завершення війни особливо не думав, але на ходу розмірковує, що може працювати у сфері охорони або розробляти операції десь за кордоном.

А на питання про те, що хотів би передати росіянам, відповідає:

— Чого мені з ними розмовляти. Я не за слова, я за діло. І я його роблю.

Автор:  Юрій Марченко

Джерело: PLATFOR.MA

Like

Tags:

You may also like...