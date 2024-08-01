Как местные власти и правозащитники в Испании спасают украинских беженок от сексуальной эксплуатации

Летом 2024 года испанская полиция арестовала двух россиян, двух украинцев и испанца. По версии обвинения, они обманом заставляли беженок из Украины заниматься проституцией. Журналисты телеканала Настоящее Время связалось с испанскими правозащитницами, чтобы выяснить, что происходит.

Ситуация с вовлечением в проституцию и трафикингом людей в Испании – одна из самых сложных в Европе, сообщает местное МВД. Однако именно с беженками из Украины катастрофы удалось избежать: отдельные попытки сексуально эксплуатировать женщин не превратились в массовую тенденцию. Правозащитницы рассказали нам, что угрожает беженкам и как их защищают.

Сексуальная эксплуатация и вовлечение в проституцию в Испании – что происходит

“Испания в Европе – одна из основных стран назначения и транзита людей с целью сексуальной эксплуатации”, – говорится в докладе CITCO (Центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью МВД Испании), авторы которого анализируют ситуацию за период с 2018 по 2022 год. Точной статистики не существует, но, по данным властей и правозащитников, секс-услуги за деньги в королевстве оказывают не менее 50 тысяч человек.

При этом в Испании до сих пор нет закона, который бы выводил проституцию из серой зоны. Уголовный кодекс наказывает сутенерство тюремным сроком до 5 лет, принуждение к проституции силой или обманом – до 8 лет тюрьмы, секс за деньги с несовершеннолетними – до 6 лет. Однако закон фактически никак не регулирует добровольное оказание сексуальных услуг совершеннолетними, а факт принуждения и сутенерства еще нужно доказать в суде.

Ежегодно в Испании полиция освобождает из сексуального рабства более тысячи женщин, среди которых десятки несовершеннолетних. Абсолютное большинство проституированных женщин и девочек – иностранки из Латинской Америки и Африки, бегущие в Европу от нищеты и вооруженных конфликтов на родине. Среди европейских стран в полицейских сводках чаще других фигурируют Румыния, Болгария и Украина.

В первые же недели после начала войны расследователи ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение – от 200% до 600%, в зависимости от страны – запросов в поисковиках по ключевым словам “эскорт”,”порно”, “изнасилование” в сочетании с “украинка” или “украинки”. А также обнаружили десятки крайне сомнительных объявлений о работе в ЕС для беженок в социальных сетях.

Как рискованную правозащитники оценивали и ситуацию на границе Украины с Польшей, где после 24 февраля 2022 года одновременно оказались десятки тысяч спасающихся от войны женщин и девочек. “Первое время кто угодно без какого-либо контроля приезжал на границу, чтобы помочь беженцам. Украинки, которые сами были жертвами сексуальной эксплуатации в Испании и теперь сотрудничали с нами, рассказывали о страхе и подозрениях этих женщин.

Граница, наводненная автомобилями с мужчинами за рулем, – и отчаявшиеся беженки, готовые сесть в любой из них, лишь бы покинуть страну. Война в очередной раз превратила женщин в разменную монету”, – говорит в интервью Настоящему Времени Росио Мора, известная адвокат, правозащитница и директор испанской некоммерческой организации APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida – Ассоциация по профилактике, реинтеграции и помощи проституированным женщинам, основана в 1984 году). Тревогу правозащитников вызывала и ситуация с несовершеннолетними.

В мирное время, чтобы выехать из страны без родителей или с одним родителем, нужно было предоставить нотариально оформленное разрешение. Соблюдать это требование в условиях войны было крайне проблематично.

Испанские СМИ о случаях вовлечения украинок в проституцию

APRAMP и другие правозащитные НКО в Испании призывали власти сделать все возможное, чтобы подпольные бордели не заполнились обманутыми украинскими беженками. Первого апреля 2022 года местные СМИ вышли с новостью о задержании в Мадриде 41-летнего украинца, который вез с собой двух девочек, 15 и 16 лет, из оккупированного российской армией Херсона.

Они втроем выехали из Украины в Польшу, представившись дядей и племянницами. В Варшаве сели на гуманитарный транспорт до Испании. В пути один из волонтеров начал подозревать неладное: отношения взрослого мужчины и девочек-подростков не были похожи на родственные. О своих подозрениях волонтер сообщил в полицию. Когда автобус прибыл в испанскую столицу, украинца задержали.

При этом он вел себя агрессивно и пытался драться. В его чемодане обнаружили наркотики, драгоценности и больше четырех тысяч евро наличными. Поговорив с девочками, полицейские быстро выяснили, что родственником задержанный им не приходился, а сами они были просто знакомыми.

Одна из школьниц поддерживала с мужчиной интимные отношения, другую уговорили уехать из Украины несмотря на сопротивление родственников. Следствие считает, что задержанный мог везти девочек в бордель в Малагу. По словам Росио Моры, после ареста подозреваемого беженки находились под защитой испанских властей до того момента, как в Мадрид из Украины смогли приехать их мамы.

Таксисты-волонтеры из Мадрида, отправившиеся на границу с Польшей, чтобы помочь выехать беженкам из Украины. Март 2022 года. Фото: Reuters

В августе 2022 года на Национальном радио Испании (RNE) вышел часовой выпуск под названием “Невидимые: торговля украинками в Испании”. “Два дня назад в одном частном доме мы обнаружили пять украинок. Женщин эксплуатировала их же соотечественница, уже имевшая разрешение на пребывание в стране и работу”, – рассказывала тогда RNE Росио Мора.

В этот же выпуск вошли фрагменты того, как журналисты звонили по нескольким номерам телефонов, найденным в объявлениях с предложением секса с украинками. В двух случаях на звонки ответили женщины с сильным славянским акцентом, они называли цены и рассказывали, что сами девушки приехали из Украины недавно, по-испански еще совсем не говорят. Могут принять на съемной квартире или же сами выезжают к клиентам.

Но сегодня, два с лишним года спустя после начала войны, по словам директора APRAMP Росио Моры, ситуация с украинскими беженками в Испании находится под полным контролем и не вызывает у нее опасений. Попавшие в новости истории остались отдельными случаями и не превратились в закономерность. В 2022 году в Испании властям и правозащитникам удалось объединиться и эффективно работать вместе.

Бежавшая от войны в Украине женщина и ее близкие в такси по дороге в Мадрид. Март 2022 года. Фото: Reuters

Как преступления против беженок из Украины не стали массовыми

Для начала три специализирующиеся на борьбе с сексуальной эксплуатацией женщин НКО запустили информационную кампанию специально для беженок из Украины. Правозащитники отлично понимали, что абсолютное большинство приезжающих в страну украинок не владеют ни английским, ни тем более испанским. На сайте и буклетах, которые раздавали волонтеры, была информация на украинском языке и указывались номера круглосуточных горячих линий.

Туда можно было позвонить или написать на украинском при любой подозрительной ситуации. В центрах для беженцев работали специалисты НКО, которые с помощью интервью определяли возможных жертв сутенеров.

Как отмечают правозащитники из APRAMP в одном из своих докладов, признаками эксплуатации и связанного с ней посттравматического стресса может быть недостаток денежных средств или противоречия в рассказе женщины о себе. Кроме того, интервьюеры обращали внимание, нет ли с женщинами подозрительных сопровождающих: родственниц или переводчиц, которые в группе как бы приглядывают за другими, отвечают за них на вопросы и так далее.

Беженок раз за разом предупреждали о том, что можно следовать только рекомендациям властей (и объясняли, где их найти) и нельзя слепо доверять информации, которая распространялась по социальным сетям живущими в Испании соотечественниками, чья помощь могла быть совсем не бескорыстной.

Центр помощи беженцам из Украины в Малаге, апрель 2022 года. Фото: Reuters

Власти и правозащитники бросили все силы на предотвращение ситуаций, когда бежавшие от войны женщины и девочки могли стать жертвами обмана и принуждения. “Наша совместная с другими НКО, полицией и прокуратурой работа была настолько эффективной, что в итоге мы полностью предотвратили случаи сексуальной эксплуатации беженок из Украины.

Я считаю это абсолютным успехом”, – с гордостью говорит Росио Мора и добавляет, что ей бы хотелось, чтобы власти Испании также эффективно работали в случае с девушками из Африки и Латинской Америки. Горячая линия APRAMP работает и сейчас – на нее могут обращаться и сами пострадавшие, и люди, которым известно о сексуальной эксплуатации женщин и девочек из Украины или других стран.

С момента громкой истории с задержанным в Мадриде украинцем и девочками из Херсона испанские СМИ писали только об одном случае, связанном с сексуальной эксплуатацией беженок из Украины. В конце июня 2024 года в городке Эль-Эхидо на юге страны национальная полиция при поддержке Европола разоблачила и задержала участников преступной группы, которые заставляли заниматься проституцией молодых девушек из Восточной Европы, в основном украинок.

Арестованы пятеро: гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Своих жертв подозреваемые заманивали в Испанию, размещая в социальных сетях фальшивые объявления о приеме на работу стюардессами и аниматорами. По приезде девушек просили оформить гуманитарные ВНЖ для беженцев. От действий преступников, как пишут СМИ, пострадали более десятка женщин.

Прибывшая из Украины женщина держит в руках паспорта, ожидая очереди в центре приема беженцев в Малаге, апрель 2022 года. Фото: Reuters

По официальным данным МВД Испании, за два года войны более 200 тысяч беженцев из Украины получили в королевстве временную резиденцию. Из них 61% составляют женщины, в основном в возрасте от 36 до 64 лет. Сейчас больше всего беженцев из Украины проживает в провинциях Валенсия и Андалусия, а также в Каталонии и Мадриде.

Автор: Екатерина Базанова

Джерело: Настоящее Время