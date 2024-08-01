Как местные власти и правозащитники в Испании спасают украинских беженок от сексуальной эксплуатации
Летом 2024 года испанская полиция арестовала двух россиян, двух украинцев и испанца. По версии обвинения, они обманом заставляли беженок из Украины заниматься проституцией. Журналисты телеканала Настоящее Время связалось с испанскими правозащитницами, чтобы выяснить, что происходит.
Ситуация с вовлечением в проституцию и трафикингом людей в Испании – одна из самых сложных в Европе, сообщает местное МВД. Однако именно с беженками из Украины катастрофы удалось избежать: отдельные попытки сексуально эксплуатировать женщин не превратились в массовую тенденцию. Правозащитницы рассказали нам, что угрожает беженкам и как их защищают.
Сексуальная эксплуатация и вовлечение в проституцию в Испании – что происходит
“Испания в Европе – одна из основных стран назначения и транзита людей с целью сексуальной эксплуатации”, – говорится в докладе CITCO (Центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью МВД Испании), авторы которого анализируют ситуацию за период с 2018 по 2022 год. Точной статистики не существует, но, по данным властей и правозащитников, секс-услуги за деньги в королевстве оказывают не менее 50 тысяч человек.
При этом в Испании до сих пор нет закона, который бы выводил проституцию из серой зоны. Уголовный кодекс наказывает сутенерство тюремным сроком до 5 лет, принуждение к проституции силой или обманом – до 8 лет тюрьмы, секс за деньги с несовершеннолетними – до 6 лет. Однако закон фактически никак не регулирует добровольное оказание сексуальных услуг совершеннолетними, а факт принуждения и сутенерства еще нужно доказать в суде.
Ежегодно в Испании полиция освобождает из сексуального рабства более тысячи женщин, среди которых десятки несовершеннолетних. Абсолютное большинство проституированных женщин и девочек – иностранки из Латинской Америки и Африки, бегущие в Европу от нищеты и вооруженных конфликтов на родине. Среди европейских стран в полицейских сводках чаще других фигурируют Румыния, Болгария и Украина.
В первые же недели после начала войны расследователи ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение – от 200% до 600%, в зависимости от страны – запросов в поисковиках по ключевым словам “эскорт”,”порно”, “изнасилование” в сочетании с “украинка” или “украинки”. А также обнаружили десятки крайне сомнительных объявлений о работе в ЕС для беженок в социальных сетях.
Как рискованную правозащитники оценивали и ситуацию на границе Украины с Польшей, где после 24 февраля 2022 года одновременно оказались десятки тысяч спасающихся от войны женщин и девочек. “Первое время кто угодно без какого-либо контроля приезжал на границу, чтобы помочь беженцам. Украинки, которые сами были жертвами сексуальной эксплуатации в Испании и теперь сотрудничали с нами, рассказывали о страхе и подозрениях этих женщин.
Граница, наводненная автомобилями с мужчинами за рулем, – и отчаявшиеся беженки, готовые сесть в любой из них, лишь бы покинуть страну. Война в очередной раз превратила женщин в разменную монету”, – говорит в интервью Настоящему Времени Росио Мора, известная адвокат, правозащитница и директор испанской некоммерческой организации APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida – Ассоциация по профилактике, реинтеграции и помощи проституированным женщинам, основана в 1984 году). Тревогу правозащитников вызывала и ситуация с несовершеннолетними.
В мирное время, чтобы выехать из страны без родителей или с одним родителем, нужно было предоставить нотариально оформленное разрешение. Соблюдать это требование в условиях войны было крайне проблематично.
Испанские СМИ о случаях вовлечения украинок в проституцию
APRAMP и другие правозащитные НКО в Испании призывали власти сделать все возможное, чтобы подпольные бордели не заполнились обманутыми украинскими беженками. Первого апреля 2022 года местные СМИ вышли с новостью о задержании в Мадриде 41-летнего украинца, который вез с собой двух девочек, 15 и 16 лет, из оккупированного российской армией Херсона.
Они втроем выехали из Украины в Польшу, представившись дядей и племянницами. В Варшаве сели на гуманитарный транспорт до Испании. В пути один из волонтеров начал подозревать неладное: отношения взрослого мужчины и девочек-подростков не были похожи на родственные. О своих подозрениях волонтер сообщил в полицию. Когда автобус прибыл в испанскую столицу, украинца задержали.
При этом он вел себя агрессивно и пытался драться. В его чемодане обнаружили наркотики, драгоценности и больше четырех тысяч евро наличными. Поговорив с девочками, полицейские быстро выяснили, что родственником задержанный им не приходился, а сами они были просто знакомыми.
Одна из школьниц поддерживала с мужчиной интимные отношения, другую уговорили уехать из Украины несмотря на сопротивление родственников. Следствие считает, что задержанный мог везти девочек в бордель в Малагу. По словам Росио Моры, после ареста подозреваемого беженки находились под защитой испанских властей до того момента, как в Мадрид из Украины смогли приехать их мамы.
В августе 2022 года на Национальном радио Испании (RNE) вышел часовой выпуск под названием “Невидимые: торговля украинками в Испании”. “Два дня назад в одном частном доме мы обнаружили пять украинок. Женщин эксплуатировала их же соотечественница, уже имевшая разрешение на пребывание в стране и работу”, – рассказывала тогда RNE Росио Мора.
В этот же выпуск вошли фрагменты того, как журналисты звонили по нескольким номерам телефонов, найденным в объявлениях с предложением секса с украинками. В двух случаях на звонки ответили женщины с сильным славянским акцентом, они называли цены и рассказывали, что сами девушки приехали из Украины недавно, по-испански еще совсем не говорят. Могут принять на съемной квартире или же сами выезжают к клиентам.
Но сегодня, два с лишним года спустя после начала войны, по словам директора APRAMP Росио Моры, ситуация с украинскими беженками в Испании находится под полным контролем и не вызывает у нее опасений. Попавшие в новости истории остались отдельными случаями и не превратились в закономерность. В 2022 году в Испании властям и правозащитникам удалось объединиться и эффективно работать вместе.
Как преступления против беженок из Украины не стали массовыми
Для начала три специализирующиеся на борьбе с сексуальной эксплуатацией женщин НКО запустили информационную кампанию специально для беженок из Украины. Правозащитники отлично понимали, что абсолютное большинство приезжающих в страну украинок не владеют ни английским, ни тем более испанским. На сайте и буклетах, которые раздавали волонтеры, была информация на украинском языке и указывались номера круглосуточных горячих линий.
Туда можно было позвонить или написать на украинском при любой подозрительной ситуации. В центрах для беженцев работали специалисты НКО, которые с помощью интервью определяли возможных жертв сутенеров.
Как отмечают правозащитники из APRAMP в одном из своих докладов, признаками эксплуатации и связанного с ней посттравматического стресса может быть недостаток денежных средств или противоречия в рассказе женщины о себе. Кроме того, интервьюеры обращали внимание, нет ли с женщинами подозрительных сопровождающих: родственниц или переводчиц, которые в группе как бы приглядывают за другими, отвечают за них на вопросы и так далее.
Беженок раз за разом предупреждали о том, что можно следовать только рекомендациям властей (и объясняли, где их найти) и нельзя слепо доверять информации, которая распространялась по социальным сетям живущими в Испании соотечественниками, чья помощь могла быть совсем не бескорыстной.
Власти и правозащитники бросили все силы на предотвращение ситуаций, когда бежавшие от войны женщины и девочки могли стать жертвами обмана и принуждения. “Наша совместная с другими НКО, полицией и прокуратурой работа была настолько эффективной, что в итоге мы полностью предотвратили случаи сексуальной эксплуатации беженок из Украины.
Я считаю это абсолютным успехом”, – с гордостью говорит Росио Мора и добавляет, что ей бы хотелось, чтобы власти Испании также эффективно работали в случае с девушками из Африки и Латинской Америки. Горячая линия APRAMP работает и сейчас – на нее могут обращаться и сами пострадавшие, и люди, которым известно о сексуальной эксплуатации женщин и девочек из Украины или других стран.
С момента громкой истории с задержанным в Мадриде украинцем и девочками из Херсона испанские СМИ писали только об одном случае, связанном с сексуальной эксплуатацией беженок из Украины. В конце июня 2024 года в городке Эль-Эхидо на юге страны национальная полиция при поддержке Европола разоблачила и задержала участников преступной группы, которые заставляли заниматься проституцией молодых девушек из Восточной Европы, в основном украинок.
Арестованы пятеро: гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Своих жертв подозреваемые заманивали в Испанию, размещая в социальных сетях фальшивые объявления о приеме на работу стюардессами и аниматорами. По приезде девушек просили оформить гуманитарные ВНЖ для беженцев. От действий преступников, как пишут СМИ, пострадали более десятка женщин.
По официальным данным МВД Испании, за два года войны более 200 тысяч беженцев из Украины получили в королевстве временную резиденцию. Из них 61% составляют женщины, в основном в возрасте от 36 до 64 лет. Сейчас больше всего беженцев из Украины проживает в провинциях Валенсия и Андалусия, а также в Каталонии и Мадриде.
Автор: Екатерина Базанова
Джерело: Настоящее Время