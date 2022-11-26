Как Украина, вопреки больным желаниям Путина, выживает без света, воды и тепла

Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя без тепла и воды больницы, школы и жилые дома и обрекая миллионы уже пострадавших от войны жителей на замерзание. В Кремле не скрывают, что цель ударов — создать все условия для гуманитарной катастрофы и склонить страну к переговорам.

Пока похоже, что план этот провалится: жители Украины осваивают приготовление еды на свечах и учатся изготавливать самодельные пауэрбанки, украинские власти по всему миру ищут запчасти для ремонта энергетических объектов, а о переговорах с Россией никто даже речи не заводит, отмечает The Insider. Украинская энергетическая инфраструктура оказалась намного устойчивее, чем ожидал Путин, и полностью уничтожить ее не удастся, но вот сохранить тепло в домах будет намного сложнее, а это значит, что самый трудный этап еще впереди.

Террористический план Кремля

Россия делает все, чтобы предстоящая зима стала самым сложным испытанием для Украины и всего мира. Начиная с 10 октября, российские военные устраивают массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Самым масштабным стал удар 15 ноября — россияне выпустили более 90 ракет. По словам президенты Украины Владимира Зеленского, без света остались 10 млн мирных украинцев. Всего с начала войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.

В первую очередь, целью российских ударов стали электроподстанции, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии и соединяющие части украинской энергосистемы в единое целое. Ожидалось, что атаки на электроподстанции «разрубят» это целое на части. Целями второго уровня стали генерирующие мощности — электростанции Украины, заявлял исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Они крупнее, и их сложнее вывести из строя. Удары 15 ноября были нацелены на объекты добычи газа в Одесской и Днепропетровской областях. Также россияне обстреляли Хмельницкую АЭС, после чего она временно оказалась обесточена. Организаторы атак, скорее всего, знали, как эффективнее ударить по украинской энергосистеме, чтобы нанести максимальный ущерб.

В Кремле и Минобороны не стесняются признавать, что действительно бьют по энергетическим объектам Украины «высокоточным оружием». Не смущает российские власти и то, что прицельные атаки по гражданской инфраструктуре, особенно в преддверии зимы, с точки зрения международного гуманитарного права считаются военным преступлением. Зеленский заявлял, что Москва пытается использовать грядущие холода в качестве оружия, которое ударит по украинцам, оставшимся без тепла и света.

«Первая часть российского плана — сделать условия жизни слишком суровыми для выживания зимой и тем самым спровоцировать новую волну миграции. Вторая — психологически сломить украинцев, вынудить людей согласиться на любой исход ради прекращения войны», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт полагает, что в преддверии зимы и с ее наступлением это может стать «террористической стратегией против мирных жителей», а значит, Россия снова и снова будет пытаться разрушать восстановленную украинцами инфраструктуру. Жизнь в условиях блэкаута Приготовление продуктов на костре, сбор дождевой воды и обогрев дровами раньше были реалиями жизни только на линии фронта, в оккупированных районах или в населенных пунктах, недавно освобожденных от «русского мира». Там и сейчас тяжелая ситуация. Так, в городах Изюм и Купянск Харьковской области многие до сих пор живут без газа, света и воды. Люди вынуждены отапливать дома дровами, собранными в ближайшем лесу. Восстановить централизованную энергосистему в таких городах сложно, так как масштаб разрушений огромен, а Россия продолжает обстреливать утраченные территории. После 10 октября привыкать к жизни с частичным энергоснабжением украинцы вынуждены повсеместно, в том числе и в Киеве. Теперь жителям Украины приходится выстраивать рабочие и домашние дела вокруг графиков отключений электроэнергии. Однако свет могут выключить и без предупреждения. При этом блэкауты могут продолжаться до шести часов. Такая практика продлится как минимум до тех пор, пока Россия не перестанет прицельно бить по энергообъектам.

Жительница Купянска готовит еду у подъезда многоэтажки / Kupiansk_ ИСТ.Metin Aktaş Anadolu Ajansı

Отключения позволяют снизить нагрузку на энергосистему и дают возможность производить необходимый после ударов ремонт. Также графики внедряют, чтобы выровнять баланс между производимой и потребляемой энергией. Это требуется после того, как Россия уничтожает генерирующие мощности или линии электропередачи. Если потребителей не отключить и они будут использовать больше энергии, чем есть в системе, то она рассинхронизируется и ремонт займет продолжительное время. Также отключения позволяют сохранить электричество на объектах критической инфраструктуры — водонасосных станциях, больницах, заводах и предприятиях, где внезапное отключение может вывести из строя дорогостоящую технику. Уличное освещение также уменьшат. Украинцев призывают заготовить пауэрбанки, запастись батарейками, свечами, теплыми вещами и термобельем. В интернете публикуют советы, как самостоятельно изготовить пауэрбанк для роутера, обогреть комнату с помощью одной свечи и разогреть еду без электричества, например, на газовой горелке или даже на свечах. Жителям Украины рекомендуют делать запасы продуктов долгого хранения и быстрого приготовления.

Самодельная плита из досок и свечей

В некоторых оставшихся без водоснабжения городах украинцы выстраиваются в очереди за водой. В ряде случаев водопровод могли разрушить намеренно. По данным Би-Би-Си, именно так было в Николаеве. Опрошенные журналистами эксперты заявили, что трубы могли повредить с помощью взрывчатки, об этом говорил характер повреждений.

Жители Киева набирают воду из скважины во дворе / EPA_OLEG PETRASYUK

Специалисты по энергетике просят жителей Украины потреблять воду и электроэнергию экономно: заменить все лампочки на энергоэффективные, включать энергоемкие приборы поочередно, ограничить потребление электроэнергии в пиковые часы, когда важно разгрузить энергетическую систему, — утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. «В разные дни разные регионы демонстрируют разные результаты, но в целом экономия колеблется от 5 до 10% в среднем», — рассказывал глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Новую для большинства украинцев философию экономии продвигают лидеры мнений в соцсетях и в СМИ. Несколько телеканалов провели эфиры при свечах.

Не отключать свет обещают в домах, где расположены объекты критической инфраструктуры. Иногда они встроены прямо в здание, рассказывает глава ДТЭК Дмитрий Сахарук. Это может быть оборудование для связи, склады хранения вакцин, серверы провайдеров, объекты водоснабжения и теплоснабжения. Впрочем, жителям этих зданий вряд ли можно позавидовать: наличие в доме такого объекта может увеличить риски «прилета».

Изменения ждут и транспорт. В Киеве для экономии электроэнергии на некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутах запустили автобусы на бензине. В Харькове увеличили интервалы движения трамваев и метро. В Раде обсуждалась и возможность перевода части предприятий и организаций на удаленный формат. По мнению депутатов, так можно компенсировать потери, связанные с воздушными тревогами в рабочие дни. Их урон для ВВП оценивали по меньшей мере в 7,5 млрд гривен, это примерно $203 млн. «Важно организовать работу как государственного, так и частного сектора экономики удаленно в нерабочее время и в выходные таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции», — заявлял депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Жителей Киева могут временно переселить в другие регионы, если ситуация на энергетическом фронте станет критической. Евросоюз намерен развернуть временные теплые убежища для переселенцев на территории Украины. А глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала находящихся за рубежом украинцев по возможности не возвращаться в страну до весны. Украинская энергетика устойчивее, чем надеялся Путин Украинская энергосистема имеет довольно высокий запас прочности, который делает практически невозможным полное ее уничтожение. «Если пропадает где-то одна генерация, ее подхватывает другая. То есть все закольцовано, и мы работаем в единой системе. В советские времена строилась схема энергосистемы, где все настроено под подобные события, которые происходят сегодня», — рассказывал глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, не может быть «какого-то армагеддона, ситуации, что все разобьют и все потухнет». Украинская энергосистема — одна из самых крупных в Европе, у нее самая разветвленная система линий электропередачи на единицу площади. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, а также электростанции, работающие на силе ветра, солнца и биотопливе, — все они объединены магистральными ЛЭП.

Генерирующие мощности Украины

Энергосистеме поможет выстоять и переизбыток мощностей, оставшихся с советского периода. На пике они производили более 300 млрд киловатт-часов, что позволяло обеспечивать энергией военно-промышленный комплекс СССР. Сейчас такой потребности нет. За последние 30 лет после развала СССР потребление электроэнергии в Украине снизилось почти в 2,5 раза. Но мощности остались, и страна не испытывает недостатка в выработке электроэнергии. Помимо общего тренда на сокращение, спрос на топливо дополнительно снизился после начала активных боевых действий. Война спровоцировала отток населения и закрытие предприятий, произошло разрушение инфраструктурных объектов и уничтожение больших промышленных производств, таких как «Азовсталь». «Падение потребления природного газа на 40% и электроэнергии на 30% в этом году позволили амортизировать серьезный ущерб от ударов российскими ракетами по энергетической инфраструктуре», — заявлял директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Преимуществом стал и рост доли атомной энергетики. На нее сейчас приходится 56% производства электроэнергии, так как Россия в основном наносит удары по объектам газо-мазутной и угольной генерации. Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС продолжают работать в штатном режиме. За исключением обстрела последней, до настоящего времени целенаправленных попыток вывести АЭС из строя ракетными ударами Россия не предпринимала.

ТЭЦ — ахиллесова пята украинской энергетики Разрушение энергетической инфраструктуры может оставить жителей городов без отопления. В преддверии зимы это самая большая опасность. В городах Украины преимущественно централизованные системы отопления, а значит, производство тепла неразрывно связано с производством электричества. Тепловая энергия наряду с электрической вырабатывается на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), которые также регулярно становятся целями для российских ударов. Журнал Time называл централизованные системы теплоснабжения «секретным оружием Украины в деле зеленого перехода», так как их в перспективе легко перевести на альтернативные и более экологичные типы энергии, например, биотопливо или тепло от дата-центров. Это могло бы быть дешевле и потенциально более энергоэффективно, чем в случае с децентрализованной системой из тысяч котлов и бойлеров, работающих на ископаемом топливе, как во многих европейских городах. Но в условиях войны оказалось, что преимущества обернулись недостатками: централизованная сеть гораздо более уязвима перед российскими атаками. Ее устройство отлично известно российским энергетикам, поэтому Кремль может эффективно наносить удары. Не только физические повреждения ТЭЦ, которые вырабатывают тепловую энергию, но и масштабное разрушение труб теплоснабжения может оставить без тепла целый район или квартал. При наступлении морозов отсутствие электричества в течение нескольких часов может стать критичным для тепловых магистралей — при замерзании трубы лопаются. Провести их ремонт будет сложно.

Рабочие в Киеве чинят трубы центральной системы теплоснабжения. Фото: Тарасов Владимир /Укринформ/ ABACA/Reuters

Подобное уже случалось в Алчевске в 2006 году, когда после аварии около 60 тысячам жителей пришлось отапливать свои дома электрическими обогревателями. Через несколько дней из-за отсутствия горячей воды замерзла и канализация. Такой сценарий возможен при разрушении котельных и тепловых электростанций. Масштаб катастрофы также напрямую зависит от окружающей температуры. При –5°С трубы будут долго сохранять остаточное тепло, но при –25°С быстро замерзнут. Чем ниже температура, тем меньше времени остается на ремонт, для которого к тому же нужно специальное оборудование. Поставки энергетического оборудования Ситуация зимой во многом будет зависеть от поставок энергетического оборудования из-за рубежа. Оно критически необходимо для замены и ремонта поврежденных энергообъектов. В первую очередь требуются передвижные станции водоподготовки, мобильные тепловые электростанции, альтернативные виды топлива, а также дизельные или газовые генераторы, заявлял бывший министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Эти локальные установки резервного питания зимой во многих районах могут стать основными. Однако для них тоже нужен запас топлива. И тут возникают проблемы: с приборами Киеву готовы помочь страны-союзники, но дизель в поставки не входит. В украинском МИДе сообщили, что договорились о поставках мобильного оборудования с властями или компаниями из 12 стран, в том числе Италией, Францией, Литвой, Финляндией, Германией и Польшей. В Испании подтвердили, что Мадрид передаст Украине генераторы для больниц и машин скорой помощи. Всего страна получит около 600 единиц энергетического оборудования. Это немного, учитывая, что только в первый день обстрелов 10 октября было повреждено 143 объекта, в том числе 10 ТЭЦ и 19 электрических подстанций.

Бывший заместитель главы МИДа Украины Олена Зеркаль называет выход из строя энергетического оборудования проблемой номер один для Киева. Нужна редкая и дорогая техника, которая чаще всего не хранится на складах. Требуется как минимум 25 мощных автотрансформаторов. В основном их поставляет Южная Корея. Разместить заказ на такое оборудование без очереди очень сложно. Также сложно заказать новые детали у производителей, это может занять от шести месяцев до трех лет. Поэтому Украина просит западные фирмы поставить ее в начало очереди и пытается перекупить нужное оборудование у других заказчиков, чья очередь поставок уже подошла.

Автотрансформатор весом 250 тонн, подорванный российскими войсками при отступлении в Херсонской области / УНИАН

Польские PGE и Tauron, немецкие EON и 50 Hertz, французская Schneider Electric и другие компании из США, Финляндии, Литвы и Португалии с весны отправляют в Украину трансформаторы, выключатели, генераторы, кабели и другое оборудование. Но в украинской энергетической компании ДТЭК заявляют: это капля в море. И оценивают стоимость своего оборудования, подлежащего замене, примерно в $40 млн. «Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после крупных атак, которые начались 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов… Сейчас это проблема у всех энергетиков», — рассказывал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук после очередного удара по Украине.

Киев без света / TWITTER Kira Rusik

Еще одна проблема — совместимость советского оборудования в Украине с иностранным, которое изготовлено по стандартам ЕС. Найти технику старого образца в Европе сложно. Поэтому в Киеве просят западные страны поискать на своих складах и предоставить хотя бы неработающие единицы, чтобы разобрать на запчасти. По словам Сахарука, из 40 трансформаторов, которые необходимо заменить, ДТЭК пока удалось раздобыть только три. Дополнительная финансовая поддержка Старший научный сотрудник шведской исследовательской организации «Стокгольмский форум свободного мира» Андерс Ослунд ставит внешнюю финансовую помощь на первое место в числе факторов, которые позволят Украине выжить зимой и сохранить энергетические объекты. Ущерб, причиненный инфраструктуре страны с февраля, в Украине оценивают в $100 млрд. Киеву нужно от 3 до $5 млрд зарубежной помощи в месяц до конца следующего года, заявляла директор МВФ Кристалина Георгиева. Еще больше — в $6 млрд — оценивает эту потребность Атлантический совет. Это связано с обрушением ВВП Украины на 30–35% в этом году, что означает еще большее сокращение налоговых поступлений. Ведущую роль в поддержке Украины сейчас играют США. Конгресс принял несколько пакетов помощи на общую сумму около $50 млрд. Из них военная составляет более половины, остальное приходится на финансовую и гуманитарную помощь. Также Вашингтон сообщал о намерении выделять $1,5 млрд ежемесячно для поддержки государственных институтов Украины. Евросоюз же, по мнению Владимира Зеленского, делает недостаточно. Президент Украины в августе обвинял Брюссель в затягивании перечисления макрофинансовой помощи, назвав это «или преступлением, или ошибкой». В этом году ЕС выплатил 2,8 млрд евро, несмотря на обещание в мае предоставить Украине 9 млрд евро. Кроме того, Евросоюз в основном предоставляет Украине помощь в виде кредитов, в отличие от США, предоставляющих преимущественно гранты

В Киеве опасались, что американская помощь в следующем году сократится, если на промежуточных выборах в Конгресс большинство мест займут противники Байдена — республиканцы. Представители этой партии в преддверии выборов чаще высказывались о необходимости ограничить помощь Украине, чем демократы. В ноябре республиканцы действительно вернули себе контроль над Палатой представителей. Но как именно большинство из них будет голосовать, предположить трудно. Многие эксперты считают важным до зимы конфисковать заблокированные Западом резервы российского Центрального банка и передать их Украине. Об этом неоднократно просили украинские политики. Российские активы объемом свыше $300 млрд заморозили в марте в результате санкций. Это примерно половина от объема всех золотовалютных резервов России. Впрочем, еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс предложил не отдавать эти средства, а вернуть их России в случае, если она будет участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Андерс Ослунд считает, что в случае передачи Украине российские средства должен контролировать Запад. А вот западная финансовая помощь в целом должна, по его мнению, быть максимально децентрализованной, чтобы воспользоваться ею в Украине мог малый и средний бизнес, пострадавший от войны. Импорт электроэнергии Еще одним способом обеспечить население электричеством в условиях уничтожения генерирующих мощностей мог бы стать импорт электроэнергии. Ранее Украина покупала ее у Белоруссии и России, правда, в небольших объемах, и прекратила после начала войны. В декабре 2021 года доля импорта составляла 2,8% от общего электропотребления. В марте Украина полностью синхронизировала свою сеть с европейской системой передачи электрической энергии (ENTSO-E), это дало возможность как экспортировать, так и импортировать энергию из Европы. Киев даже начал поставки, но прекратил сразу же после массовых ударов по энергообъектам. В конце октября государственный трейдер «Энергетическая компания Украины» (ЭКУ) впервые в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии. Мощность составляла 1 МВт. Пока это лишь проверки, но глава ЭКУ призвал к скорейшему внедрению этого инструмента. «Импорт позволит получить небольшие объемы в 500–600 МВт при общем дефиците свыше 1,5 ГВт», — заявлял директор украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. А глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий допустил, что Украина начнет получать электроэнергию из-за рубежа уже в текущем отопительном сезоне. На встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон поднял вопрос о повышении лимита до 1500 МВт. Пока наладить импорт из ЕС не удается по двум причинам. Во-первых, ENTSO-E ограничила пропускную способность межгосударственных сетей до 500 МВт, хотя технически Украина могла бы поставлять или получать до 1,7 ГВт через линии электропередачи, соединяющие её с энергосистемой Румынии, Словакии и Венгрии.

Во-вторых, импорт электроэнергии из Европы обойдется слишком дорого для Киева. К примеру, в октябре максимальная цена мегаватт-часа в Украине составляла менее 80 евро (3 тысячи гривен), а в Венгрии более 260 евро (10 тысяч гривен). Трейдерам придется продавать энергию по местным ценам в Украине, но покупать гораздо дороже. Поэтому, скорее всего, Украина начнет поставлять электроэнергию из ЕС только в самой критической ситуации.

Работа на предотвращение Самым надежным способом сохранить и защитить энергетические объекты стало бы усиление системы противовоздушной обороны Украины. Пока она располагает всего 10% от необходимого, заявлял Владимир Зеленский. Атаки России уже вынудили Запад пересмотреть военную помощь для Киева. Так, США обещали передать 8 зенитно-ракетных комплексов NASAMS норвежского производства, первые два уже отправили. Отдельной проблемой стали иранские беспилотники-камикадзе, которые трудно обнаружить с помощью радаров. Украина утверждает, что ее средства ПВО сбили более половины из них. Но, судя по ущербу, нанесенному электросетям, этого недостаточно. Пентагон, помимо NASAMS, обещает передать Украине средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment). Она способна поразить небольшие квадрокоптеры типа Mavic, российские «Орлан-10» и «Орион», иранские Mohajer-6 и Shahed, а также другие модели. Поражает в прямом смысле, с помощью небольших 70-миллиметровых ракет, в то время как большинство противодроновых систем используют глушение сигнала или помехи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Испания передала Украине четыре системы ПВО Hawk и ЗРК Aspide. В НАТО также пообещали отправить Киеву 100 станций глушения беспилотников. Это поможет сделать неэффективными дроны российского и иранского производства, заявил Столтенберг. Германия передала систему IRIS-T. Пока только одну, но, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, она оказалась крайне эффективной — поразила 9 целей из 10. Агентство Reuters сообщало, что Италия готовит пакет военной помощи Украине, в который могут войти системы ПВО SAMP-T средней дальности и Aspide, а также переносные ЗРК Stinger. Правда, евроскептики из «Движения 5 звезд» выступили против, и в итоге вопрос с поставками заморозили. Франция и Германия пообещали продолжить помощь. Вопрос в том, насколько эти заявления будут соответствовать или расходиться с реальными действиями и как быстро будут осуществляться поставки.

На фоне российских обстрелов даже Израиль, ранее сохранявший нейтралитет, разрешил странам НАТО предоставить Украине вооружение с компонентами, изготовленными в Израиле. Речь идет об электрооптике и системах управления огнем — их намерена отправить Великобритания. Официального подтверждения этих данных нет. Но известно, что 16 ноября Владимир Зеленский обсудил тему ПВО с Биньямином Нетаньяху, чья партия «Ликуд» победила на досрочных парламентских выборах в Израиле. Зима как преимущество для Украины Грядущая зима стала главным нарративом кремлевской пропаганды. Провластные СМИ распространяют пугающие материалы про население и армию Украины, которые не переживут морозы. На самом деле зима станет серьезным вызовом в первую очередь для российских военных, испытывающих серьезные проблемы со снабжением и логистикой, считает пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер. Россияне испытывали трудности и с летней одеждой. Футболки, носки, нижнее белье, кроссовки и берцы на фронт передавали волонтеры, но их усилий было явно недостаточно. Наладить снабжение не удалось за восемь месяцев войны, поэтому рассчитывать, что солдаты получат зимнюю экипировку в достаточном количестве, не приходится.