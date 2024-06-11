Крупнейший производитель обуви для российских оккупантов и убийц прекрасно себя чувствует в ЕС и заключает контракты с западными компаниями

Обувь для военных «Фарадей» хвалят Владимир Соловьев и зет-военкоры в телеграм-каналах, ее носят российские оккупанты, воюющие в Украине. Это один из флагманских российских брендов, символизирующих импортозамещение и успехи российской промышленности в условиях давления запада. Впрочем, как убедились в издании «Новая газета Европа», особого давления на производителей военной обуви западные страны не оказывают: владельцы «Фарадея» не включены в санкционные списки, поставляют материалы из Италии и Испании, сами свободно перемещаются по Европе, а члены их семьи имеют европейское гражданство.

Светлана и Олег Андриановы — power couple обрабатывающей промышленности России. Он — высокий и широкоплечий, бывший кремлевский курсант с копной седых волос. Она — блондинка с правильными чертами лица и деловой манерой, на равных участвует во встречах и с президентом России, и принимает министра промышленности у себя на фабрике под Тамбовом. В течение 30 лет Андриановы строили семейный бизнес в России и добились определенных успехов. Они с нуля создали свое производство обуви для активного отдыха и специализированной обуви для силовых структур. На двух их заводах работает тысяча человек, там можно производить до 5 миллионов пар в год. Вместе с Андриановыми производством управляет их сын, Александр. Его жена Ольга ведет соцсети компании и, например, сама отвечает на комментарии клиентов, даже недовольных. По-настоящему масштабным семейный бизнес Андриановых стал благодаря закупкам от государства. В 2017 году — последнем, когда компания публиковала отчеты о своих финансовых результатах, — вся их выручка была меньше, чем сумма выигранных в этом году госконтрактов. Несколько лет «Фарадей» был эксклюзивным поставщиком обуви для МВД и Росгвардии, с 2001 снабжал армию России.

Секрет такого сокрушительного успеха среди государственных органов может быть в том, что близкий друг семьи — Игорь Медоев, выходец из ФСБ, бывший с 2001 года помощником министра обороны. Но, возможно, дело не только в этом.

Участники рынка отзываются о «Фарадее» с уважением. Один из производителей обуви с большим стажем рассказывал «Новой газете Европа», что еще в начале 2000-х позиции «Фарадея» на рынке не были такими устойчивыми и компания жестко конкурировала за госзаказы с другими российскими компаниями, например, «Донобувью» и «Парижской коммуной». Андриановы якобы отказывались демпинговать, то есть максимально снижать цену в ущерб качеству, и сделали репутацию именно за счет этого. Компания «Фарадей» смогла наладить отношения не только с российскими силовыми структурами, но и с мировыми лидерами в обувном производстве. Например, «Фарадей» был единственной российской фирмой, где использовались мембранный материал Gore-Tex или уникальная система быстрой шнуровки Boa. Чтобы получить право пользоваться этими технологиями, производители как правило проходят сложную систему сертификации. Среди клиентов этих компаний Adidas, Camper, Timberland, Patagonia. И российский «Фарадей». Несмотря на то, что компания обслуживала интересы силовой отрасли России, кажется, ее владельцы не разделяли представление о стране как о крепости в кольце врагов. Они умело налаживали отношения с зарубежными партнерами. Да и сами обзавелись недвижимостью в самом сердце Евросоюза. В 2018 году «Новая газета» нашла недвижимость Андриановых в Словакии. Как убедилась «Новая газета Европа», война не нарушила ни личных, ни даже бизнес-связей крупнейшего производителя обуви для российских солдат. Завтра была война В февральские дни 2022 года, после того как президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, в паблике «Фарадея» «ВКонтакте» было опубликовано несколько антивоенных постов. Что именно там было написано, сейчас узнать невозможно. Но в марте, спустя несколько недель после начала военных действий, администрация сообщества сообщила, что страница была «под контролем “вражеских сил”», и извинилась за «политический и экстремистский контент на нашей странице за это время». Если у кого-то были сомнения, что крупный поставщик военных сапог выступит против тех, кто их носит, они быстро рассеялись. С началом военных действий все поставки Минобороны засекречены, но существует много свидетельств, что «Фарадей» поставляет обувь российским солдатам на передовой в Украине.

Например, на сайте «Военторга» — организации, которая отвечает за быт солдат, — все еще указано, что «Фарадей» является их подрядчиком, предоставляя услуги по «пошиву и поставке вещевого имущества». Несколько мобилизованных солдат, воющих в Украине, рассказали «Новой газете Европа», что обувь «Фарадей» выдавали им как уставную.

Об этом также писал телеграм-канал «Военный осведомитель», сравнивая «Фарадей» с турецкой обувью для военных, которую получали ранее: «По первому впечатлению — на две головы выше, чем турецкие аналоги Ловы (Vaneda, YDS). <…> Мягкие, швы качественно сделанные». В обуви компании «Фарадей» в одном из своих эфиров появился и пропагандист Владимир Соловьев. «Что-что, а наши научились делать тактическую одежду, фантастическую обувь, которые используют бойцы спецподразделений. Так что прям красавцы», — прокомментировал он.

С началом войны компания только расширяла производство, в том числе — с помощью льготного кредита, выданного Минпромторгом.

«С помощью фонда Минпромторга — в прошлом году нам выделили деньги — мы удачно закупили оборудование, потому что в это время, в конце года, евро упал, и мы очень хорошо закупили, почти 450 единиц. В этом году полностью перестраиваем, переоснащаем фабрику», — рассказывала Светлана Андрианова президенту России во время встречи по вопросам развития промышленности в Кремле уже в августе 2023 года. Евро for Евросоюз Согласно таможенным данным, за два года войны «Фарадей» импортировал из Европы товаров на 1,2 млрд рублей. В том числе оборудование из Европы для переоснащения фабрики: формы для литья резины для изготовления подошвы из Чехии на 35,5 миллионов рублей,

пресс-формы из Италии на без малого миллион рублей. Оборудование на 54 миллиона также пришло из Южной Кореи, которая, как и европейские страны, осудила войну в Украине и присоединилась к западным санкциям против России. «Мягкие, швы качественно сделанные, отсутствует технология GORE-TEX, но заклепки сделаны в венецианском стиле, в золотой инкрустации», — восхищался телеграм-канал «Военный осведомитель». Эти заклепки, к радости российских солдат, поставляет «Фарадею» итальянский производитель Sammi Export — один из главных игроков на рынке обувной и галантерейной фурнитуры. За два года войны производитель обуви для российских солдат закупил текстильные и нетканые материалы в Италии и Испании на без малого миллиард рублей, и по состоянию на декабрь 2023 года (последние доступные данные) закупки продолжались. «Новая-Европа» обратилась за комментариями к нескольким поставщикам «Фарадея», в том числе к компании Boa, разработавшей уникальную систему быстрой шнуровки спортивных ботинок. Там ответили, что «Фарадей» была одной из немногих российских компаний, с которой BOA сотрудничала, но прекратила свои отношения с 7 марта 2022 года. (На сайте российского производителя они по-прежнему указаны как партнеры.) Поставки материалов для производства обуви и стелек отрицает и итальянская компания Siretessile, руководство компании заверило «Новую-Европа», что «философски поддерживает разрешение любой войны, спора, разногласия или ссоры только через общение». Но таможенные данные показывают, что ассоциированное с «Фарадеем» АО «Ивера» получало материалы от итальянцев и в 2022-м, и в 2023-м военных годах.

Жизнь в осажденной крепости Ольга Андрианова, невестка создателей «Фарадея», ведет патриотичный «ВКонтакте»: на аватарке она изображена на фоне российского флага. А вот в запрещенной в России соцсети инстаграм — много зарубежных пейзажей. В июле 2022 года, спустя полгода после начала войны, она выложила фотографию из Словакии. Вместе с ней в Европу приехал и ее муж Александр: вместе они проводили время на берегу живописного озера Нойзидлер-Зе на границе Австрии и Венгрии — озеро и его окрестности включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Фото, опубликованное в Instagram Ольги Андриановой. Скриншот

В марте 2022 Словакия, как и некоторые другие страны Евросоюза, ввела мораторий на выдачу виз гражданам России. Словакия была также в числе европейских стран, которые отказались выдавать гуманитарные визы россиянам, бегущим от мобилизации. А вот производители армейских ботинок сохранили доступ к своей европейской недвижимости. У Ольги и Александра Андриановых четыре ребенка, по информации из утекшей базы данных МВД, данные из которой удалось подтвердить дополнительно, как минимум двое из четырех детей имеют гражданство Словакии.

По словацким законам дети могут получить его, если хотя бы у одного из родителей тоже есть гражданство этой страны. Оно нашлось у невестки Андриановых Ольги.

В распоряжении «Новой газеты Европа» есть документы, которые подтверждают, что у семьи в собственности несколько земельных участков общей площадью почти 30 соток и два дома в поселке Лимбах. Это место расположено недалеко от Братиславы, там живут состоятельные словаки, например, если верить местной прессе, — бывший президент страны Иван Гаспарович. Один коттедж в 400 кв. метров скрывается за высокой живой изгородью, вокруг дома разбит сад, а на заднем дворе обустроен большой бассейн, где дети и внуки Светланы и Олега Андриановых любят проводить время летом. Еще один дом в 376 квадратных метров расположен в 10 минутах ходьбы рядом с католической церковью.

Скриншот выписки из кадастрового реестра Словакии

Вся недвижимость записана на владелицу «Фарадея» Светлану Андрианову, она приобрела недвижимость еще в 2013 году. Но если сравнить выписки, полученные «Новой-Европа» в 2024 и 2019 году, можно заметить интересную деталь: со времени начала войны в документах на одну букву изменилось имя владелицы, Адрианова вместо Андрианова. Все остальные данные, например, год рождения и девичья фамилия, остались теми же. «Нельзя исключать, что это сделано для спасения от санкций. Спасет ли это действительно от санкций Евросоюза, если они захотят их ввести? Ну, нет», — говорит глава санкционного департамента Anti-Corruption Foundation (зарубежного фонда, созданного сторонниками Навального — прим. ред.) Александр Помазуев. Совсем недавно, в апреле 2023 года, семья провела месяц на Кипре, где у них есть еще один дом. В сторис Ольга Андрианова написала, что у семьи свой «частный пляж», где «никогда никого нет, кроме нас, даже в пляжный сезон».

Фото, опубликованное в Instagram Ольги Андриановой. Скриншот

«Я считаю, что санкционное давление, когда оно точечное и затрагивает именно бенефициаров войны, должно усиливаться, — говорит Александр Помазуев. — В этом прелесть персональных санкций. Под них не подпадут случайные люди, и эти санкции можно использовать более эффективно».

В качестве примера Помазуев приводит кейс ФБК по введению санкций против главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна. «Он вообще-то ракеты помогает делать, то есть непосредственно вооружение. Но даже он не был под санкциями и оказался под ними только в результате большой политической кампании, — сетует юрист. — Не просто расследования, а приходилось ездить, убеждать, что у него есть активы, что он должен оказаться в санкционных списках. И во многом это в итоге произошло потому, что случай был слишком вопиющий. То есть была прямая связь между ракетами и имуществом за рубежом. А вот все эти бесчисленные предприниматели, которые работают на Министерство обороны, ниже радаров». «Новая-Европа» обратилась за комментариями в Европейскую службу внешних связей Евросоюза, представительство ЕС в Словакии и в словацкие МВД и МИД. Журналисты просили ответить на вопросы о том, почему компания «Фарадей», несмотря на поставки ими обмундирования российским военным, не находится в санкционных списках, а также о том, как представители ЕС относятся к наличию у семьи Андриановых недвижимости в странах ЕС и их свободному перемещению по странам союза. «Санкции в ЕС — это внутренний процесс, который является конфиденциальным», — заявил «Новой-Европа» главный представитель Европейской службы внешних связей по вопросам иностранных дел и политики безопасности Питер Стано. «Списки санкций подлежат единогласному одобрению всех государств-членов», — напомнила в своем ответе глава пресс-службы представительства ЕС в Словакии Ингрид Людвикова, добавив, что подобные вопросы находятся в компетенции Словакии. Ни МВД, ни МИД Словакии не ответили на запросы «Новой-Европа».

«Новая-Европа» связалась с Олегом и Ольгой Андриановыми, чтобы узнать, что они думают про поездки по недружественным странам во время войны. Мужчина бросил трубку сразу, как услышал, что ему звонит журналист, Ольга же выслушала вопрос, положила трубку и больше на звонки не отвечала.

При участии Андрея Серафимова

Источник: Отдел расследований «Новой газеты Европа»