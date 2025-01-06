“Максимальний тиск” або “жодних переговорів”? Що радять експерти і про що попереджає колишній український міністр

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну між Росією та Україною, але російський тиран Володимир Путін не подає жодних ознак готовності до переговорів. На цьому тлі різні аналітики пропонують свої стратегії припинення війни і не всі з них вважають, що миру можна досягнути через переговори.

Різні думки з цього приводу збирало видання Голос Америки.

“Думка про те, що з Путіним можна досягти компромісу, є небезпечною фантазією – Персон

Такої точки зору притримується Роберт Персон, професор міжнародних відносин у Військовій академії США, який каже, що прихильники переговорів насправді чудово розуміють, що вони не мають важелів тиску на Путіна, тому вважають, що Захід має тиснути на Київ, щоб той пішов на поступки заради миру, який припинить кровопролитну війну, яка і так би скінчилась неминучою поразкою України.

“Такі погляди є хибними, дезінформованими та відверто небезпечними”, – пише Роберт Персон у Journal of Democracy, який видає Університет Джонса Гопкінса.

Віні додає, що думати так означає нічого не розуміти у природі цієї війни, яку Росія веде проти української держави не за території, і не через НАТО.

“В основі рішення Путіна розпочати війну лежить не членство в НАТО чи територія, а українська демократія — і її принципова несумісність із російським автократією”, – каже Персон. Він нагадує, що Захід вже намагався домовитися з Путіним перед його вторгненням, але той лише виставляв ультимаитуми і не лише про Україну, а і про сферу впилву у Східній Європі та про фактичний відхід звідти НАТО.

“Думка про те, що з Путіним можна досягти компромісу, є небезпечною фантазією”, – вважає Персон. Він додає, що жоден ступінь українського суверенітету не є терпимим для Путіна. Тому, на його думку, ця війна може закінчитися лише на фронті, а не за столом переговорів.

“Важлива однозначна військова поразка Росії від України та її союзників. Захід має прийняти цю реальність і нарешті взяти на себе зобов’язання підтримати українську перемогу, поки не стало надто пізно”, – переконаний американський аналітик.

Персон каже, що перемога України можлива, якщо Захід обере цей сценарій. І тільки вона та повна інтерграція України в ЄС та НАТО забезпечать довгостроковий мир, процвітання та демократію в Європі.

Тоді, вважає Персон, Путін усвідомить, що його супротивники взяли на себе довгострокові та безповоротні зобов’язання щодо захисту України.

Компроміс за рахунок українських територій буде “початком кінця української державності” – Кулеба

Колишній український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також вважає, що лише членство України в НАТО – це єдиний спосіб запобігти наступній війні. Розмірковуючи про переговори в інтерв’ю українському англомовному щоденнику The Kyiv Independent він каже, що у короткостроковій перспективі досягти припинення вогню можна і без членства України в НАТО.

“Але припинення вогню – це не кінець війни. Як тільки ви виторгуєте членство в НАТО за припинення вогню, ви втрачаєте можливість припинити війну”, – вважає Кулеба.

Він пояснює, що якщо Путін переможе Україну, він нападае на НАТО. А якщо Україна переможе і стане членом НАТО, то спільна міць яльянсу стане для Путіна фактором стримування.

Кулеба наголошує, що Росія – це загарбницька імперія, і, спираючись на історичний досвід, є лише один спосіб позбавити таку країну агресивних інстинктів – змусити її програти.

“Це єдиний життєздатний спосіб гарантувати, що війна не повториться і Росія нікому не загрожуватиме, не лише Україні, а й іншим країнам”, – каже Кулеба.

Але є люди, які хочуть відновити довоєнні стосунки з Росією, тому вони тиснутимуть на переговори, виходячи з формули, що “Україна має виграти, але Росія не має програти”.

Кулеба не відкридає ідеї про переговори з Путіним, але попереджає, що володар Кремля живе у парадигмі “гри з нульовою сумою”, тому його суперники мають програти. Якщо вони шукатимуть компромісу, то він вимагатиме чимраз більшого, сприймаючи їхнє бажання миру як слабкість. Говорячи про компроміс за рахунок українських територій, він каже, що це буде “початком кінця української державності”.

“Тому що якщо провести тут лінію, то Росія відразу зауважить: а чому б нам не провести на 100 кілометрів далі? Уже сьогодні Росія заявляє, що хоче отримати повну територію Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей”, – каже Кулеба, а потім Кремля апетити можуть лише зрости.

Тому територіальні поступки можливі лише як тимчасове рішення на шляху до відновлення територіальної цілісності України, вважає Кулеба.

“Максимальний тиск” на Росію – США мають відновити глобальне лідерство – Полякова

Аліна Полякова, очільниця американського Центру аналізу європейської політики, також не вдкридає ідеї переговорів, але вважає, що зараз США не мають достатнього важеля ані для того, щоб примусити Путіна до самих переговорів, ані для того, щоб успішно провести ці переговори.

Тому, на її думку, потрібно створити систему максимального тиску, що включає економічні, військові та політичні заходи. Зрештою, подібний механізм Трамп створив під час свого першого перебування на президентській посаді у випадку Ірану, то він уже знає, як це можна зробити, каже Полякова.

Вона радить скористатись економічною, політичною та військовою вразливістю Росії і завдати збитків і противникам США, таких як Китай та Іран, які забезпечують багато військових потреб Росії.

Таким способом США не лише досягнуть мир в Україні, а і зможуть відновити глобальне лідерство США перед обличчям посилення авторитарної агресії, пише Полякова у статті для журналу Foreign Affairs.

“Лише шляхом максимального тиску нова адміністрація може перетворити сьогоднішню тяжку війну на виснаження на стабільний мир”, – вважає Полякова.

“Не можана дозволити моменту слабкості Москви пропасти даремно”

Вона проопонує план, що взорується на кампанію проти Ірану та включає низку агресивних економічних санкцій, які виснажили державну скарбницю протягом року.

У випадку Ірану – профіцит торговельного балансу в розмірі 6,1 мільярда доларів, який Тегеран мав у 2019 році, перетворитися на дефіцит торгівлі приблизно в 3,5 мільярда доларів до 2020 року.

Економіка Росії більша і вона має великий запас ядерної зброї, але економічний тиск у поєднанні з потужними військовими діями та координацією з союзниками може спрацювати.

Після майже трьох років безмірних військових витрат, підвищення інфляції та тиску санкцій, економіка Росії є на межі, вважає Полякова. Але цього недостатньо, і якщо тиск не посилити, каже Поялкова, Росія може впоратися зі своїми економічними труднощами.

“Адміністрація Трампа не повинна дозволити моменту слабкості Москви пропасти даремно”, – каже Полякова і радить бити там, де болить – по банківському та фінансовому сектору Росії, охопити санкціями всі російські банки.

Поялкова радить розширити сферу дії вторинних санкцій, які охоплюють треті сторони, які ведуть бізнес із санкціями, наприклад, китайські компанії, які безпосередньо постачають Росії товари для військових дій, і китайські фінансові установи, які надають кредити російським банкам.

Крім того, дослідниця радить поставити компанії, що ведуть бізнес і з Росією, і зі США, перед вибором: зберегти доступ до великого ринку США, чи російського, що скорочується. Це допоможе їм зробити правильний вибір, переконана Полякова.

Тиснути на газ і нафту

Найбільша стаття доходу російського бюджету – це досі продаж енергоносіїв, нагадує Полякова, тому вона радить натиснути на газ, а заодно і на нафту. Європа повинна припинити купувати російський газ або його “слабо завуальовану версію”, що надходять від третіх сторін, таких як Азербайджан. Натомість, каже Полякова, ЄС має інвестувати в розбудову своєї інфраструктури, щоб мати можливість купувати більше зрідженого природного газу, зокрема, у США.

Вашингтон раніше намагався уникати санкцій на нафту, бо боявся підвищення цін. Це має змінитися, вважає Полякова.

“Адміністрація Трампа повинна розширити санкції, щоб охопити російських постачальників нафти та їхні дочірні компанії, як це було зроблено в 2020 році із заходами, спрямованими проти дочірніх компаній державної нафтової компанії «Роснефть», які вели бізнес у Венесуелі”, – нагадує дослідниця.

Вона свідома ризиків – європейці будуть боятися підвищення цін, тому США доведеться взяти на себе ініціативу. Але цей захід є особливо важливим, каже Полякова, з огляду на те, що в політиці ЄС було забагато лазівок, які дозволяли Росії розгорнути «тіньові флоти» чорного ринку, які продовжують доставляти нафту в Європу і в результаті Європа фінансує ту саму війну, проти якої вона, як заявляє, виступає.

Європа також зберігає більшість заморожених російських активів, які були знерухомлені у 2022 році – 260 мільярдів доларів із приблизно 300 мільярдів доларів, нагадує Полякова.

Наразі європейці використовують заморожені російські активи лише як заставу, і відмовляється прийняти закон, який би дозволив витрачати самі активи на допомогу Україні. Закон, який ухвалили у США, дозволив би використовувати російські гроші на підтримку України.

Військові заходи США та Європи

Переходячи до військових заходів, Полякова нагадує, що російська армія виснажена, і цим також треба скористатися, щоб збільшити втрати в Україні.

Сирія продемонструвала, що Росія у військовому плані є в максимальній розтяжці – розгорнувши приблизно 50 відсотків своїх збройних сил для боротьби в Україні і втрачаючи в середньому 1500 солдатів на день, Кремль не міг надати допомоги режиму Башара Асада.

Такі заходи дадуть Москві чітке повідомлення про те, що будь-яке бряцання ядерною зброєю не спрацює, щоб утримати Сполучені Штати від збільшення витрат на війну

Потрібно використати всі попередньо виділені гроші, щоб забезпечити Київ системами протиповітряної оборони та ракетними системами великої дальності – Patriot, ATACMS, HIMARS, які Україна може використовувати для захисту від авіаударів Росії та для наступу, якщо випаде така можливість, каже Полякова.

Також потрібно натиснути на європейські країни, щоб вони надали подібні можливості, зокрема, щоб Німеччина надала Україні свою систему далекого радіусу дії Taurus.

“Такі заходи дадуть Москві чітке повідомлення про те, що будь-яке бряцання ядерною зброєю не спрацює, щоб утримати Сполучені Штати від збільшення витрат на війну”, – каже Полякова.

І додає, що заодно адміністрація Трампа має повідомити, що подальша ескалація з боку Росії може спровокувати заходи, які зрештою будуть суперечити інтересам Росії, наприклад запрошення України приєднатися до НАТО. Також не потрібно обмежувати сусідів України, якщо вони хочуть допомогти, як це було за адміністарції Байдена, каже Поялкова.

Польща, наприклад, була готова збивати російські ракети та безпілотники, які налітають на польську територію, і захищати певні частини повітряного простору України для створення безпечних зон у західних частинах країни. Франція заявляла про можливість відправити своїх миротворців в Україну.

Але адміністрація Байдена не дала цим планам здійснитися, каже Полякова.

Тепер у Трампа є можливість усунути недоліки політики адміністрації Байдена. Він може підтримати «коаліцію бажаючих» план, який висували Франція та Польща, щоб надіслати миротворчі сили в Україну, щоб гарантувати, що будь-яка досягнута угода зрештою може бути виконана.

Задушити оборонно-промисловий сектор Росії

Працюючи з союзниками та партнерами по всьому світу, Сполучені Штати повинні вжити заходів, щоб задушити оборонно-промисловий сектор Росії.

Росія не може самостійно виробляти деякі компоненти для зброї, не має власних промислових мастил для транспортування важкої техніки, які Росії довелося шукати в незахідних країнах.

Сполучені Штати можуть використовувати стимули або погрожувати санкціями країнам і компаніям, які втручаються, щоб виконати військові вимоги Росії.

“Якщо в новій адміністрації Трампа є справжня політична воля досягти стійкого миру в Україні, Вашингтон може вибірково застосувати батіг і пряник світової торгівлі, щоб максимізувати тиск на союзників і стратегічних ворогів США, щоб вони зробили більше для стримування Росії”, – радить Полякова.

Ці дії мають посадити Путіна за стіл переговорів, вважає дослідниця, але вже за самим столом США доведеться викласти свої умови, щоб встановити параметри для обговорення, а саме наполягати, щоб представники України та Європи ширше брали участь у переговорах.

“Бо успіх угоди залежатиме від прийняття та виконання умов угоди як Україною, так і її європейськими партнерами”, – вважає Полякова.

Питання НАТО залишити осторонь на переговорах про мир

На переговорах про припинення війни США повинні залишити осторонь питання про членство України в НАТО.

Цей підхід, каже Полякова, з великим успіхом було використано під час переговорів про возз’єднання Німеччини, коли Вашингтон остаточно виключив питання про статус Східної Німеччини в НАТО з угод про возз’єднання з Радянським Союзом.

І, звичайно, Сполучені Штати повинні відмовитися від офіційного визнання будь-якої окупованої Росією території України.

Такий порядок дій, на думку Полякової, буде “встановленням позиції сили щодо Росії, що зрештою змусить Москву піти на компроміс”.

Крім того, він чітко дасть зрозуміти Китаю, Ірану та Північній Кореї та широко у світі, що Сполучені Штати повернулися на світову арену.

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Джерело: Голос Америки