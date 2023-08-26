Мигранты на службе Путина. Киргиз отбывал срок в колонии в РФ, вступил в группировку “Вагнер” и был разорван украинским снарядом

На войне в Украине продолжают гибнуть мигранты из стран Центральной Азии, которые отбывали срок в российских колониях и были завербованы группировкой “Вагнера” или Минобороны РФ и отправлены на фронт.

Кто-то из них соблазняется обещаниями быстрого заработка, кто-то рассчитывает получить российский паспорт, а кто-то верит, что через полгода боев выйдет на свободу. Но часто эти обещания остаются словами: мигрантов кидают в штурмовые отряды прорывать украинские линии обороны, где они массово гибнут.

Журналисты кыргызской службы Радио Свобода поговорили с родными одного из погибших, 30-летнего Эрлана Эрмекова. Его тело привезли на родину в закрытом гробу.

Эрмеков был в числе первых кыргызстанцев, о ком стало известно, что они приняли участие в войне в Украине и погибли. Мать Эрлана Гульнара Закирова рассказывает, что когда ее сын жил в России, его обвинили в грабеже и изнасиловании. Она уверяет, что сына осудили без вины: в момент совершения преступления он даже не находился в стране. Но доказать невиновность Эрмеку не удалось, он был осужден. Экстрадировать его из России для отбывания срока на родине у родных не получилось.

По словам Гульнары, ее сын отсидел в колонии половину срока и после этого решил пойти на сделку: за обещание помилования в конце прошлого года он завербовался в ЧВК “Вагнер” и уехал воевать в Украину.

“Даст Бог, если все будет хорошо, через полгода уже выйду. Это шанс для меня, – говорится в одном из последних сообщений Эрлана Эрмекова, которое он прислал родным из колонии. – Не я один еду. Только из нашей зоны едет человек 200, забирают и из других зон. Значит, так должно быть”.

“31 января он мне позвонил. Он обманул меня, сказал, что работает поваром. Но оказывается, он участвовал в боевых действиях”, – вспоминает Гульнара Закирова, мать Эрлана Эрмекова.

Спустя четыре месяца Эрлан погиб. Тело сына мать получила спустя 20 дней. По ее словам, тот погиб в боях за Бахмут – от разрыва снаряда. По данным российской разведки, в сражениях за этот город погибли около 20 тысяч заключенных, завербованных ЧВК “Вагнер”. Их тогда массово бросали на прорыв украинских позиций: украинские военные называют эти операции “мясными штурмами”.

“Я думала, в гробу ничего нет. В его правый бок попал снаряд, и его разорвало, – рассказывает Гульнара Закирова. – Сын, оказывается участвовал в штурме. Их [заключенных] ставят в первых рядах. Спереди в них стреляют украинцы, а в случае отступления – сзади в них чеченцы стреляют. После них стреляют русские. Они между двух огней оказываются, их использовали как пушечное мясо!”

Кыргызской службе Радио Свобода/Азаттык удалось подтвердить, что в боях за Бахмут погибли минимум 10 кыргызстанцев. Однако многие заключенные мигранты, которые были завербованы в России и уехали на войну, предпочитают не сообщать близким о своем решении. Поэтому точной информации о количестве раненых и погибших, как и в целом об участниках войны от Кыргызстана и из других стран, просто нет. А близкие большинства погибших отказываются от общения с журналистами.

Вот что один из них рассказал по телефону о своем сыне:

– Он говорил, что идет на войну?

– Нет, конечно не говорил. Нам не говорил про это.

– Отчего он погиб, вам дали информацию?

– Нет, не говорили.

– Многие погибли от разрывов снарядов.

– Там было написано, что в такое-то время погиб и в такой-то области, без подробностей.

“Сначала уходили на войну осужденные по тяжким преступлениям. Те, кому долго сидеть, они по своему желанию шли. А потом начали заставлять ехать туда уже тех, у кого срок заканчивается, – говорит Мирлан Токтобеков, специалист по вопросам миграции. – Заключенных без какого-то военного опыта. По нашим данным, погибли около 30 кыргызстанцев: это те, кто с гражданством Кыргызстана. Но есть еще те, кто получил паспорт России”.

Главарь группировки “Вагнер” Евгений Пригожин (убитый на днях в России) заявил, что набор заключенных в его частную военную компанию прекращен. Но те, кто отбывают сроки в российских тюрьмах, говорят, что призыв на войну там не останавливается: просто теперь заключенные заключают контракты с Минобороны РФ.

Родственники погибших на войне мигрантов пишут в чатах, что после того как семьи получают новости о смерти близких на фронте, им предстоит еще одно испытание – получить “груз 200” (так обозначают погибших). Ждать тела им приходится по несколько недель, и нередко опознать родного человека сложно: тела приходят сильно обгоревшие или в виде фрагментов.

Родственники погибших на войне мигрантов не раз обращались к соотечественникам, призывая их отказываться от участия в войне в Украине, несмотря на угрозы и обещания.

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Источник: Настоящее время