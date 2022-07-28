Отчет Human Rights Watch: Что делают российские силы с населением юга Украины

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины российские силы незаконно задерживают и похищают местных жителей. Они избивают, пытают гражданских и военнопленных, бесчеловечно обращаются со взятыми под стражу, кроме того, там насчитываются уже сотни насильственных исчезновений людей.

Об этом говорится в июльском отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, пишет издание «Зеркало».

Фото: wikimapia.org

Херсон россиянам удалось захватить еще в самом начале марта, постепенно под оккупацию попал весь регион и большая часть Запорожской области, за исключением северных районов и самого Запорожья. Россия установила на этих территориях оккупационные администрации, которые регулярно заявляют о намерении присоединиться к РФ и начали процесс выдачи российских паспортов. На российском и новосозданном местном телевидении пытаются создать картинку народного одобрения прихода России среди местных жителей. В реальности же, сообщает Human Rights Watch, российские власти силой держат регионы в страхе, в особенной опасности тероборонцы и участники протестов, которые регулярно происходили в первые месяцы оккупации.

«Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в бездну страха и дикого беззакония, — сказала Юлия Горбунова, старший исследователь Human Rights Watch по Украине. — Пытки, бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц являются одними из очевидных военных преступлений, которые мы задокументировали. Российские власти должны немедленно положить конец этим злоупотреблениям и осознать, что они могут и будут привлечены к ответственности».

Правозащитники поговорили с 71 человеком из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще десяти городов Херсонской и Запорожской областей, которые рассказали о 42 случаях произвольных задержаний, пыток, исчезновений людей. Опрошенные были свидетелями или жертвами пыток в виде избиений, ударов током. Среди полученных от пыток травм были ожоги, ушибы, порезы, сотрясение мозга, сломанные кости и зубы, разрывы сосудов в глазах. Зафиксированы пытки трех пленных военнослужащих сил территориальной обороны, двое из них погибли.

«По всей видимости, цель злоупотреблений — добыча информации и внушение страха, чтобы люди смирились с оккупацией, пока Россия стремится утвердить суверенитет над оккупированной территорией в нарушение международного права», — отмечают правозащитники.

«Вы не знаете, когда за вами придут, а когда отпустят», — так описал всепроникающий страх один из опрошенных местных журналистов.

Как говорится в отчете, с момента захвата территорий российские военные стремились задерживать не только тероборонцев (с которыми, в соответствии с международным правом, должны обращаться как с военнопленными), но и местных мэров и других чиновников, полицейских, журналистов и участников протестов против оккупации. Но со временем, как свидетельствуют многие источники, это превратилось в задержания наугад. Кроме того, еще одной целью стали местные волонтеры, которые помогали в обеспечении людей едой, лекарствами, предметами гигиены — все это там до сих пор в дефиците.

«Украинцы на оккупированных территориях переживают адские испытания, — говорит Горбунова. — Российские власти должны немедленно расследовать военные преступления и другие нарушения своих сил в этих районах».

По словам бывших задержанных, все время под стражей их держали в наручниках и с завязанными глазами, у них было очень мало еды и воды, медпомощь не оказывалась. Во всех случаях задержаний, кроме одного, семьям не сообщали, где находятся их близкие. В ряде случаев людей освобождали только после подписания заявления с обещанием сотрудничать с оккупационными властями или записи видео, где надо было призывать других к такому сотрудничеству. Как минимум одного задержанного насильно отправили в оккупированный Крым на «исправительные работы».

Точное количество насильственных исчезновений людей на оккупированном юге Украины установить невозможно, но, по оценкам правозащитников, с начала войны это не менее 600 человек, сказала Human Rights Watch постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Тероборонцы

Трое военнослужащих войск территориальной обороны — командир Виталий Лапчук и его заместитель Денис Миронов, доброволец «Олег» (имя условное), а с ними гражданский «Сергей» были захвачены россиянами 27 марта. Миронов после избиения умер от травм. Тело Лапчука нашли в конце мая в прибрежной зоне, у него были связаны руки, а к ногам привязан груз. Олег пострадал от пыток, но в итоге попал в обмен военнопленными 28 апреля.

Задержали их, как рассказал Олег, предполагаемые сотрудники ФСБ, хорошо вооруженные и в амуниции. Их доставили в здание бывшего управления полиции. Олега допрашивали много часов, били, применяли ток, душили пакетом. Потом его поместили в одну комнату с Мироновым и Сергеем. У Олега повязка съехала с глаз, он заметил, как Дениса Миронова избивали дубинкой, сняв с него штаны. Его тело Олег описал как «почерневшее месиво». Потом мужчин бросили в подвал. Миронов был в очень тяжелом состоянии, он только лежал и не двигался. На следующий день их перевели в изолятор в разные камеры, через неделю Олега с Мироновым снова поместили в одну. Денис мог только сидеть, его грудь была проколота, ребра давили на легкие, он мог говорить лишь по слову и шепотом. Никакой медпомощи ему не оказали, кормили его сокамерники яблочным пюре — больше он есть ничего не мог. А всего им на пять человек раз в два дня приносили консервы (250 грамм) и печенье из одного сухпайка.

Денис Миронов с семьей, Херсон, 2021 год. Фото из личного архива / Human Rights Watch

Жена Миронова тем временем узнала от знакомых, что ее муж в изоляторе. Она пыталась узнать там о муже, но ей сказали, что такого нет.

В один день Олега и еще двоих вынудили записать видео. На фоне повесили флаги Украины и «Правого сектора». Надо было сказать, что «теробороны в Херсоне больше нет, но мы остаемся патриотами и должны сражаться». Потом Олег понял, что видео поместили в соцсети как наживку и отслеживали тех, кто его лайкал и комментировал.

18 апреля Миронова, Олега и остальных в камере вывезли в Крым. Назавтра Миронова поместили в больницу, но было уже поздно. Он скончался 23 апреля — эту дату написали ему на ноге зеленкой, Олег видел ее, когда позже опознавал тело. 24 мая жена Миронова получила звонок из украинской полиции — ей сообщили о смерти мужа. Украинские власти установили, что причиной смерти была тупая травма грудной клетки — гемоторакс.

Олег попал в обмен и вернулся в Украину 28 апреля. Он рассказал правозащитникам, что у него сломаны семь ребер и большинство зубов, несколько выбиты, сотрясение мозга, были разбиты почки, все мягкие ткани были синими от побоев. По его словам, гражданский Сергей, который был с ними, также был жестоко избит, у него были синяки и порезы на голове, 5 апреля его освободили. С ними избивали и еще двоих мужчин.

Командир мужчин, Виталий Лапчук, содержался с самого начала отдельно. Еще при задержании его сильно избили, у него были разорваны сосуды глаз — в таком состоянии его привезли домой на обыск вооруженные люди, это видела его жена. Дома у него было оружие. Он его отдал, при этом его снова избили. Затем их вместе с женой и сыном отвезли в здание полиции. Она слышала, как мужа избивали и допрашивали в соседнем кабинете. Спустя несколько часов, ночью, женщину с сыном вывезли и бросили на дороге. О муже она не знала ничего.

Когда женщина узнала, что Олега освободили, пыталась найти информацию о муже через связи в Крыму и России, но безуспешно. 9 июня с ней связался патологоанатом. Потом прокурор сообщил женщине, что 22 мая ловец раков нашел тело ее мужа плавающим в бухте — со связанными руками и грузом на ногах.

Протестующие

Морского биолога Аркадия Довженко задержали после протестов в Херсоне 21 апреля. Его с завязанными глазами и связанными руками привезли на «подвал» милиции, били несколько часов — дубинками, руками, ногами, затем пытали о том, кто организатор протестов, где живут другие протестующие и бывшие военные. Его продержали так семь дней, почти не кормили, давали плохую воду. Отпустили с сотрясением мозга, сломанными ребрами и коленной чашечкой. В мае Довженко выехал из Херсона — 200 километров с многочисленными российскими блокпостами он преодолевал три дня.

Аркадий Довженко на акции протеста в Херсоне, 9 марта 2022 года. Фото из личного архива / Human Rights Watch

Депутат местного совета в Херсонской области, участвовавший в протестах, был задержан 7 июня. Силовики обыскали дом, избивали мужчину битой два часа, 36 часов продержали его с завязанными глазами в изоляторе, созданном в детском лагере. Отпустили после видео, в котором он согласился стать информатором ФСБ, пригрозив забрать снова, если он не прекратит активность. Потом к мужчине еще несколько раз приходили домой. В итоге он смог уехать.

Организатор протестов в Бердянске, «Антон», был задержан 18 марта при раздаче помощи жителям. Его заковали и увезли в милицию, били и пытали. Он отрицал, что является организатором протестов. Ему сняли джинсы, связали ноги и продолжили бить. К мочкам ушей прикрепили зажимы и начали применять электрошок — от нескольких секунд до 20 секунд, задавали вопросы о протестах и волонтерстве.

«Все потемнело, и я увидел оранжевые пятна, — сказал он. — Они взяли автомат, направили его мне в пах и сказали готовиться к смерти».

Позже Антона отвели в камеру, еще три часа он кашлял кровью. На третий день его под угрозой задержания сына и внука, под прицелом автомата вынудили записать видео о том, что он организатор протестов и призывает людей отказаться от сопротивления и доверять новым властям. После этого мужчину освободили. Позже он выехал на подконтрольную Украине территорию и лег в больницу. Ему потребовалось удаление поврежденных мягких тканей из-за риска гангрены и пересадка кожи, он был выписан только 18 мая.

Журналисты и волонтеры

Журналист Олег Батурин из Новой Каховки был задержан 12 марта (его обманом выманили из дома). Мужчину допрашивали и избивали, требуя отказаться от журналистики, на ночь приковали наручниками к батарее, затем увезли в СИЗО и только 20 марта освободили. Человека, на встречу с которым его выманили (ветерана Сергея Цигипы), на самом деле задержали на блокпосту, с тех пор его никто не видел. Его собаку в день его исчезновения нашли привязанной у мэрии.

Баптистский священник Юрий был задержан на блокпосту в Снигуровке Николаевской области, где закупал продукты и другие вещи для своей херсонской общины. Найдя у него в телефоне несколько фото военной техники с первых дней войны, его увезли в карцер. Шесть дней его держали в бывшей морозильной камере почти без еды и воды, допрашивали о волонтерстве и протестах. Его машину с гуманитарной помощью и лекарствами на 2000 долларов конфисковали. Потом отпустили при условии, что он продолжит возить в Херсон помощь и будет доносить об украинских блокпостах. Назавтра Юрий с женой сбежали из Херсона.

Местные власти

По словам Тамилы Ташевой, среди 431 уголовного дела о незаконных задержаниях на оккупированных территориях, которые были возбуждены в Украине, есть шесть дел о мэрах городов Херсонщины, три касаются глав местных администраций, 17 — членов областных и местных советов, 43 — сотрудников правоохранительных органов. По этим делам 162 человека еще в заключении.

Например, бывшего полицейского в Херсоне задержали 27 мая после того, как обыскали дом и нашли отцовское охотничье ружье. Семья постоянно пыталась добиться информации о нем, но им ничего не говорили. Лишь спустя 28 дней в СИЗО сотрудник принял для мужчины передачу. 12 июля его отпустили. Его жена сказала, что у него были следы физического насилия.

На блокпосту в Васильевке 8 апреля задержали 16-летнего Влада Буряка — сына главы Запорожской области. Его отец раньше уже уехал из Мелитополя в Запорожье. Российские военные нашли у Влада в телефоне несколько проукраинских телеграм-каналов. Под дулом автомата его вывели из машины, узнав, кто его отец, увезли в СИЗО. Он провел в камере 48 дней. В это время его заставляли мыть полы в СИЗО, в том числе в камерах после пыток украинских военных. Полы были в крови. Потом Влада еще 42 дня держали в больнице в Мелитополе, но затем освободили.

Под Херсоном 30 июня задержали «Алину» и ее бывшую свекровь. Алина и ее бывший муж были ранее участниками гражданской охраны, которая была создана для защиты от мародеров. Задерживали многих участников этой охраны. Когда задержали Алину и свекровь, 6-летнего сына женщины отдали соседке. Назавтра Алину отпустили, но свекровь осталась в заключении. По мнению Алины, ее держат как заложницу, чтобы добиться возвращения ее сына в Херсон. Алина носит в больницу лекарства для свекрови и чистую одежду, забирая грязную. На ней Алина видела пятна крови.

Митинг в Херсоне, март 2022 года. Фото: Reuters

Кроме того, Human Rights Watch задокументировала еще 13 случаев похищения гражданских лиц российскими военными в Херсонской области — 12 мужчин и одной женщины. В некоторых из них люди до сих пор остаются пропавшими без вести.

«Законы войны запрещают нападения на гражданских лиц, насильственное перемещение гражданских лиц, массовые казни, пытки, похищения, незаконное заключение и бесчеловечное обращение с задержанными, — подчеркивает Human Rights Watch. — Также запрещены грабежи и разграбление имущества. Сторона в конфликте, оккупирующая территорию, должна нести ответственность за обеспечение продовольствием, водой и медицинской помощью населения, находящегося под ее контролем.

С военнопленными обязаны обращаться гуманно. Военным преступлением является умышленное убийство, жестокое обращение или пытки военнопленных, а также умышленное причинение сильных страданий или серьезных повреждений тела или здоровья. Никакие пытки или другие формы принуждения не могут быть применены к военнопленным для получения от них какой-либо информации. Любой, кто отдает приказ или нарушает законы войны с преступным умыслом, или помогает и подстрекает к нарушениям, несет ответственность за военные преступления. Командующие войсками, которые знали или имели возможность знать о таких преступлениях, но не пытались их пресечь или наказать виновных, несут уголовную ответственность за военные преступления».

Источник: «Зеркало»