Российские оккупанты заставляют учителей в Луганской области на себе испытывать вакцину от ковида не прошедшую клинических испытаний

«Они делают вакцину не на белке шипа, а на внутреннем белке N. Если это работает, то это должно повысить эффективность вакцины и сделать ее нечувствительной к дрейфу. Это теоретические рассуждения, потому что никто пока этого не сделал и не показал.

Идея про вакцину с N-белком, скорее всего, вообще не будет эффективна по отношению к заражению, потому что это внутренний белок. Единственный механизм, по которому эта вакцина может работать, — стимулирование T-клеточного иммунитета, который предотвращает тяжелую болезнь. Гуморальный иммунитет, B-клеточный, как раз помогает бороться с заражением. Поэтому идея этой вакцины на основе белка N состоит в том, что люди все равно будут болеть, но легко. Кроме того, эту вакцину можно использовать очень долго и против будущих штаммов. Научная концепция за этой вакциной вполне здравая. Насколько им это удалось, я не знаю. Им надо осторожно применять эту вакцину, поскольку неизвестно, работает ли она».

Чумаков отметил, что вакцину «Спутник» также зарегистрировали до того, как появились данные об эффективности, но разница, по его словам, в том, что «Спутник» — традиционная вакцина, а «Конвасэл» — экспериментальная:

«Почему они торопятся c ней, я не очень понимаю. Видимо, хотят поскорее выйти на рынок. Минздрав тоже им в этом деле подыгрывает. Этот институт [Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России] раньше был солидным и уважаемым, а теперь совсем скатился. В этом году уже двух директоров посадили. Там воровство и непрерывные взятки».

26 декабря в Москве Замоскворецкий суд арестовал и. о. директора института — разработчика «Конвасэл» Евгения Маковского. Следствие утверждает, что он потребовал 19,25 млн рублей за продолжение заключения договоров между СПбНИИВС и «Русбиофармом» на поставку вакцины «Конвасэл» у гендиректора второй компании Сергея Иссерса. Эта компания — дистрибьютор медицинских изделий и лекарственных препаратов. Иссерс сообщил о предложении в полицию, после чего оперативники задержали предполагаемого сообщника Маковского Игоря Рудых, который пришел за первой частью денег в размере 8 млн рублей.

Маковский возглавил НИИ в сентябре, после того как предыдущий руководитель Виктор Трухин был арестован по обвинению в растрате 437 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК), ему грозит до 10 лет заключения. Маковскому грозит по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК от 8 до 15 лет лишения свободы.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов еще в мае 2022 года заявлял, что в России приостановили производство вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» из-за отсутствия заявок от субъектов РФ:

«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. <…> В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“, и я не знаю, появился „Конвасэл“, увидит ли он свое будущее или не увидит», — цитировал «Интерфакс» Горелова.

Тем не менее спустя более чем год «Конвасэл» все же нашел своего покупателя. Другой вирусолог, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с The Insider заявил, что ковид сейчас в большинстве случаев протекает легко и массовая вакцинация лишена смысла, кроме того, появился уже новый вариант вируса: