Российские оккупанты заставляют учителей в Луганской области на себе испытывать вакцину от ковида не прошедшую клинических испытаний
Партию вакцины «Конвасэл», разработанной Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России, до окончания клинических испытаний продали в так называемую «ЛНР», где бюджетников оккупанты уже принуждают прививаться ею от ковида. Об этом стало известно изданию The Insider из документов, имеющихся в распоряжении редакции.
Как сообщили оккупационные власти, в «ЛНР» закупили почти 178 тысяч доз вакцины. По словам источника в фарминдустрии, в первую очередь ею заставляют прививаться учителей. «Конвасэл» еще не прошел клинических испытаний, но уже был включен Минздравом РФ в рекомендации по профилактике КОВИД-19. Проведение II/III фазы клинического исследования должно продлиться до 2026 года.
Источник в фарминдустрии объяснил, что, поскольку непроверенную вакцину никто не хотел покупать, «спустили указание об обязательной вакцинации учителей и других бюджетников от целого ряда инфекционных заболеваний, среди которых и Covid-19»:
«Особые территории имеют свой режим финансирования, и туда стекаются бюджеты, которых нет в других регионах. Продавать туда выгодно, хотя и трудно, многим приходится делать „прокладки“, но из-за того, что там много денег, компании тратят до 30 процентов ресурсов своих продавцов на работу с ними. ФБА просто нашли способ продать вакцину, которая не идет в России, а чиновник на месте нагнул учителей, чтобы истратить вакцину, отчитаться и оправдать покупку».
Источник отметил также, что острой необходимости в вакцинации от ковида сейчас не наблюдается, случаи заболевания единичные, судя по сведениям из некоторых районных управлений здравоохранения «ЛНР», которые есть в его распоряжении.
«Они делают вакцину не на белке шипа, а на внутреннем белке N. Если это работает, то это должно повысить эффективность вакцины и сделать ее нечувствительной к дрейфу. Это теоретические рассуждения, потому что никто пока этого не сделал и не показал.
Идея про вакцину с N-белком, скорее всего, вообще не будет эффективна по отношению к заражению, потому что это внутренний белок. Единственный механизм, по которому эта вакцина может работать, — стимулирование T-клеточного иммунитета, который предотвращает тяжелую болезнь. Гуморальный иммунитет, B-клеточный, как раз помогает бороться с заражением. Поэтому идея этой вакцины на основе белка N состоит в том, что люди все равно будут болеть, но легко. Кроме того, эту вакцину можно использовать очень долго и против будущих штаммов. Научная концепция за этой вакциной вполне здравая. Насколько им это удалось, я не знаю. Им надо осторожно применять эту вакцину, поскольку неизвестно, работает ли она».
Чумаков отметил, что вакцину «Спутник» также зарегистрировали до того, как появились данные об эффективности, но разница, по его словам, в том, что «Спутник» — традиционная вакцина, а «Конвасэл» — экспериментальная:
«Почему они торопятся c ней, я не очень понимаю. Видимо, хотят поскорее выйти на рынок. Минздрав тоже им в этом деле подыгрывает. Этот институт [Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России] раньше был солидным и уважаемым, а теперь совсем скатился. В этом году уже двух директоров посадили. Там воровство и непрерывные взятки».
26 декабря в Москве Замоскворецкий суд арестовал и. о. директора института — разработчика «Конвасэл» Евгения Маковского. Следствие утверждает, что он потребовал 19,25 млн рублей за продолжение заключения договоров между СПбНИИВС и «Русбиофармом» на поставку вакцины «Конвасэл» у гендиректора второй компании Сергея Иссерса. Эта компания — дистрибьютор медицинских изделий и лекарственных препаратов. Иссерс сообщил о предложении в полицию, после чего оперативники задержали предполагаемого сообщника Маковского Игоря Рудых, который пришел за первой частью денег в размере 8 млн рублей.
Маковский возглавил НИИ в сентябре, после того как предыдущий руководитель Виктор Трухин был арестован по обвинению в растрате 437 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК), ему грозит до 10 лет заключения. Маковскому грозит по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК от 8 до 15 лет лишения свободы.
Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов еще в мае 2022 года заявлял, что в России приостановили производство вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» из-за отсутствия заявок от субъектов РФ:
«Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме „Спутника V“. <…> В результате остановлено производство „КовиВака“, „Эпивака“, и я не знаю, появился „Конвасэл“, увидит ли он свое будущее или не увидит», — цитировал «Интерфакс» Горелова.
Тем не менее спустя более чем год «Конвасэл» все же нашел своего покупателя. Другой вирусолог, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с The Insider заявил, что ковид сейчас в большинстве случаев протекает легко и массовая вакцинация лишена смысла, кроме того, появился уже новый вариант вируса:
«Сколько бы ни было случаев ковида, вакцинация не является разумной, потому что циркулирует новый вариант вируса, эффективность вакцины против которого вообще не ясна. Соответственно, начинают вакцинировать тех, кого легче заставить это сделать».