Российские олигархи, связанные с ОПГ зарабатывают на войне, а их семьи поселились во Франция
Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны РФ и ведут бизнес на оккупированных территориях Украины, их семьи поселились на Западе и обзавелись европейскими паспортами. Несмотря на близость к власти и коррупционные скандалы, Бокарев и Махмудов не попали под санкции ЕС отмечает издание The Insider.
Избежать их помогают, вероятно, деловые связи в Европе, в частности во Франции. Так, одна из французских компаний, ведущих с ними дела, фактически является совладельцем бизнеса на оккупированных территориях Украины.
Бизнес в «ЛНР»
Летом 2023 года в российском реестре юридических лиц появилась новая компания — АО «Лугансктепловоз». Этим же летом 14-летняя певица ELSEA, выступающая на одной сцене с Лепсом, каталась на яхте по Европе и развлекалась в ресторанах Сен-Тропе. Эти два, казалось бы, очень далеких друг от друга события на самом деле взаимосвязаны: олигархи, ставшие одними из бенефициаров войны с Украиной, поселили своих детей на роскошных виллах подальше от российских границ. И, опасаясь санкций, записали на малолетних сыновей и дочерей зарубежное имущество.
Григорий Лепс и ELSEA
Певица ELSEA
Певица ELSEA
Миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев вместе с другими партнерами владеют «Трансмашхолдингом» (ТМХ) — ведущим в России производителем железнодорожной техники. Согласно официальной отчетности ТМХ, компании принадлежит 76% акций «Лугансктепловоза», выпускающего тепловозы, электровозы, дизель- и электропоезда.
До 2023 года «Лугансктепловоз», хотя фактически и действовал на оккупированной территории Луганска, все еще имел украинскую прописку — формально в Северодонецке. После «вхождения» так называемой Луганской республики в состав России последовать в том же направлении решили и владельцы «Лугансктепловоза».
15 июня 2023 года в оккупированном Луганске было созвано собрание акционеров предприятия, на котором обсуждали корпоративные процедуры, «необходимые для сохранения правоспособности Общества в юрисдикции Российской Федерации». В справочной информации о проведении собрания отмечалось, что «30 сентября 2022 года Луганская Народная Республика (ЛНР) была принята в состав Российской Федерации, в связи с чем на ее территории стало применяться законодательство Российской Федерации».
Гендиректор у предприятия остался тот же — Дмитрий Костюченко. В Украине он еще несколько лет назад был объявлен в розыск по ст. 110 Уголовного кодекса («посягательство на территориальную целостность»).
Дмитрий Николаевич Костюченко
В «ЛНР» Костюченко как представитель местного бизнеса регулярно встречался с чиновниками оккупационной администрации. Одновременно он выступал и как заместитель директора ООО «Лугамаш». Это луганское предприятие, как установил The Insider, было создано на базе «Лугансктепловоза» и оформлено на номинальных лиц, работающих на олигархов Бокарева и Махмудова. Гендиректором и соучредителем «Лугамаша» выступает Александр Мартыненко — сотрудник «Новочеркасского электровозостроительного завода» из Ростовской области, который входит в состав «Трансмашхолдинга».
В «Лугамаше», по данным самой компании, трудятся более тысячи человек, предприятие выпускает детали и локомотивы для РЖД. Компания получает регулярную поддержку от местных оккупационных властей и из Москвы — например, субсидии из бюджета. Помогать «Лугамашу» обещала фракция «Единой России» в Госдуме, а в сентябре предприятие вошло в состав «Свободной экономической зоны», созданной по указу Владимира Путина на оккупированной территории.
Французский бизнес на оккупированных территориях
20% акций «Трансмашхолдинга» принадлежит французской машиностроительной компании Alstom. Получается, Alstom еще и совладелец бизнеса на оккупированной территории — ей через ТМХ принадлежат акции «Лугансктепловоза».
Alstom — давний партнер «Трансмашхолдинга». Они совместно выпускали электровозы и другую продукцию, и выйти из состава акционеров «Трансмашхолдинга» французы не захотели даже после начала полномасштабной войны. Вот как это объяснял Андрей Бокарев на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме:
— Как развивается ситуация с Alstom в составе акционеров «Трансмашхолдинга»?
— Нет никакой ситуации. Они акционеры. Мы работаем.
— Они не демонстрируют желания выйти?
— Никакого.
— В перспективе рассматривается возможность выкупа у них доли в ТМХ?
— Мы не хотим, и они не хотят.
— Поставки со стороны Alstom продолжаются?
— В том объеме, в котором мы что-то у них покупали, все сохраняется.
Впрочем, решиться на выход из ТМХ французы могут после попадания российской компании под санкции США.
Alstom работает, как и «Трансмашхолдинг», на рынке железнодорожного транспорта. Девять лет назад французская компания оказалась замешана в коррупционном скандале вокруг Эммануэля Макрона, тогда министра экономики Франции. Будущего президента обвиняли в лоббировании сделки по продаже энергетических активов Alstom в пользу General Electric. Профсоюзы и многие политики были против, но сделку продавил лично Макрон.
Эммануэль Макрон
Подозревали Макрона и в коррупционных связях уже с самим российским олигархом Искандаром Махмудовым. Французское издание Mediapart опубликовало расследование, из которого следует, что Махмудов выплатил €294 тысячи бывшему главе службы безопасности партии Макрона. Венсен Краз, бывший шеф службы безопасности, согласился защищать близких Махмудова и его недвижимость во Франции. Деньги перечислялись на счета фирмы Mars. Единственным акционером Mars является сам Краз, а создана она была сразу после победы Макрона на выборах президента в 2017 году.
Семьи и активы в Европе
Именно во Франции поселились семьи Махмудова и Бокарева. The Insider изучил их имения, а заодно нашел новых родственников российских олигархов. Сын Махмудова Джахангир, согласно коммерческому реестру Франции, является бенефициарным владельцем компании Les Tesnieres Property SCI. На нее записаны земли в регионе Солонь.
Также Джахангир через Menars Property SCI владеет охотничьими угодьями. Акциями этой компании, как и других, раньше владел и сам Махмудов-старший. Переписывать на родственников он их начал на фоне войны — очевидно, из-за риска ареста.
The Insider обратил внимание, что партнером Махмудова-младшего по Les Tesnieres Property SCI является некогда известная модель Александра Сергиенко — вероятно, его супруга.
Александра Сергиенко
Как писали СМИ, в 2009 году Сергиенко родила тройню: двух девочек и мальчика. Имя отца не называлось. Эту тройню The Insider нашел в бизнес-реестре Франции. И мать, и дети — партнеры по фирме Les Pins Property Sci. Сын и дочери носят фамилию Махмудова. У всех гражданство Кипра и резидентство Монако.
Раньше Les Pins Property была аффилирована с самим Искандаром Махмудовым. Через нее семья владеет охотничьим замком XVI века в том же регионе Солонь.
Villa L’Écossaise в Раматюэле. capital.fr
Во Франции обосновалась и семья Андрея Бокарева. Через компании SCI Serenity Capital, Immobilier Albert 1er SCI, Casa Lea II Property SCI, Bel’Ombre SCI он владеет имуществом в Париже, Сен-Тропе и Раматюэле. Причем, как обнаружил The Insider, часть активов олигарх после начала войны уже успел переписать на малолетних детей: 14-летнюю Елизавету, 8-летнего Андрея и 15-летнего Александра. Они выступают собственниками вместе с матерью — бывшей женой олигарха Ольгой Сыроватской.
С Андреем Бокаревым Лепса связывает настолько близкая дружба, что тому даже посвящена песня «Ангел ушел в запой» с альбома «Гангстер № 1». И Лепс, и Бокарев с Махмудовым, напомним, обвинялись в связях с организованной преступностью.
В Европе олигархи любят не только жить, но и вести дела. В Латвии, как уже ранее писал The Insider, им принадлежит Рижский электромашиностроительный завод. До недавнего времени они владели и предприятием по производству вагонов в Венгрии, но в прошлом году «Трансмашхолдинг» передал его локальному партнеру.
Головной заграничный офис «Трансмашхолдинга» расположен в швейцарском Цуге, где зарегистрирована компания TMH International AG. «Трансмашхолдинг» контролирует также 50% в нидерландских TMH Alstom B.V., изготовителе локомотивов, и 50% в Railcomp B.V., которое занимается производством частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов.
В 2021 году «Трансмашхолдинг» учредил и немецкую компанию Blue Engine Engineers GmbH по производству двигателей. Произошло это через несколько месяцев после того, как власти Норвегии заблокировали продажу ТМХ завода Bergen Engines, который производит двигатели для судов. Норвежское правительство не без оснований решило, что продукция завода может представлять военный интерес для России.
Ранее Бокареву и Махмудову принадлежал оружейный концерн «Калашников» — совместно с замминистра обороны Алексеем Криворучко они владели им до 2017 года. Сегодня «Трансмашхолдинг» на 71% контролирует АО «Коломенский завод» — производителя двигателей для боевых кораблей.
Несмотря на выполнение оборонных заказов, работу на оккупированных территориях и фигурирование в коррупционных скандалах, Бокарев и Махмудов до сих пор не попали под санкции Евросоюза. Их санкционировали США и Великобритания, но именно с Европой олигархи связаны теснее всего. Не наложены ограничения и на работу «Трансмашхолдинга» в ЕС.
Автор: Сергей Ежов
Источник: The InsiderTweet