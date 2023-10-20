Российские олигархи, связанные с ОПГ зарабатывают на войне, а их семьи поселились во Франция

В «ЛНР» Костюченко как представитель местного бизнеса регулярно встречался с чиновниками оккупационной администрации. Одновременно он выступал и как заместитель директора ООО «Лугамаш». Это луганское предприятие, как установил The Insider, было создано на базе «Лугансктепловоза» и оформлено на номинальных лиц, работающих на олигархов Бокарева и Махмудова. Гендиректором и соучредителем «Лугамаша» выступает Александр Мартыненко — сотрудник «Новочеркасского электровозостроительного завода» из Ростовской области, который входит в состав «Трансмашхолдинга».

В «Лугамаше», по данным самой компании, трудятся более тысячи человек, предприятие выпускает детали и локомотивы для РЖД. Компания получает регулярную поддержку от местных оккупационных властей и из Москвы — например, субсидии из бюджета. Помогать «Лугамашу» обещала фракция «Единой России» в Госдуме, а в сентябре предприятие вошло в состав «Свободной экономической зоны», созданной по указу Владимира Путина на оккупированной территории.

Французский бизнес на оккупированных территориях

20% акций «Трансмашхолдинга» принадлежит французской машиностроительной компании Alstom. Получается, Alstom еще и совладелец бизнеса на оккупированной территории — ей через ТМХ принадлежат акции «Лугансктепловоза».

Alstom — давний партнер «Трансмашхолдинга». Они совместно выпускали электровозы и другую продукцию, и выйти из состава акционеров «Трансмашхолдинга» французы не захотели даже после начала полномасштабной войны. Вот как это объяснял Андрей Бокарев на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме:

— Как развивается ситуация с Alstom в составе акционеров «Трансмашхолдинга»?

— Нет никакой ситуации. Они акционеры. Мы работаем.

— Они не демонстрируют желания выйти?

— Никакого.

— В перспективе рассматривается возможность выкупа у них доли в ТМХ?

— Мы не хотим, и они не хотят.

— Поставки со стороны Alstom продолжаются?

— В том объеме, в котором мы что-то у них покупали, все сохраняется.

Впрочем, решиться на выход из ТМХ французы могут после попадания российской компании под санкции США.

Alstom работает, как и «Трансмашхолдинг», на рынке железнодорожного транспорта. Девять лет назад французская компания оказалась замешана в коррупционном скандале вокруг Эммануэля Макрона, тогда министра экономики Франции. Будущего президента обвиняли в лоббировании сделки по продаже энергетических активов Alstom в пользу General Electric. Профсоюзы и многие политики были против, но сделку продавил лично Макрон.