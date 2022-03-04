«Ряд частей и подразделений путинской армии просто не может выполнять те задачи, которые ставит перед ними командование»

В прошлый четверг началось широкомасштабное вторжение России в Украину по всем фронтам. Началась настоящая война в Европе, которая по своей циничности, коварству и масштабам является беспрецедентной на этой земле со времен Второй мировой. И уже сейчас мир стоит перед угрозой Третьей. По крайней мере, учитывая привлечение к вторжению в Украину с территории Беларуси и ее военного потенциала, можно сказать, что развязанная на европейском континенте война – региональная.

Недавно украинская армия получила весомый трофей от российских военных, которые бежали с позиций, оставив технику, – план нападения на Украину, что был утвержден военным командованием РФ еще 18 января 2022 года. Согласно этому плану наступление на Украину должно было состояться еще 20 февраля, а на оккупацию всей страны было отведено 15 суток. Очевидно, что взять Киев россияне планировали под их праздник 23 февраля в течение 48 часов. Огромная армада, которая была накоплена вдоль российско-украинской границы, одновременно двинулась на нашу землю утром 22 февраля и, судя по имеющимся реалиям, так и не смогла реализовать свои намерения согласно плану. Учитывая обстановку, враг, очевидно, должен вносить коррективы в свои действия. Но вместе с тем он продолжает использовать звериные действия оккупанта, который пришел на чужую, неродную землю, разрушая города, инфраструктуру и истребляя мирное население.

О нынешнем этапе сопротивления Украины фашистскому нашествию московии в издании «День» поговорили с военным экспертом группы «Информационное сопротивление» Константином МАШОВЦОМ.

«ПРОТИВНИК ПОТЕРЯЛ ОПЕРАТИВНУЮ ИНИЦИАТИВУ»

– Константин, как вы оцениваете ситуацию на фронте в данный момент? На каком этапе противостояние?

– На этот момент абсолютно очевидным является то, что после вторжения противник потерял оперативную инициативу. Судя по всему, ему не удалось выполнить задачи первого этапа операции. В результате потери оперативной инициативы, противник перегруппировывается. Нам надо наносить удары по коммуникациям, тылам, путям обеспечения, чтобы сделать невозможной такую перегруппировку. Необходимо максимально лишить его возможности пополнять запасы, материально-технические средства. Иначе, если врагу удастся это сделать, то он опять пойдет в масштабное наступление.

– Кроме перегруппировки, ему нужен резерв, ведь части, которые находятся в Украине, явно истощаются. А формирование резерва – это опять мобилизация.

– Вполне возможно. Но это российский Генштаб решает, за счет кого они будут пополнять свой резерв. Трудно говорить, как это будет происходить и как враг будет использовать свои эшелоны. Они не совсем идиоты, и определенная логика в их оперативных планах и решениях проглядывается. Вопрос в другом – у них не получается реализация этих решений. Идет речь не о том, что они допустили какие-то незначительные ошибки в оперативном планировании. Просто у них уровень боеспособности частей и подразделений вооруженных сил РФ был неправильно оценен.

– Но Россия, наоборот, всегда бравировала своей армией. Делала акцент на своих вооруженных силах.

– По факту ряд частей и подразделений армии Российской Федерации просто не могут выполнять те задачи, которые ставит перед ними командование.

«МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ РФ ДОВОЛЬНО НИЗКОЕ»

– Они на чужой земле, и их моральный дух должен отличаться от настроения украинцев, которые обороняют свою землю.

– Я не специалист в оценке морально-боевого духа, но судя по внешним показателям, настроение оккупанта не на том уровне, чтобы выполнять боевые задачи. Моральное состояние личного состава их армии довольно низкое. Надо понимать, что они находятся сейчас не просто на чужой для них земле, но и имеют дело с враждебно настроенным к ним местным населением. При этом им необходимо постоянно сохранять боевую готовность в режиме 24/7.

– Для того, чтобы подтянуть упомянутые резервы, необходима тактическая пауза. Что может для них обеспечить эту паузу? Переговоры? Вторжение белорусов?

– Все возможно. И использовать они эти факторы могут, в том числе в комплексе. В стратегическом плане для создания паузы они будут использовать переговоры. В тактическом плане они могут даже искать контакт с местной властью. Все зависит от проворности их оперативного командования на конкретном участке.

– По вашим наблюдениям, какой была роль местных администраций? Ведь одно дело – зайти в город войсками, а другое – руководить территорией.

– Этим вопросом должны заниматься компетентные органы. Сейчас видим, что факты коллаборации были и уже возбуждены дела против конкретных лиц. Есть даже задержание таких должностных лиц. К сожалению, местная власть не везде вела себя патриотически. Но необходимо сказать, что в целом местная власть на стороне Украины. Более того, даже те местные руководители, которых в свое время обвиняли в пророссийских настроениях на востоке Украины, часто в такой тяжелый момент, когда четко видно, кто есть враг и какую беду он несет, ведут себя как государственники. И, безусловно, очень важным является фактор настроений местного населения.

– Кроме местной власти, есть еще и местные олигархи. И не только местные, но и всеукраинские. По вашим наблюдениям, как они ведут себя сейчас?

– Честно скажу, я не наблюдаю за их поведением. Перед самой войной для всех громким был поступок Ахметова, который посетил Мариуполь. До этого он постоянно куда-то отлетал и прилетал. Приезд его в Мариуполь, с одной стороны, был пиаром, а с другой – Мариуполь сейчас достаточно мощно обороняется. Не знаю, что можно сказать по поводу роли Ахметова, но Мариуполь держится и достаточно болезненно для врага будет огрызаться.

«УКРАИНСКАЯ АРМИЯ МОГЛА ОСВОБОДИТЬ ОККУПИРОВАННЫЕ ГОРОДА ЕЩЕ В 2014 ГОДУ»

– Если говорить о помощи Запада. Как вы можете ее оценить?

– Относительно помощи Запада, то я бы говорил не о количестве и объемах помощи, а о логистике, о способах ее снабжения. Враг будет целить именно в логистические узлы. Думаю, что в ближайшее время противник попробует нанести удар именно по таким коммуникациям. Следует ожидать массового применения групп Сил специальных операций РФ и Республики Беларусь по основным коммуникациям – дорогам, сети железной дороги. Если раньше их ССО были нацелены на проведение диверсий и выступали в роли разведывательного передового авангарда (это те группировки, которые рвались в наши города), то теперь Россия их, скорее всего, направит на подрыв наших коммуникаций.

– Вчера появилась информация о том, что наши войска освободили Горловку. Это сообщение многих заставило подумать о возможности освобождения уже 8 лет оккупированных городов. Реально ли это?

– Украинская армия могла освободить эти города еще в 2014 году. Даже в том растрепанном состоянии, в котором она была на тот момент начала активных боевых действий. Так и происходило, пока закамуфлированные под «ополченцев» части регулярной армии РФ не вмешались в ход войны. Здесь надо считаться с оперативной ситуацией на других фронтах и участках. Поэтому в этом плане можно лишь констатировать давно известный факт, что мы действительно способны освободить наши земли.

Автор: Валентин ТОРБА, «День»