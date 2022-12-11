С первым в истории применением тяжелых ЗРК С-300 против русского «Ка-52»

4 декабря днем, близ Сватово, огнем наших ЗРК был сбит российский вертолет «Ка-52» «Аллигатор». Воздушное командование ВСУ заявило, что цель поразил расчет Днепровской бригады командования «Восток».

Такая только одна 138-ая, на вооружении у нее С-300 ПТ.

Шутки шутками, а историческое событие — первое зафиксированное применение «трехсотки» по геликоптеру. Может и были на этой войне ранее, но не попадали на видео.

А до того актуальный юмор был — С-300 и Миг-29 лучшие системы для защиты своего аэродрома, сложная шутка про их «богатый опыт» боевого применения в современной войне.

Но оказалось, что могут и неплохо, так, что перемога как она есть. Когда подоспела раскадровка, стало очевидно, что это оно. Мощный взрыв — там у «головы», в зависимости от модификации ракеты,130-150 кг.

Удар сверху — средства доставки у С-300 ПТ, делают горку, набирая высоту, а потом рулями, с подсветом лучом с локатора подсвета и наведения, выводятся на летательный аппарат с верхней полусферы.

Так достигается сразу несколько задач — запас высоты и скорости для маневра, поражение кабины пилотов и если будет срыв прицеливания, чтобы самоликвидация произошла как можно выше.

«Аллигатора» пробило насквозь. Взрыв был такой силы, что почти мгновенно остановились двигатели и замер винт. Вероятно экипаж погиб на месте, нафаршированный поражающими элементами.

Что хотели сделать их вертолетчики армейской авиации — провести разведку, ударить на пределе дальности с ПТУР или запустить какое-то, имени ирано-российской дружбы высокоточное средство доставки, мы уже никогда не узнаем. Яка сумна новина.

И совсем не важно — лучший ли был там экипаж “СВО”, как плачут российские военные блогеры. Потому, что воюют не отдельные «звездные пилоты» — это делает система.

Боеготовые машины, на общий средний налет пилотов, время на обслуживание, средний вылет, умение работать с кабрирования — вот это всё.

Никакая пара из летчика и оператора не сможет сделать чудес на фронте в сотни километров. Ну да это очевидно для любого, кроме военных пенсионеров из России.

На сегодня «Ка-52» как системе, нанесены тяжелейшие потери на “специальной операции” за три недели, против “смешных украинцев”.

Споттеры и ОСИНТ-исследователи располагают как минимум 27 уничтоженными вертолетами этого типа.

Есть еще часть, что были сбиты, упали в болотистой местности, в воду или были разбросаны над лесом от взрыва боекомплекта. Есть еще те, кто дотянули до аэродрома и были списаны и отправлены на месяцы на ремонт.

Есть борта на текущем ремонте и те, кто заняты в обучении пилотов. Машины с выработанными движками. И никуда не деть морские «Катраны», они не летают в “СВО”.

Ну и наверное, присутствуют еще немного в Сирии и на границах необъятной РФ. Что это означает, для аппаратов, которых произвели чуть больше 130 единиц?

Тяжелейшие потери и в бортах, и в подготовленных пилотах. На грани структурной возможности поддерживать общевойсковые операции вылетами АА.

Несмотря на то, что в «Аллигаторе» реализована катапульта, путем отстрела винтов, но малая высота, мощность боевых частей и внезапность атаки, часто не оставляют россиянам возможности спастись.

Еще когда западные исследователи писали про 25% убитых геликоптеров этого типа, но уже выше, уже как бы не треть.

От поддержки десятков вертолетных десантов, включая Гостомельский, прикрытия высадки у дамбы в Новой Каховке и пары сотен вылетов в день, до кабрирования и единичных вертолетных наскоков на ЛБС.

С первым в истории применением тяжелых ЗРК С-300 против «Ка-52». Подавили украинское ПВО в марте, теперь лежат, отдыхают.

Поздравляем российскую армейскую авиацию.

Вечного полета, небратья.

Автор: Кирилл Данильченко; SITE.ua