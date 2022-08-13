Секретное оружие ВСУ? Чем могли ударить по военному аэродрому оккупантов в Крыму

Эксперт Defense Express Иван Киричевский проанализировал озвученные версии об ударах по аэродрому российских военных в Крыму на этой неделе. Взрывы в Новофедоровке он назвал «унижением» для России. По его мнению, такие потери делают невозможным новое наступление российской армии, но вместе с этим эксперт считает, что говорить о деоккупации Херсонщины пока рано. Детальнее читайте в интервью для проекта Радіо Свобода «Новости Приазовья».

Иван Киричевский считает, что у России существенно ограничились ресурсы для дальнейшей войны против Украины, в том числе на южном направлении.

– По некоторым подсчетам максимум армия РФ может привлечь для ведения войны 120 батальонно-тактических групп, из них минимум 20% отведены на переформатирование и пополнение потерь. Так вот, скажем, Россия сейчас вступила в ту стадию, когда у нее ресурсы для ведения войны оказались ограниченными и ей пришлось выбирать приоритетное направление: либо сосредотачиваться на проведении наступления на востоке Украины, либо проводить контрнаступление с целью затормозить наше контрнаступление на юге Украины.

Эксперт Defense Express считает, что сейчас российская армия «не способна одновременно и наступать на востоке, и сдерживать контрнаступление ВСУ на юге».

– Здесь сразу несколько причин тому возникло. То, что у россиян провалилась мобилизация, соответственно нет возможности постоянно пополнять свои потери потоком кадров. Вторая проблема, что все-таки регулярные удары HIMARS, подрыв всех этих складов, существенно усложнили россиянам систему логистики.

Многочисленные подрывы складов со снарядами для армии, которая в принципе полагалась именно на огневой вал своей артиллерии, а затем уже посылку в бой пушечного мяса, это было близко к катастрофе. Просто, к сожалению, у россиян снарядов больше, чем у нас установок HIMARS, и, скажем, некоторые меры, чтобы увеличить живучесть своих складов боеприпасов, россияне все же приняли.

Секретное оружие ВСУ?

Киричевский отмечает, что российская армия сейчас перебросила большую часть своих боеспособных сил на юг Украины, чтобы «затормозить продвижение ВСУ». Но недавние взрывы на военном аэродроме в аннексированном Крыму стали неожиданными, говорит эксперт. Он перечислил, что могло нанести такой разрушительный удар.

– Здесь вопрос в том, какими средствами был нанесен ракетный удар по этому объекту, аэродрому возле Сак. Если перебирать все возможные варианты, то может найтись одинаковый набор аргументов как за, так и против версий.

Например, была версия, что это мог быть нанесен ракетный удар комплексом «Нептун», который там с противокорабельной версии был переработан на соответствующую модификацию для нанесения наземных ракетных ударов, но проблема в том, что, скажем так, при всем желании у КБ «Луч» не было бы времени, возможности и ресурсов успеть доработать ракету «Нептун» так, чтобы она была пригодна для нанесения ракетных ударов по наземным целям. Там просто разнится принцип работы боеголовки.

– Прозвучала версия, что это мог быть даже наш оперативно-тактический комплекс «Гром», который там где-то в планах на 2022 год должен существовать в составе такой опытной батареи на пусковой установке и несколько ракет. И вопрос, где же мы взяли столько ракет в таком товарном количестве, чтобы нанести по меньшей мере по двум точкам аэродрома удар?

Версия, когда могла быть применена все-таки «Атакамс», она отвергается, потому что не было же официальных данных о том, что США нам наконец-то дают все эти баллистические тактические ракеты с дальностью стрельбы до 300 км. Но, с другой стороны, вспомним, что все возможные официальные лица – посол Украины в США Маркарова, секретарь СНБО Данилов – указывали, что если Украина получит ракеты «Атакамс», об этом не будет какого-то отдельного официального анонса. Первым об этом узнает противник. Судя по всему, первым об этом узнал противник, что это был «Атакамс». Украина пока хочет держать такую информацию в секрете.

По словам эксперта, еще звучала версия об ударе ракетой «Гарпун», адаптированной для ударов по наземным целям».

– Но нам не передавали модификации противокорабельных ракет «Гарпун», которые способны бить по наземным целям. И, скажем, работы по соответствующему совершенствованию «Гарпуна», чтобы он мог бить по наземным целям, в США не довели до конца. То есть вообще неизвестно, существует ли в природе противокорабельная ракета «Гарпун», которая может бить по наземным целям.

Киричевский отвергает версию того, что удары по аэродрому в Новофедоровке могли нанести «дронами-камикадзе».

– «Дроны-камикадзе» имеют слишком малую головку, чтобы создать такой масштаб взрывов. И во-вторых, возникает вопрос, как тогда управлялся этот «дрон-камикадзе», потому что там нужна бесперебойная система управления – залететь в глубь враждебных территорий и не испытать влияния средств радиоэлектронной борьбы – это тоже в принципе невозможно.

«Дырявая ПВО»

Непризнание российским военным командованием и властью уязвимости своих объектов, тем более в оккупированном Крыму, объясняется страхом быть униженными, считает Киричевски.

– Было такое же грозное заявление Медведева о том, как только Украина решится нанести удар по территории Крыма, то Украину ждет «судный день». Что-то должно произойти столь глобальное. Но для этого сейчас им нужно признавать, что у них ПВО дырявая. Ракета упала среди бела дня, звук пролета был слышен, но ПВО этого не увидела, хотя ПВО, зенитные ракетные комплексы, обороняли аэродром. Выходит, России надо признавать, что ВСУ нанесли ракетный удар по ее аэродрому, это в буквальном смысле – унижение. Россияне решили избрать меньшее унижение и не признавать наш удар.

«У РФ нет ракет для мести»

Эксперт считает, что у российских сил иссякли все возможные запасы крылатых ракет, которые можно было нацелить на юг Украины.

– Можем проследить такой тренд, когда Украине удавалось реализовать какие-то такие удары по тылу противника, которые имели обвальный психологический эффект для россиян, они пытались нашу территорию забрасывать ракетами. В этот раз этого не произошло. Если даже у них уже противокорабельные ракеты для наземных ударов закончились и пошли в ход зенитные, поэтому для такой реальной мести, которую россияне хотели бы нам устроить, они не смогут осуществить – они просто уже отстреляли запас ракет.

Влияние взрывов в Крыму на южный фронт

Как отметил эксперт, на поврежденном ударами крымском аэродроме базировались российские самолеты, регулярно обстреливавшие Одессу крылатыми ракетами.

– Если столь важный для россиян аэродром выведен из строя, соответственно, у них существенно снизилась возможность наносить удары по югу Украины. Кроме всего прочего, снизилась возможность оказывать воздушную поддержку своим силам на Херсонском плацдарме. Раз получилась такая неожиданная для россиян ситуация, что Украина смогла на дистанции почти 300 км достать их аэродром в глубоком тылу, то это значит, что Украина устанавливает огневой контроль не только над всей Херсонщиной, но и начинает добираться длинной рукой до объектов врага на территории Крыма, которые могут снабжать российские войска на Херсонском направлении.

«Говорить об освобождении Херсона рано»

Киричевский считает, что говорить о ускорении деоккупации юга, в частности, Херсонщины, не стоит.

– Это сложные операции, требующие длительной подготовки, подбора удачного момента для удара и, соответственно, пополнения боеприпасов. Чем больше будет перед ними маячить перспектива их поражения в рамках нашей контрнаступательной операции по освобождению Херсона, они будут пытаться упорно и яростно наносить нам максимальный ущерб. Пытаться максимально сдержать продвижение наших войск, максимально поражать объекты инфраструктуры.

Раздаются сообщения, что россияне начали минировать какую-то критическую инфраструктуру на юге Украины, возможно, какую-то часть разрушений по принципу выжженной земли они попытаются нанести. Если нам уже известны определенные намерения противника, соответствующие службы Украины будут делать все, чтобы эти намерения не были реализованы.

«Хлопки» на военных объектах России продолжатся»

Киричевский советует украинцам на оккупированной части юга, в частности в Крыму, держаться подальше от военных объектов. Он прогнозирует новые взрывы в этих местах.

– Раз задана политическая рамка, что война должна закончиться логически освобождением Крыма, то, очевидно, «хлопки» (взрывы) на российских военных объектах на временно оккупированном полуострове будут продолжаться. Соответственно, нашим соотечественникам лучше держаться подальше от этих объектов, быть уверенными, что ВСУ продвигаются к тому, чтобы освободить Крымский полуостров.

Ну а оккупантам лучше сейчас сесть на машину или какой-то там свой автотранспорт и двигаться в направлении российского моста (Керченский мост – ред.), покинуть полуостров. Пока тот же Крымский мост не выведен из строя.

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