Що думають військові про міські ялинки та новорічні розваги: святкувати на вулицях чи ні?

“Ганьба!”, “Мерзотники!”, “Уявляю, як це все ріже очі хлопцям у холодних окопах”, “Ви що ***нулись?” — це коментарі під постом київської спільноти у ФБ, яка написала новину про встановлення різдвяного містечка біля торговельного центру.

Таких публікацій напередодні свят з’являється багато. І ще більше під ними коментарів із закликом закрити всі ковзанки, адже так краще для військових, зазначає видання “Тексти“.

Багато інших коментаторів, навпаки, виправдовують створення таких містечок. Мовляв, туди ходять військові під час відпустки, а також це допомагає дітям відволіктися від війни.

Я помітила, що в коментарях під цим постом лише двоє людей, імовірно, військові. Один із них залишив негативний коментар, а другий спитав, чи на ковзанку є знижка для учасників бойових дій.

Зрозумівши, що більшість коментаторів цивільні, я замислилась: а що насправді думають військові про ці ялинки, розважальні містечка навколо них і святкування в тилових містах? Я опитала своїх знайомих військовослужбовців.

Гульки

“До ялинок і святкових активностей я ставлюся нормально. Підтримую, особливо для дітей. Має бути свято, бо інакше задля чого ми тут усі? До різдвяних містечок у мене ставлення “не дуже” через те, що там зазвичай продають алкоголь. Не хотілося б бачити п’яні гуляння”, — розповідає військовий Іван Савицький.

“Якщо це якась невелика ялинка з гірляндами і невеликі кіоски навколо з елементами свята, то най буде, — розповідає військовий, який побажав залишитись анонімним. — Але що мене харить, то це качки, які досі понтуються десь у тилу, клієнти супердорогих ресторанів, які показово спускають за раз суму, зіставну з місячною зарплатою військового з бойовими, люди, які демонстративно показують, яке в них шикарне життя.

АЛЕ ЩО МЕНЕ ХАРИТЬ, ТО ЦЕ ЛЮДИ, ЯКІ ДЕМОНСТРАТИВНО ПОКАЗУЮТЬ, ЯКЕ В НИХ ШИКАРНЕ ЖИТТЯ

Харять не так ухилянти, як їхні понти цим, оці новорічні корпоративи, що активно обговорюються. “А Я УЖРУСЬ В ГАВНО І УСНУ В КАНФЄТЯХ!” та інші прояви того, що ані ракета, ані шахед, ані артснаряд під сраку їм не влетять. Є велика різниця між святом і виставлянням напоказ, які “ви всі лохи, а я уникнув війни”.

На війні на свята

Схожа позиція щодо п’яних гулянь й у військовослужбовця Ігоря Чернецького. Саме тому він проти встановлення різдвяних містечок і ялинок, адже впевнений, що біля них обов’язково випиватимуть.

“Я проти всіх цих гулянь. Мене вивертає від цього всього, бо я бачу, як одні святкують, а в іншому місці якогось хлопця чи дівчину хоронять, — каже Ігор. — Я навіть відмовився йти до своєї дитини на свято.

БАГАТЬОМ ВІЙСЬКОВИМ У ВІДПУСТЦІ ПРОСТО ХОЧЕТЬСЯ ТИШІ Й СПОКОЮ

Я розумію, що дітям це потрібно, але свято для них у приміщенні — це одна справа. А от під тими ялинками в місті бухатимуть здорові кобелі, які розповідатимуть, як вони ненавидять ТЦК і подібне. Це неправильно, так не має бути. Хочеш собі святкувати вдома — святкуй, це особистий простір кожного. Мені здається, що багатьом військовим у відпустці просто хочеться тиші й спокою”.

Міська ялинка в Києві цього року дуже скромна й без жодної торгівлі поруч

Морпіх Михайло також сказав, що йому неприємно бачити, як люди святкують, у той час як багато українців через війну не може побачитися з близькими.

“Я не був у різдвяних містечках, тому не можу сказати напевно. Але ходив до супермаркету, прикрашеного до Різдва, де грала святкова музика. Мені було неприємно, через те що люди тут готуються до свят, у той час як багато військових загинуло, а їхні близькі на свята сумуватимуть. А багато інших військових на свята будуть не з близькими, а на війні”, — розповідає Михайло.

За свій рахунок

Ще одна думка, яку висловило кілька військових, — не варто допускати надмірні витрати з бюджету на встановлення ялинок і містечок біля них.

Розважальне містечко на ВДНГ у Києві. Тут все за гроші приватного бізнесу. Фото: ВДНГ

“Я нормально ставлюся до ялинок і різдвяних містечок. Якби був у відпустці, то мені було б приємно туди прийти погуляти, — каже аналітик Texty.org.ua Юрій Малахов, який зараз у війську. — Але я, мабуть, як і багато інших військових, не переношу, коли місто витрачає якісь надмірні кошти на святкування.

Я НОРМАЛЬНО СТАВЛЮСЯ ДО ЯЛИНОК І РІЗДВЯНИХ МІСТЕЧОК. ЯКБИ БУВ У ВІДПУСТЦІ, ТО МЕНІ БУЛО Б ПРИЄМНО ТУДИ ПРИЙТИ

Багатьом військовим байдуже до цих ялинок. Але що їх реально хвилює, то це корупція, витрати, міські ради, які крадуть гроші. Військові постійно обговорюють це на фронті.

Новини про те, що побудували стадіон чи десь переклали бруківку, — це те, що дуже нас хвилює. Якщо десь хтось почує, що місто витратило на ялинку якісь умовні 100 млн грн із бюджету, то це викличе обурення. Але якщо просто факт того, що в місті поставили ялинку, то все одно”.

Схожу думку висловив і військовий Руслан Косенко. “Не маю питань до ялинок, бо людям треба знімати стрес. Але всі розваги повинні бути коштом людей. Якщо на це виділяють гроші з бюджету, я проти”, — каже Руслан. І уточнює, що коли різдвяні містечка встановлюють якісь приватні компанії, то ставиться до цього нормально.

Різдво у Львові

Деякі військові сказали, що абсолютно підтримують ідею встановлювати не тільки ялинки, а й різдвяні містечка й хотіли б відвідати їх у відпустці, адже це те, що радує їх і дарує їм сили.

“Мені подобається, що країна, попри війну, може жити своїм життям. Діти можуть відвідати свята, молодь — випити глінтвейну, купа людей — отримати на цей час роботу і подарунки. Це добре і правильно. А от якби цього не було, мене це вже лякало б. Хоча багатьох побратимів це, навпаки, дратує, і їх теж можна зрозуміти”, — каже військовослужбовець 38-ї ОБрМП, який попросив залишитись анонімним.

ДІТИ МОЖУТЬ ВІДВІДАТИ СВЯТА, МОЛОДЬ — ВИПИТИ ГЛІНТВЕЙНУ. ЦЕ ДОБРЕ І ПРАВИЛЬНО

“У себе в оточенні я не зустрічав військових, які погано ставляться до ялинок на центральних площах міст. Зазвичай усі нормально це сприймають, їм, навпаки, в кайф потрапити на свято. У мене така сама позиція. І на фронті те саме: у нас тут ялинки наряджають”, — розповідає інший військовий, який також не захотів називати своє ім’я.

Військовослужбовець Олег розповів, що мріє потрапити в різдвяне містечко у Львові зі своєю дівчиною, якби міг отримати відпустку на свята.

“Для мене ці містечка не тригер, у мене немає думок про те, що “отут у тилу життя триває, про війну вже забули, як можна встановлювати ці різдвяні містечка, коли хлопці сидять в окопах” і таке інше. Навпаки, якби в мене була можливість приїхати до Львова, погуляти різдвяним містечком, це залишило б у мені дуже багато приємних вражень”, — каже Олег.

Та цього року у Львові лише скромна ялинка, святкового ярмарку біля неї немає.

Цьогорічна різдвяна ялинка у Львові. Фото Романа Балука

Моралі не буде

Я розумію, що стаття не дала однозначної відповіді на питання, чи варто встановлювати ялинки. Адже військові — це не якийсь абстрактний монолітний натовп людей з однаковими думками, це такі самі люди, як і цивільні.

Втім, ось кілька висновків, які я виділила:

Місцеві адміністрації, залучайте приватних спонсорів до створення святкової атмосфери в містах. І не забувайте закликати їх робити пожертвування на армію. Люди, будь ласка, не напивайтесь у публічних місцях і поводьтеся достойно. Деяким військовим, навіть тим, хто не проти посвяткувати, неприємно бачити таку негідну поведінку на свята. Перед тим як запросити вашого знайомого військового, або родичів військових, або ж людей, які втратили близьких на війні, проявіть чуйність і запитайте їхнє ставлення до святкувань. Можливо, замість гулянь їм буде краще провести з вами тихий вечір наодинці. Про це не говорили військові, але, мені здається, не буде зайвим повторити: ЖОДНИХ САЛЮТІВ. Це те, що обов’язково тригеритиме багатьох людей: і військових, і цивільних, і навіть тварин. Гучна музика і крики теж зайві. У вирі свят не забудьте зі свого бюджету виділити гроші не тільки на подарунки і продукти до святкового столу, а й на донат на армію.

Автор: Валерія Павленко

Джерело: ТЕКСТИ