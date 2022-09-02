Сотрудники ЗАЭС рассказали об убийствах, пытках и похищениях которые практикуют российские оккупанты: «Из больницы возвращаются с простреленными ладонями»

По словам источника Кошарной, сотрудников и руководство Запорожской АЭС задерживают по подозрению в сотрудничестве с ВСУ и СБУ. Как сообщал «Энергоатом», 17 июля российские солдаты выкрали начальника службы окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина, 18 июля — заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пыхтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.

По данным «Энергоатома», россияне заставляли водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука нырять в охлаждающие бассейны для их осушения, после отказа он был избит. После избиений его доставили в местную больницу с многочисленными травмами, он впал в кому и умер не приходя в себя. Сергея Швеца, сотрудника энергоремонтного подразделения, солдаты РФ расстреляли в собственной квартире, он выжил и его удалось эвакуировать в Запорожье.

О задержаниях персонала атомной станции сообщали и коллаборационистские «власти» оккупированных территорий. 17 августа «МВД» Запорожской области заявило о заключении под стражу двух сотрудников, которые «работали в качестве наводчиков» для ВСУ. Им, по словам оккупационных властей, грозит до 10 лет лишения свободы.

Сколько всего человек содержатся в заключении, неизвестно. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что с марта российские оккупанты задержали 26 сотрудников станции. Их обвиняют в передаче ВСУ данных о нахождении на ЗАЭС российской техники. Задержания, пытки и преследования сотрудников — не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, один из которых — сохранение целостности команды, отвечающей за объект, отмечает Лубинец.

Боеприпасы рядом с турбинами, ГРАДы у станции, посторонние у управления

Захватом станции в марте 2022 года руководил генерал-майор Алексей Домбровский. После командование было передано генералу-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву. По информации источника, на территории станции располагается около 500 вооруженных солдат армии РФ и военная техника, среди которой БТРы, зенитные установки, техника для радиохимической разведки.

Схроны с техникой расположены по всей станции, что усложняет реальную оценку ее количества. Территория вокруг станции заминирована российскими войсками, в ближайшем к станции населенном пункте Водяное находятся батареи ГРАДов, говорит источник. По его данным, мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, а с 20 июля часть этого вооружения перенесли вместе с техникой в машинное отделение первого энергоблока, где находится турбина.

По мнению одного из сотрудников ЗАЭС, для России захват станции — самостоятельный проект, который планировался отдельно и несет в себе ряд целей, помимо декларируемой «электроэнергии на Крым». Россию интересуют технологии использования американского ядерного топлива Westinghousе и автоматика станции. Это следует в том числе из визитов представителей «Росатома» на блоки и из их вопросов. Большинство техники на станции — пустые тентированные грузовики. Это может свидетельствовать о намерениях России вывезти новые сборки ядерного топлива или критически важное оборудование, как это было на ЧАЭС. Кроме того, по словам одного из работников, 28 августа на второй блок пришли российские солдаты с дозиметрами, якобы мерять радиацию, вскрыли двери в кабинеты, вынесли компьютеры, мониторы, принтеры.

Российские власти заявляют, что военные и «Росатом» не вмешиваются в эксплуатацию станции. Однако источник утверждает, что вооруженные солдаты РФ и представители «Росатома» регулярно приходят на блоки, в турбинные отделения и на блочные щиты управления. У них есть доступ ко всем помещениям станции, включая так называемые «грязные» зоны с высоким уровнем радиации. 18 июля солдаты отобрали у двух сотрудников станции пропуски и вошли в «грязную» эстакаду и радиационную зону второго энергоблока. Посещение таких зон должно строго контролироваться специалистами, туда необходимо заходить с дозиметром в спецодежде, которая после этого считается отходом повышенной опасности и ее надо уничтожать по определенным правилам. Без выполнения этих условий радиоактивные частицы будут разноситься по всей станции.