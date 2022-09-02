Сотрудники ЗАЭС рассказали об убийствах, пытках и похищениях которые практикуют российские оккупанты: «Из больницы возвращаются с простреленными ладонями»
Российские силовики похищают, пытают и убивают сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара, города-сателлита электростанции, сообщили изданию The Insider несколько независимых источников.
По словам сотрудников ЗАЭС, российские военные постоянно обстреливают линии энергоснабжения, чтобы отключить станцию от украинской энергосети, надеясь затем подключить ее к российской, а также намереваются вывезти американское ядерное топливо, которое загружено в четыре из шести энергоблоков станции. При этом, как уже ранее писал The Insider, российские военные складируют боеприпасы прямо в помещениях АЭС, что в случае их детонации может привести к ядерной катастрофе.
Пытки и убийства на ЗАЭС
Один из источников рассказал The Insider, что еще несколько месяцев назад сотрудникам станции запретили носить на работу телефоны с камерами, стали регулярно обыскивать и допрашивать. Персонал заставляют принимать российское гражданство, вывозят в неизвестном направлении, держат в подвалах по 2–3 недели, запугивают, некоторых «на беседу» вывозят и в здание мэрии.
Несколько источников сообщают о пытках и убийствах. В местную больницу периодически привозят избитых людей с простреленными ладонями и поломанными пальцами, рассказывает собеседник со ссылкой на медперсонал.
Независимый эксперт в области ядерной энергетики Ольга Кошарная, в прошлом — член Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, опубликовала переписку с сотрудником Запорожской АЭС, который вышел с ней на связь. В ней говорится, что задержанных избивают, пытают электрическим током и слезоточивым газом, насилуют, режут гениталии — и все это снимают на видео. По данным источника Кошарной, среди задержанных есть женщины. В частности, при захвате помещения столовой на территории станции 18 июля солдаты армии РФ угрожали сотрудницам сексуальным насилием.
Условия содержания — камеры размером 3 на 4 метра, в одном помещении находятся по 12–16 человек. Известно как минимум о двух таких «пыточных» локациях: это пожарная часть и здание полиции. Как утверждает источник, в пожарной части с задержанными обходятся жестче. Источник The Insider говорит, что тоже слышал информацию об издевательствах. По его словам, медперсонал рассказывал, что россияне применяют пытку «21 розы» — срезание кожи на пальцах и гениталиях.
Источник Ольги Кошарной заявляет, что помимо персонала ЗАЭС в «пыточных» содержат и жителей Энергодара, не работающих на станции. По данным «Восточной правозащитной группы», в Энергодаре похищают и сажают в камеры проукраинских волонтеров и активистов. В качестве пытки в том числе применяется хлор, который разливают на полу.
По словам источника Кошарной, сотрудников и руководство Запорожской АЭС задерживают по подозрению в сотрудничестве с ВСУ и СБУ. Как сообщал «Энергоатом», 17 июля российские солдаты выкрали начальника службы окружающей среды ЗАЭС Игоря Квашнина, 18 июля — заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пыхтина и мастера цеха дезактивации Елену Рябцеву.
По данным «Энергоатома», россияне заставляли водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука нырять в охлаждающие бассейны для их осушения, после отказа он был избит. После избиений его доставили в местную больницу с многочисленными травмами, он впал в кому и умер не приходя в себя. Сергея Швеца, сотрудника энергоремонтного подразделения, солдаты РФ расстреляли в собственной квартире, он выжил и его удалось эвакуировать в Запорожье.
О задержаниях персонала атомной станции сообщали и коллаборационистские «власти» оккупированных территорий. 17 августа «МВД» Запорожской области заявило о заключении под стражу двух сотрудников, которые «работали в качестве наводчиков» для ВСУ. Им, по словам оккупационных властей, грозит до 10 лет лишения свободы.
Сколько всего человек содержатся в заключении, неизвестно. Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что с марта российские оккупанты задержали 26 сотрудников станции. Их обвиняют в передаче ВСУ данных о нахождении на ЗАЭС российской техники. Задержания, пытки и преследования сотрудников — не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, один из которых — сохранение целостности команды, отвечающей за объект, отмечает Лубинец.
Боеприпасы рядом с турбинами, ГРАДы у станции, посторонние у управления
Захватом станции в марте 2022 года руководил генерал-майор Алексей Домбровский. После командование было передано генералу-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву. По информации источника, на территории станции располагается около 500 вооруженных солдат армии РФ и военная техника, среди которой БТРы, зенитные установки, техника для радиохимической разведки.
Схроны с техникой расположены по всей станции, что усложняет реальную оценку ее количества. Территория вокруг станции заминирована российскими войсками, в ближайшем к станции населенном пункте Водяное находятся батареи ГРАДов, говорит источник. По его данным, мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, а с 20 июля часть этого вооружения перенесли вместе с техникой в машинное отделение первого энергоблока, где находится турбина.
По мнению одного из сотрудников ЗАЭС, для России захват станции — самостоятельный проект, который планировался отдельно и несет в себе ряд целей, помимо декларируемой «электроэнергии на Крым». Россию интересуют технологии использования американского ядерного топлива Westinghousе и автоматика станции. Это следует в том числе из визитов представителей «Росатома» на блоки и из их вопросов. Большинство техники на станции — пустые тентированные грузовики. Это может свидетельствовать о намерениях России вывезти новые сборки ядерного топлива или критически важное оборудование, как это было на ЧАЭС. Кроме того, по словам одного из работников, 28 августа на второй блок пришли российские солдаты с дозиметрами, якобы мерять радиацию, вскрыли двери в кабинеты, вынесли компьютеры, мониторы, принтеры.
Российские власти заявляют, что военные и «Росатом» не вмешиваются в эксплуатацию станции. Однако источник утверждает, что вооруженные солдаты РФ и представители «Росатома» регулярно приходят на блоки, в турбинные отделения и на блочные щиты управления. У них есть доступ ко всем помещениям станции, включая так называемые «грязные» зоны с высоким уровнем радиации. 18 июля солдаты отобрали у двух сотрудников станции пропуски и вошли в «грязную» эстакаду и радиационную зону второго энергоблока. Посещение таких зон должно строго контролироваться специалистами, туда необходимо заходить с дозиметром в спецодежде, которая после этого считается отходом повышенной опасности и ее надо уничтожать по определенным правилам. Без выполнения этих условий радиоактивные частицы будут разноситься по всей станции.
Помимо этого на ЗАЭС попадают посторонние люди. Например, дизайнер и пропагандист Артемий Лебедев, которого водили к блочному щиту управления и в турбинный зал третьего блока, также ему разрешили подняться на крышу 6 блока.
Постоянно сохраняется риск провокаций российской стороной на территории станции, говорят источники. Российские войска «для картинки» постоянно что-то «сбивают» и «находят» схроны оружия в самых неожиданных местах на территории станции.
«Из-за безответственности и мародерства (среди которого, например, обыск административного корпуса станции с выбиванием дверей во все кабинеты и получением доступа ко всей находящейся там документации) есть риск нарушения процедур эксплуатации станции, вмешательство в процессы перегрузки ядерного топлива и управления реакторами на ЗАЭС. Существует огромная вероятность, что в процессе деоккупации станции российские войска выведут из строя ядерную инфраструктуру на длительное время и/или совершат действия, угрожающие безопасности АЭС и окружающей среде».
По словам сотрудников станции, из-за оккупации пропал доступ к реагентам и запчастям. Блоки с нынешнем количеством топлива смогут проработать до года, некоторые — до начала весны 2023 года. Перегрузка топлива в условиях оккупации невозможна, процедура предполагает проверку контролирующими органами. Из-за этого два блока станции — 1 и 3— не могут быть запущены до деоккупации.
Обстрелы ЛЭП: военные готовят подключение станции к российской энергосети
Россия систематически обстреливает линии электропередач, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой, говорят сотрудники ЗАЭС. Три линии были повреждены с момента оккупации станции — Запорожская, Каховская и Южнодонбасская — и сейчас не работают. Из рабочих осталась только Днепровская, она соединяет станцию с Украиной. Цель – изолировать станцию и отключить ее от украинской энергосистемы, переключить на российскую, говорит источник.
25 августа были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно возгорание за золошлакоотвалами Запорожской ТЭС рядом со станцией, все они находятся под питающей станцию ЛЭП «Днепровская». Из-за пожара энергоблоки № 5 и № 6 автоматикой были отключены от сети и разгружены. Работу линии позже возобновили, начали нагружать энергоблок № 6, но ЛЭП снова была выключена автоматикой. По мнению сотрудников станции, это мог быть целенаправленный поджог. Аварийная разгрузка энергоблоков в тот день случилась дважды за несколько часов. Их полное отключение могло привести к расплавлению реактора, однако на потребности станции хватило способностей линии ЗАЭС-ТЭС, работники быстро стабилизировали блоки.
Один из сотрудников станции рассказал The Insider, что в день, когда Запорожская АЭС впервые полностью отключилась от внешнего питания, из-за отсутствия электроэнергии связь между работниками станции осуществлялась благодаря связному, который передавал команды, и громкоговорителю.
«Первое отключение было очень внезапным но кратковременным, даже успели все восстановить быстро, до второго отключения. Во время первого отвалился 5-й блок, но так как был 6-й, то в принципе все было нормально. Паника случилась у всех, но работники взяли себя в руки и быстро начали работать. После этого произошло второе отключение с полным обесточением и аварийным остановом шестого блока. Потухло вообще все — свет, лифты, перестала работать телефонная станционная связь, был только громкоговоритель и связной, который бегал передавал. Аварийное освещение, которое должно было заработать, не включилось и все работы на 6 блоке работники должны были проводить в полной темноте. Но были аварийные фонарики, и это было спасением, профессиональные действия персонала позволили выйти из этой ситуации без трагедии. Новая смена приехала, но работники утренней смены остались и работали до 6 вечера, потому что передавать такой режим работы было слишком сложно и опасно. Инструкций для такого события вообще нет, потому что такого не было никогда. Особенно для пуска после такого останова всей станции. Сотрудники станции — герои, потому что реально могло случиться страшное в этот день».
Обстрелы спецкорпусов станции с ядерным топливом
По данным сотрудников АЭС, незадолго до этого, в первую неделю августа, из-за повреждения линий в холодный останов был отправлен ранее работавший четвертый энергоблок. Это произошло в результате обстрела, сработала автоматика, упали стержни, говорят сотрудники. Кроме того, был обстрел азотно-кислородной станции, пострадали трубопроводы и ресиверы, был риск вытока водорода.
20 августа в результате обстрелов выбило окна в спецкорпусе со стороны второго лабораторно-бытового корпуса и проходной, пострадали окна эстакады. 25 августа от обстрелов пострадал спецкорпус № 1, осколками пробило трубопроводы с водой. Из-за этого на станции почти сутки не было воды. Артиллерия попала также по крыше. В этом здании хранятся новые сборки ядерного топлива, говорят сотрудники. Оно, к счастью, не пострадало, удар пришелся по мастерской перезагрузки.
По словам сотрудников, у многих есть возможность покинуть станцию, но они не делают этого из соображений безопасности АЭС.
«Страх смерти, растерянность, желание все бросить и уехать, но в то же время осознание ответственности. У нас уже почти половина сотрудников в цехе эвакуировалась, кто с семьями особенно. Ты понимаешь, что нужно оставаться, иначе кто будет работать. Это же вопрос безопасности станции, все не так просто, людьми с улицы персонал не заменить. Очень часто плачу, очень сильное напряжение, настроение меняется постоянно от злости до полной апатии. Страшно идти на работу каждый день, боишься, что заберут с проходной на подвал. Страшно в городе, ночью обстрелы».
Сотрудники рассказывают, что к приезду делегации МАГАТЭ 31 августа оккупационные власти повесили в Энергодаре плакаты «Добро пожаловать в семью российских атомградов». На въезде в город стоит дорожный знак «Энергодар — Россия навсегда».
Источник: The InsiderTweet