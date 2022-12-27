«Трибунал для Путіна». Хроніка російського терору на Рівненщині та Житомирщині у жовтні – грудні 2022 року

Росія продовжує тероризувати цивільне населення та місцеву владу регіонів, влаштовуючи ракетні обстріли цивільної інфраструктури та розповсюджуючи фейкові повідомлення про замінування різних об’єктів – лікарень, закладів освіти, торгових центрів тощо.

Правозахисники громадської приймальні УГСПЛ у м. Рівному в рамках глобальної ініціативи «Трибунал для Путіна» відслідкували, що саме опиняється під реальними та віртуальними загрозами з боку РФ на території Рівненщини та Житомирщини.

Обстріли Рівненської та Житомирської областей

Попри те, що цілями ракетних ударів були об’єкти критичної інфраструктури, обстріли призвели також до пошкодження приватного житла та інших цивільних об’єктів. За цей період документатори громадської приймальні УГСПЛ в м.Рівному зафіксували 8 епізодів воєнних злочинів в Рівненській та 13 епізодів – в Житомирській області. Звісно, в цілях безпеки у відкритих джерелах повідомляється не вся інформація про те, в які саме об’єкти були влучення, але кількість та дати випадків встановлені. Так, ракетні обстріли з боку РФ по Рівненської області пошкодили 3 об’єкти критичної інфраструктури та адміністративну будівлю, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (житлові будівлі, господарські будівлі) та Центр з реабілітації дітей з інвалідністю.

Зокрема: 22 жовтня 2022 р. ракетний обстріл Рівного призвів до знеживлення одного з найбільших підприємств хімічної промисловості в Україні – підприємства «Рівнеазот». За офіційною інформацією в цей день 74 790 абонентів в Рівненській області втратили електропостачання. Чимало людей повідомляли також і про проблеми із мобільним зв’язком.

15 листопада 2022 р. відбувся черговий обстріл з боку РФ, який пошкодив ще більшу кількість станцій зв’язку. Загалом влучили в 10% від 900 станцій, які є в області.

На Житомирщині обстріли в жовтні-грудні 2022 року пошкодили 5 об’єктів критичної інфраструктури та 7 освітньо-виховних навчальних закладів, 2 гуртожитка місцевого коледжу та 1 обʼєкт цивільної інфраструктури. Крім того, 2 людини зазнали поранень внаслідок одного з обстрілів.

10 та 18 жовтня 2022 р. вчергове Житомир зазнав обстрілів. Російські ракети влучили в одну із місцевих шкіл. Одночасно з цим, понад 150 тисяч абонентів залишилися без світла.

15 листопада 2022 р. російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури в Житомирі та Коростені. В Житомирі це призвело до зупинки роботи водоканалу та усіх котелень. Сотні тисяч людей залишились без опалення та водозабезпечення.

Фото: ДСНС у Житомирській області

23 листопада 2022 р. РФ знов нанесла масовані ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури, відбулись аварійні відключення по всій території України, також відбулось аварійне відключення Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС, Південноукраїнської АЕС. Через ці влучення на наступний день без електроенергії на території Житомирщини залишилися близько півмільйона споживачів. В цей же день на адреси правоохоронних органів та органів місцевої влади стали надходити масові повідомлення про, нібито, замінування медичних та освітніх закладів.

7 грудня 2022 р. – російські війська атакували безпілотником об’єкт цивільної інфраструктури на Житомирщині. Безпілотник знищили Сили оборони України, але уламки літального апарату пошкодили об’єкт інфраструктури, розташований поблизу села в Коростенському районі.

Вранці 16 грудня 2022 р. армія РФ вдарила по об’єкту цивільної інфраструктури у Коростенському районі, ймовірно, крилатою ракетою. Після цього виникла пожежа, було пошкоджене обладнання, в результаті оселі жителів Коростенського району залишились без електрики.

Залякування населення фейковими повідомленнями про замінування

Як один з методів терору РФ використовує повідомлення про замінування (поки що – фейкові) об’єктів цивільної інфраструктури. За інформацією Рівненської обласної військової адміністрації лише за жовтень отримано 18 повідомлень про замінування соціальних об’єктів. А всього, з початку повномасштабного вторгнення, таких повідомлень було більше 152.

Так, 8 жовтня 2022 р. внаслідок повідомлення про замінування освітніх закладів у м. Житомирі з 24 шкіл правоохоронці вимушені були евакуювали людей.

20 жовтня 2022 р. повідомили про замінування магазину та торгівельного центру у м. Рівне.

27 жовтня 2022 р. невідомі повідомили про замінування залізничного вокзалу у. Рівне, а в 3:15 ночі 28 жовтня 2022 р. правоохоронні органи отримали повідомлення про замінування професійного училища в смт. Квасилів Рівненської області.

26 та 28 жовтня 2022 р. знов надійшло повідомлення про замінування освітніх закладів у м. Житомирі, але при цьому без зазначення кількості випадків, що також призвело до евакуації та знервування місцевого населення.

30 жовтня 2022 р. та 4 листопада 2022 р. повідомили про замінування торгівельного центру у м. Рівному.

31 жовтня 2022 р. надійшли повідомлення про замінування освітнього закладу, Рівненської обласної бібліотеки та Рівненської державної районної адміністрації, таке саме повідомлення надійшло 1 листопада 2022 р. про замінування освітнього закладу та нічного клубу.

15 листопада 2022 р. невідомі повідомили про замінування освітнього закладу у Рівному, але не уточнили, в якому саме, через це спецслужби вимушені були обстежити усі заклади.

20 листопада 2022 р. «замінували» місцеві торгівельні центри, більше того, невідомі надіслали листи електронною поштою представникам місцевої та державної влади, в яких вимагали викуп за більш детальну інформацію, зокрема у м. Рівному – надійшло повідомлення про замінування трьох обʼєктів, а в м. Житомирі – чотирьох. Через повідомлення про небезпеку відвідувачів торгівельних центрів оперативно попросили покинути всі крупні торговельні об’єкти в обласних центрах

24 листопада 2022 р.. в Рівненській та Житомирській областях знову почали надходити повідомлення про замінування. В м. Рівному атака віртуальних «мінерів» була спрямована на медичні установи: Рівненську обласну клінічну лікарню, міські лікарні Рівного, а також районні лікарні, освітні заклади, зокрема дві музичні школи. Схожа ситуація була і в Житомирській області, за повідомленням прес-служби ГУНП, близько 10:20 на адресу центральних органів надійшло електронне повідомлення про замінування шкіл, закладів вищої освіти, лікарень по всій території України, зокрема в м. Житомирі.

2 грудня 2022 р. відбулося фейкове замінування 2 автовокзалів та залізничного вокзалу у Рівному, а ще за чотири дні – 6 грудня – надійшло повідомлення про замінування Житомирської обласної військової адміністрації. 8 грудня 2022 р. знов було повідомлення про замінування торгово-розважального центру у м. Рівне, а 12 грудня 2022 р. – «замінували» 8 шкіл в м. Костопіль Рівненської області та залізничного вокзалу в м. Житомирі.

Фейкові повідомлення про замінування відправляються, вочевидь, щоб емоційно тиснути на суспільство, сіяти паніку, додатково виснажувати та відтягути ресурси критичної інфраструктури (служб ДСНС, правоохоронних органів, медичних установ) та фактично зупиняти роботу соціальних об’єктів. Це призводить до безпосереднього порушення прав людини: права на життя та охорону здоров’я – адже, після отримання інформації про небезпеку, персонал медичних закладів та пацієнтів необхідно евакуювати, при цьому чимало з них можуть в цей час перебувати на операціях або у критичному стані. Страх та стрес, спричинений подібними повідомленнями можуть ще більше погіршити стан здоров’я. Порушується і право на освіту – яке і так піддається значним викликами через збройну агресію та відключення електропостачання, економічні процеси в громадах тощо.

Через те, що РФ користується такими методами аби залякати та посіяти паніку серед людей, важливо пам’ятати про нашу головну зброю – холодний розум. Щоб зберегти свій нервовий стан, радимо ретельно перевіряти інформацію, намагатися не реагувати на провокації, не піддаватися емоційному впливу поганих або лякаючих новин, читати лише достовірну інформацію з перевірених тобто офіційних джерел.

Якщо, ви стали свідком, очевидцем, жертвою воєнного злочину – не мовчіть! Ваша розповідь може допомогти притягнути винних до відповідальності та відновити справедливість.

У громадській приймальні УГСПЛ в м. Рівному можна отримати правову допомогу і розповісти свою історію, якщо ви стали свідком воєнного злочину або постраждали від військових РФ.

Також отримати допомогу та задокументувати воєнні злочини можна в мережі громадських приймалень УГСПЛ.

Громадські приймальні УГСПЛ, що допомагають постраждалим від війни, працюють за підтримки Програми USAID Ukraine «Права людини в дії».

Джерело: helsinki.org.ua